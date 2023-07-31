1 день

Экскурсия по Петрозаводску. Деревня Киндасово. Музыкальный мастер-класс

По прибытии поезда №18 встреча с гидом на ж/д вокзале г. петрозаводска, табличка «Гранд-тур по Карелии».

Завтрак в кафе города.

Автобусная обзорная экскурсия по Петрозаводску ипешеходная экскурсия по уникальному музею современного искусства под открытым небом (экспозиция скульптур на набережной Онежского озера).

Во время экскурсии вы познакомитесь с историей города, а также с его современным обликом.

Вас ждет осмотр исторических площадей, посещение Губернаторского парка, Кафедрального собора А. Невского и прогулка по набережной Онежского озера.

Выезд в удивительную деревню Киндасово.

Первое упоминание о которой зафиксировано в книгах 1496 года.

Основное местное население-это народность с милым названием «карелы-людики».

Деревня стоит на берегу прекрасной реки Шуя.

После экскурсии по деревне вас ждет мастер-класс по игре на традиционных карельских пастушьих музыкальных инструментах.

Согреет всех фирменный Киндасовский чай заваренный на чистейшей родниковой воде с карельскими травами и карельские пирожки.

Возвращение в Петрозаводск.

Размещение в выбранной гостинице, номера стандарт с удобствами.