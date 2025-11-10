3 день

Обзорная экскурсия по Петрозаводску. Арт-кластер "Комариная тропа". Галерея промышленной истории. Музей изобразительных искусств "Республика Карелия"

Завтрак по пути (за доп. плату).

09:00 Встреча с гидом в городе Петрозаводске.

Большой сити-тур по Петрозаводску с прогулкой по арт-кластеру «Комариная тропа».

Знакомство со столицей Карелии – обзорная экскурсия «Из истории Петрозаводска». Откройте для себя Петрозаводск — город, где история оживает на каждом шагу!

Во время увлекательного сити-тура вы прогуляетесь по атмосферному арт-кластеру «Комариная тропа», узнаете о временах Петра I и становлении Петровской слободы, увидите старинные площади и памятники.

Завершением экскурсии станет прогулка по живописной Онежской набережной с ее уникальными арт-объектами и потрясающими видами.

Это путешествие подарит вам незабываемые впечатления и откроет Карелию с новой стороны!

Посещение галереи промышленной истории.

В интерактивном зале представлены экспонаты, с которыми посетители могут взаимодействовать, изучая науку и принципы их работы. Исторические залы полностью посвящены развитию Петровской слободы, заложенной по указу Петра I.

Экспозиция рассказывает о том, как поселение превратилось в город, и о роли русских и иноземных инженеров в становлении Петрозаводска как важного промышленного центра Российской империи.

14:00 Обед в кафе.

Посещение уникальной выставки «Вселенная «Калевала» в музее изобразительных искусств «Республика Карелия».

На новой экспозиции вас ждет иммерсивное путешествие по тропе в рунопевческий лес со звуками кантеле, погружение в тему рождения мира и знакомства с героями, необычная инсталляция «Щука» раскроет секреты народного быта, поделится рецептом пивоварения и разрешит вдохнуть ароматы «Калевалы», а воды реки Туонелы унесут вас за пределы привычного мира! И, конечно, «Калевала» немыслима без мельницы Сампо!

19:00 Заселение в отель, свободное время в городе.

