Этот тур позволит насладиться свежим воздухом вековых лесов, услышать звон водопадов и увидеть захватывающие
Программа тура по дням
Выезд из Перми
16:00 Выезд из Перми.
По пути остановки на обед и ужин (за доп. плату).
День в пути
День в дороге.
По пути просмотр фильмов.
Обзорная экскурсия по Петрозаводску. Арт-кластер "Комариная тропа". Галерея промышленной истории. Музей изобразительных искусств "Республика Карелия"
Завтрак по пути (за доп. плату).
09:00 Встреча с гидом в городе Петрозаводске.
Большой сити-тур по Петрозаводску с прогулкой по арт-кластеру «Комариная тропа».
Знакомство со столицей Карелии – обзорная экскурсия «Из истории Петрозаводска». Откройте для себя Петрозаводск — город, где история оживает на каждом шагу!
Во время увлекательного сити-тура вы прогуляетесь по атмосферному арт-кластеру «Комариная тропа», узнаете о временах Петра I и становлении Петровской слободы, увидите старинные площади и памятники.
Завершением экскурсии станет прогулка по живописной Онежской набережной с ее уникальными арт-объектами и потрясающими видами.
Это путешествие подарит вам незабываемые впечатления и откроет Карелию с новой стороны!
Посещение галереи промышленной истории.
В интерактивном зале представлены экспонаты, с которыми посетители могут взаимодействовать, изучая науку и принципы их работы. Исторические залы полностью посвящены развитию Петровской слободы, заложенной по указу Петра I.
Экспозиция рассказывает о том, как поселение превратилось в город, и о роли русских и иноземных инженеров в становлении Петрозаводска как важного промышленного центра Российской империи.
14:00 Обед в кафе.
Посещение уникальной выставки «Вселенная «Калевала» в музее изобразительных искусств «Республика Карелия».
На новой экспозиции вас ждет иммерсивное путешествие по тропе в рунопевческий лес со звуками кантеле, погружение в тему рождения мира и знакомства с героями, необычная инсталляция «Щука» раскроет секреты народного быта, поделится рецептом пивоварения и разрешит вдохнуть ароматы «Калевалы», а воды реки Туонелы унесут вас за пределы привычного мира! И, конечно, «Калевала» немыслима без мельницы Сампо!
19:00 Заселение в отель, свободное время в городе.
Свободный день или экскурсия за доп. плату
Завтрак.
Свободный день.
Поездка на остров Кижи.
Вы отправьтесь в увлекательное путешествие по живописным просторам Онежского озера к жемчужине русского деревянного зодчества — острову Кижи.
Здесь вас ждет погружение в атмосферу древнего Кижского погоста, где каждое строение дышит историей, а природа завораживает своей первозданной красотой.
Уникальная архитектура, легенды прошлого и потрясающие пейзажи сделают эту поездку по- настоящему незабываемой!
Экскурсия оплачивается дополнительно на месте гиду. Стоимость для взрослых – 6500 руб. /чел.
Включено: билеты на «Метеор», входной билет и экскурсия «Шедевры острова Кижи», транспортное обслуживание.
Гора Сампо. Курорт "Марциальные воды". Природный заповедник "Кивач"
Завтрак.
Посещение горы Сампо. Волшебный предмет Сампо приносит счастье, силу и богатство своему владельцу.
С вершины горы открывается завораживающий вид, наполняя воздух таинственностью вековых сосен и создавая идеальное место для остановки. Это место стало известным благодаря фильму «Сампо», снятому на фоне великолепных пейзажей.
Следующая остановка — курорт «Марциальные воды». Это первый российский курорт, который был основан Петром Великим на базе железистых минеральных источников. Сам царь бывал и лечился здесь 4 раза.
В середине прошлого века был открыт музей, посвященный истории курорта.
Вы посетите церковь апостола Петра 18 века, дом смотрителя с уникальной исторической экспозицией и продегустируете воду из трех целебных источников.
Обед в кафе.
Переезд в природный заповедник «Кивач».
Самый известный водопад Карелии, он уже давно стал местной визитной карточкой и ежегодно притягивает тысячи туристов.
Люди устремляются на Кивач, чтобы оценить его мощь и силу, ведь это второй по величине равнинный водопад Европы, чтобы услышать вековое движение бурной воды и узнать красивую легенду о водопаде.
В заповеднике вы увидите знаменитую карельскую березу и посетите маленький, но уютный «Музей природы».
Возвращение в Петрозаводск.
Свободное время.
Горный парк «Рускеала». Экскурсия по Сортавале. Городище Паасо. Выезд в Пермь
Завтрак.
Освобождение номеров.
Выезд в Северное Приладожье, в горный парк «Рускеала».
Экскурсия «Мраморный каньон».
Огромные бело-серые скалы, возвышающиеся вертикально вверх из бирюзовой глади воды, никого не оставляют равнодушным. Камень для архитектурных шедевров Санкт-Петербурга добывали здесь на протяжении столетий.
Посещение парка начнется с обзорной экскурсии, в ходе которой Вам покажут все обзорные площадки с лучшими видами на Мраморный Каньон. Расскажут о том, как добывали мрамор и где его использовали.
Переезд в Сортавалу.
Экскурсия по Сортавале. Архитектуру Сортавалы можно назвать «энциклопедией северного модерна».
При хорошей погоде Вы прогуляетесь в парк Ваккосалми, поднимитесь на смотровые площадки горы Кухавуори, откуда открываются виды на город, залив и острова.
Посещение городища Паасо – это не просто путешествие, а погружение вглубь веков, в мир, где природа и история сплетаются в единое целое.
С восходом солнца вершина горы одевается в мягкие золотистые лучи, а озеро Кармаланъярви искрится, отражая небесные оттенки.
Вокруг витают ароматы вековых лесов, которые, словно стражи, охраняют древние тайны карельских предков. Древнее городище, раскинувшееся на сухом грунте площадью около 1000 квадратных метров.
С высоты скал открываются умиротворяющие виды, словно храня в себе дух старины, который пронизывает каждый камень этого таинственного места.
19:00 Ориентировочное время выезда в Пермь.
Прибытие в Пермь
12:00-16:00 Ориентировочное время прибытия в Пермь.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице (3 ночи) + 4 ночных переезда на автобусе из Перми и обратно.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
Дата
Дата возвращения
Двухместное
Двухместное + доп. место
Одноместное
|24.10.2025
|31.10.2025
|30 900
|30 900
|38 800
|14.11.2025
|21.11.2025
|30 900
|30 900
|38 700
|05.12.2025
|12.12.2025
|30 900
|30 900
|38 700
Скидки в туре:
- последний ряд в автобусе — 300 руб.;
- для выезжающих из Удмуртии — 300 руб.
Варианты проживания
Гостиница «Уют»
Гостиница «Уют» находится в 1,8 километрах от автовокзала Петрозаводска.
К услугам гостей гостиницы предлагаются номера различных категорий, отделка которых выполнена с использованием благородных пород карельской древесины. Из удобств доступны: необходимая мебель, телевизор с плоским экраном, мини-холодильник. Часть номеров имеют персональную ванную комнату, остальные удобства, душевые и туалеты, находятся на этаже.
В распоряжении гостей гостиницы «Уют» свободное посещение зоны столовой (время посещения ограничено), в которой бесплатно предоставляется микроволновая печь, электрический чайник, посуда. За отдельную плату можно воспользоваться услугой завтрака («шведский стол»). Заявки принимаются до 20:00.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Автобусный проезд по маршруту
- Страховка по проезду в автобусе
- Экскурсионное обслуживание 3 дня
- Экскурсии и билеты в музеи по программе
- Сопровождение из Перми
- Проживание в гостинице (3 ночи)
- Питание, указанное в программе (3 завтрака, 2 обеда)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Перми и обратно
- Экскурсия на о. Кижи - 6500 руб
- Дополнительное место в автобусе - 14 000 руб
- Дополнительное питание
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Документы для поездки:
- оригиналы паспорта/свидетельства о рождении, мед. полис;
- детям, которые едут в тур не в сопровождении родителей (с бабушками, дедушками и пр.), при заселении должны предоставить при заселении в гостиницу: заявление от руки от одного из родителей с приложенной копией первой страницей паспорта и страницей с отметкой регистрации.
Вещи для автобуса:
- удобную одежду и обувь для комфортной поездки, если требуется;
- питьевая вода, перекус;
- пауэрбанк; USB-кабель для зарядки телефона;
- кружку;
- аптечку для личного применения;
- плед;
- подушечку для головы;
Для экскурсий:
- удобную, непродуваемую одежду и обувь по погоде;
- зонт или дождевик на случай осадков;
- рюкзак, либо поясную сумку для безопасности личного имущества;
- деньги на покупку сувениров и т. д;
- фотоаппарат;
- питьевая вода, перекус;
- пауэрбанк;
- солнцезащитный крем (в летний период);
- аптечку для личного применения.
Билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты до Карелии и обратно в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
В стоимость входит автобусный проезд из Перми в Карелию и обратно.
Страховка входит в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете оформить на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Может ли измениться порядок экскурсий?
Программа может быть изменена (экскурсионные объекты) с сохранением объема экскурсионного обслуживания, в зависимости от погодных условий.
Точная программа с таймингом и порядком экскурсий, как правило, доступна за несколько дней до начала маршрута.
Есть ли скидки в туре?
Скидки в туре:
- последний ряд в автобусе — 300 руб.;
- гости, выезжающие из Удмуртии — 300 руб.
Какие остановки проезжает автобус в первый день в Пермском крае и в Удмуртии?
Время посадки:
- 16:00 – г. Пермь, ул. Ленина, 53, Драмтеатр со стороны ул. Борчанинова;
- 16:10 – ост. Сосновый бор (по ул. Якутская);
- 16:15 – м-н Закамск, ост. Лядова;
- 16:40 – г. Краснокамск, ост. Фабрика Гознак;
- 16:45 – ост. Отворот на Майский;
- 17:00 – Нытвенский отворот;
- 17:05 – Григорьевский отворот;
- 17:10 – отворот Кудымкар/Карагай;
- 17:30 – Очерский отворот (АЗС «Лукойл»);
- 17:50 – Большая Соснова, кафе «Казачья Застава»;
- 18:40 – Большая Соснова, кафе «Гавань»;
- 19:25 (УДМ) – г. Воткинск, остановка «Центр»;
- 19:30 (УДМ) – г. Воткинск, кафе «555», ул. Азина, 208;
- 19:40 (УДМ) – г. Воткинск, на трассе, кафе «У моста»;
- 20:25 (УДМ) – г. Ижевск, ТЦ «Малахит», ул. Удмуртская, 273;
- 21:40 (УДМ) – г. Можга, ул. имени Ф. Я. Фалалеева, 10, кафе «Турист».