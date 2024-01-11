А чтобы полностью погрузиться в аутентичную атмосферу, поучаствуем в программе «Деревенские забавы или Новый год по-киндасовски!» и угостимся традиционными пирогами с ароматным чаем в деревне Киндасово.
янв
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Выезд из Санкт-Петербурга в Сортавала. Тематический парк Бастион
06:00 Выезд на комфортабельном автобусе из Санкт-Петербурга в г. Сортавала.
Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (со стороны Лиговского проспекта). Расстояние 280 км. В пути примерно 3,5 часа.
Завтрак.
Обзорная экскурсия по г. Сортавала. Уютный старинный город в Карелии, расположенный на берегу Ладоги, неподалеку от финской границы. Красивая архитектура, живописные окрестности, благоприятный климат.
Необычный архитектурный облик города был сформирован под влиянием трех государств: Швеции, Финляндии и России, к которым в разное время относилась его территория.
Тематический парк «Бастион» (г. Сортавала). В стоимость включено посещение всех музеев на территории парка, тематические экскурсии, костюмерные зоны и дегустация медовухи!
На территории парка для вас работают следующие локации:
- музей живой истории эпохи викингов «Svartbjarnarborg» — «Mustankarhunlinna» — «Крепость черного медведя»;
- музей живой истории «Четыре фронта», который посвящен советско-финляндским вооруженным конфликтам XX века;
- выставка деревянных скульптур «Тайная жизнь насекомых».
Услуги за дополнительную плату:
- мастер-классы в кузнице, гончарной и ткацкой мастерских;
- стрельба в тире из разных видов оружия (лук, арбалет, метательные копья и топоры).
Обед.
Размещение в гостинице после окончания экскурсионной программы.
Питомник хаски, горный парк Рускеала
Завтрак.
Выезд с гидом на экскурсионную программу.
Экскурсия по питомнику сибирских хаски (недалеко от горного парка «Рускеала»). Вас познакомят с историей возникновения породы сибирский хаски, ездовым спортом и бытом народов севера.
Сейчас в питомнике живет 40 собак. Это сибирские хаски и ездовые метисы, все они работают в упряжке.
Вы сможете пообщаться и сфотографироваться с собачками!
Кроме собак в питомнике живет северный олень, лисы, еноты, свинки, ворон, сова, белочки и кролики!
В дни праздников для гостей будет новогодняя программа: сказочное представление, игры и конкурсы с настоящим Дедом Морозом, Бабой Ягой и другими персонажами!
После выступления гости смогут сфотографироваться со сказочными героями в новогодней фотозоне!
По желанию за доп. плату катание на собачьей упряжке.
Далее сделаем остановкув живописном местечке у Рускеальских водопадов. Здесь проходили съемки культового советского фильма «А зори здесь тихие». Сейчас это прекрасное место для прогулок и фотосессии на природе.
По желанию за доп. плату прогулка по экотропе с навесными мостиками над водопадами (взрослый — 400 руб., льготный — 300 руб.).
Экскурсия в горном парке «Рускеала» (30 км от г. Сортавала). Это самый посещаемый туристический объект в Карелии в настоящее время. С XVII века на протяжении 300 лет здесь добывали мрамор для украшения дворцов и храмов Северной столицы.
В свободное время за доп. плату можно:
- посетить экспозицию деревянных скульптур «Обитель ангелов»;
- прокатиться над Мраморным озером на троллее (zip-line);
- покушать в кафе горного парка, приобрести сувениры.
Дополнительные услуги на территории горного парка приобретаются непосредственно на месте, в кассах горного парка. Заранее не бронируются.
Желающие могут отправиться из горного парка на ретропоезде «Рускеальский экспресс» в 17:00 (билеты не включены в стоимость тура).
Возвращение в г. Сортавала.
Ужин.
Деревня Киндасово. Знакомство с г. Петрозаводском
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров. Выезд с гидом в Петрозаводск (переезд около 250 км).
По пути заедем в карельскую деревню Киндасово, где вас ждет программа «Деревенские забавы или Новый год по-киндасовски!».
Здесь уникальным образом сочетаются культура карелов и своеобразный Киндасовский юмор. Ещё с XIX века о жителях деревни ходили байки и анекдоты.
Приехав сюда, вы сможете стать настоящим киндасовцем и даже заговорите по-карельски.
Вас угостят традиционными карельскими пирогами и ароматным чаем с травами! Вы услышите чарующие звуки национальных инструментов: кантеле и йоухикко, узнаете, что такое ёйга, зачем карелу большой дом и кто на деревне главный. В этом месте даже взрослые веселятся как дети!
Поздний обед.
Знакомство с городом Петрозаводском — столицей Республики Карелия. Вы увидите исторический центр, кафедральный собор во имя Александра Невского, Губернаторский парк и, конечно, памятник Петру I — основателю Петрозаводска.
Программа тура заканчивается ориентировочно в 19:00 на ж/д вокзале г. Петрозаводска.
До отправления поезда у вас еще будет возможность купить сувениры на память и прогуляться по праздничным улицам города. До новых встреч в Карелии!
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница
|Стоимость
|Гостиница «Сортавала»
26 700 руб. /чел. – 2-местный номер / 3-местный номер
33 500 руб. /чел. – 1-местный номер
|Гостиница «Родина» 4*
33 300 руб. /чел. – 2-местный номер Стандарт Твин
36 100 руб. /чел. – 2-местный номер Стандарт Дабл
44 700 руб. /чел. – 1-местный номер Стандарт Сингл
Скидки:
- ребенок до 6 лет включительно — 2 000 руб.;
- ребенок от 7 до 16 лет — 700 руб.;
- пенсионер — 500 руб.
Варианты проживания
Гостиница «Родина» 4
Отличное расположение в городе Сортавала, первоклассный сервис, современные и уютные номера. Для наших гостей мы предлагаем 25 комфортных уютных номеров.
В каждом номере есть кондиционер, кабельное телевидение, чайный набор и телефон. В собственной ванной комнате для гостей приготовлены фен, халаты, тапочки и бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всех зонах работает бесплатный Wi-Fi .
Гостиница «Сортавала»
Гостиница «Сортавала». В номерах: кабельное телевидение, холодильник, фен, бесплатный Wi-Fi. Для удобства гостей работает лифт.
Персонал гостиницы владеет английским и финским языками. При гостинице бесплатная охраняемая парковка.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в номерах выбранной категории (2 ночи в г. Сортавале)
- Питание, указанное в программе (3 завтрака, 2 обеда, 1 ужин, 1 чаепитие)
- Обзорная экскурсия по Сортавале
- Посещение тематического парка «Бастион»
- Экскурсия в питомник сибирских хаски
- Экскурсия в горный парк Рускеала
- Программа в деревне Киндасово
- Экскурсия по г. Петрозаводску
- Транспортное обслуживание по программе от Санкт-Петербурга до Петрозаводска
- Работа гида и сопровождающего
Что не входит в цену
- Проезд до г. Санкт-Петербурга (начало тура), проезд из г. Петрозаводска (окончание тура)
- Билет на ретропоезд «Рускеальский экспресс» на 04.01.2023 (по желанию, приобретать заранее)
- Питание, не включенное в стоимость тура
- Дополнительные экскурсии и услуги, по желанию (подробнее в «Важно знать»)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- личные вещи. Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Возьмите с собой то, что обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха. Погода в Карелии капризная и переменчивая;
- фотоаппарат или видеокамера, зарядное устройство (powerbank);
- наличные деньги или карточки (на сувениры, прочие личные расходы);
- индивидуальная аптечка.
В стоимость входит трансфер к месту начала тура и обратно?
Трансфер не входит в общую стоимость, рассчитывается индивидуально.
Есть ли скидки на тур?
На тур действуют следующие скидки (необходимо предъявление подтверждающего документа):
- ребенок до 6 лет включительно — 2 000 руб.;
- ребенок от 7 до 16 лет — 700 руб.;
- пенсионер — 500 руб.
Какие дополнительные экскурсии или услуги доступны во время тура?
Во время тура вы можете приобрести дополнительные экскурсии или услуги, по желанию, за доп. плату.
В тематическом парке «Бастион»:
- посещение выставки деревянных скульптур «Тайная жизнь насекомых»;
- мастер-классы в кузнице, гончарной и ткацкой мастерских;
- стрельба в тиреиз разных видов оружия (лук, арбалет, метательные копья и топоры).
В питомнике сибирских хаски — катание на собачьей упряжке.
В горном парке «Рускеала»:
- прогулка по эко тропе с навесными мостиками над водопадами — 400 руб. /взр., 300 руб. /льготный;
- посещение экспозиции деревянных скульптур «Обитель ангелов»;
- прогулка над Мраморным озером на троллее (zip-line);
- посещение кафе горного парка;
- покупка сувениров.
Важно: дополнительные услуги на территории горного парка приобретаются непосредственно на месте, в кассах горного парка. Заранее не бронируются.
Что представляет собой ретропоезд «Рускеальский экспресс»?
Ретропоезд «Рускеальский экспресс» курсирует между горным парком «Рускеала» и городом Сортавала. В пути около 1 часа.
Путь пролегает по маршруту сухопутной дороги, по которой доставляли рускеальский мрамор до Ладожского озера. Поезд ходит на паровозной тяге, все интерьеры оформлены в стиле начала ХХ века (эпохи императора Николая Второго).
Кроме обычных купе, вместимостью 3+3 (сидячие места), в нем есть «Царское купе», которое выкупается полностью, вместимость 4 человека, также есть вагон-ресторан.
Билеты на этот поезд продаются на сайте РЖД.
Возможны ли изменения в программе?
В связи с ограничительными мерами по предотвращению распространения COVID-19, в программе возможны корректировки в соответствии с распоряжениями Главы Республики Карелия и Роспотребнадзора на момент проведения тура.
Фирма оставляет за собой право менять порядок предоставления услуг без уменьшения их объема.
В связи с экономической ситуацией в стране, фирма оставляет право на изменение цен. Уточняйте стоимость тура при бронировании.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не включена. На территории Российской Федерации действует полис ОМС.
Вы можете оформить дополнительную страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
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Отзывы и рейтинг
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что вас огорчили некоторые организационные моменты в туре. Мы обязательно передадим Ваш отзыв нашим коллегам в регионе для улучшения качества организации транспортного обслуживания в туре. Проведем работу.
Надеемся, что несмотря на этот недочет вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России!