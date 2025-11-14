Мои заказы

Летний роман: Петербург и Карелия. Автобусный тур из Москвы

Петербург и Карелия — два уникальных региона, богатых культурными особенностями.

Хоть они географически расположены рядом, у них есть свои индивидуальные черты, которые делают их такими привлекательными для путешествий.

Прогуляетесь по летнему Санкт-Петербургу,
полюбуетесь фонтанами в Петергофе, в Карелии вы посетите водопад Кивач, горный парк «Рускеала», окунетесь в мир карельских традиций, насладитесь красотой северных пейзажей, приготовите традиционные калитки, поиграете на старинном инструменте и разучите национальные танцы!

Ближайшие даты:
12
июн10
июл14
авг

Программа тура по дням

1 день

Пешеходная экскурсия "… Где оживает век Петра" по территории Петропавловской крепости. Обзорная автобусная экскурсия "Символы Санкт-Петербурга"

06:30 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы «Космос».

07:00 Отъезд в Петербург по скоростной трассе М-11 Нева. По дороге 2 санитарные остановки.

08:00 Возможна посадка в г. Солнечногорске (кафе «Вкусно — и точка», ул. Красная, д. 118) по предварительной договоренности.

08:30 Возможна посадка в г. Клину (кафе «Вкусно — и точка», ул. Первомайская, д. 2) по предварительной договоренности.

10:00 Возможна посадка в г. Твери (ТЦ Лента, Московское шоссе, 16к3) по предварительной договоренности.

15:30 Обед в кафе города.

Пешеходная экскурсия «… Где оживает век Петра» по территории Петропавловской крепости – уникальному историко-архитектурному памятнику, первому каменному сооружению города.

Исаакиевский собор – неотъемлемая часть архитектурного облика Санкт-Петербурга. Наряду с Медным всадником, Петропавловской крепостью и шпилем Адмиралтейства он является одним из символов города на Неве.

Строительство храма неразрывно связано с историей города и отражает архитектурно-художественные и градостроительные тенденции от начала XVIII до первой половины XIX века.

Собор освящен во имя святого преподобного Исаакия Далматского, в день поминовения которого родился основатель города царь Петр I.

Существующий ныне собор является четвертым храмом, построенным в Петербурге в ознаменование дня рождения Петра. Первая Исаакиевская церковь была освящена в 1707 году. В этом храме 12 февраля 1712 года венчались Петр I и Екатерина Алексеевна.

Обзорная автобусная экскурсия «Символы Санкт-Петербурга» с осмотром архитектурных ансамблей парадного Санкт-Петербурга: Невский проспект – первый проспект города, Дворцовая площадь – главная площадь города с украшающей её Александровской колонной.

Зимний дворец (Эрмитаж) – изумительное творение талантливейших зодчих, резиденция российской монархии, Сенатская площадь с украшающим ее символом имперского Петербурга – Медным всадником, панорама Стрелки Васильевского острова, Марсово поле, храм Спаса-на-Крови.

Размещение в отеле.

Свободное время.

Дополнительно: Ночная экскурсия с разведением мостов: 1000 руб. /взр.; 800 руб. /шк. Ночная экскурсия с разведением мостов оплачиваются на месте и обязательно состоятся при наборе минимально необходимой группы.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Петергоф

Завтрак в отеле «шведский стол».

Переезд в Петергоф.

Автобусная загородная экскурсия «Имперский блеск, имперское величие. …». Путевая экскурсия «Старая Петергофская дорога».

Экскурсия по Нижнему парку – знакомство с историей создания «столицы фонтанов мира». Нижний парк создавался по образцу регулярных садов и сохранил все особенности своих французских оригиналов.

Планировку Нижнего парка определяют две системы аллей, расходящихся веером от Большого дворца и дворца Марли.

Схема планировки продумана настолько глубоко, что ни одно садовое украшение, ни одна деталь не прячется от взглядов гостей. Каждая аллея заканчивается либо дворцом, либо фонтаном, которых в Нижнем парке 150.

Свободное время в Нижнем парке.

Обед в кафе.

Возвращение в Петербург.

Дополнительно: Экскурсия на катере по рекам и каналам «Северная Венеция»: 1000 руб. /взр.; 800 руб. /шк. Экскурсия на катере оплачиваются на месте и обязательно состоятся при наборе минимально необходимой группы.

3 день

Сортавала - Рускеала

Завтрак в отеле «шведский стол».

Переезд в Карелию. Путевая информация.

Сегодня мы отправляемся в Приладожскую Карелию как сделал этоАлександр Дюма. Летом 1858 года, Карелию посетил Александр Дюма, классик французской литературы, автор «Трех мушкетеров» и «Графа Монте-Кристо»?

В компании друзей он побывал на Валааме, в Сердоболе (ныне Сортавала) и посетил Рускеальский каньон. Более того, в этом путешествии он отпраздновал юбилей, ему исполнилось 55 лет!

Карелия — край, манящий красотой северной природы, а Сортавала — уникальный город, где переплелись три эпохи и две культуры. Только здесь колорит Русского Севера гармонично соседствует со скандинавским модерном, сливаясь в единое целое.

Обед в кафе города.

Посещение горного парка «Рускеала». Дюма писал: «Я был обречен увидеть карьеры Рускьялы, поскольку именно отсюда главным образом добывался камень для Исаакиевского собора».

Рускеальское мраморное месторождение зародилось в результате сложных тектонических процессов 12 тысяч лет назад.

С приходом к власти Екатерины II в России начались крупномасштабные поиски природного камня для строительства Санкт-Петербурга и его нашли именно в Рускеале.

Рускеала — туристический парк в Карелии, основанный на месте заброшенного мраморного месторождения.

Он занимает площадь в несколько десятков километров. В XVIII веке здесь добывали мрамор для Исаакиевского собора, Казанского собора, Михайловского замка, Мраморного дворца, триумфальных колонн в Царском селе и Гатчине.

По окончании экскурсии переезд в г. Кондопога.

Примерно в 23:00 прибытие в г. Кондопога.

Размещение в отеле Карелия 3*.

4 день

Карелия - край легенд

Завтрак в отеле «шведский стол».

Выезд на экскурсионную программу с вещами.

Природный заповедник и водопад «Кивач». «Алмазна сыплется гора с уступа четырьмя скалами…» – восхищенно писал о нем Гаврила Романович Державин, первый поэт-лирик России… Приятным дополнением к бушующей водной стихии будет роща карельской березы, ставшая украшением дендрария заповедника.

Это дерево-загадка с изумительной древесиной мраморного рисунка. Даже в XXI веке среди ученых ведутся споры по вопросу о его происхождении. Полюбоваться на сувениры из «карелки» – можно в Музее Природы.

Остановка на озере Пальеозеро. Оно впечатляет туристов чистой водой, широкими песчаными пляжами и обилием хвойных деревьев, которые наполняют воздух удивительными ароматами.

Обед в кафе отеля.

Переезд в Петрозаводск.

Автобусно-пешеходная экскурсия по городу Петрозаводску. Какой он, город святого Петра? Это город – порт, лесная столица горняков, рыбаков, романтиков. Сделаем памятные фото у его достопримечательностей и проедем по главным площадям города.

Прогулка по Онежской набережной города. По доброй традиции– каждый город-побратим оставляет здесь частичку «своей души» – скульптурную композицию. Так набережная превратилась в музей современной авангардной скульптуры под открытым небом и стала излюбленным местом прогулок горожан.

Каждый хочет увидеть кусочек звездного неба Нойбранденбурга, прошептать заветные слова в волшебное ухо Дерева Желаний и попросить материального благополучия у Кошелька Удачи.

Возвращаемся в Кондопогу.

Водная прогулка с осмотром форелевого хозяйства и пикником с дегустацией карельских настоек по Онежскому озеру из г. Кондопога. Не каждый может похвастаться, что видел, как выращивают рыбу на настоящем форелевом хозяйстве. А ведь 70% красной рыбы, которую мы видим на прилавках магазинов появилось в Карелии.

Рассказ рыбовода о выращивании форели будет приятным дополнением к кулинарному мастер-классу по приготовлению красной рыбы на мангале.

Поделиться впечатлениями от познавательной части экскурсии можно на пикнике с рыбой, овощами, горячим чаем и карельскими настойками (150 гр.).

Продолжительность экскурсии вместе с трансферами: ~ 4 часа.

Водная прогулка проходит на лицензионных крытых катерах по Онежскому озеру.

Переезд на базу отдыха «Карелия» (д. Ватнаволок) (30км).

Размещение на базе отдыха.

5 день

Программа на базе отдыха

Завтрак в отеле «шведский стол».

Анимация на базе. Военно-исторический квест «Знамя Победы». Прикоснувшись к истории родиться желание участвовать в испытаниях и принести команде победу.

Игра по станциям, военной историей увлекут как юных участников, так и взрослых.

«Музыкальный ринг» –игра – угадай-ка с розыгрышем приза. Пять раундов, создание ВИА и исполнение желаний подарят позитив, улыбки и смех.

«Карельская горница». На национальных мастер-классах познакомимся с традиционной культурой северного народа и особенностями края.

Сядем дружно за широкий стол и под руководством опытного мастера приготовим из ржаной муки традиционные рупиттетю (калитки).

Узнаем много интересного об истории карельской куклы и поколдуем над изготовлением сувенира из Карелии. Результатом труда станет – кукла-оберег. Прикоснемся к струнам старинного финно-угорского кантеле и получим первые уроки игры на инструменте. Пусть «карельские гусли» поют о ветре, о теплом доме, в нем всегда будут счастье и достаток.

Заиграет песня – «Летка-енька» и поманит за руки взять друг друга. Обнимем подружку за плечи, подмигнем дружку в финском танце.

Чаепитие с изделиями собственного производства – калитками.

Обед в кафе отеля (шведский стол/накрытие).

«Барбекю-вечеринка» –анимационная программа-знакомство с обычаями и традициями в форме познавательной и развлекательной истории. *Угощение (рыба, мясо, картофель) – за доп. плату.

Ужин по заказному меню.

6 день

Старая Ладога - древняя столица Руси. Завершение тура

Ранний завтрак в отеле «шведский стол».

Освобождение номеров.

Старая Ладога – одно из древнейших поселений на территории России.

Ее история берет свое начало со времен Рюрика. Первое упоминание о крепости встречается в Повести Временных лет в 862 году. Ладожская крепость имела важнейшее значение, находясь на пересечении путей «из варяг в греки». В Старой Ладоге сохранились памятники разных эпох, начиная с XII века.

Экскурсия по Староладожской крепости.

Обед в кафе в Старой Ладоге.

14:00 Отъезд в Москву.

Возвращение в Москву ориентировочно 24:00-00:30.

Проживание

Тур предполагает проживание в отеле Космос Прибалтийская 4* (Космос Пулковская 4*) г. Санкт-Петербург – 2 ночи, в отеле Карелия 3* г. Кондопога – 1 ночь, на базе «Карелия» 3* д. Ватнаволок – 2 ночи.

Размещение в отеле Космос Прибалтийская 4* в даты 11-13.07 и 15-17.08. В 13-15.06 размещение в отеле Космос Пулковская 4*.

Стоимость на 1 человека, руб:

Отель Космос Прибалтийская 4* / Космос Пулковская 4* г. Петербург, Карелия 3* г. Кондопога, база отдыха «Карелия» 3* д. ВатнаволокЦена
2-местный стандарт 56 500
1-местный стандарт + блок (Карелия)67 500
Третий в 2-местном стандарте (на доп. месте)54 300

Расчетный час в гостиницах — 12:00. Гарантированное заселение после 15:00.

Скидка на ребёнка до 14 лет — 1000 руб.

Варианты проживания

Карелия

1 ночь

Гостиница «Карелия» находится в городе Кондопога, неподалеку от Онежского озера. Здесь гостям предоставляется широкий спектр услуг: на 1 этаже есть стоматология и работает служба такси.

На всей территории открыт бесплатный доступ к бесперебойной сети Wi-Fi. На всех этажах оборудованы кулеры с холодной и горячей водой, а также холодильник и места для приема пищи.

В номерном фонде гостиницы насчитывается 99 комфортных номеров. Все они поделены на такие категории как «стандарт», «люкс», а также есть семейный блок и койко-места в общих номерах. Каждый их них оборудован удобными спальными местами и качественной мебелью. В числе удобств — собственная ванная комната.

На 2 этаже здания обустроено уютное кафе, в котором можно не только вкусно и сытно покушать, но и приятно провести время. Также бесплатно можно воспользоваться чайным набором или выпить кофе со сладостями. Разогреть уже готовую пищу можно в микроволновой печи.

В 100 м от отеля, на Токарской набережной расположен питомник ездовых собак. Поблизости есть мини-зоопарк, водный вокзал, а также саамский чум с костровищем. Расстояние до аэропорта Петрозаводска составит 46 км, до железнодорожного вокзала г. Кондопога — 1,5 км.

Cosmos Saint-Petersburg Pribaltiyskaya Hotel

2 ночи

«Cosmos Saint-Petersburg Pribaltiyskaya Hotel» находится в Василеостровском районе Питера, в 6,7 км от центра города. Заселяясь сюда, гости оценят красоту берега Финского залива, спокойную атмосферу и хорошую экологию. Высокие стандарты сервиса - отличительная черта гостиницы. Отдыхающим предоставляется бесплатная парковка, доступ к WI-FI и круглосуточное регистрационное обслуживание.

Номерной фонд содержит 1184 номера. Их оснащение подойдёт под потребности туристов и бизнесменов — есть система кондиционирования, телевизор со спутниковыми и кабельными каналами, удобные кровати и стол для работы за ноутбуком. Для безопасности ценных вещей предусмотрен сейф. К услугам постояльцев собственная ванная комната с душем, феном и набором полотенец. По запросу возможно забронировать номера для людей с ограниченными возможностями.

Каждое утро приятно начинать с индивидуальной с чашечки горячего напитка из чайно-кофейной станции. В гостиничном комплексе работают рестораны и бары с широким ассортиментом блюд и напитков. Завтрак типа «шведский стол» сервируется ежедневно согласно режиму работы заведения. Также можно закупиться в ближайших продуктовых магазинах и хранить еду в индивидуальных мини-барах.

Цели поездки могут быть разными, как развлекательными, так и рабочими. Для разного рода собраний действует конференц-зона с вместимостью от 20 до 200 человек. В свободное время можно взбодриться и позаниматься в местном спортзале. На территории работает библиотека для более спокойного времяпровождения.

Благодаря расположению отеля отдыхающие могут разнообразить досуг прогулками и культурной программой. Например, из достопримечательностей в округе стоит выделить Галерею современного искусства «Эрарта» и живописный ботанический сад СПБГУ. Путь до аэропорта «Пулково» составляет 16 км, до Балтийского вокзала - 5,9 км.

Космос Пулковская 4

2 ночи

«Cosmos Saint-Petersburg Pulkovskaya Hotel» предоставляет своим гостям размещение в северной столице. К достоинствам сервиса относятся: скоростной интернет, парковка, трансфер, круглосуточная стойка регистрации, прачечная, ежедневная уборка, массаж, бассейн, сауна, вечерняя программа, экскурсионное обслуживание.

Просторные номера, оформленные в лаконичном стиле, оснащены всеми удобствами для проживания с комфортом. В распоряжении постояльцев будут: телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, собственная ванная, средства личной гигиены, тапочки, фен.

На территории отеля работает баварский ресторан-пивоварня Paulaner, который понравится ценителям немецкой культуры питания. А уютный ресторан KamInn с камином поможет насладиться вкусными завтраками, подающимися по системе «Шведский стол».

В организации корпоративных мероприятий поможет 21 современный зал и современный конгресс-холл, который вмещает до 600 человек.

Удобное расположение отеля на Московском проспекте обеспечивает лёгкий доступ ко многим достопримечательностям в округе. Например, к площади Победы, Парку городов-героев и архитектурным памятникам города. Расстояние до аэропорта Пулково - 5,7 км, до Балтийского ж/д вокзала - 7,3 км.

База отдыха «Карелия»

2 ночи

База отдыха «Карелия» располагается в деревне Ватнаволок.

Номера оборудованы двуспальными и односпальными кроватями, телевизором, а также ванной комнатой с душем. Гостям предоставляется постельное белье и набор полотенец.

Вкусно покушать можно в кафе, находящемся в здании базы отдыха. В некоторых номерах есть небольшая кухня с холодильником, микроволновой печью и чайником.

Ближайший аэропорт находится в Петрозаводске в 53,2 км, ж/д вокзал в 19,5 км. На территории базы отдыха имеется парковка для транспорта, а также баня для всех желающих.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отелях по маршруту
  • Питание, указанное в программе: 5 завтраков, 6 обедов
  • Экскурсионное обслуживание согласно программе тура (включая услуги гидов и входные билеты в музеи)
  • Услуги сопровождающего по маршруту
  • Транспортное обслуживание автобусом туристического класса (полутораэтажный автобус с багажным отделением, комфортабельные кресла, система климат-контроля, видео-монитор)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
  • Питание, не указанное в программе: ужины (ужин в отеле - 520 руб. /чел.)
  • Личные расходы
  • Доп. экскурсии по желанию
Место начала и завершения?
Москва
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какой расчетный час в гостинице?

Расчетный час в гостиницах — 12:00. Гарантированное заселение после 15:00.

Возможны ли изменения в программе?

Фирма оставляет за собой право изменять последовательность посещения объектов, а также на замену музеев, не уменьшая общего объёма программы.

Какая важная информация есть в туре?

Время прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.

Время и порядок предоставления туристских услуг, заявленных в программе, могут меняться при сохранении их объема и качества.

Туроператор не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а так же на любые другие задержки, находящиеся вне разумного контроля туроператора.

Схема автобуса отражает последовательность заполнения мест в автобусе. Туроператор оставляет за собой право пересаживать клиентов в зависимости от конкретного расположения в салоне автобуса дверей, туалета, а также количества и расположения посадочных мест.

Сведения о модели и иных характеристиках транспортного средства носят исключительно характер предварительной информации и не являются обязательным пунктом программы.

Туроператор вправе предоставить для использования в туре любой иной автобус туристского назначения без каких-либо объяснений и компенсаций.

Важно для туристов:

Услуги под знаком * приобретаются в туре за дополнительную оплату.

Оплата доп. питания на всех маршрутах, услуг проката, производится в КАРЕЛИИ администратору отеля проживания.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества предоставляемых услуг.

При плохой погоде (высота волны более 1,5 метра) водные экскурсии могут быть отменены или перенесены на следующий день. При отмене – возврат денежных средств осуществляется в полном объеме. Способ возврата аналогичен оплате.

Паспортные данные туристов и мобильные телефоны! В связи с ужесточением контроля перевозки пассажиров, необходимо бронировать туры с полными данными туристов (ФИО (полностью); серия и номер паспорта; дата рождения; если турист иностранец, в примечании необходимо прописать гражданство). Мобильный телефон туристов для связи указывать в определенной графе при бронировании тура.

В каких объектах размещения возможно проживание в турах организатора?

В рамках туров организатора возможно проживание в следующих объектах размещения (зависят от тура, см. информацию в разделе «Проживание»):

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

