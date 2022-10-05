Сегодня посетим четыре крупнейших достопримечательности вблизи Петрозаводска: живописную гору Сампо, первый российский курорт «Марциальные воды», основанный Петром I, древний вулкан Гирвас и знаменитый водопад Кивач.

Сампо, согласно карело-финской мифологии, — предмет, дарующий счастье. С 40-метровой горы, на которую мы поднимемся, откроются красивые пейзажи, вековой лес внизу и живописное Кончезеро.

Курорт знаменит не только водами, но и особым микроклиматом. Дегустацию марциальной воды совместим с осмотром достопримечательностей: увидим Дом смотрителя, церковь апостола Петра, сохранившуюся с петровских времён и построенную по чертежам царя, и павильоны над бывшим источником.

Гирвас — высохший водопад после того, как воды Суны были отведены для нужд Пальеозерской ГЭС. Но места вокруг достойны внимания: красноватые скалы из гранита обрамлены тихими заводями, журчат небольшие водопады.

Кивач — гордость края, второй по величине на равнинах Европы, уступил первенство только Рейнскому водопаду в Германии. Есть поверье, что он уносит прочь тревогу и негативные мысли. Сегодня это часть одноименного заповедника, созданного в 1931 году. Полюбуемся потоком, пройдёмся по пешеходным тропам с тенистыми беседками, желающие заглянут в сувенирные лавки, дендрарий с рощей карельской берёзы и Музей природы. Остановимся в кафе.

Вернёмся в Петрозаводск к 17:00.