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Авторский тур
6 дней
От Ладоги до Белого моря
Начало: г. Сортавала
18 авг в 10:00
25 авг в 10:00
52 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Добро пожаловать в Карелию. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
Начало: г. Петрозаводск
23 июня в 10:00
21 июля в 10:00
от 50 500₽ за человека
Авторский тур
6 дней
«Сказания Севера» и Соловки
Начало: Россия, Республика Карелия, Сортавала
24 июня в 10:00
1 июля в 10:00
74 400₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Жемчужное ожерелье Карелии. Сокращенная программа
Начало: Республика Карелия, Сортавала
11 июня в 10:00
25 июня в 10:00
от 77 700₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Популярная Карелия. Джип-тур
Начало: г. Петрозаводск
11 июня в 10:00
25 июня в 10:00
от 82 500₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Гранд-тур по Карелии и Соловецким островам
Начало: г. Петрозаводск
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 60 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Гранд-тур по Карелии
Начало: г. Петрозаводск
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 53 500₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Святой треугольник: Кижи, Валаам, Соловки, 6 дней
Начало: Г. Петрозаводск
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 55 700₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Джип-тур «Вся Карелия»
Экскурсионный тур "Джип-тур"Вся Карелия " " на 6 дней
Начало: Республика Карелия, Петрозаводск
3 июля в 10:00
10 июля в 10:00
от 105 550₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Кижи - Валаам - Соловки. Легендарный тур
Начало: Республика Карелия, Петрозаводск
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 79 900₽ за человека
Авторский тур
6 дней
На поезде Деда Мороза из Санкт-Петербурга в Мурманск и Карелию
Начало: Санкт-Петербург
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 31 500₽ за человека
Авторский тур
6 дней
На поезде Деда Мороза из Москвы в Мурманск и Карелию
Начало: Москва
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 37 500₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Сокровища Карелии и Соловки
Начало: Республика Карелия, Петрозаводск
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
60 300₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Рождество на берегах Карельского озера
Начало: Г. Петрозаводск
1 янв в 10:00
от 51 700₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Белые ночи на Белом море: путешествие на Соловки
Побывать в Соловецком монастыре, попробовать суп из мидий и прокатиться на вёсельной лодке
Начало: Ж. - д. станция Кемь, 12:30
17 июня в 12:30
2 сен в 12:30
79 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Ваше персональное путешествие вглубь веков: петроглифы, Кижи и Соловецкий монастырь
Прокатиться по Белому морю на катере, осмотреть наскальные рисунки и увидеть уснувший вулкан
Начало: Петрозаводск, время встречи по договрённости
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
58 300₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕкатерина10 мая 2024Грамотно продумано время встречи группы, дорога, порядок посещений объектов. Все это позволяло не уставать на маршруте и чувствовать себя комфортно.
- ППавел5 мая 2024Отдых очень понравился. Было пару недочетов: Автобус долго ждали после сплава, на меня костюма не хватило (но потом инструктор дал свой,
- ТТимур3 мая 2024Все круто, тур оправдал ожидания, было сложно но интересно.
- ЛЛариса27 марта 2024Отдельное спасибо организаторам тура: вся программа составлена интересно, разнообразные экскурсии очень познавательные и содержательные.
- ВВиолетта20 марта 2024Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!
- ААндрей,17 марта 2024Огромное спасибо всем причастным, кто организовал тур "В Сибирь в марте"! На всём протяжении ощущаешь на себе со стороны персонала
- ММарина14 марта 2024Организован тур таким образом, что даже за короткий период осмотрели, узнали, побывали в различных памятных, исторических и современных местах Казани, получили незабываемые впечатления. И очень важно, что сопровождали нас приятные люди и водители, и экскурсоводы.
- ВВиктория13 марта 2024Отличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная еда, все трансферы были комфортными во время, гид очень приятная и помогала во всем.
- ЕЕкатерина11 марта 2024Насыщенный, интересный тур, узнала много нового. Хочется приехать ещё раз, большое спасибо
- ииван12 февраля 2024Организация прям очень порадовала. Гид Вера Ивановна пунктуальна и внимательна, прекрасно владеет вопросом. Трансферы, водители все на уровне. Автобусы очень комфортабельны. Наша благодарность вам!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «6-дневные туры»
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