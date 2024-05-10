Е Екатерина Гранд-тур по Карелии и Соловецким островам Грамотно продумано время встречи группы, дорога, порядок посещений объектов. Все это позволяло не уставать на маршруте и чувствовать себя комфортно.

П Павел Популярная Карелия. Джип-тур читать дальше поэтому все было нормально) А так все было очень круто: Еда очень вкусная и разнообразная Инструкторы опытные и интересные люди С погодой повезло В общем спасибо за поездку! Отдых очень понравился. Было пару недочетов: Автобус долго ждали после сплава, на меня костюма не хватило (но потом инструктор дал свой,

Т Тимур Популярная Карелия. Джип-тур Все круто, тур оправдал ожидания, было сложно но интересно.

Л Лариса Сокровища Карелии и Соловки Отдельное спасибо организаторам тура: вся программа составлена интересно, разнообразные экскурсии очень познавательные и содержательные.

В Виолетта На поезде Деда Мороза из Москвы в Мурманск и Карелию Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!

А Андрей, На поезде Деда Мороза из Москвы в Мурманск и Карелию читать дальше постоянное внимание и искреннее желание сделать так, чтобы этот отдых получился незабываемым и наполненным восторженными эмоциями. Не сидите дома! Есть возможность - путешествуйте! Нам по 60. И говорим себе: "в 60 жизнь только начинается", и надеемся, что скажем так же и в следующий юбилей… Огромное спасибо всем причастным, кто организовал тур "В Сибирь в марте"! На всём протяжении ощущаешь на себе со стороны персонала

М Марина На поезде Деда Мороза из Москвы в Мурманск и Карелию Организован тур таким образом, что даже за короткий период осмотрели, узнали, побывали в различных памятных, исторических и современных местах Казани, получили незабываемые впечатления. И очень важно, что сопровождали нас приятные люди и водители, и экскурсоводы.

В Виктория Популярная Карелия. Джип-тур Отличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная еда, все трансферы были комфортными во время, гид очень приятная и помогала во всем.

Е Екатерина «Сказания Севера» и Соловки Насыщенный, интересный тур, узнала много нового. Хочется приехать ещё раз, большое спасибо