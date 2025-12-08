Приглашаем собрать свое собственное «Жемчужное ожерелье Карелии» — уникальный зимний тур из Санкт-Петербурга, где каждая
Программа тура по дням
Древняя крепость Корела и Долина водопадов
09:00 Отправление автобуса из Санкт-Петербурга.
11:00 Экскурсия по крепости Корела.
13:00 Обзорная экскурсия по г. Лахденпохья.
13:30 Обед.
14:15 Посещение экопарка Долина водопадов.
17:00 Размещение в гостинице г. Сортавала.
Сбор группы в Санкт-Петербурге.
Посадка в автобус и отправление в сторону Северного Приладожья.
В пути – 2 часа.
Остановимся в городе Приозерск, чтобы погрузиться в историю в многовековую историю Северо-Запада России на экскурсии по крепости Корела – старинному фортификационному сооружению, сохранившему свой облик с XVIII века.
В разное время крепость принадлежала России, Швеции и Финляндии, что отразилось на ее архитектуре.
Продолжим наш путь и заедем в провинциальный городок Лахденпохья, раскинувшийся на берегу Якимваарского залива Ладоги.
Прогуляемся по уютным улочкам с домами финской постройки, встретим героев национального эпоса «Калевала» в парке и увидим руины лютеранской церкви.
После обеда в кафе отправимся в экопарк Долина водопадов.
Здесь, в русле незамерзающей полностью реки Иййоки, расположились друг за другом четыре небольших водопада.
Пройдемся по экотропе сквозь лес, укрытый снегом, встретим старинную водяную мельницу, зайдем в этнодеревню, где познакомимся с бытом саамов – коренного народа Севера, при желании зайдем на ферму и сможем покормить лосей и оленей с рук.
Вечером приедем в г. Сортавала и разместимся в гостинице.
Советуем прогуляться по столице Приладожья и поужинать в одном из многочисленных кафе.
Сортавала. Горный парк Рускеала
Завтрак в гостинице.
09:00 Обзорная экскурсия по г. Сортавала.
11:00 Посещение галереи К. Гоголева.
13:15 Обед в лютеранской кирхе.
14:00 Экскурсия по мраморному каньону Рускеала.
15:00 Свободное время в парке.
17:00 Отправление на ретропоезде или автобусе в г. Сортавала.
Завтракаем в кафе и отправляемся на экскурсию по городу Сортавала.
Пройдемся по центру заснеженной столицы Приладожья и осмотрим местную архитектуру – смешение шведской, финской и российской традиций.
Среди памятников северного модерна – дом Леандера, здание Финского банка, дом купцов Сийтонен, ратуша и другие.
В завершении посетим храм Николая Чудотворца, возведенный в 1873 году.
Заглянем в уникальный и единственный в своем роде дом-музей Кронида Гоголева.
Перед нами откроется экспозиция картин, выполненных в особенной манере резьбы по дереву.
Тема русского Севера, выразительная природа, простые люди, их быт и праздники – все это есть в творениях мастера.
Обед пройдет в необычном месте – лютеранской кирхе.
Подкрепимся и отправимся в знаменитый горный парк Рускеала.
По прибытии нас ждет экскурсия вокруг чаши мраморного каньона и рассказ гида об истории этого уникального места.
Раньше здесь добывали мрамор, который использовали в разных целях, в том числе для украшения зданий и дворцов в Санкт-Петербурге.
Затем карьер был затоплен и превратился в красивейшую локацию.
Днем мрамор бело-серого оттенка красиво контрастирует с высокими елями и заснеженным карьером.
А в темное время суток, в период с декабря по февраль, мраморная чаша каньона вспыхивает разноцветными огнями – включается художественная подсветка.
Зрелище потрясающее – настоящее северное сияние!
В свободное время вы сможете посетить дополнительную программу «Подземная Рускеала» или полетать над каньоном на троллее (оплачивается самостоятельно на месте).
Предварительное бронирование дополнительных услуг в горном парке невозможно! Все билеты покупаются на месте. Мы не можем гарантировать наличие свободных мест на дополнительные экскурсии. Стоимость услуг и экскурсий на официальном сайте горного парка Рускеала.
В 17:00 на автобусе или ретропоезде вернемся в г. Сортавала.
Поездка в стилизованном под старину купе станет ярким воспоминанием и завершающим аккордом экскурсионного дня.
Билеты на ретропоезд приобретаются самостоятельно на сайте РЖД до начала тура.
Ладожские шхеры и карельская деревня Кинерма
08:30 Завтрак, освобождение номеров.
09:15 Посещение музея «Про любовь».
10:00 Прогулка по Ладожским шхерам.
12:15 Обед в Сортавала.
13:00 Переезд в д. Кинерма.
15:00 Экскурсия по деревне.
16:00 Переезд в г. Петрозаводск.
18:00 Заселение в гостиницу, свободное время.
Завтракаем, освобождаем номера и отправляемся на самую трогательную экскурсию нашего тура.
Мы посетим музей с говорящим названием «Про любовь».
В небольшом пространстве собраны мастерски вырезанные скульптуры из дерева, каждая — с глубоким смыслом.
Выставка рассказывает о безусловной любви во всех ее проявлениях.
Обещаем, отсюда вы не уйдете равнодушными, ведь мастерство авторов и сила карельской земли раскроют самые мощные чувства — высокие, как ее скалы, и чистые, как ее воды.
После таких эмоций — самое время увидеть место удивительной красоты, жемчужину этого края — Ладожские шхеры.
На судне с воздушной подушкой мы промчимся по лабиринту заливов, мимо каменных островов, вековых сосен и ледяных скал, которые предстанут перед нами во всем зимнем великолепии.
Сделаем высадку на одном из островов и полюбуемся панорамным видом на шхеры, поднявшись на смотровую площадку.
В случае нестабильной ледовой обстановки данная экскурсия заменяется на равноценную по стоимости поездку на лесной водопад Белые мосты.
После обеда в одном из кафе г. Сортавала мы покинем Северное Приладожье и направимся в центральную Карелию.
Наш путь лежит в старинную карельскую деревню.
Кинерма — место уютное и аутентичное.
Она считается эталонным примером традиционного карельского поселения и включена в ассоциацию «Самых красивых деревень России».
В Кинерме мы познакомимся с местной хозяйкой — коренной карелкой в 15-ом поколении, которая расскажет о быте и жизни крестьян, национальных традициях, о советско-финской войне и месте карелов в современном мире.
Вечером мы прибудем в столицу Карелии – г. Петрозаводск и разместимся в гостинице.
В свободное время советуем прогуляться по городу и поужинать в кафе.
Путешествие в Заонежье с посещением острова Кижи
Завтрак в гостинице.
08:30 Отправление на автобусе из Петрозаводска.
12:30 Прибытие в д. Оятевщина.
12:30-13:00 Путь до острова Кижи на судне с воздушной подушкой.
13:00-14:30 Экскурсия на острове Кижи и свободное время.
16:30 Обед в Медвежьегорске.
20:30 Возвращение в Петрозаводск.
Завтракаем в гостинице и выезжаем в еще один удивительный уголок Карелии – Заонежье, чтобы увидеть один из крупнейших в России музеев под открытым небом – остров Кижи.
Здесь собраны памятники деревянного зодчества Русского Севера: часовни, крестьянские избы, амбары, мельницы, а также старинные иконы и предметы быта.
Главной достопримечательностью музея считается великолепный по красоте Кижский погост – объект всемирного наследия ЮНЕСКО.
Автобусная экскурсия из Петрозаводска до деревни Оятевщина познакомит с интересными фактами из истории края, его традициями, природой и примечательными местами Заонежья.
По прибытии в Оятевщину мы пересядем на судно с воздушной подушкой «Хивус» и за 10-15 минут по озеру переправимся на остров Кижи.
На острове мы проведем около 2-х часов, в них включено свободное время.
Но сначала отправимся на обзорную экскурсию.
Начнем с внешнего осмотра кижского ансамбля и величественной 22-главой церкви Преображения Господня.
Именно она является символом Кижи.
Под рассказы гида дойдем до высоких деревянных стен Кижского погоста и заглянем в церковь Покрова Пресвятой Богородицы.
Помимо знаменитого архитектурного ансамбля на острове представлены крестьянские дома и хозяйственные постройки.
Зайдем в один из таких домов, чтобы поближе познакомиться с традиционным бытом заонежских крестьян, рассмотреть интерьеры и послушать о национальных обычаях карел.
После экскурсии у вас останется немного свободного времени погулять и сделать фотографии.
На Хивусе мы переправимся обратно в Оятевщину, где вновь пересядем в автобус и отправимся в Петрозаводск.
По пути остановимся в г. Медвежьегорск и пообедаем в столовой.
Маршрут через д. Оятевщину – единственный вариант гарантированно попасть на остров Кижи в зимний период.
Рекомендуем взять с собой горячее питье и перекус. Кафе на острове не работает в зимний период. По программе предусмотрен только поздний обед в столовой в районе 17:00.
Экскурсия по Петрозаводску. Этнопарк с оленями и хаски. Мастер-класс по приготовлению калиток
09:00 Завтрак.
10:00 Поездка на Вотчину Талвиукко к хаски и оленям.
13:30 Обзорная экскурсия по Петрозаводску.
15:30 Мастер-класс по калиткам и обед.
Свободное время.
После завтрака в гостинице на автобусе отправляемся в п. Чална (в пути – 30 км).
Здесь расположенаВотчина Зимнего Деда.
Сначала прогуляемся по ферме, где живут северные олени и их оленята, покормим их с рук ягелем.
Затем в сопровождении инструктора пообщаемся с аляскинскими и сибирскими хаски и маламутами в питомнике спортивных ездовых собак.
Пройдемся по атмосферной деревне древних жителей – саам.
Сможем даже зайти к ним в гости в самый настоящий чум.
В резиденции Талвиукко пообщаемся с Дедом Морозом и заглянем в рабочий кабинет, где он разбирает почту и придумывает новогодние чудеса.
Пройдемся по интерактивному пространству, которое расскажет нам о временах года и их приметах в Карелии.
После экскурсии у вас будет возможность пересесть в упряжки и прокатится с небольшой круг по красивому заснеженному лесу (500 метров).
Услуга катания на упряжках оплачивается отдельно, по желанию.
Стоимость на дополнительные услуги:
- катание на оленях — дети до 12 лет — 1300 рублей, взрослый — 1500 рублей;
- катание на собачьих упряжках (500 метров) — дети до 12 лет — 1300 рублей, взрослый — 1500 рублей;
- катание на собачьих упряжках (1500 метров) — дети до 12 лет — 1800 рублей, взрослый — 2000 рублей.
Стоимость на дополнительные услуги в период новогодних праздников (с 30 декабря по 9 января включительно):
- катание на оленях — дети до 12 лет — 2300 рублей, взрослый — 2500 рублей;
- катание на собачьих упряжках (500 метров) — дети до 12 лет — 2300 рублей, взрослый — 2500 рублей;
- катание на собачьих упряжках (1500 метров) — дети до 12 лет — 2800 рублей, взрослый — 3000 рублей.
В кафе комплекса можно выпить горячего чая на целебных травах и попробовать национальную выпечку.
Вернувшись в город, отправимся на автобусно-пешеходную экскурсию по зимней столице Карелии.
Мы совершим настоящее погружение в историю и промышленное прошлое Петрозаводска.
Посмотрим объекты разных эпох – от петровской до современности, пройдемся по старым улочкам, посетим соборы, увидим памятник комару, сооруженный из трактора, погуляем по паркам и скверам провинциального городка.
Пройдемся по заснеженной набережной Онежского озера.
Здесь вы увидите множество скульптур, памятников и арт-объектов.
А в завершении прогулки нас ждет вкусный мастер-класс по приготовлению национальных пирожков – калиток.
Вы узнаете про особенности национальной карельской кухни, самостоятельно научитесь готовить калитки, а также сможете попробовать свои творения с карельским чаем по завершении мастер-класса.
Кулинарные секреты можно будет захватить с собой — они пригодятся вам холодными зимними вечерами.
Водопад Кивач. Гора Сампо. Вулкан Гирвас. Марциальные воды
Завтрак в гостинице и освобождение номеров.
09:30 Отправление на экскурсию.
Обед в кафе;.
17:30 Возвращение в Петрозаводск и трансфер на ж/д вокзал.
Сегодня нас ожидают легенды Севера – самые живописные достопримечательности вблизи Петрозаводска.
После завтрака в гостинице мы погрузимся в автобус и отправимся к первой точке нашего маршрута – горе Сампо.
Это небольшая возвышенность со смотровой площадкой и видом на скованное льдом озеро Кончозеро.
Прогуляемся по оборудованной тропе под рассказы гида о легендах Карелии и знаменитом эпосе «Калевала», а еще загадаем желание, повязав ленточки на волшебное дерево.
Следующая остановка – курорт Марциальные воды. Он был открыт самим Петром I в 1719 году.
Здесь из-под земли бьют источники с целебной водой, насыщенной железом.
Мы увидим старинную деревянную церковь времен Петра, павильоны, построенные к приезду высоких особ, и, конечно, продегустируем воду из четырех скважин.
Далее движемся в сторону местечка Гирвас.
Здесь мы не только восхитимся живописной природой (не зря на этом месте снималось множество фильмов), но и осмотрим панораму жерла древнего вулкана, от которого остались лишь потоки застывшей лавы.
Зимой вулкан, как правило, заснежен, но окружающий его пейзаж сказочно красив.
По пути мы остановимся на обед в кафе.
Завершающей точкой маршрута станет водопад Кивач.
В его честь пишут оды и рисуют картины. Кивач считается вторым по величине равнинным водопадом Европы.
Мы увидим 11-метровый каскад с нескольких смотровых площадок.
Водопад не замерзает полностью, а брызги воды застывают причудливыми льдинками.
Также посетим дендрарий с элитными экземплярами карельской березы и музей природы.
К вечеру вернемся в Петрозаводск и поедем на вокзал наполненные впечатлениями и гармонией карельской природы: скал, застывших озер, укрытых снегом лесов и водопадов.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах г. Петрозаводска и Сортавалы.
Стоимость тура на 1 человека:
- при двухместном размещении — 74 900 руб.;
- при одноместном размещении— 82 500 руб.
Скидки:
- 7400 руб. скидка за доп. место;
- 4000 руб. скидка для детей от 3 до 14 лет;
- 2000 руб. скидка для льготников.
В новогодние даты (заезды с 31.12.25 по 06.01.26) доплата 25 000 рублей с человека.
Для размещения предоставляются комфортабельные номера в гостиницах повышенной комфортности и уровня сервиса, расположенных в центре города и находящихся в пешей доступности от набережной города Петрозаводска, ресторанов и развлекательных центров, сувенирных и продуктовых магазинов.
Размещение происходит в следующих гостиницах: Северная, Прионежский, Онежский замок, Саквояж, Cosmos, 13 стульев, Питер ИНН, Петра, спа-отель Карелия. Это одни из лучших гостиниц в Петрозаводске, стабильно предоставляющие высокий уровень сервиса и качественное размещение.
Сортавала – небольшой и уютный город на берегу Ладожского озера. Вы разместитесь в одной из этих гостиниц: Ладога, Сортавала, Пийпун Пиха, Каунис.
В стоимость тура включены завтраки в отеле.
Все экскурсии также будут начинаться от гостиниц (максимум — в 10 минутах ходьбы от места сбора на экскурсии, в т. ч. в день заселения и выезда, т. к. к некоторым гостиницам затруднен подъезд больших автобусов).
Варианты проживания
Гостиница в Сортавале
Размещение в стандартных номерах с удобствами в гостинице г. Сортавалы.
Гостиница в Петрозаводске
Размещение в стандартных номерах с удобствами в гостинице г. Петрозаводска.
Ответы на вопросы
Что включено
- Питание, указанное в программе (5 завтраков, 6 обедов)
- Мастер-класс по калиткам
- Работа экскурсовода
- Проживание в гостиницах
- Все входные билеты по программе
- Транспортное обслуживание на автобусе
- Проезд на остров Кижи на судне с воздушной подушкой
- Катание по Ладожским шхерам
Что не входит в цену
- Билеты до г. Санкт-Петербурга и обратно из г. Петрозаводска
- Питание, не указанное в программе
- Банкет в гостинице «Пийпун Пиха»:взрослый - 11 200 руб. /чел. дети 5-12 лет - 7 400 руб. /чел
- Взрослый - 11 200 руб. /чел
- Дети 5-12 лет - 7 400 руб. /чел
- Билет на ретропоезд
- Стандартная стоимость дополнительных услуг: катание на оленях: дети до 12 лет - 1300 руб. взрослый - 1500 руб. катание на собачьих упряжках (500 метров):дети до 12 лет - 1300 руб. взрослый - 1500 руб. катание на собачьих упряжках (1500 метров):дети до 12 лет - 1800 руб. взрослый - 2000 руб
- Катание на оленях: дети до 12 лет - 1300 руб. взрослый - 1500 руб
- Дети до 12 лет - 1300 руб
- Взрослый - 1500 руб
- Катание на собачьих упряжках (500 метров):дети до 12 лет - 1300 руб. взрослый - 1500 руб
- Катание на собачьих упряжках (1500 метров):дети до 12 лет - 1800 руб. взрослый - 2000 руб
- Дети до 12 лет - 1800 руб
- Взрослый - 2000 руб
- Стоимость на дополнительные услуги в период новогодних праздников (с 30 декабря по 9 января включительно):катание на оленях: дети до 12 лет - 2300 руб. взрослый - 2500 руб. катание на собачьих упряжках (500 метров):дети до 12 лет - 2300 руб. взрослый - 2500 руб. катание на собачьих упряжках (1500 метров):дети до 12 лет - 2800 руб. взрослый - 3000 руб
- Катание на оленях: дети до 12 лет - 2300 руб. взрослый - 2500 руб
- Дети до 12 лет - 2300 руб
- Взрослый - 2500 руб
- Катание на собачьих упряжках (500 метров):дети до 12 лет - 2300 руб. взрослый - 2500 руб
- Катание на собачьих упряжках (1500 метров):дети до 12 лет - 2800 руб. взрослый - 3000 руб
- Дети до 12 лет - 2800 руб
- Взрослый - 3000 руб
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.