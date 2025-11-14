1 день

06:30 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы «Космос».

07:00 Отъезд в Петербург по скоростной трассе М-11 Нева. По дороге 2 санитарные остановки.

08:00 Возможна посадка в г. Солнечногорске (кафе «Вкусно — и точка», ул. Красная, д. 118) по предварительной договоренности.

08:30 Возможна посадка в г. Клину (кафе «Вкусно — и точка», ул. Первомайская, д. 2) по предварительной договоренности.

10:00 Возможна посадка в г. Твери (ТЦ Лента, Московское шоссе, 16к3) по предварительной договоренности.

15:30 Обед в кафе города.

Пешеходная экскурсия «… Где оживает век Петра» по территории Петропавловской крепости – уникальному историко-архитектурному памятнику, первому каменному сооружению города.

Исаакиевский собор – неотъемлемая часть архитектурного облика Санкт-Петербурга. Наряду с Медным всадником, Петропавловской крепостью и шпилем Адмиралтейства он является одним из символов города на Неве.

Строительство храма неразрывно связано с историей города и отражает архитектурно-художественные и градостроительные тенденции от начала XVIII до первой половины XIX века.

Собор освящен во имя святого преподобного Исаакия Далматского, в день поминовения которого родился основатель города царь Петр I.

Существующий ныне собор является четвертым храмом, построенным в Петербурге в ознаменование дня рождения Петра. Первая Исаакиевская церковь была освящена в 1707 году. В этом храме 12 февраля 1712 года венчались Петр I и Екатерина Алексеевна.

Обзорная автобусная экскурсия «Символы Санкт-Петербурга» с осмотром архитектурных ансамблей парадного Санкт-Петербурга: Невский проспект – первый проспект города, Дворцовая площадь – главная площадь города с украшающей её Александровской колонной.

Зимний дворец (Эрмитаж) – изумительное творение талантливейших зодчих, резиденция российской монархии, Сенатская площадь с украшающим ее символом имперского Петербурга – Медным всадником, панорама Стрелки Васильевского острова, Марсово поле, храм Спаса-на-Крови.

Размещение в отеле.

Свободное время.

Дополнительно: Ночная экскурсия с разведением мостов: 1000 руб. /взр.; 800 руб. /шк. Ночная экскурсия с разведением мостов оплачиваются на месте и обязательно состоятся при наборе минимально необходимой группы.

