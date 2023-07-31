Вы побываете в деревне Киндасово и поучаствуете в мастер-классе по игре на пастушьих музыкальных инструментах, полюбуетесь скульптурами на Онежской набережной, посетите заповедник Кивач и остров Кижи.
А еще отправитесь на теплоходе по Белому морю на Соловки, где совершите экскурсию по Центральной усадьбе монастыря и прогуляетесь к Мысу лабиринтов.
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Программа тура по дням
Экскурсия по Петрозаводску. Деревня Киндасово. Музыкальный мастер-класс
По прибытии поезда №18 встреча с гидом на ж/д вокзале г. петрозаводска, табличка «Гранд-тур по Карелии».
Завтрак в кафе города.
Автобусная обзорная экскурсия по Петрозаводску ипешеходная экскурсия по уникальному музею современного искусства под открытым небом (экспозиция скульптур на набережной Онежского озера).
Во время экскурсии вы познакомитесь с историей города, а также с его современным обликом.
Вас ждет осмотр исторических площадей, посещение Губернаторского парка, Кафедрального собора А. Невского и прогулка по набережной Онежского озера.
Выезд в удивительную деревню Киндасово.
Первое упоминание о которой зафиксировано в книгах 1496 года.
Основное местное население-это народность с милым названием «карелы-людики».
Деревня стоит на берегу прекрасной реки Шуя.
После экскурсии по деревне вас ждет мастер-класс по игре на традиционных карельских пастушьих музыкальных инструментах.
Согреет всех фирменный Киндасовский чай заваренный на чистейшей родниковой воде с карельскими травами и карельские пирожки.
Возвращение в Петрозаводск.
Размещение в выбранной гостинице, номера стандарт с удобствами.
Свободный день. Экскурсия «Валаам и Рускеала» (за доп. плату)
Свободный день.
Завтрак (для тех, кто не едет на доп. экскурсию — ланч-бокс).
Дополнительно (за доп. плату) экскурсия «Валаам и Рускеала» (бронь заранее, оплата на месте).
Продолжительность экскурсии 18–20 часов.
~05:00 Ранний выезд, чтобы успеть всё увидеть.
«Ланч-бокс» в дорогу просьба взять на стойке портье вашего отеля.
Переезд в регион Северное Приладожье (250 км).
По пути, посещение мемориала «Поклонный крест», установленного в память о Зимней войне.
Наземная экскурсия в горном парке Рускеала — знаменитый мраморный каньон.
Отвесные мраморные стены каньона производят сильнейшее впечатление на посетителей.
После окончания экскурсии — посещение Тохминских водопадов (водопады Ахвенкоски), где снимался фильм «А Зори здесь тихие».
Переезд в порт г. Сортавала.
Отправление по Ладожскому озеру на остров Валаам. (45 минут в пути на «метеоре»).
На Валааме полная программа (пребывание на острове 5 часов, программы пешеходные):
Экскурсия по Центральной усадьбе монастыря.
Экскурсия на один из скитов Валаамского архипелага (по технической возможности монастыря):
- Экскурсия на Никольский скит — один из красивейших скитов Валаама.
- «Новый Иерусалим». Воскресенский скит, Гефсиманский скит, поднимаются на гору Елеон к часовне Успения Пресвятой Богородицы.
Обед в монастырской трапезной (постный).
Валаам-Северный Афон, святая обитель, волшебная земля. В свое время на Валламе любили бывать Н. Рерих, И. Шишкин, А. Куинджи, Ф. Тютчев, представители династии Романовых, видные церковные деятели.
Вас Валаам не оставит равнодушным!
Возвращение в Сортавала.
~00:00 Позднее прибытие в Петрозаводск.
Остров Кижи
Завтрак в кафе гостиницы.
Встреча с гидом на набережной г. Петрозаводска (самостоятельное прибытие к указанному времени).
Поездка на «комете» на остров Кижи (1 час 20 мин. по Онежскому озеру. На острове 4 часа).
Остров Кижи — жемчужина Заонежья, расположен среди Кижских шхер.
Главной достопримечательностью острова является музей деревянного зодчества, в центре которого расположен ансамбль Кижского погоста.
Во время экскурсии по острову вы посетите традиционный дом крестьянина, узнаете много нового о карельских ремеслах и традициях, послушаете колокольные звоны и увидите одну из главных православных святынь Русского Севера — церковь Воскрешения Лазаря.
Возвращение в Петрозаводск.
Свободное время.
Заповедник Кивач. Центра Шунгита. Переезд в Кемь
Завтрак в кафе гостиницы.
Освобождение номеров, выезд с вещами.
Отправление на комфортабельном автобусе в г. Кемь (470 км).
Посещение центра Шунгита.
Вас ждет знакомство с загадочным минералом, здесь вы узнаете о свойствах шунгита и его применении, посетите шунгитовую релакс-комнату, отдых в которой подарит вам невероятный заряд живой энергии.
После мы угостим вас карельским иван-чаем.
В пути загородная экскурсия в заповедник Кивач — старейший в России и первый в Карелии.
Во время экскурсии по заповеднику Вы увидите самый известный водопад Карелии — Кивач и дендрарий знаменитой карельской березы.
Обед в кафе в пути.
Прибытие в Кемь (п. Рабочеостровск), размещение в гостинице «Причал», расположенной на берегу Белого моря (гостиница эконом, номера с удобствами).
Соловки. Центральная усадьба монастыряя Мыс лабиринтов
Ранний подъем.
Завтрак в кафе туркомплекса.
Отправление теплохода на Соловки.
Переход по Белому морю (в пути 2 часа).
Прибытие на остров. Переход к Соловецкому монастырю.
Обзорная экскурсия по Центральной усадьбе монастыря (пешеходная, продолжительность 2,5 часа).
Экскурсия знакомит посетителей с историей Соловецкого монастыря.
Экскурсанты посещают территорию центрального комплекса монастыря, действующие храмы, памятники, включенные в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, объекты хозяйственной деятельности монастыря, соловецкая крепость.
Обед в кафе.
Прогулка к Мысу лабиринтов на живописный берег Белого моря.
Здесь вы сможете увидеть пляшущие березки и лабиринты из камней.
Свободное время для приобретения сувениров, посещения магазинов.
Самостоятельное прибытие в порт.
Отправление на материк.
Возвращение в Рабочеостровск.
Ночь в гостинице «Причал».
Отъезд
Завтрак (при раннем выезде ланч-бокс).
Трансфер на вокзал г. Кемь к поездам отправления.
Отправление на поезде в Москву/Санкт-Петербург.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Отель Карелия 4* (Петрозаводск)
+ Причал (Кемь)
|Отель Фрегат 4* (Петрозаводск)
+ Причал (Кемь)
|Отель Космос 4* (Петрозаводск)
+ Причал (Кемь)
|Двухместный с удобствами
|53 500
|55 000
|56 000
|Одноместный с удобствами
|62 500
|68 000
|73 000
|Доп. место
|—
|47 300
|47 300
Скидки:
- детям до 9 лет включительно — 5 400 руб. /чел.;
- детям до 12 лет включительно — 2 900 руб. /чел.;
- пенсионерам женщинам старше 55 лет, пенсионерам мужчинам старше 60 лет — 700 руб. /чел.
При заселении иностранных граждан в туркомплексе «Причал» (п. Рабочеостровск, Кемь) взимается регистрационный сбор (самостоятельная оплата на месте).
Варианты проживания
Отель «Карелия»
Отель «Карелия»— это один из лучших вариантов, выбранных нами в городе Петрозаводск.
Этот современный отель расположен в самом центре Петрозаводска. К услугам гостей хорошо оборудованный спа-центр и номера с панорамным видом на Онежское озеро и окружающий парк.
Светлые номера этого спа-отеля застелены деревянным полом и обставлены деревянной мебелью. В числе удобств в каждом номере телевизор, рабочий стол и собственная ванная комната. На всей территории отеля предоставляется Wi-Fi.
Из больших окон элегантного ресторана «Карелия» открывается вид на Онежское озеро. Здесь ежедневно накрывают завтрак «шведский стол» и подают разнообразные традиционные блюда местной кухни.
На досуге гости отеля «Карелия» могут расслабиться в сауне и заказать спа-процедуры. Сотрудники организуют услуги прачечной и химчистки, а также экскурсии по достопримечательностям.
В спа-отеле «Карелия» обустроена круглосуточная парковка. Поездка до аэропорта Петрозаводска занимает 15 минут. В будние дни курсирует бесплатный трансфер от и до железнодорожного вокзала Петрозаводска.
Отель «Фрегат»
Отель «Фрегат» расположен в центре Петрозаводска, в тихом живописном месте на берегу Онежского озера. К услугам гостей ресторан. Предоставляются бесплатный Wi-Fi на всей территории и охраняемая парковка.
Номера оборудованы кондиционером и телевизором с плоским экраном и технологией Smart TV. В числе удобств мини-бар, рабочий стол, телефон и сейф. Современная собственная ванная комната с полом с подогревом укомплектована феном и туалетно-косметическими принадлежностями.
В ресторане отеля сервируют завтрак «шведский стол», а также подают блюда европейской и русской кухни. Фитнес-центр и лобби-бар в отеле «Фрегат» работают круглосуточно.
Отель находится в центре города, в 5 минутах ходьбы от красивого собора Александра Невского. Прогулка до театра Республики Карелия занимает 7 минут.
Отель «Космос»
Этот современный отель расположен прямо на набережной Петрозаводска, на берегу Онежского озера.
Здание отеля построено в форме корабля, а из окон открывается панорамный вид. К услугам гостей лобби-бар.
На всей территории отеля действует бесплатный Wi-Fi. В числе прочих удобств — бесплатная частная парковка.
Гости отеля «Космос Петрозаводск» могут отдохнуть в большом фойе со стеклянной крышей, удобными кожаными диванами и фортепиано. Просторные номера оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном и рабочим столом.
Туркомплекс «Причал»
Туркомплекс «Причал» в городе Кемь расположился на самом берегу Белого моря в поселке Рабочеостровск.
Туркомплекс «Причал» насчитывает 8 больших коттеджей различной вместимости и различного уровня комфорта.
Размещение в туркомплексе «Причал» при путешествии на Соловки хорошо тем, что он располагается прямо на берегу Белого моря и дополнительные перемещения в порт не требуются.
Теплоход на Соловки отходит от туркомплекса «Причал» и время в пути составляет всего 2 часа.
Инфраструктура: ресторан, бар, сауна, сувенирный киоск, открытая охраняемая автостоянка
В коттеджах — номерная система: 93 номера на 190 мест. Каждый коттедж рассчитан на определенную категорию туристов, в зависимости от пожеланий и располагаемого бюджета.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостиницах по программе
- Питание: день 1: завтракдень 2: завтракдень 3: завтракдень 4: завтрак, обеддень 5: завтрак, обеддень 6: завтрак (при раннем выезде ланч-бокс)
- День 1: завтрак
- День 2: завтрак
- День 3: завтрак
- День 4: завтрак, обед
- День 5: завтрак, обед
- День 6: завтрак (при раннем выезде ланч-бокс)
- Экскурсионное и транспортное обслуживание
- Входные билеты в музеи
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно из г. Кеми
- Экскурсия «Валаам и Рускеала» с обедом (бронь заранее, оплата на месте):взрослый - 9 500 руб. /чел. ребенок до 12 лет - 6 600 руб. /чел. пенсионер старше 60 лет, студент - 9 100 руб. /чел
- Взрослый - 9 500 руб. /чел
- Ребенок до 12 лет - 6 600 руб. /чел
- Пенсионер старше 60 лет, студент - 9 100 руб. /чел
- Посещение особо охраняемой природной территории «Валаамский архипелаг» - 100 руб. /чел: оплачивается самостоятельно на сайте Дирекции особо охраняемых природных территорий регионального значения Республики Карелиярекомендуем производить оплату в день посещения острова Валаам (не ранее чем за сутки до отправления), так как возможны отмены рейсов в связи с погодными условиями, технической неисправностью судов
- Оплачивается самостоятельно на сайте Дирекции особо охраняемых природных территорий регионального значения Республики Карелия
- Рекомендуем производить оплату в день посещения острова Валаам (не ранее чем за сутки до отправления), так как возможны отмены рейсов в связи с погодными условиями, технической неисправностью судов
- Питание, не указанное в программе тура
- Регистрационный сбор при заселении иностранных граждан в туркомплексе «Причал» (п. Рабочеостровск, Кемь) - самостоятельная оплата на месте
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- документ, удостоверяющий личность, в герметичной упаковке (для детей — свидетельство о рождении);
- полис обязательного медицинского страхования;
- удобная обувь — кроссовки или кеды;
- непромокаемая, ветрозащитная куртка;
- дождевик;
- теплый свитер или теплый спортивный костюм (толстовка, штаны);
- брюки спортивные;
- легкий головной убор;
- купальный костюм;
- солнцезащитные очки;
- предметы личной гигиены: мыло, полотенце, зубную щетку и зубную пасту;
- репелленты и средства от укусов комаров и клещей;
- личная аптечка;
- фото и видеоаппаратура + герметичная упаковка к ним на случай дождя;
- небольшой рюкзак (20–30 л).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какие правила посещения монастырей и храмов?
Во время посещения святых мест просьба соблюдать дресс-код.
Женщины — юбка, платок, покрытые плечи. Мужчины — брюки (не шорты).
Будут ли клещи, комары или змеи на маршруте?
Период с начала мая до середины июня особо опасен в связи с активностью энцефалитных клещей. Заранее подготовьтесь к поездке в Карелию в данный период — сделайте профилактическую прививку от клещевого энцефалита, возьмите с собой специальную мазь, а также одежду и головные уборы, максимально закрывающие все части тела.
Комары встречаются повсеместно с конца мая по начало сентября, но особенно активны с начала июня до середины июля. Мокрецы наиболее активные утром и вечером. Мошки, внешне напоминающие мух, нападают днем. Слепни наиболее активны в жаркие, солнечные дни. Не забудьте средство от комаров и мошки.
В некоторых районах Карелии водятся змеи. Они неагрессивны, но мы рекомендуем туристам воздерживаться от прогулок по высокой траве и выбирать для путешествий закрытую обувь.
Какая погода в туре?
Климат в Карелии умеренно-континентальный. Лето прохладное, но возможна продолжительная жара. Погода часто меняется, бывают грозы и затяжные дожди. Вода в реках и озерах прогревается в конце июня — июле до 18–20°С. До середины лета держаться белые ночи.
Погода в Карелии изменчива, совершенно внезапно может усилиться ветер, а на озерах начаться шторм. Особенно это касается Онежского и Ладожского озер. В связи с этим возможны изменения в экскурсионных программах, связанных с передвижением по воде.
При большой волне на Ладожском озере быстроходные суда по техническим причинам не выходят на маршрут, а заменяются тихоходными. Поэтому время в пути до острова Валаам до 2 часов в одну сторону (вместо 50 минут), а экскурсионная программа на острове сокращается или изменяется (при невозможности добраться на тот или иной скит по погодным условиям водным путем).
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Когда расчетный час в отелях?
Обращаем ваше внимание на расчетный час в отеле: заселение после 15:00, выселение до 12:00.
Какие есть особенности у тура?
На о. Кижи, о. Валаам все экскурсии имеют право проводить только сотрудники соответствующего музея.
При заселении детей без сопровождения родителей (например, с бабушкой, дедушкой и др.), должна быть оформлена нотариально заверенная доверенность.
При заселении иностранных граждан в Кеми взимается регистрационный сбор (самостоятельная оплата на месте).
Внимание при посещении о. Валаам:
В соответствии с п. 6 ст. 15 Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях» за посещение физическими лицами, не проживающими в населенных пунктах, расположенных в границах национального парка «Ладожские шхеры», территории национального парка «Ладожские шхеры» в целях туризма и отдыха взимается плата.
Размер платы за посещение территории национального парка «Ладожские шхеры» составляет 100 рублей в сутки для физических лиц, не проживающих в населенных пунктах, расположенных в границах национального парка «Ладожские шхеры».
Туристы обязаны самостоятельно оплатить налог на сайте нац. парка.
Льготным категориям граждан необходимо при себе иметь подтверждающие документы.
Будет ли мобильная связь на маршруте?
На Соловках работают только операторы мобильной связи «Мегафон» и «МТС». Если Вы пользуетесь другой связью, предупредите родственников, что можете находиться «вне зоны действия сети».
Возможны ли изменения в программе?
Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий, не меняя программы в целом.
Экскурсии на о. Кижи, на о. Валаам и о. Соловки зависят от погодных условий. В случае возникновения форс-мажорных ситуаций (шторм, туман, неисправность водного транспорта) экскурсии отменяются с последующим перерасчетом.
Неявка или опоздание более 10 минут экскурсанта ко времени отправления однодневной экскурсии по любым причинам, приравнивается к отказу и не влечёт за собой возврат денежных средств, перечисленных Исполнителю, за исключением факта заболевания, подтвержденным документально из медицинского учреждения.
Отказ от продолжения по маршруту в составе групповой экскурсии и самостоятельное возвращение к месту начала экскурсии по любым причинам приравнивается к добровольному отказу экскурсии. Погодно-климатические факторы, которые не угрожают жизни и здоровью экскурсантов не могут являться основанием для обоснованного отказа от экскурсии и рассматриваются как добровольный отказ.