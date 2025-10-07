Вас ожидает не только путешествие на три самых известных островах Русского Севера: Кижи, Валаам и Соловки, но и возможность покормить чаек с палубы теплохода, услышать колокольный звон знаменитой Преображенской церкви в Кижах и послушать шум самого большого водопада Карелии.
Программа тура по дням
Прибытие в Карелию. Кижи. Экскурсия по Петрозаводску
08:00 Встреча на ж/д вокзале г. Петрозаводска.
Самый подходящий поезд под тур Москва — Петрозаводск 018А с прибытием в 07:50.
Завтрак в кафе.
08:30 Трансфер на речной вокзал.
09:30 Отправление на метеоре на о. Кижи. Переход по озеру — 1,5 ч.
11:30 Экскурсия по музею-заповеднику с гидом: Кижский погост, крестьянские дома, часовни. Посещение интерьеров церкви Покрова Пресвятой Богородицы и дома Ошевнева.
Свободное время.
15:30 Отправление на метеоре в Петрозаводск.
17:00 Прибытие на Речной вокзал.
17:00–19:00 Автобусно-пешеходная экскурсия по г. Петрозаводску с прогулкой по набережной Онежского озера.
Размещение в гостинице.
Свободное время.
Самостоятельный ужин.
Остров Валаам. Горный парк Рускеала
05:00 Завтрак в гостинице – ланч-бокс.
05:15 Отправление на автобусе в Приладожье в Сортавалу. В пути – 3,5-4 часа.
По дороге рассказ экскурсовода об истории Валаамского монастыря.
09:00 Отправление на метеоре на о. Валаам. В пути – 50 минут.
10:00 Прибытие в Монастырскую бухту.
Пешеходная экскурсия по центральной усадьбе монастыря: Спасо-Преображенский собор и концерт певчих мужского ансамбля «Валаам».
11:30 Постный обед в трапезной.
12:30 Переезд на метеоре в Никоновскую бухту.
Экскурсия «Новый Иерусалим»: посещение Воскресенского скита, прогулка до рукотворного сада и Гефсиманского скита с деревянной церковью Успения Пресвятой Богородицы.
Заканчивается экскурсия на Елеонской горе с живописным видом на Ладогу.
15:00-16:00 Обратный путь на метеоре в г. Сортавалы.
Переезд на автобусе в горный парк Рускеала.
17:00 Обзорная экскурсия по парку Рускеала (1 час).
Эко-тропа вокруг мраморной чаши карьера протяженностью 1,5 километра имеет множество панорамных площадок.
Свободное время для прогулок и развлечений в парке.
Самостоятельный ужин.
19:00 Выезд в Петрозаводск. В пути – 3,5-4 часа.
Гора Сампо. Марциальные воды. Палеовулкан Гирвас. Водопад Кивач
Завтрак в гостинице.
09:00 Отправление на экскурсию по Золотому кольцу Карелии – достопримечательностям вблизи Петрозаводска:
- Гора Сампо – туристический комплекс с арт-объектами и красивым видом на лес и озеро Кончозеро с вершины.
- Марциальные воды – первый российский курорт, открытый Петром I. На территории три скважины с целебной водой с высоким содержанием железа.
- Палеовулкан Гирвас – застывшие потоки лавы на месте древнего жерла и живописная природа вокруг. Недаром здесь снималось множество кинокартин.
14:15 Остановка на обед (оплачивается самостоятельно).
14:45-16:15 Поездка в заповедник «Кивач» и знакомство с одноименным водопадом, являющимся символом Карелии.
17:00 Возвращение в Петрозаводск.
Свободное время.
Самостоятельный ужин.
Медвежьегорск. Беломорские петроглифы
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров.
07:30 Отправление в город Кемь.
Остановка и небольшая экскурсия по г. Медвежьегорску.
Осмотр шлюза Беломоро-Балтийского канала в п. Повенец и храма Святителя Николая, построенного в память о заключенных, которые погибли при строительстве ББК.
Посещение урочища Сандармох – места массовых захоронений репрессированных и узников ГУЛАГа.
12:30 Остановка на обед.
16:15 Экскурсия к беломорским петроглифам – объекту ЮНЕСКО, археологическому комплексу, который представляет собой галерею наскальных изображений. Возраст рисунков – 4,5-5,5 тыс. лет.
21:30 Прибытие в г. Кемь/п. Рабочеостровск.
Ужин и размещение в гостинице.
Соловецкий Кремль. Завершение программы
06:45 Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров.
07:30 Посадка на теплоход.
08:00 Морской переход на Соловки. Время в пути – 2 часа.
10:00 Обзорная прогулка по поселку Соловецкий с гидом-местным жителем.
11:00-13:00 Экскурсия по Соловецкому Кремлю.
Свободное время с возможностью отправиться на дополнительную экскурсию на гору Секирную.
19:00 Обратный переход на теплоходе в Рабочеостровск.
21:00 Трансфер в г. Кемь на ж/д вокзал.
Те, кто уезжает вечерними поездами с 19:00-22:00, могут отправиться на рейсе теплохода Соловки-Рабочеостровск в 16:00.
Трансфер от причала в Рабочеостровске на ж/д вокзал г. Кемь включен в стоимость. При этом перерасчет стоимости тура не предусмотрен.
Завершение программы в Кеми в 21:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:
- при двухместном размещении — 79 000 руб.;
- при одноместном размещении — 91 000 руб.;
- доп. место при двухместном размещении —71 000 руб.
Скидки:
- для детей с 4 до 14 лет —6 050 руб.;
- пенсионерам, ветеранам боевых действий, инвалидам всех групп —800 руб.;
- при бронировании более чем за 6 месяцев до тура — 10%, от 3 до 6 месяцев — 5%, цена указана без скидки.
Информация по размещению в Петрозаводске.
Размещение в следующих гостиницах: Северная, Прионежская, Онежский замок, Саквояж, Cosmos, 13 стульев, Питер ИНН, Петра. Это одни из лучших гостиниц в Петрозаводске, стабильно предоставляющие высокий уровень сервиса и качественное размещение.
Вы получаете завтраки при отеле в стоимости тура.
Все экскурсии также будут начинаться от гостиниц (максимум — в 10 минутах ходьбы от места сбора на экскурсии, в т. ч. в день заселения и выезда, т. к. к некоторым гостиницам затруднен подъезд больших автобусов).
Вы можете заранее написать свои пожелания по выбору конкретной гостиницы, но специфика групповых туров такова, что сетка размещения составляется в последний момент, на основании доступных квот номеров в забронированных нами гостиницах.
Варианты проживания
Гостиница «Северная»
Отель «Северная» расположен в центре Петрозаводска, всего в 1 км от Онежского озера и в 15 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала и остановок общественного транспорта.
К услугам гостей отеля «Северная» широкий выбор номеров, люксов и апартаментов, укомплектованных всем необходимым.
В отеле работает бизнес-центр с помещениями для совещаний.
Рядом с отелем «Северная» можно посетить торговые и деловые районы города, также поблизости открыты рестораны и музеи. Гости могут познакомиться с неоклассическим архитектурным наследием Петрозаводска или прогуляться вдоль Онежского озера.
Отель «Прионежский»
Клубный отель «Прионежский» находится в Петрозаводске, в его историческом районе, на берегу озера.
Отель располагает комфортными номерами, уют и оснащение которых позволяют отдохнуть после насыщенного событиями дня. Для длительного проживания рекомендованы апартаменты
Питание организовано в ресторане со светлым и уютным залом, а также безупречным обслуживанием. Бармен приготовит любой классический или эксклюзивный коктейль.
Конференц-зал вмещает 45 персон и обладает необходимым оборудованием и эргономичной мебелью. По запросу персонал разработает меню кофе-брейка.
Гостиница находится в живописной местности, которая располагает к прогулкам, уединенному отдыху, а также для занятий активными видами спорта.
Гостиница «Онежский замок»
В центре Петрозаводска расположен отель Онежский Замок. С окон гостиницы можно наблюдать панорамные виды озера и окрестностей города.
Все номера распределены по комфортности и меблировке. При желании можно дополнительно заказать спальные места. Есть ряд мансардных комнат, с которых можно увидеть озерные пейзажи.
Имеется ресторан, в котором подаются международные и русские блюда. Можно попробовать несколько блюд карельской кухни. Бар предоставляет напитки различного типа, а также холодные закуски.
Для посещений открыт бассейн, также можно воспользоваться сауной или спа-центром. Можно бронировать зал для торжественных мероприятий.
Ближайшей достопримечательностью является набережная с памятником «Рыбаки». В шаговой доступности местный Краеведческий музей.
Отель «Саквояж»
Отель «Саквояж» располагается в северо-восточной части города Петрозаводска, в близости от набережной города.
В отеле есть разные типы номеров, как обычный стандарт, так и повышенный комфорт. Среди удобств имеются удобные спальные места, необходимая мебель, собственная ванная комната с гигиеническими средствами, телевизор, Wi-Fi. В некоторых номерах есть сауна и мини-кухня. Можно бронировать номера с видом на двор или город.
Каждое утро предоставляется завтрак, в котором представлены различные блюда из экологически чистых продуктов по системе "Шведский стол".
Расстояние до железнодорожного вокзала составляет 2 километра, а до Петрозаводского аэропорта 18 километров. Рядом находится Петровский сквер и Парк Онежского тракторного завода.
Гостиница «Cosmos»
Современный отель «Cosmos Petrozavodsk Hotel» расположился в живописной части Петрозаводска, недалеко от знаменитого Онежского озера. Для гостей предоставляется широкий спектр услуг.
Для размещения предусмотрены комфортабельные номера, выполненные в классическом строгом дизайне В комнатах есть вся необходимая мебель и техника, собственной ванная или душевая с санузлом.
На территории работает ресторан. Здесь представлен широкий ассортимент блюд.
Провести семинар или бизнес встречу можно в оборудованном конференц-зале с техникой.
До железнодорожного вокзала можно добраться за 10 минут на транспорте, а за 30 минут до аэропорта. В шаговой доступности находится красивая набережная по которой можно прогуливаться.
Отель «Бутик-отель 13 стульев»
Бутик-отель «13 стульев» расположен в центре Петрозаводска. К услугам гостей уникально оформленные номера и крытый бассейн с сауной. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и бесплатная частная парковка.
Все номера оформлены в классическом стиле и оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном, сейфом и холодильником. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности, тапочки и фен. Каждое утро в кафе отеля сервируется континентальный завтрак. За посещение бассейна с сауной и гидромассажной ванной взимается дополнительная плата.
Для самых маленьких гостей обустроена детская игровая площадка. Прогулка до Онежского озера занимает 5 минут, а расстояние до оживленного проспекта Ленина составляет 900 м.
Гостиница «Питер Инн»
Отель «Питер Инн» занимает выгодное расположение в центре Петрозаводска и предлагает гостям высокие стандарты обслуживания и широкий спектр услуг. Стойка регистрации работает в круглосуточном режиме.
Номерной фонд — это светлые комнаты, которые оформлены в современном стиле. В каждой категории установлена функциональная мебель и новая техника. Ванные индивидуальные для каждого номера. Из некоторых номеров открывается потрясающий вид на Онежское озеро.
Питание организовано в ресторане, в меню которого представлены блюда местной, баварской и интернациональной кухни. Кроме этого, на территории работает суши-бар и лаундж-кафе.
Гостиница «Петра»
Отель «Petra» находится в центре Петрозаводска, в историческом здании.
Небольшое количество номеров позволит насладиться отдыхом в домашней и уютной обстановке. Среди удобств предусмотрен кондиционер, телевизор, холодильник и индивидуальная ванная комната. Установлена рабочая зона, предлагается бутилированная вода, фен, а также на территории работает Wi-Fi.
На первом этаже располагается гастробар «BOTTEGA», где подаются блюда кухни Европы, Италии, Азии и Ближнего Востока. Можно заказать комплексные завтраки.
Рядом различные парки и скверы, аптеки и магазины. Расстояние до аэропорта Бесовец — 14,4 км, до железнодорожного вокзала — 0,4 км.
Гостиница в городе Кемь
Север Карелии знаменит своей дикой природой и практически безлюдными местами. Гостиница в Кеми не сравнится с «фешенебельным» Петрозаводском, но здесь тепло и в каждом номере есть душ и туалет.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Питание, указанное в программе тура (5 завтраков, 2 обеда (1 на Валааме, 1 в Медгоре), 1 ужин (в Кеми) )
- Работа экскурсовода
- Проживание в гостиницах
- Все входные билеты по программе
- Транспортное обслуживание на автобусе
- Проезд на метеорах на о. Кижи и о. Валаам
- Проезд на теплоходе на Соловки
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно из Кеми
- Питание, не указанное в программе
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какие есть рекомендации по билетам?
Для начала тура самый подходящий поезд Москва — Петрозаводск 018А с прибытием в 07:50.
Обратно уезжаем из города Кемь. Наиболее быстрый и оптимальный способ — отправиться в Петербург на фирменном поезде Мурманск — Санкт-Петербург.
Если не хотите добираться до Москвы с пересадками — придется подождать ночного поезда Мурманск — Новороссийск, он идет в ночь уже следующего дня (условно, если тур заканчивается 7 июня, то билет покупаем на поезд в 02:00 часа ночи уже 8 июня (расписание меняется, время условное, но всегда уже после полуночи).
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Можно ли заранее забронировать услуги в горном парке Рускеала?
К сожалению, предварительное бронирование дополнительных услуг в горном парке невозможно. Билеты на подземный маршрут, прокат лодок, питание — всё в порядке очереди и по доступности мест. Изучить все дополнительные услуги и их стоимость можно на официальном сайте горного парка «Рускеала».
Какая форма одежды должна быть для посещения монастырей?
При посещении действующих храмов и территории внутреннего каре монастыря мужчины должны быть без головных уборов, женщины должны иметь юбки и головной убор.
Не разрешается посещение монастыря в спортивной и открытой одежде.
В поездке желательно иметь удобную обувь.
Есть ли скидки на тур?
Скидки:
- для детей с 4 до 14 лет —6 050 руб.;
- пенсионерам, ветеранам боевых действий, инвалидам всех групп —800 руб.;
- при бронировании более чем за 6 месяцев до тура — 10%, от 3 до 6 месяцев — 5%, цена указана без скидки.
Что важно знать перед отправлением в тур?
Просим соблюдать пунктуальность!
В связи с привязкой ко времени отправления водного транспорта мы имеем право не дожидаться опоздавших туристов, иначе пострадает вся группа.
При планировании поездки закладывайте достаточный резерв времени – не менее 3 часов после окончания программы, так как возможны задержки в связи с форс-мажорными обстоятельствами – неблагоприятными погодными условиями на Ладожском озере (шторм, туман и т. п.), затруднениями на дорогах (пробки) и другими непредвиденными факторами.
Для подтверждения льготы на ребенка возьмите с собой копию свидетельства о рождении.
В программу поездки могут быть внесены незначительные изменения.
Порядок отмены экскурсии в связи с погодными условиями:
Ладожское озеро может штормить, будьте готовы к возможной отмене поездки!
В большинстве случаев информацию об отмене мы сообщаем вечером перед экскурсией или рано утром, в крайнем случае — уже на месте сбора в Петрозаводске. В таком случае возвращаем 100% денежных средств или предлагаем перенос экскурсии на другой день, когда она может быть проведена.
В ситуации «пограничного прогноза» официальный перевозчик – Паломническая служба – может не принимать решение об отмене вплоть до нашего прибытия в г. Сортавала.
В таком случае экскурсионная поездка на Валаам будет заменена на равноценную по стоимости экскурсию «Обзорная экскурсия по Сортавала + посещение дома-музея Гоголева + посещение исторического парка, крепости викингов «Бастионъ» с обедом в кафе» или экскурсию на водопад Белые Мосты (Юканкоски) на автомобиле «УРАЛ» + посещение месторождения гранатов-альмадинов с их добычей».
Если рейс на Валаам отменяют заранее, мы предложим для вас альтернативные экскурсии и постараемся сгладить неудобства.