Авторские туры на 6 дней в Петрозаводск

Найдено 16 туров в категории «6-дневные туры» в Петрозаводске, цены от 31 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
От Ладоги до Белого моря
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
От Ладоги до Белого моря
Начало: г. Сортавала
18 авг в 10:00
25 авг в 10:00
52 000 за человека
Добро пожаловать в Карелию. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
🚌 На автобусе
⛴ На теплоходе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Добро пожаловать в Карелию. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
Начало: г. Петрозаводск
23 июня в 10:00
21 июля в 10:00
от 50 500 за человека
«Сказания Севера» и Соловки
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
«Сказания Севера» и Соловки
Начало: Россия, Республика Карелия, Сортавала
24 июня в 10:00
1 июля в 10:00
74 400 за человека
Жемчужное ожерелье Карелии. Сокращенная программа
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Жемчужное ожерелье Карелии. Сокращенная программа
Начало: Республика Карелия, Сортавала
11 июня в 10:00
25 июня в 10:00
от 77 700 за человека
Популярная Карелия. Джип-тур
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Популярная Карелия. Джип-тур
Начало: г. Петрозаводск
11 июня в 10:00
25 июня в 10:00
от 82 500 за человека
Гранд-тур по Карелии и Соловецким островам
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Гранд-тур по Карелии и Соловецким островам
Начало: г. Петрозаводск
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 60 000 за человека
Гранд-тур по Карелии
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Гранд-тур по Карелии
Начало: г. Петрозаводск
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 53 500 за человека
Святой треугольник: Кижи, Валаам, Соловки, 6 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Святой треугольник: Кижи, Валаам, Соловки, 6 дней
Начало: Г. Петрозаводск
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 55 700 за человека
Джип-тур «Вся Карелия»
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Джип-тур «Вся Карелия»
Экскурсионный тур "Джип-тур"Вся Карелия " " на 6 дней
Начало: Республика Карелия, Петрозаводск
3 июля в 10:00
10 июля в 10:00
от 105 550 за человека
Кижи - Валаам - Соловки. Легендарный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Кижи - Валаам - Соловки. Легендарный тур
Начало: Республика Карелия, Петрозаводск
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 79 900 за человека
На поезде Деда Мороза из Санкт-Петербурга в Мурманск и Карелию
🚉 На поезде
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
На поезде Деда Мороза из Санкт-Петербурга в Мурманск и Карелию
Начало: Санкт-Петербург
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 31 500 за человека
На поезде Деда Мороза из Москвы в Мурманск и Карелию
🚉 На поезде
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
На поезде Деда Мороза из Москвы в Мурманск и Карелию
Начало: Москва
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 37 500 за человека
Сокровища Карелии и Соловки
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Сокровища Карелии и Соловки
Начало: Республика Карелия, Петрозаводск
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
60 300 за человека
Рождество на берегах Карельского озера
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Рождество на берегах Карельского озера
Начало: Г. Петрозаводск
1 янв в 10:00
от 51 700 за человека
Белые ночи на Белом море: путешествие на Соловки
Авторский тур
6 дней
Белые ночи на Белом море: путешествие на Соловки
Побывать в Соловецком монастыре, попробовать суп из мидий и прокатиться на вёсельной лодке
Начало: Ж. - д. станция Кемь, 12:30
17 июня в 12:30
2 сен в 12:30
79 000 за человека
Ваше персональное путешествие вглубь веков: петроглифы, Кижи и Соловецкий монастырь
🚗 На машине
🚤 На катере
Авторский тур
6 дней
Ваше персональное путешествие вглубь веков: петроглифы, Кижи и Соловецкий монастырь
Прокатиться по Белому морю на катере, осмотреть наскальные рисунки и увидеть уснувший вулкан
Начало: Петрозаводск, время встречи по договрённости
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
58 300 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Екатерина
    10 мая 2024
    Гранд-тур по Карелии и Соловецким островам
    Грамотно продумано время встречи группы, дорога, порядок посещений объектов. Все это позволяло не уставать на маршруте и чувствовать себя комфортно.
  • П
    Павел
    5 мая 2024
    Популярная Карелия. Джип-тур
    Отдых очень понравился. Было пару недочетов: Автобус долго ждали после сплава, на меня костюма не хватило (но потом инструктор дал свой,
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    поэтому все было нормально) А так все было очень круто: Еда очень вкусная и разнообразная Инструкторы опытные и интересные люди С погодой повезло В общем спасибо за поездку!

    Отдых очень понравился. Было пару недочетов:Отдых очень понравился. Было пару недочетов:
  • Т
    Тимур
    3 мая 2024
    Популярная Карелия. Джип-тур
    Все круто, тур оправдал ожидания, было сложно но интересно.
  • Л
    Лариса
    27 марта 2024
    Сокровища Карелии и Соловки
    Отдельное спасибо организаторам тура: вся программа составлена интересно, разнообразные экскурсии очень познавательные и содержательные.
  • В
    Виолетта
    20 марта 2024
    На поезде Деда Мороза из Москвы в Мурманск и Карелию
    Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!
    Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!
  • А
    Андрей,
    17 марта 2024
    На поезде Деда Мороза из Москвы в Мурманск и Карелию
    Огромное спасибо всем причастным, кто организовал тур "В Сибирь в марте"! На всём протяжении ощущаешь на себе со стороны персонала
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    постоянное внимание и искреннее желание сделать так, чтобы этот отдых получился незабываемым и наполненным восторженными эмоциями. Не сидите дома! Есть возможность - путешествуйте! Нам по 60. И говорим себе: "в 60 жизнь только начинается", и надеемся, что скажем так же и в следующий юбилей…

    Огромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь на
  • М
    Марина
    14 марта 2024
    На поезде Деда Мороза из Москвы в Мурманск и Карелию
    Организован тур таким образом, что даже за короткий период осмотрели, узнали, побывали в различных памятных, исторических и современных местах Казани, получили незабываемые впечатления. И очень важно, что сопровождали нас приятные люди и водители, и экскурсоводы.
  • В
    Виктория
    13 марта 2024
    Популярная Карелия. Джип-тур
    Отличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная еда, все трансферы были комфортными во время, гид очень приятная и помогала во всем.
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  • Е
    Екатерина
    11 марта 2024
    «Сказания Севера» и Соловки
    Насыщенный, интересный тур, узнала много нового. Хочется приехать ещё раз, большое спасибо
  • и
    иван
    12 февраля 2024
    Сокровища Карелии и Соловки
    Организация прям очень порадовала. Гид Вера Ивановна пунктуальна и внимательна, прекрасно владеет вопросом. Трансферы, водители все на уровне. Автобусы очень комфортабельны. Наша благодарность вам!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «6-дневные туры»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 16
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  5. Популярная Карелия. Джип-тур
Какие места ещё посмотреть в Петрозаводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Водопад Кивач
  3. Остров Валаам
  4. Марциальные воды
  5. Курорт Марциальные воды
  6. Ладожские шхеры
  7. Ладожское озеро
  8. Мраморный каньон
  9. Кивач
  10. Онежская набережная
Сколько стоит тур в Петрозаводске в июне 2024
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