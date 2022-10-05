На пешеходной экскурсии осмотрите город-порт Петрозаводск, а быстроходный теплоход домчит вас до известного острова-музея Кижи.
Живописная природа и оригинальные блюда местной кухни ненадолго перенесут вас в другую действительность.
Описание тура
Организационные детали
Программа тура по дням
Остров Кижи и экскурсия по Петрозаводску
Добро пожаловать в столицу Карелии — Петрозаводск! Это порт пяти морей, ровесник Санкт-Петербурга и уникальный город с карело-финским колоритом.
В 08:00 встречаемся на ж/д вокзале Петрозаводска, завтракаем и сразу едем на Речной вокзал. К 9:30 садимся на теплоход «Метеор», который доставит нас до о. Кижи, дорога займёт 1,5 часа. Там вас ждёт интересная экскурсия в музее под открытым небом, где собраны шедевры северного деревянного зодчества. Вы увидите Спасо-Преображенский храм, Покровскую церковь, колокольню шатрового типа. Будет время и для самостоятельной прогулки, покупки сувениров.
В 17:00 вернёмся в Петрозаводск, где пройдёт автобусно-пешеходная экскурсия по городу, длительность — около 2 часов. Мы посетим Круглую площадь (Архитектурный ансамбль и губернаторский парк), прогуляемся по центру города, побываем на Соборной площади и вы других знаковых местах города.
Сампо, курорт «Марциальные воды», Гирвас и Кивач
Сегодня посетим четыре крупнейших достопримечательности вблизи Петрозаводска: живописную гору Сампо, первый российский курорт «Марциальные воды», основанный Петром I, древний вулкан Гирвас и знаменитый водопад Кивач.
Сампо, согласно карело-финской мифологии, — предмет, дарующий счастье. С 40-метровой горы, на которую мы поднимемся, откроются красивые пейзажи, вековой лес внизу и живописное Кончезеро.
Курорт знаменит не только водами, но и особым микроклиматом. Дегустацию марциальной воды совместим с осмотром достопримечательностей: увидим Дом смотрителя, церковь апостола Петра, сохранившуюся с петровских времён и построенную по чертежам царя, и павильоны над бывшим источником.
Гирвас — высохший водопад после того, как воды Суны были отведены для нужд Пальеозерской ГЭС. Но места вокруг достойны внимания: красноватые скалы из гранита обрамлены тихими заводями, журчат небольшие водопады.
Кивач — гордость края, второй по величине на равнинах Европы, уступил первенство только Рейнскому водопаду в Германии. Есть поверье, что он уносит прочь тревогу и негативные мысли. Сегодня это часть одноименного заповедника, созданного в 1931 году. Полюбуемся потоком, пройдёмся по пешеходным тропам с тенистыми беседками, желающие заглянут в сувенирные лавки, дендрарий с рощей карельской берёзы и Музей природы. Остановимся в кафе.
Вернёмся в Петрозаводск к 17:00.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|23 700 ₽
|Дети до 14 лет
|21 000 ₽
|Пенсионеры
|22 900 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 2 завтрака
- Работа экскурсовода
- Все входные билеты по программе
- Транспортное обслуживание на автобусе
- Теплоход «Метеор» на Кижи
Что не входит в цену
- Проезд до Петрозаводска и обратно
- Обеды и ужины
- 1-местное размещение - доплата 3000 ₽
- Скидка за доп. место - 2000 ₽