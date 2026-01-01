Карельское гостеприимство. Тур из Санкт-Петербурга

Отправляемся знакомиться с Карелией за 3 насыщенных дня! Стартуем из Санкт-Петербурга и сразу ныряем в глубину веков: нас ждут стены Старой Ладоги и купеческий размах деревни Мандроги. Прикоснемся к деревянному чуду острова Кижи и увидим живописные стены мраморного каньона Рускеала. Приятным завершением увлекательного путешествия станет мастер-класс по калиткам с чаепитием.
Программа тура по дням

1 день

Выезд из Санкт-Петербурга. Старая Ладога. Деревня Мандроги. Прибытие в Петрозаводск

09:00 Выезд на автобусе из Санкт-Петербурга.

11:00 Прибытие в Старую Ладогу, экскурсия по крепости без посещения церквей.

12:30 Переезд в деревню Мандроги – музей современного деревянного зодчества под открытым небом.

14:30 Прогулка по деревне и свободное время.

Посещение Музея русской водки с экскурсией «История появления водки, культура и традиции пития».

17:00 Отправление в Петрозаводск.

19:30 Прибытие и размещение в гостинице.

Свободное время.

2 день

Остров Кижи. Экскурсия по Петрозаводску

Завтрак в гостинице.

09:00 Трансфер на Речной вокзал.

10:00 Отправление на комете на о. Кижи. Переход по озеру — 1,5 ч.

11:30 Экскурсия по музею-заповеднику с гидом: Кижский погост, крестьянские дома, часовни. Посещение интерьеров церкви Покрова Пресвятой Богородицы и дома Ошевнева.

Свободное время.

15:30 Отправление на комете в Петрозаводск.

17:00 Прибытие на Речной вокзал.

17:00-19:00 Автобусно-пешеходная экскурсия по г. Петрозаводску с прогулкой по набережной Онежского озера.

Свободное время.

3 день

Мраморный каньон Рускеала. Мастер-класс по калиткам

08:00 Завтрак в гостинице, освобождение номеров.

09:00 Отправление на автобусе в горный парк Рускеала. В пути – 3,5-4 часа. По дороге остановки и рассказ экскурсовода об истории Карелии.

Посещение водопадов на р. Тохмойоки. По желанию – прогулка по эко-тропе.

14:00 Прибытие в Рускеала и пешеходная экскурсия вдоль мраморного каньона (продолжительность – 1 час).

15:00-16:00 Свободное время в парке.

16:00 Отправление в г. Сортавала. Путевая обзорная экскурсия по городу.

17:30 Мастер-класс по калиткам с чаепитием.

19:00 Выезд на автобусе в Санкт-Петербург. Ориентировочное время прибытия – 00:00.

Завершение программы.

Проживание

Тур предусматривает размещение в стандартных номерах с удобствами в гостиницах Петрозаводска.

При бронировании от 3 до 6 месяцев — скидка 5%. Цены ниже указаны без скидки.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранного размещения:
  • одноместное размещение – 60 900 руб. /чел.;
  • двухместное размещение – 54 900 руб. /чел.;
  • доп. место при двухместном размещении – 50 900 руб. /чел.

Скидки:

  • детям 3-14 лет – 4 000 руб. /чел.;
  • пенсионерам, ветеранам боевых действий, инвалидам всех групп – 1 500 руб. /чел.

Варианты проживания

Гостиница «Северная»

2 ночи

Гостиница «Северная» располагается в самом центре Петрозаводска, в окружении основных достопримечательностей и объектов инфраструктуры.

Гости могут воспользоваться качественным сервисом: бесплатный Wi-Fi, камера хранения багажа и тренажерный зал.

В номерном фонде представлены уютные и современные номера, которые полностью укомплектованы всем необходимым. В каждой комнате есть все, что нужно: эргономичная мебель, современная техника и индивидуальный санузел. Везде проводится регулярная уборка.

Каждое утро подают вкусные и сытные завтраки, которые полностью укомплектованы всем необходимым. Также работает ресторан, состоящий из нескольких залов.

Рядом с отелем есть автобусная остановка, а также Краеведческий музей и живописные парки для продолжительных пеших прогулок.

Отель «Прионежский»

2 ночи

Отель «Прионежский» находится в Петрозаводске, в его историческом районе, на берегу озера.

Отель располагает комфортными номерами, уют и оснащение которых позволяют отдохнуть после насыщенного событиями дня. Питание организовано в ресторане со светлым и уютным залом, а также безупречным обслуживанием. Бармен приготовит любой классический или эксклюзивный коктейль.

Гостиница находится в живописной местности, которая располагает к прогулкам, уединенному отдыху, а также для занятий активными видами спорта.

Отель «Онежский замок»

2 ночи

Уютный отель «Онежский замок» находится в самом сердце Петрозаводска. Из окон некоторых номеров открывается панорамный вид на окрестности города.

К проживанию гостей подготовлены различные категории, отличающиеся комфортностью и меблировкой. Каждый номер выполнен в классическом стиле и оснащен всем необходимым, в том числе: собственной ванной комнатой, телевизором и набором функциональной мебели.

При отеле имеется ресторан, в котором подают свежие и вкусные завтраки в формате «Шведский стол».

Свободное время можно провести, наслаждаясь видами Онежского озера. В шаговой доступности есть: Иссерсоновский сквер, Дом Захаровых, Кузница музея «Кижи», Источник цесаревича Николая Александровича.

Отель «Саквояж впечатлений»

2 ночи

Отель «Саквояж впечатлений» расположен в историческом, деловом и культурном центре Петрозаводска, в непосредственной близости ко всем госучреждениям города, музеям, театрам и торговым центрам, что порадует гостей, ведь так важно сохранить пунктуальность в большом и суетливом городе.

Самый центр Петрозаводска, но тихий и спокойный — отель расположен на улице с односторонним движением, вдали от городских магистралей и транспортных артерий.

В пешей доступности — знаменитая набережная города с парками, скверами, зонами отдыха, тренажерами Маркелова и непревзойденными видами на Онежское озеро.

Преимущество отеля — спокойная камерная атмосфера, которая позволит отдохнуть после трудового дня, а также провести деловую встречу. Персонал отеля внимательно относится к каждому гостю и гарантирует внимание и безупречное качество сервиса в области гостеприимства.

Гостиница «Cosmos Petrozavodsk Hotel»

2 ночи

Современный отель «Cosmos Petrozavodsk» расположился в живописной части Петрозаводска, недалеко от знаменитого Онежского озера.

Для размещения предусмотрены комфортабельные номера, выполненные в классическом строгом дизайне. В комнатах есть вся необходимая мебель и техника, например: удобная кровать со свежим бельём, шкаф, рабочий стол, кресло, прикроватные тумбочки, журнальный столик, кондиционер. Ценные вещи можно положить в сейф. В собственной ванной есть сантехника, зеркало, косметические принадлежности.

В номерах есть холодильник. На территории работает ресторан, где представлен широкий ассортимент блюд.

Гостиница «Piter Inn»

2 ночи

Отель «Питер Инн» занимает выгодное расположение в центре Петрозаводска и предлагает гостям высокие стандарты обслуживания и широкий спектр услуг. Стойка регистрации работает в круглосуточном режиме.

Номерной фонд — это светлые комнаты, которые оформлены в современном стиле. В каждой категории установлена функциональная мебель и новая техника. Ванные индивидуальные для каждого номера. Из некоторых номеров открывается потрясающий вид на Онежское озеро.

При отеле, на 1 этаже, открыто заведение «Paulaner», где готовят блюда баварской кухни. Также работает кафе «Coffee Shop», где есть большое разнообразие домашнего чая, ароматнейшего кофе, вкусных десертов, а также там подают европейскую кухню.

Международный Аэропорт Бесовец удален от гостиницы на 14,4 км, а до железнодорожного вокзала — 0,2 км.

Отель «Petra»

2 ночи

Отель «Petra» находится в центре Петрозаводска, в историческом здании.

Небольшое количество номеров позволит насладиться отдыхом в домашней и уютной обстановке. Среди удобств предусмотрен кондиционер, телевизор, холодильник и индивидуальная ванная комната. Установлена рабочая зона, предлагается бутилированная вода, фен, а также на территории работает Wi-Fi.

На первом этаже располагается гастробар «BOTTEGA», где подаются блюда кухни Европы, Италии, Азии и Ближнего Востока.

Рядом различные парки и скверы, аптеки и магазины.

СПА Отель «Карелия»

2 ночи

Гостиница располагается в центре города по адресу набережная Гюллинга, д. 2.

Гостиница располагает уютными и светлыми номерами, в которых есть все необходимое для комфортного проживания: удобная мебель, телевизор, рабочий стол. В ванной комнате есть душ и туалетно-косметические принадлежности.

К услугам гостей шикарный ресторан, спа-салон, бассейн и сауна. На территории имеется бесплатная парковка и Wi-Fi. В ресторане подают завтрак и разнообразные блюда местной кухни.

Отель «Фрегат»

2 ночи

Отель «Фрегат» находится в историческом центре Петрозаводска, на набережной Онежского озера. Одной из ее отличительных особенностей являются стены. Они украшены рисунками старинных кораблей русского флота.

К размещению гостей представлено 80 комфортабельных номеров различных категорий. Все они оборудованы удобными спальными местами, качественной мебелью и современной техникой.

Питание гостей организовано в ресторане, где представлен самый большой выбор стейков и блюд из рыбы во всем городе.

Рядом расположена городская набережная, Национальный и Музыкальный театры, музей Изобразительных Искусств. Расстояние до автобусного и железнодорожного вокзала Петрозаводска составляет примерно 10 минут езды.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Питание, указанное в программе (2 завтрака)
  • Мастер-класс по калиткам
  • Работа экскурсовода
  • Проживание в гостинице
  • Все входные билеты по программе
  • Транспортное обслуживание на автобусе
  • Проезд на комете на о. Кижи
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Санкт-Петербурга и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Прогулка по эко-тропе при посещении водопадов на р. Тохмойоки (по желанию)
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Рекомендуем взять с собой удобную одежду и обувь, репеллент, головной убор, дождевик, солнечные очки.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Что посетим в туре?
  1. Староладожская крепость.
  2. Деревня Мандроги.
  3. Город Петрозаводск.
  4. Остров Кижи.
  5. Водопады Ахинкоски.
  6. Горный парк Рускеала.
  7. Город Сортавала.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Уточните информацию об организаторе данного мероприятии в этом сообществе
На сайте с 2022 года
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

