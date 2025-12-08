Мои заказы

Жемчужное ожерелье Карелии. Новогодний тур из Санкт-Петербурга

Жемчужное ожерелье Карелии
Представьте себе зимнюю сказку, сотканную из искрящегося снега, льда великих озер и вековой мощи карельских лесов.

Приглашаем собрать свое собственное «Жемчужное ожерелье Карелии» — уникальный зимний тур из Санкт-Петербурга, где каждая
остановка — это драгоценная жемчужина впечатлений.

За шесть дней вы погрузитесь в магию Севера: ощутите дыхание истории в древних крепостях и карельских деревнях, восхититесь застывшей красотой водопадов и Ладожских шхер, прикоснетесь к величию Кижи и Рускеалы в их зимнем убранстве, согреетесь общением с хаски и оленями и откроете секреты карельской кухни.

Это путешествие для тех, кто ищет не просто отдых, а настоящее погружение в суровую и прекрасную душу Русского Севера.

Программа тура по дням

1 день

Древняя крепость Корела и Долина водопадов

09:00 Отправление автобуса из Санкт-Петербурга.

11:00 Экскурсия по крепости Корела.

13:00 Обзорная экскурсия по г. Лахденпохья.

13:30 Обед.

14:15 Посещение экопарка Долина водопадов.

17:00 Размещение в гостинице г. Сортавала.

Сбор группы в Санкт-Петербурге.

Посадка в автобус и отправление в сторону Северного Приладожья.

В пути – 2 часа.

Остановимся в городе Приозерск, чтобы погрузиться в историю в многовековую историю Северо-Запада России на экскурсии по крепости Корела – старинному фортификационному сооружению, сохранившему свой облик с XVIII века.

В разное время крепость принадлежала России, Швеции и Финляндии, что отразилось на ее архитектуре.

Продолжим наш путь и заедем в провинциальный городок Лахденпохья, раскинувшийся на берегу Якимваарского залива Ладоги.

Прогуляемся по уютным улочкам с домами финской постройки, встретим героев национального эпоса «Калевала» в парке и увидим руины лютеранской церкви.

После обеда в кафе отправимся в экопарк Долина водопадов.

Здесь, в русле незамерзающей полностью реки Иййоки, расположились друг за другом четыре небольших водопада.

Пройдемся по экотропе сквозь лес, укрытый снегом, встретим старинную водяную мельницу, зайдем в этнодеревню, где познакомимся с бытом саамов – коренного народа Севера, при желании зайдем на ферму и сможем покормить лосей и оленей с рук.

Вечером приедем в г. Сортавала и разместимся в гостинице.

Советуем прогуляться по столице Приладожья и поужинать в одном из многочисленных кафе.

Древняя крепость Корела и Долина водопадов
2 день

Сортавала. Горный парк Рускеала

Завтрак в гостинице.

09:00 Обзорная экскурсия по г. Сортавала.

11:00 Посещение галереи К. Гоголева.

13:15 Обед в лютеранской кирхе.

14:00 Экскурсия по мраморному каньону Рускеала.

15:00 Свободное время в парке.

17:00 Отправление на ретропоезде или автобусе в г. Сортавала.

Завтракаем в кафе и отправляемся на экскурсию по городу Сортавала.

Пройдемся по центру заснеженной столицы Приладожья и осмотрим местную архитектуру – смешение шведской, финской и российской традиций.

Среди памятников северного модерна – дом Леандера, здание Финского банка, дом купцов Сийтонен, ратуша и другие.

В завершении посетим храм Николая Чудотворца, возведенный в 1873 году.

Заглянем в уникальный и единственный в своем роде дом-музей Кронида Гоголева.

Перед нами откроется экспозиция картин, выполненных в особенной манере резьбы по дереву.

Тема русского Севера, выразительная природа, простые люди, их быт и праздники – все это есть в творениях мастера.

Обед пройдет в необычном месте – лютеранской кирхе.

Подкрепимся и отправимся в знаменитый горный парк Рускеала.

По прибытии нас ждет экскурсия вокруг чаши мраморного каньона и рассказ гида об истории этого уникального места.

Раньше здесь добывали мрамор, который использовали в разных целях, в том числе для украшения зданий и дворцов в Санкт-Петербурге.

Затем карьер был затоплен и превратился в красивейшую локацию.

Днем мрамор бело-серого оттенка красиво контрастирует с высокими елями и заснеженным карьером.

А в темное время суток, в период с декабря по февраль, мраморная чаша каньона вспыхивает разноцветными огнями – включается художественная подсветка.

Зрелище потрясающее – настоящее северное сияние!

В свободное время вы сможете посетить дополнительную программу «Подземная Рускеала» или полетать над каньоном на троллее (оплачивается самостоятельно на месте).

Предварительное бронирование дополнительных услуг в горном парке невозможно! Все билеты покупаются на месте. Мы не можем гарантировать наличие свободных мест на дополнительные экскурсии. Стоимость услуг и экскурсий на официальном сайте горного парка Рускеала.

В 17:00 на автобусе или ретропоезде вернемся в г. Сортавала.

Поездка в стилизованном под старину купе станет ярким воспоминанием и завершающим аккордом экскурсионного дня.

Билеты на ретропоезд приобретаются самостоятельно на сайте РЖД до начала тура.

Сортавала. Горный парк РускеалаСортавала. Горный парк РускеалаСортавала. Горный парк РускеалаСортавала. Горный парк РускеалаСортавала. Горный парк РускеалаСортавала. Горный парк РускеалаСортавала. Горный парк РускеалаСортавала. Горный парк Рускеала
3 день

Ладожские шхеры и карельская деревня Кинерма

08:30 Завтрак, освобождение номеров.

09:15 Посещение музея «Про любовь».

10:00 Прогулка по Ладожским шхерам.

12:15 Обед в Сортавала.

13:00 Переезд в д. Кинерма.

15:00 Экскурсия по деревне.

16:00 Переезд в г. Петрозаводск.

18:00 Заселение в гостиницу, свободное время.

Завтракаем, освобождаем номера и отправляемся на самую трогательную экскурсию нашего тура.

Мы посетим музей с говорящим названием «Про любовь».

В небольшом пространстве собраны мастерски вырезанные скульптуры из дерева, каждая — с глубоким смыслом.

Выставка рассказывает о безусловной любви во всех ее проявлениях.

Обещаем, отсюда вы не уйдете равнодушными, ведь мастерство авторов и сила карельской земли раскроют самые мощные чувства — высокие, как ее скалы, и чистые, как ее воды.

После таких эмоций — самое время увидеть место удивительной красоты, жемчужину этого края — Ладожские шхеры.

На судне с воздушной подушкой мы промчимся по лабиринту заливов, мимо каменных островов, вековых сосен и ледяных скал, которые предстанут перед нами во всем зимнем великолепии.

Сделаем высадку на одном из островов и полюбуемся панорамным видом на шхеры, поднявшись на смотровую площадку.

В случае нестабильной ледовой обстановки данная экскурсия заменяется на равноценную по стоимости поездку на лесной водопад Белые мосты.

После обеда в одном из кафе г. Сортавала мы покинем Северное Приладожье и направимся в центральную Карелию.

Наш путь лежит в старинную карельскую деревню.

Кинерма — место уютное и аутентичное.

Она считается эталонным примером традиционного карельского поселения и включена в ассоциацию «Самых красивых деревень России».

В Кинерме мы познакомимся с местной хозяйкой — коренной карелкой в 15-ом поколении, которая расскажет о быте и жизни крестьян, национальных традициях, о советско-финской войне и месте карелов в современном мире.

Вечером мы прибудем в столицу Карелии – г. Петрозаводск и разместимся в гостинице.

В свободное время советуем прогуляться по городу и поужинать в кафе.

Ладожские шхеры и карельская деревня КинермаЛадожские шхеры и карельская деревня КинермаЛадожские шхеры и карельская деревня КинермаЛадожские шхеры и карельская деревня КинермаЛадожские шхеры и карельская деревня Кинерма
4 день

Путешествие в Заонежье с посещением острова Кижи

Завтрак в гостинице.

08:30 Отправление на автобусе из Петрозаводска.

12:30 Прибытие в д. Оятевщина.

12:30-13:00 Путь до острова Кижи на судне с воздушной подушкой.

13:00-14:30 Экскурсия на острове Кижи и свободное время.

16:30 Обед в Медвежьегорске.

20:30 Возвращение в Петрозаводск.

Завтракаем в гостинице и выезжаем в еще один удивительный уголок Карелии – Заонежье, чтобы увидеть один из крупнейших в России музеев под открытым небом – остров Кижи.

Здесь собраны памятники деревянного зодчества Русского Севера: часовни, крестьянские избы, амбары, мельницы, а также старинные иконы и предметы быта.

Главной достопримечательностью музея считается великолепный по красоте Кижский погост – объект всемирного наследия ЮНЕСКО.

Автобусная экскурсия из Петрозаводска до деревни Оятевщина познакомит с интересными фактами из истории края, его традициями, природой и примечательными местами Заонежья.

По прибытии в Оятевщину мы пересядем на судно с воздушной подушкой «Хивус» и за 10-15 минут по озеру переправимся на остров Кижи.

На острове мы проведем около 2-х часов, в них включено свободное время.

Но сначала отправимся на обзорную экскурсию.

Начнем с внешнего осмотра кижского ансамбля и величественной 22-главой церкви Преображения Господня.

Именно она является символом Кижи.

Под рассказы гида дойдем до высоких деревянных стен Кижского погоста и заглянем в церковь Покрова Пресвятой Богородицы.

Помимо знаменитого архитектурного ансамбля на острове представлены крестьянские дома и хозяйственные постройки.

Зайдем в один из таких домов, чтобы поближе познакомиться с традиционным бытом заонежских крестьян, рассмотреть интерьеры и послушать о национальных обычаях карел.

После экскурсии у вас останется немного свободного времени погулять и сделать фотографии.

На Хивусе мы переправимся обратно в Оятевщину, где вновь пересядем в автобус и отправимся в Петрозаводск.

По пути остановимся в г. Медвежьегорск и пообедаем в столовой.

Маршрут через д. Оятевщину – единственный вариант гарантированно попасть на остров Кижи в зимний период.

Рекомендуем взять с собой горячее питье и перекус. Кафе на острове не работает в зимний период. По программе предусмотрен только поздний обед в столовой в районе 17:00.

Путешествие в Заонежье с посещением острова КижиПутешествие в Заонежье с посещением острова КижиПутешествие в Заонежье с посещением острова КижиПутешествие в Заонежье с посещением острова КижиПутешествие в Заонежье с посещением острова КижиПутешествие в Заонежье с посещением острова Кижи
5 день

Экскурсия по Петрозаводску. Этнопарк с оленями и хаски. Мастер-класс по приготовлению калиток

09:00 Завтрак.

10:00 Поездка на Вотчину Талвиукко к хаски и оленям.

13:30 Обзорная экскурсия по Петрозаводску.

15:30 Мастер-класс по калиткам и обед.

Свободное время.

После завтрака в гостинице на автобусе отправляемся в п. Чална (в пути – 30 км).

Здесь расположенаВотчина Зимнего Деда.

Сначала прогуляемся по ферме, где живут северные олени и их оленята, покормим их с рук ягелем.

Затем в сопровождении инструктора пообщаемся с аляскинскими и сибирскими хаски и маламутами в питомнике спортивных ездовых собак.

Пройдемся по атмосферной деревне древних жителей – саам.

Сможем даже зайти к ним в гости в самый настоящий чум.

В резиденции Талвиукко пообщаемся с Дедом Морозом и заглянем в рабочий кабинет, где он разбирает почту и придумывает новогодние чудеса.

Пройдемся по интерактивному пространству, которое расскажет нам о временах года и их приметах в Карелии.

После экскурсии у вас будет возможность пересесть в упряжки и прокатится с небольшой круг по красивому заснеженному лесу (500 метров).

Услуга катания на упряжках оплачивается отдельно, по желанию.

Стоимость на дополнительные услуги:

  • катание на оленях — дети до 12 лет — 1300 рублей, взрослый — 1500 рублей;
  • катание на собачьих упряжках (500 метров) — дети до 12 лет — 1300 рублей, взрослый — 1500 рублей;
  • катание на собачьих упряжках (1500 метров) — дети до 12 лет — 1800 рублей, взрослый — 2000 рублей.

Стоимость на дополнительные услуги в период новогодних праздников (с 30 декабря по 9 января включительно):

  • катание на оленях — дети до 12 лет — 2300 рублей, взрослый — 2500 рублей;
  • катание на собачьих упряжках (500 метров) — дети до 12 лет — 2300 рублей, взрослый — 2500 рублей;
  • катание на собачьих упряжках (1500 метров) — дети до 12 лет — 2800 рублей, взрослый — 3000 рублей.

В кафе комплекса можно выпить горячего чая на целебных травах и попробовать национальную выпечку.

Вернувшись в город, отправимся на автобусно-пешеходную экскурсию по зимней столице Карелии.

Мы совершим настоящее погружение в историю и промышленное прошлое Петрозаводска.

Посмотрим объекты разных эпох – от петровской до современности, пройдемся по старым улочкам, посетим соборы, увидим памятник комару, сооруженный из трактора, погуляем по паркам и скверам провинциального городка.

Пройдемся по заснеженной набережной Онежского озера.

Здесь вы увидите множество скульптур, памятников и арт-объектов.

А в завершении прогулки нас ждет вкусный мастер-класс по приготовлению национальных пирожков – калиток.

Вы узнаете про особенности национальной карельской кухни, самостоятельно научитесь готовить калитки, а также сможете попробовать свои творения с карельским чаем по завершении мастер-класса.

Кулинарные секреты можно будет захватить с собой — они пригодятся вам холодными зимними вечерами.

Экскурсия по Петрозаводску. Этнопарк с оленями и хаски. Мастер-класс по приготовлению калитокЭкскурсия по Петрозаводску. Этнопарк с оленями и хаски. Мастер-класс по приготовлению калитокЭкскурсия по Петрозаводску. Этнопарк с оленями и хаски. Мастер-класс по приготовлению калитокЭкскурсия по Петрозаводску. Этнопарк с оленями и хаски. Мастер-класс по приготовлению калитокЭкскурсия по Петрозаводску. Этнопарк с оленями и хаски. Мастер-класс по приготовлению калиток
6 день

Водопад Кивач. Гора Сампо. Вулкан Гирвас. Марциальные воды

Завтрак в гостинице и освобождение номеров.

09:30 Отправление на экскурсию.

Обед в кафе;.

17:30 Возвращение в Петрозаводск и трансфер на ж/д вокзал.

Сегодня нас ожидают легенды Севера – самые живописные достопримечательности вблизи Петрозаводска.

После завтрака в гостинице мы погрузимся в автобус и отправимся к первой точке нашего маршрута – горе Сампо.

Это небольшая возвышенность со смотровой площадкой и видом на скованное льдом озеро Кончозеро.

Прогуляемся по оборудованной тропе под рассказы гида о легендах Карелии и знаменитом эпосе «Калевала», а еще загадаем желание, повязав ленточки на волшебное дерево.

Следующая остановка – курорт Марциальные воды. Он был открыт самим Петром I в 1719 году.

Здесь из-под земли бьют источники с целебной водой, насыщенной железом.

Мы увидим старинную деревянную церковь времен Петра, павильоны, построенные к приезду высоких особ, и, конечно, продегустируем воду из четырех скважин.

Далее движемся в сторону местечка Гирвас.

Здесь мы не только восхитимся живописной природой (не зря на этом месте снималось множество фильмов), но и осмотрим панораму жерла древнего вулкана, от которого остались лишь потоки застывшей лавы.

Зимой вулкан, как правило, заснежен, но окружающий его пейзаж сказочно красив.

По пути мы остановимся на обед в кафе.

Завершающей точкой маршрута станет водопад Кивач.

В его честь пишут оды и рисуют картины. Кивач считается вторым по величине равнинным водопадом Европы.

Мы увидим 11-метровый каскад с нескольких смотровых площадок.

Водопад не замерзает полностью, а брызги воды застывают причудливыми льдинками.

Также посетим дендрарий с элитными экземплярами карельской березы и музей природы.

К вечеру вернемся в Петрозаводск и поедем на вокзал наполненные впечатлениями и гармонией карельской природы: скал, застывших озер, укрытых снегом лесов и водопадов.

Водопад Кивач. Гора Сампо. Вулкан Гирвас. Марциальные водыВодопад Кивач. Гора Сампо. Вулкан Гирвас. Марциальные водыВодопад Кивач. Гора Сампо. Вулкан Гирвас. Марциальные водыВодопад Кивач. Гора Сампо. Вулкан Гирвас. Марциальные водыВодопад Кивач. Гора Сампо. Вулкан Гирвас. Марциальные водыВодопад Кивач. Гора Сампо. Вулкан Гирвас. Марциальные воды
Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах г. Петрозаводска и Сортавалы.

Стоимость тура на 1 человека:

  • при двухместном размещении — 74 900 руб.;
  • при одноместном размещении— 82 500 руб.

Скидки:

  • 7400 руб. скидка за доп. место;
  • 4000 руб. скидка для детей от 3 до 14 лет;
  • 2000 руб. скидка для льготников.

В новогодние даты (заезды с 31.12.25 по 06.01.26) доплата 25 000 рублей с человека.

Для размещения предоставляются комфортабельные номера в гостиницах повышенной комфортности и уровня сервиса, расположенных в центре города и находящихся в пешей доступности от набережной города Петрозаводска, ресторанов и развлекательных центров, сувенирных и продуктовых магазинов.

Размещение происходит в следующих гостиницах: Северная, Прионежский, Онежский замок, Саквояж, Cosmos, 13 стульев, Питер ИНН, Петра, спа-отель Карелия. Это одни из лучших гостиниц в Петрозаводске, стабильно предоставляющие высокий уровень сервиса и качественное размещение.

Сортавала – небольшой и уютный город на берегу Ладожского озера. Вы разместитесь в одной из этих гостиниц: Ладога, Сортавала, Пийпун Пиха, Каунис.

В стоимость тура включены завтраки в отеле.

Все экскурсии также будут начинаться от гостиниц (максимум — в 10 минутах ходьбы от места сбора на экскурсии, в т. ч. в день заселения и выезда, т. к. к некоторым гостиницам затруднен подъезд больших автобусов).

Варианты проживания

Гостиница в Сортавале

2 ночи

Размещение в стандартных номерах с удобствами в гостинице г. Сортавалы.

Гостиница в Петрозаводске

3 ночи

Размещение в стандартных номерах с удобствами в гостинице г. Петрозаводска.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Питание, указанное в программе (5 завтраков, 6 обедов)
  • Мастер-класс по калиткам
  • Работа экскурсовода
  • Проживание в гостиницах
  • Все входные билеты по программе
  • Транспортное обслуживание на автобусе
  • Проезд на остров Кижи на судне с воздушной подушкой
  • Катание по Ладожским шхерам
Что не входит в цену
  • Билеты до г. Санкт-Петербурга и обратно из г. Петрозаводска
  • Питание, не указанное в программе
  • Банкет в гостинице «Пийпун Пиха»:взрослый - 11 200 руб. /чел. дети 5-12 лет - 7 400 руб. /чел
  • Взрослый - 11 200 руб. /чел
  • Дети 5-12 лет - 7 400 руб. /чел
  • Билет на ретропоезд
  • Стандартная стоимость дополнительных услуг: катание на оленях: дети до 12 лет - 1300 руб. взрослый - 1500 руб. катание на собачьих упряжках (500 метров):дети до 12 лет - 1300 руб. взрослый - 1500 руб. катание на собачьих упряжках (1500 метров):дети до 12 лет - 1800 руб. взрослый - 2000 руб
  • Катание на оленях: дети до 12 лет - 1300 руб. взрослый - 1500 руб
  • Дети до 12 лет - 1300 руб
  • Взрослый - 1500 руб
  • Катание на собачьих упряжках (500 метров):дети до 12 лет - 1300 руб. взрослый - 1500 руб
  • Катание на собачьих упряжках (1500 метров):дети до 12 лет - 1800 руб. взрослый - 2000 руб
  • Дети до 12 лет - 1800 руб
  • Взрослый - 2000 руб
  • Стоимость на дополнительные услуги в период новогодних праздников (с 30 декабря по 9 января включительно):катание на оленях: дети до 12 лет - 2300 руб. взрослый - 2500 руб. катание на собачьих упряжках (500 метров):дети до 12 лет - 2300 руб. взрослый - 2500 руб. катание на собачьих упряжках (1500 метров):дети до 12 лет - 2800 руб. взрослый - 3000 руб
  • Катание на оленях: дети до 12 лет - 2300 руб. взрослый - 2500 руб
  • Дети до 12 лет - 2300 руб
  • Взрослый - 2500 руб
  • Катание на собачьих упряжках (500 метров):дети до 12 лет - 2300 руб. взрослый - 2500 руб
  • Катание на собачьих упряжках (1500 метров):дети до 12 лет - 2800 руб. взрослый - 3000 руб
  • Дети до 12 лет - 2800 руб
  • Взрослый - 3000 руб
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какое меню будет на банкете в гостинице «Пийпун Пиха»?
9ebca111a9431f210c4b13d3437773e6a2842fe7e1b53bf632fd7268a8a6d26f.jpeg
b9b87c38cccb51ced7b9a37aac0c65ea7c14ef01ff2b3b1618ab9058d38e6f50.jpeg
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

