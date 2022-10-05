Карельский уикенд: автобусно-пешеходный тур с посещением о. Кижи

Прокатиться на «Метеоре», увидеть шедевры деревянного зодчества, посетить Марциальные воды и Сампо
Этот мини-тур познакомит с достопримечательностями северного края: вы полюбуетесь водопадом Кивач, увидите древний потухший вулкан Гирвас, попробуете минеральную воду известного курорта «Марциальные воды» и подниметесь на гору Сампо.

На пешеходной экскурсии осмотрите город-порт Петрозаводск, а быстроходный теплоход домчит вас до известного острова-музея Кижи.

Живописная природа и оригинальные блюда местной кухни ненадолго перенесут вас в другую действительность.
4
1 отзыв
Описание тура

Организационные детали

Программа тура по дням

1 день

Остров Кижи и экскурсия по Петрозаводску

Добро пожаловать в столицу Карелии — Петрозаводск! Это порт пяти морей, ровесник Санкт-Петербурга и уникальный город с карело-финским колоритом.

В 08:00 встречаемся на ж/д вокзале Петрозаводска, завтракаем и сразу едем на Речной вокзал. К 9:30 садимся на теплоход «Метеор», который доставит нас до о. Кижи, дорога займёт 1,5 часа. Там вас ждёт интересная экскурсия в музее под открытым небом, где собраны шедевры северного деревянного зодчества. Вы увидите Спасо-Преображенский храм, Покровскую церковь, колокольню шатрового типа. Будет время и для самостоятельной прогулки, покупки сувениров.

В 17:00 вернёмся в Петрозаводск, где пройдёт автобусно-пешеходная экскурсия по городу, длительность — около 2 часов. Мы посетим Круглую площадь (Архитектурный ансамбль и губернаторский парк), прогуляемся по центру города, побываем на Соборной площади и вы других знаковых местах города.

2 день

Сампо, курорт «Марциальные воды», Гирвас и Кивач

Сегодня посетим четыре крупнейших достопримечательности вблизи Петрозаводска: живописную гору Сампо, первый российский курорт «Марциальные воды», основанный Петром I, древний вулкан Гирвас и знаменитый водопад Кивач.

Сампо, согласно карело-финской мифологии, — предмет, дарующий счастье. С 40-метровой горы, на которую мы поднимемся, откроются красивые пейзажи, вековой лес внизу и живописное Кончезеро.

Курорт знаменит не только водами, но и особым микроклиматом. Дегустацию марциальной воды совместим с осмотром достопримечательностей: увидим Дом смотрителя, церковь апостола Петра, сохранившуюся с петровских времён и построенную по чертежам царя, и павильоны над бывшим источником.

Гирвас — высохший водопад после того, как воды Суны были отведены для нужд Пальеозерской ГЭС. Но места вокруг достойны внимания: красноватые скалы из гранита обрамлены тихими заводями, журчат небольшие водопады.

Кивач — гордость края, второй по величине на равнинах Европы, уступил первенство только Рейнскому водопаду в Германии. Есть поверье, что он уносит прочь тревогу и негативные мысли. Сегодня это часть одноименного заповедника, созданного в 1931 году. Полюбуемся потоком, пройдёмся по пешеходным тропам с тенистыми беседками, желающие заглянут в сувенирные лавки, дендрарий с рощей карельской берёзы и Музей природы. Остановимся в кафе.

Вернёмся в Петрозаводск к 17:00.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет23 700 ₽
Дети до 14 лет21 000 ₽
Пенсионеры22 900 ₽
Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 2 завтрака
  • Работа экскурсовода
  • Все входные билеты по программе
  • Транспортное обслуживание на автобусе
  • Теплоход «Метеор» на Кижи
Что не входит в цену
  • Проезд до Петрозаводска и обратно
  • Обеды и ужины
  • 1-местное размещение - доплата 3000 ₽
  • Скидка за доп. место - 2000 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Петрозаводск, ж/д вокзал, 8:00
Завершение: Петрозаводск, 17:00
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Виктор
Виктор — Организатор в Петрозаводске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провёл экскурсии для 11849 туристов
Наша команда начала заниматься экскурсиями в 2011 году. С тех пор мы организовали достойный отдых для тысяч путешественников. Основная специализация нашей компании — туры по Карелии: как в абсолютно всем известные места, так и в уникальные и малоизвестные объекты.

Гиды молодцы! Очень понятно, увлекательно и интересно рассказали и показали красоту края! И грибы и бруснику и чернику даже пособирали) Звезду сняла за работу менеджеров, была договоренность о заселении в тот же номер, где мы накануне забронировали, так как приехали заранее, но утром на ресепшен моей фамилии не нашли. На телефон организатор не ответил и пришлось нам выселяться(
