Программа тура по дням
Выезд из Санкт-Петербурга. Старая Ладога. Деревня Мандроги. Прибытие в Петрозаводск
09:00 Выезд на автобусе из Санкт-Петербурга.
11:00 Прибытие в Старую Ладогу, экскурсия по крепости без посещения церквей.
12:30 Переезд в деревню Мандроги – музей современного деревянного зодчества под открытым небом.
14:30 Прогулка по деревне и свободное время.
Посещение Музея русской водки с экскурсией «История появления водки, культура и традиции пития».
17:00 Отправление в Петрозаводск.
19:30 Прибытие и размещение в гостинице.
Свободное время.
Остров Кижи. Экскурсия по Петрозаводску
Завтрак в гостинице.
09:00 Трансфер на Речной вокзал.
10:00 Отправление на комете на о. Кижи. Переход по озеру — 1,5 ч.
11:30 Экскурсия по музею-заповеднику с гидом: Кижский погост, крестьянские дома, часовни. Посещение интерьеров церкви Покрова Пресвятой Богородицы и дома Ошевнева.
Свободное время.
15:30 Отправление на комете в Петрозаводск.
17:00 Прибытие на Речной вокзал.
17:00-19:00 Автобусно-пешеходная экскурсия по г. Петрозаводску с прогулкой по набережной Онежского озера.
Свободное время.
Мраморный каньон Рускеала. Мастер-класс по калиткам
08:00 Завтрак в гостинице, освобождение номеров.
09:00 Отправление на автобусе в горный парк Рускеала. В пути – 3,5-4 часа. По дороге остановки и рассказ экскурсовода об истории Карелии.
Посещение водопадов на р. Тохмойоки. По желанию – прогулка по эко-тропе.
14:00 Прибытие в Рускеала и пешеходная экскурсия вдоль мраморного каньона (продолжительность – 1 час).
15:00-16:00 Свободное время в парке.
16:00 Отправление в г. Сортавала. Путевая обзорная экскурсия по городу.
17:30 Мастер-класс по калиткам с чаепитием.
19:00 Выезд на автобусе в Санкт-Петербург. Ориентировочное время прибытия – 00:00.
Завершение программы.
Проживание
Тур предусматривает размещение в стандартных номерах с удобствами в гостиницах Петрозаводска.
При бронировании от 3 до 6 месяцев — скидка 5%. Цены ниже указаны без скидки.
- одноместное размещение – 60 900 руб. /чел.;
- двухместное размещение – 54 900 руб. /чел.;
- доп. место при двухместном размещении – 50 900 руб. /чел.
Скидки:
- детям 3-14 лет – 4 000 руб. /чел.;
- пенсионерам, ветеранам боевых действий, инвалидам всех групп – 1 500 руб. /чел.
Варианты проживания
Гостиница «Северная»
Гостиница «Северная» располагается в самом центре Петрозаводска, в окружении основных достопримечательностей и объектов инфраструктуры.
Гости могут воспользоваться качественным сервисом: бесплатный Wi-Fi, камера хранения багажа и тренажерный зал.
В номерном фонде представлены уютные и современные номера, которые полностью укомплектованы всем необходимым. В каждой комнате есть все, что нужно: эргономичная мебель, современная техника и индивидуальный санузел. Везде проводится регулярная уборка.
Каждое утро подают вкусные и сытные завтраки, которые полностью укомплектованы всем необходимым. Также работает ресторан, состоящий из нескольких залов.
Рядом с отелем есть автобусная остановка, а также Краеведческий музей и живописные парки для продолжительных пеших прогулок.
Отель «Прионежский»
Отель «Прионежский» находится в Петрозаводске, в его историческом районе, на берегу озера.
Отель располагает комфортными номерами, уют и оснащение которых позволяют отдохнуть после насыщенного событиями дня. Питание организовано в ресторане со светлым и уютным залом, а также безупречным обслуживанием. Бармен приготовит любой классический или эксклюзивный коктейль.
Гостиница находится в живописной местности, которая располагает к прогулкам, уединенному отдыху, а также для занятий активными видами спорта.
Отель «Онежский замок»
Уютный отель «Онежский замок» находится в самом сердце Петрозаводска. Из окон некоторых номеров открывается панорамный вид на окрестности города.
К проживанию гостей подготовлены различные категории, отличающиеся комфортностью и меблировкой. Каждый номер выполнен в классическом стиле и оснащен всем необходимым, в том числе: собственной ванной комнатой, телевизором и набором функциональной мебели.
При отеле имеется ресторан, в котором подают свежие и вкусные завтраки в формате «Шведский стол».
Свободное время можно провести, наслаждаясь видами Онежского озера. В шаговой доступности есть: Иссерсоновский сквер, Дом Захаровых, Кузница музея «Кижи», Источник цесаревича Николая Александровича.
Отель «Саквояж впечатлений»
Отель «Саквояж впечатлений» расположен в историческом, деловом и культурном центре Петрозаводска, в непосредственной близости ко всем госучреждениям города, музеям, театрам и торговым центрам, что порадует гостей, ведь так важно сохранить пунктуальность в большом и суетливом городе.
Самый центр Петрозаводска, но тихий и спокойный — отель расположен на улице с односторонним движением, вдали от городских магистралей и транспортных артерий.
В пешей доступности — знаменитая набережная города с парками, скверами, зонами отдыха, тренажерами Маркелова и непревзойденными видами на Онежское озеро.
Преимущество отеля — спокойная камерная атмосфера, которая позволит отдохнуть после трудового дня, а также провести деловую встречу. Персонал отеля внимательно относится к каждому гостю и гарантирует внимание и безупречное качество сервиса в области гостеприимства.
Гостиница «Cosmos Petrozavodsk Hotel»
Современный отель «Cosmos Petrozavodsk» расположился в живописной части Петрозаводска, недалеко от знаменитого Онежского озера.
Для размещения предусмотрены комфортабельные номера, выполненные в классическом строгом дизайне. В комнатах есть вся необходимая мебель и техника, например: удобная кровать со свежим бельём, шкаф, рабочий стол, кресло, прикроватные тумбочки, журнальный столик, кондиционер. Ценные вещи можно положить в сейф. В собственной ванной есть сантехника, зеркало, косметические принадлежности.
В номерах есть холодильник. На территории работает ресторан, где представлен широкий ассортимент блюд.
Гостиница «Piter Inn»
Отель «Питер Инн» занимает выгодное расположение в центре Петрозаводска и предлагает гостям высокие стандарты обслуживания и широкий спектр услуг. Стойка регистрации работает в круглосуточном режиме.
Номерной фонд — это светлые комнаты, которые оформлены в современном стиле. В каждой категории установлена функциональная мебель и новая техника. Ванные индивидуальные для каждого номера. Из некоторых номеров открывается потрясающий вид на Онежское озеро.
При отеле, на 1 этаже, открыто заведение «Paulaner», где готовят блюда баварской кухни. Также работает кафе «Coffee Shop», где есть большое разнообразие домашнего чая, ароматнейшего кофе, вкусных десертов, а также там подают европейскую кухню.
Международный Аэропорт Бесовец удален от гостиницы на 14,4 км, а до железнодорожного вокзала — 0,2 км.
Отель «Petra»
Отель «Petra» находится в центре Петрозаводска, в историческом здании.
Небольшое количество номеров позволит насладиться отдыхом в домашней и уютной обстановке. Среди удобств предусмотрен кондиционер, телевизор, холодильник и индивидуальная ванная комната. Установлена рабочая зона, предлагается бутилированная вода, фен, а также на территории работает Wi-Fi.
На первом этаже располагается гастробар «BOTTEGA», где подаются блюда кухни Европы, Италии, Азии и Ближнего Востока.
Рядом различные парки и скверы, аптеки и магазины.
СПА Отель «Карелия»
Гостиница располагается в центре города по адресу набережная Гюллинга, д. 2.
Гостиница располагает уютными и светлыми номерами, в которых есть все необходимое для комфортного проживания: удобная мебель, телевизор, рабочий стол. В ванной комнате есть душ и туалетно-косметические принадлежности.
К услугам гостей шикарный ресторан, спа-салон, бассейн и сауна. На территории имеется бесплатная парковка и Wi-Fi. В ресторане подают завтрак и разнообразные блюда местной кухни.
Отель «Фрегат»
Отель «Фрегат» находится в историческом центре Петрозаводска, на набережной Онежского озера. Одной из ее отличительных особенностей являются стены. Они украшены рисунками старинных кораблей русского флота.
К размещению гостей представлено 80 комфортабельных номеров различных категорий. Все они оборудованы удобными спальными местами, качественной мебелью и современной техникой.
Питание гостей организовано в ресторане, где представлен самый большой выбор стейков и блюд из рыбы во всем городе.
Рядом расположена городская набережная, Национальный и Музыкальный театры, музей Изобразительных Искусств. Расстояние до автобусного и железнодорожного вокзала Петрозаводска составляет примерно 10 минут езды.
Ответы на вопросы
Что включено
- Питание, указанное в программе (2 завтрака)
- Мастер-класс по калиткам
- Работа экскурсовода
- Проживание в гостинице
- Все входные билеты по программе
- Транспортное обслуживание на автобусе
- Проезд на комете на о. Кижи
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Санкт-Петербурга и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Прогулка по эко-тропе при посещении водопадов на р. Тохмойоки (по желанию)
- Личные расходы
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Рекомендуем взять с собой удобную одежду и обувь, репеллент, головной убор, дождевик, солнечные очки.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Что посетим в туре?
- Староладожская крепость.
- Деревня Мандроги.
- Город Петрозаводск.
- Остров Кижи.
- Водопады Ахинкоски.
- Горный парк Рускеала.
- Город Сортавала.