4 день

Медвежьегорск. Беломорские петроглифы

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров.

07:30 Отправление в город Кемь.

Остановка и небольшая экскурсия по г. Медвежьегорску.

Осмотр шлюза Беломоро-Балтийского канала в п. Повенец и храма Святителя Николая, построенного в память о заключенных, которые погибли при строительстве ББК.

Посещение урочища Сандармох – места массовых захоронений репрессированных и узников ГУЛАГа.

12:30 Остановка на обед.

16:15 Экскурсия к беломорским петроглифам – объекту ЮНЕСКО, археологическому комплексу, который представляет собой галерею наскальных изображений. Возраст рисунков – 4,5-5,5 тыс. лет.

21:30 Прибытие в г. Кемь/п. Рабочеостровск.

Ужин и размещение в гостинице.