Карельский вояж: Кижи, Валаам и Соловки за 5 дней

Воспользуйтесь прекрасной возможностью всего за пять дней посетить три жемчужины Карелии: Кижи, Валаам и Соловки.

Вас ожидает не только путешествие на три самых известных островах Русского Севера: Кижи, Валаам и Соловки, но и возможность покормить чаек с палубы теплохода, услышать колокольный звон знаменитой Преображенской церкви в Кижах и послушать шум самого большого водопада Карелии.
5
3 отзыва
Карельский вояж: Кижи, Валаам и Соловки за 5 днейФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Карельский вояж: Кижи, Валаам и Соловки за 5 днейФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Карельский вояж: Кижи, Валаам и Соловки за 5 днейФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Ближайшие даты:
2
июн9
июн16
июн23
июн30
июн7
июл14
июл

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Карелию. Кижи. Экскурсия по Петрозаводску

08:00 Встреча на ж/д вокзале г. Петрозаводска.

Самый подходящий поезд под тур Москва — Петрозаводск 018А с прибытием в 07:50.

Завтрак в кафе.

08:30 Трансфер на речной вокзал.

09:30 Отправление на метеоре на о. Кижи. Переход по озеру — 1,5 ч.

11:30 Экскурсия по музею-заповеднику с гидом: Кижский погост, крестьянские дома, часовни. Посещение интерьеров церкви Покрова Пресвятой Богородицы и дома Ошевнева.

Свободное время.

15:30 Отправление на метеоре в Петрозаводск.

17:00 Прибытие на Речной вокзал.

17:00–19:00 Автобусно-пешеходная экскурсия по г. Петрозаводску с прогулкой по набережной Онежского озера.

Размещение в гостинице.

Свободное время.

Самостоятельный ужин.

Прибытие в Карелию. Кижи. Экскурсия по ПетрозаводскуПрибытие в Карелию. Кижи. Экскурсия по ПетрозаводскуПрибытие в Карелию. Кижи. Экскурсия по ПетрозаводскуПрибытие в Карелию. Кижи. Экскурсия по ПетрозаводскуПрибытие в Карелию. Кижи. Экскурсия по ПетрозаводскуПрибытие в Карелию. Кижи. Экскурсия по ПетрозаводскуПрибытие в Карелию. Кижи. Экскурсия по Петрозаводску
2 день

Остров Валаам. Горный парк Рускеала

05:00 Завтрак в гостинице – ланч-бокс.

05:15 Отправление на автобусе в Приладожье в Сортавалу. В пути – 3,5-4 часа.

По дороге рассказ экскурсовода об истории Валаамского монастыря.

09:00 Отправление на метеоре на о. Валаам. В пути – 50 минут.

10:00 Прибытие в Монастырскую бухту.

Пешеходная экскурсия по центральной усадьбе монастыря: Спасо-Преображенский собор и концерт певчих мужского ансамбля «Валаам».

11:30 Постный обед в трапезной.

12:30 Переезд на метеоре в Никоновскую бухту.

Экскурсия «Новый Иерусалим»: посещение Воскресенского скита, прогулка до рукотворного сада и Гефсиманского скита с деревянной церковью Успения Пресвятой Богородицы.

Заканчивается экскурсия на Елеонской горе с живописным видом на Ладогу.

15:00-16:00 Обратный путь на метеоре в г. Сортавалы.

Переезд на автобусе в горный парк Рускеала.

17:00 Обзорная экскурсия по парку Рускеала (1 час).

Эко-тропа вокруг мраморной чаши карьера протяженностью 1,5 километра имеет множество панорамных площадок.

Свободное время для прогулок и развлечений в парке.

Самостоятельный ужин.

19:00 Выезд в Петрозаводск. В пути – 3,5-4 часа.

Остров Валаам. Горный парк РускеалаОстров Валаам. Горный парк РускеалаОстров Валаам. Горный парк РускеалаОстров Валаам. Горный парк РускеалаОстров Валаам. Горный парк РускеалаОстров Валаам. Горный парк РускеалаОстров Валаам. Горный парк РускеалаОстров Валаам. Горный парк Рускеала
3 день

Гора Сампо. Марциальные воды. Палеовулкан Гирвас. Водопад Кивач

Завтрак в гостинице.

09:00 Отправление на экскурсию по Золотому кольцу Карелии – достопримечательностям вблизи Петрозаводска:

  1. Гора Сампо – туристический комплекс с арт-объектами и красивым видом на лес и озеро Кончозеро с вершины.
  2. Марциальные воды – первый российский курорт, открытый Петром I. На территории три скважины с целебной водой с высоким содержанием железа.
  3. Палеовулкан Гирвас – застывшие потоки лавы на месте древнего жерла и живописная природа вокруг. Недаром здесь снималось множество кинокартин.

14:15 Остановка на обед (оплачивается самостоятельно).

14:45-16:15 Поездка в заповедник «Кивач» и знакомство с одноименным водопадом, являющимся символом Карелии.

17:00 Возвращение в Петрозаводск.

Свободное время.

Самостоятельный ужин.

Гора Сампо. Марциальные воды. Палеовулкан Гирвас. Водопад КивачГора Сампо. Марциальные воды. Палеовулкан Гирвас. Водопад КивачГора Сампо. Марциальные воды. Палеовулкан Гирвас. Водопад КивачГора Сампо. Марциальные воды. Палеовулкан Гирвас. Водопад КивачГора Сампо. Марциальные воды. Палеовулкан Гирвас. Водопад КивачГора Сампо. Марциальные воды. Палеовулкан Гирвас. Водопад Кивач
4 день

Медвежьегорск. Беломорские петроглифы

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров.

07:30 Отправление в город Кемь.

Остановка и небольшая экскурсия по г. Медвежьегорску.

Осмотр шлюза Беломоро-Балтийского канала в п. Повенец и храма Святителя Николая, построенного в память о заключенных, которые погибли при строительстве ББК.

Посещение урочища Сандармох – места массовых захоронений репрессированных и узников ГУЛАГа.

12:30 Остановка на обед.

16:15 Экскурсия к беломорским петроглифам – объекту ЮНЕСКО, археологическому комплексу, который представляет собой галерею наскальных изображений. Возраст рисунков – 4,5-5,5 тыс. лет.

21:30 Прибытие в г. Кемь/п. Рабочеостровск.

Ужин и размещение в гостинице.

5 день

Соловецкий Кремль. Завершение программы

06:45 Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров.

07:30 Посадка на теплоход.

08:00 Морской переход на Соловки. Время в пути – 2 часа.

10:00 Обзорная прогулка по поселку Соловецкий с гидом-местным жителем.

11:00-13:00 Экскурсия по Соловецкому Кремлю.

Свободное время с возможностью отправиться на дополнительную экскурсию на гору Секирную.

19:00 Обратный переход на теплоходе в Рабочеостровск.

21:00 Трансфер в г. Кемь на ж/д вокзал.

Те, кто уезжает вечерними поездами с 19:00-22:00, могут отправиться на рейсе теплохода Соловки-Рабочеостровск в 16:00.

Трансфер от причала в Рабочеостровске на ж/д вокзал г. Кемь включен в стоимость. При этом перерасчет стоимости тура не предусмотрен.

Завершение программы в Кеми в 21:00.

Соловецкий Кремль. Завершение программыСоловецкий Кремль. Завершение программыСоловецкий Кремль. Завершение программыСоловецкий Кремль. Завершение программыСоловецкий Кремль. Завершение программыСоловецкий Кремль. Завершение программыСоловецкий Кремль. Завершение программыСоловецкий Кремль. Завершение программыСоловецкий Кремль. Завершение программыСоловецкий Кремль. Завершение программы
Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:

  • при двухместном размещении — 79 000 руб.;
  • при одноместном размещении — 91 000 руб.;
  • доп. место при двухместном размещении —71 000 руб.

Скидки:

  • для детей с 4 до 14 лет —6 050 руб.;
  • пенсионерам, ветеранам боевых действий, инвалидам всех групп —800 руб.;
  • при бронировании более чем за 6 месяцев до тура — 10%, от 3 до 6 месяцев — 5%, цена указана без скидки.

Информация по размещению в Петрозаводске.

Размещение в следующих гостиницах: Северная, Прионежская, Онежский замок, Саквояж, Cosmos, 13 стульев, Питер ИНН, Петра. Это одни из лучших гостиниц в Петрозаводске, стабильно предоставляющие высокий уровень сервиса и качественное размещение.

Вы получаете завтраки при отеле в стоимости тура.

Все экскурсии также будут начинаться от гостиниц (максимум — в 10 минутах ходьбы от места сбора на экскурсии, в т. ч. в день заселения и выезда, т. к. к некоторым гостиницам затруднен подъезд больших автобусов).

Вы можете заранее написать свои пожелания по выбору конкретной гостиницы, но специфика групповых туров такова, что сетка размещения составляется в последний момент, на основании доступных квот номеров в забронированных нами гостиницах.

Варианты проживания

Гостиница «Северная»

3 ночи

Отель «Северная» расположен в центре Петрозаводска, всего в 1 км от Онежского озера и в 15 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала и остановок общественного транспорта.

К услугам гостей отеля «Северная» широкий выбор номеров, люксов и апартаментов, укомплектованных всем необходимым.

В отеле работает бизнес-центр с помещениями для совещаний.

Рядом с отелем «Северная» можно посетить торговые и деловые районы города, также поблизости открыты рестораны и музеи. Гости могут познакомиться с неоклассическим архитектурным наследием Петрозаводска или прогуляться вдоль Онежского озера.

Гостиница «Северная»Гостиница «Северная»Гостиница «Северная»Гостиница «Северная»
Отель «Прионежский»

3 ночи

Клубный отель «Прионежский» находится в Петрозаводске, в его историческом районе, на берегу озера.

Отель располагает комфортными номерами, уют и оснащение которых позволяют отдохнуть после насыщенного событиями дня. Для длительного проживания рекомендованы апартаменты

Питание организовано в ресторане со светлым и уютным залом, а также безупречным обслуживанием. Бармен приготовит любой классический или эксклюзивный коктейль.

Конференц-зал вмещает 45 персон и обладает необходимым оборудованием и эргономичной мебелью. По запросу персонал разработает меню кофе-брейка.

Гостиница находится в живописной местности, которая располагает к прогулкам, уединенному отдыху, а также для занятий активными видами спорта.

Отель «Прионежский»Отель «Прионежский»Отель «Прионежский»Отель «Прионежский»
Гостиница «Онежский замок»

3 ночи

В центре Петрозаводска расположен отель Онежский Замок. С окон гостиницы можно наблюдать панорамные виды озера и окрестностей города.

Все номера распределены по комфортности и меблировке. При желании можно дополнительно заказать спальные места. Есть ряд мансардных комнат, с которых можно увидеть озерные пейзажи.

Имеется ресторан, в котором подаются международные и русские блюда. Можно попробовать несколько блюд карельской кухни. Бар предоставляет напитки различного типа, а также холодные закуски.

Для посещений открыт бассейн, также можно воспользоваться сауной или спа-центром. Можно бронировать зал для торжественных мероприятий.

Ближайшей достопримечательностью является набережная с памятником «Рыбаки». В шаговой доступности местный Краеведческий музей.

Гостиница «Онежский замок»Гостиница «Онежский замок»Гостиница «Онежский замок»Гостиница «Онежский замок»
Отель «Саквояж»

3 ночи

Отель «Саквояж» располагается в северо-восточной части города Петрозаводска, в близости от набережной города.

В отеле есть разные типы номеров, как обычный стандарт, так и повышенный комфорт. Среди удобств имеются удобные спальные места, необходимая мебель, собственная ванная комната с гигиеническими средствами, телевизор, Wi-Fi. В некоторых номерах есть сауна и мини-кухня. Можно бронировать номера с видом на двор или город.

Каждое утро предоставляется завтрак, в котором представлены различные блюда из экологически чистых продуктов по системе "Шведский стол".

Расстояние до железнодорожного вокзала составляет 2 километра, а до Петрозаводского аэропорта 18 километров. Рядом находится Петровский сквер и Парк Онежского тракторного завода.

Отель «Саквояж»Отель «Саквояж»Отель «Саквояж»Отель «Саквояж»
Гостиница «Cosmos»

3 ночи

Современный отель «Cosmos Petrozavodsk Hotel» расположился в живописной части Петрозаводска, недалеко от знаменитого Онежского озера. Для гостей предоставляется широкий спектр услуг.

Для размещения предусмотрены комфортабельные номера, выполненные в классическом строгом дизайне В комнатах есть вся необходимая мебель и техника, собственной ванная или душевая с санузлом.

На территории работает ресторан. Здесь представлен широкий ассортимент блюд.

Провести семинар или бизнес встречу можно в оборудованном конференц-зале с техникой.

До железнодорожного вокзала можно добраться за 10 минут на транспорте, а за 30 минут до аэропорта. В шаговой доступности находится красивая набережная по которой можно прогуливаться.

Гостиница «Cosmos»Гостиница «Cosmos»Гостиница «Cosmos»Гостиница «Cosmos»
Отель «Бутик-отель 13 стульев»

3 ночи

Бутик-отель «13 стульев» расположен в центре Петрозаводска. К услугам гостей уникально оформленные номера и крытый бассейн с сауной. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и бесплатная частная парковка.

Все номера оформлены в классическом стиле и оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном, сейфом и холодильником. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности, тапочки и фен. Каждое утро в кафе отеля сервируется континентальный завтрак. За посещение бассейна с сауной и гидромассажной ванной взимается дополнительная плата.

Для самых маленьких гостей обустроена детская игровая площадка. Прогулка до Онежского озера занимает 5 минут, а расстояние до оживленного проспекта Ленина составляет 900 м.

Отель «Бутик-отель 13 стульев»Отель «Бутик-отель 13 стульев»Отель «Бутик-отель 13 стульев»Отель «Бутик-отель 13 стульев»
Гостиница «Питер Инн»

3 ночи

Отель «Питер Инн» занимает выгодное расположение в центре Петрозаводска и предлагает гостям высокие стандарты обслуживания и широкий спектр услуг. Стойка регистрации работает в круглосуточном режиме.

Номерной фонд — это светлые комнаты, которые оформлены в современном стиле. В каждой категории установлена функциональная мебель и новая техника. Ванные индивидуальные для каждого номера. Из некоторых номеров открывается потрясающий вид на Онежское озеро.

Питание организовано в ресторане, в меню которого представлены блюда местной, баварской и интернациональной кухни. Кроме этого, на территории работает суши-бар и лаундж-кафе.

Гостиница «Питер Инн»Гостиница «Питер Инн»Гостиница «Питер Инн»Гостиница «Питер Инн»
Гостиница «Петра»

3 ночи

Отель «Petra» находится в центре Петрозаводска, в историческом здании.

Небольшое количество номеров позволит насладиться отдыхом в домашней и уютной обстановке. Среди удобств предусмотрен кондиционер, телевизор, холодильник и индивидуальная ванная комната. Установлена рабочая зона, предлагается бутилированная вода, фен, а также на территории работает Wi-Fi.

На первом этаже располагается гастробар «BOTTEGA», где подаются блюда кухни Европы, Италии, Азии и Ближнего Востока. Можно заказать комплексные завтраки.

Рядом различные парки и скверы, аптеки и магазины. Расстояние до аэропорта Бесовец — 14,4 км, до железнодорожного вокзала — 0,4 км.

Гостиница «Петра»Гостиница «Петра»Гостиница «Петра»Гостиница «Петра»
Гостиница в городе Кемь

1 ночь

Север Карелии знаменит своей дикой природой и практически безлюдными местами. Гостиница в Кеми не сравнится с «фешенебельным» Петрозаводском, но здесь тепло и в каждом номере есть душ и туалет.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Питание, указанное в программе тура (5 завтраков, 2 обеда (1 на Валааме, 1 в Медгоре), 1 ужин (в Кеми) )
  • Работа экскурсовода
  • Проживание в гостиницах
  • Все входные билеты по программе
  • Транспортное обслуживание на автобусе
  • Проезд на метеорах на о. Кижи и о. Валаам
  • Проезд на теплоходе на Соловки
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно из Кеми
  • Питание, не указанное в программе
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Республика Карелия, Петрозаводск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какие есть рекомендации по билетам?

Для начала тура самый подходящий поезд Москва — Петрозаводск 018А с прибытием в 07:50.

Обратно уезжаем из города Кемь. Наиболее быстрый и оптимальный способ — отправиться в Петербург на фирменном поезде Мурманск — Санкт-Петербург.

Если не хотите добираться до Москвы с пересадками — придется подождать ночного поезда Мурманск — Новороссийск, он идет в ночь уже следующего дня (условно, если тур заканчивается 7 июня, то билет покупаем на поезд в 02:00 часа ночи уже 8 июня (расписание меняется, время условное, но всегда уже после полуночи).

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Можно ли заранее забронировать услуги в горном парке Рускеала?

К сожалению, предварительное бронирование дополнительных услуг в горном парке невозможно. Билеты на подземный маршрут, прокат лодок, питание — всё в порядке очереди и по доступности мест. Изучить все дополнительные услуги и их стоимость можно на официальном сайте горного парка «Рускеала».

Какая форма одежды должна быть для посещения монастырей?

При посещении действующих храмов и территории внутреннего каре монастыря мужчины должны быть без головных уборов, женщины должны иметь юбки и головной убор.

Не разрешается посещение монастыря в спортивной и открытой одежде.

В поездке желательно иметь удобную обувь.

Есть ли скидки на тур?

Скидки:

  • для детей с 4 до 14 лет —6 050 руб.;
  • пенсионерам, ветеранам боевых действий, инвалидам всех групп —800 руб.;
  • при бронировании более чем за 6 месяцев до тура — 10%, от 3 до 6 месяцев — 5%, цена указана без скидки.
Что важно знать перед отправлением в тур?

Просим соблюдать пунктуальность!

В связи с привязкой ко времени отправления водного транспорта мы имеем право не дожидаться опоздавших туристов, иначе пострадает вся группа.

При планировании поездки закладывайте достаточный резерв времени – не менее 3 часов после окончания программы, так как возможны задержки в связи с форс-мажорными обстоятельствами – неблагоприятными погодными условиями на Ладожском озере (шторм, туман и т. п.), затруднениями на дорогах (пробки) и другими непредвиденными факторами.

Для подтверждения льготы на ребенка возьмите с собой копию свидетельства о рождении.

В программу поездки могут быть внесены незначительные изменения.

Порядок отмены экскурсии в связи с погодными условиями:

Ладожское озеро может штормить, будьте готовы к возможной отмене поездки!

В большинстве случаев информацию об отмене мы сообщаем вечером перед экскурсией или рано утром, в крайнем случае — уже на месте сбора в Петрозаводске. В таком случае возвращаем 100% денежных средств или предлагаем перенос экскурсии на другой день, когда она может быть проведена.

В ситуации «пограничного прогноза» официальный перевозчик – Паломническая служба – может не принимать решение об отмене вплоть до нашего прибытия в г. Сортавала.

В таком случае экскурсионная поездка на Валаам будет заменена на равноценную по стоимости экскурсию «Обзорная экскурсия по Сортавала + посещение дома-музея Гоголева + посещение исторического парка, крепости викингов «Бастионъ» с обедом в кафе» или экскурсию на водопад Белые Мосты (Юканкоски) на автомобиле «УРАЛ» + посещение месторождения гранатов-альмадинов с их добычей».

Если рейс на Валаам отменяют заранее, мы предложим для вас альтернативные экскурсии и постараемся сгладить неудобства.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
Марина
7 окт 2025
Организаторы каждый вечер присылали смс о том, во сколько выезд и телефон гида. Отправлялись вовремя. Очень насыщенная программа с экскурсиями. Автобусы комфортные, остановки с туалетами и кафе. Гиды хорошие, особенно
читать дальше

Марина, очень много рассказывала и картинки показывала, ехали почти 10 часов и почти всё это время она давала какую-то информацию, мне было интересно. Везде всё подготовлено для туристов - экскурсии, сувениры, везде чисто, дорожки, есть с чем сделать фото, фото делать можно везде, время после экскурсий свободное дают, немного, но достаточно. Гостиницы хорошие. Везде из рук в руки передают, нигде не потеряться:) Карелия понравилась, поеду еще.

Организаторы каждый вечер присылали смс о том, во сколько выезд и телефон гида. Отправлялись вовремя. ОченьОрганизаторы каждый вечер присылали смс о том, во сколько выезд и телефон гида. Отправлялись вовремя. ОченьОрганизаторы каждый вечер присылали смс о том, во сколько выезд и телефон гида. Отправлялись вовремя. ОченьОрганизаторы каждый вечер присылали смс о том, во сколько выезд и телефон гида. Отправлялись вовремя. ОченьОрганизаторы каждый вечер присылали смс о том, во сколько выезд и телефон гида. Отправлялись вовремя. ОченьОрганизаторы каждый вечер присылали смс о том, во сколько выезд и телефон гида. Отправлялись вовремя. Очень
С
Соколова
21 сен 2025
В полном восторге от тура, очень насыщенная программа, боялась что не справлюсь. Но успевали и на экскурсии и отдохнуть.
В полном восторге от тура, очень насыщенная программа, боялась что не справлюсь. Но успевали и на экскурсии и отдохнуть.
Р
Роман
27 авг 2025
Тур понравился, очень насыщенная программа, но мы этого и хотели, за пять дней посмотрели большинство знаковых достопримечательностей Карелии, длительные поездки на автобусе не утомляют, а позволяют экскурсоводам донести максимум информации о своём любимом крае.

