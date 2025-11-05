Мои заказы

Очарование осенней Карелии

Осень, пожалуй, самая живописная пора в Карелии.

У этого времени года собственное уютное очарование: бескрайние леса расцветают пурпуром и багрянцем, быстрые водопады и реки полноводны, а местные красоты становятся еще ярче
читать дальше

и наряднее.

Ждем вас в Карелии, чтобы вместе с вами наслаждаться красками осени, дышать пряным осенним воздухом, обнимать милейших хаски и смотреть топовые достопримечательности Карелии: мраморный каньон Рускеала, водопад Кивач, курорт Марциальные воды, гора Сампо и красавец Петрозаводск! У вас будет возможность завершить программу запоминающейся поездкой в ретропоезде со стилизованными под 19 век вагонами!

5
1 отзыв
Очарование осенней КарелииФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Очарование осенней КарелииФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Очарование осенней КарелииФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Ближайшие даты:
13
ноя20
ноя27
ноя

Программа тура по дням

1 день

Петрозаводск и этно-парк Талвиукко

Мы встретим вас на вокзале с большой красной табличкой. Выбирайте утренние поезда с прибытием с 06:50 до 08:00.

Рекомендуем взять с собой только необходимые вещи. Основной багаж будет доставлен в гостиницу и отправлен в камеру хранения до вашего заселения.

После завтрака в формате шведского стола мы отправимся на автобусно-пешеходную экскурсию по осенней столице Карелии.

Мы совершим настоящее погружение в историю и промышленное прошлое Петрозаводска.

Посмотрим объекты разных эпох – от петровской до современности, пройдемся по старым улочкам, посетим соборы, увидим памятник комару, сооруженный из трактора, погуляем по паркам и скверам провинциального городка.

Пройдемся по набережной Онежского озера – главному променаду города. Здесь вы увидите множество скульптур, памятников и арт-объектов.

После экскурсии нас ждет небольшой переезд за город (в пути – 30 мин), где мы познакомимся с хаски и северными оленями – дружелюбными обитателями Вотчины карельского Деда Мороза – Талвиукко.

Сначала прогуляемся по ферме, на которой живут северные олени и их оленята, покормим их с рук хрустящей морковкой. Затем в сопровождении инструктора пообщаемся с аляскинскими, сибирскими хасками и маламутами в питомнике спортивных ездовых собак.

Пройдемся по импровизированной деревне древних жителей Карелии – саамов и даже сможем зайти к ним в гости в самый настоящий чум.

В Резиденции Талвиукко заглянем в рабочий кабинет Деда Мороза и интерактивное пространство, которое расскажет нам о временах года и их приметах в Карелии.

После экскурсии у вас будет возможность пересесть в упряжки и прокатится небольшой круг по красивому лесу (500 метров). Если снег еще не выпал, катание проводится на специальном летнем варианте нарт.

Экскурсия к Талвиукко включает в себя: посещение питомника ездовых собак и фермы северных оленей, саамской деревни, Резиденции Талвиукко и экспозиции «Времена года. Карельский календарь», интерактивной программы с Дедом Морозом.

Обратите внимание! Чаепитие с карельской выпечкой не включенов стоимость. В кафе комплекса вы можете самостоятельно выпить горячего чая на целебных травах и попробовать национальную выпечку.

За дополнительную плату можно прокатиться на собачьих упряжках или оленях.

По возвращении в Петрозаводск – размещение в гостинице и отдых.

08:00 Встреча группы на ж/д вокзале Петрозаводска.

08:10 Завтрак.

08:30 Автобусно-пешеходная экскурсия по Петрозаводску.

11:00 Экскурсия к хаски и оленям.

15:00 Заселение в гостиницу, свободное время.

Петрозаводск и этно-парк ТалвиуккоПетрозаводск и этно-парк ТалвиуккоПетрозаводск и этно-парк ТалвиуккоПетрозаводск и этно-парк ТалвиуккоПетрозаводск и этно-парк ТалвиуккоПетрозаводск и этно-парк Талвиукко
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Гора Сампо. Курорт «Марциальные воды». Вулкан Гирвас. Водопад Кивач

Завтрак в гостинице.

09:30 Отправление на экскурсию.

Сегодня нас ожидают легенды Севера – самые живописные достопримечательности вблизи Петрозаводска.

После завтрака в гостинице мы погрузимся в автобус и отправимся к первой точке нашего маршрута – горе Сампо.

Это небольшая возвышенность со смотровой площадкой и видом на раскинувшееся внизу озеро Кончозеро.

Прогуляемся по оборудованной тропе под рассказы гида о легендах Карелии и знаменитом эпосе «Калевала», а еще загадаем желание, повязав ленточки на волшебное дерево.

Следующая остановка – курорт Марциальные воды. Он был открыт самим Петром I в 1719 году. Здесь из-под земли бьют источники с целебной водой, насыщенной железом.

Мы увидим старинную деревянную церковь времен Петра, павильоны, построенные к приезду высоких особ, и, конечно, продегустируем воду из четырех скважин.

Далее движемся в сторону местечка Гирвас.

Здесь мы не только восхитимся живописной природой (не зря на этом месте снималось множество фильмов), но и прогуляемся по потокам застывшей лавы – следам действующего когда-то на этом месте вулкана.

Завершающей точкой маршрута станет водопад Кивач. В его честь пишут оды и рисуют картины. Кивач считается вторым по величине равнинным водопадом Европы.

Мы увидим 11-метровый каскад с нескольких смотровых площадок. Также посетим дендрарий с элитными экземплярами карельской березы и музей природы.

17:30 Возвращение в Петрозаводск.

К вечеру вернемся в Петрозаводск наполненные впечатлениями и гармонией карельской природы: серых скал, голубых озер, бескрайних лесов и шумных водопадов.

В свободное время советуем прогуляться по городу и поужинать в нашем кафе карельской национальной кухни – «Калиточная» (пр. Ленина, 26) или выпить чай с калитками в «Фурындльной» (пр. Ленина, 5).

Рядом также есть большой сувенирный магазин с уникальным ассортиментом.

Гора Сампо. Курорт «Марциальные воды». Вулкан Гирвас. Водопад КивачГора Сампо. Курорт «Марциальные воды». Вулкан Гирвас. Водопад КивачГора Сампо. Курорт «Марциальные воды». Вулкан Гирвас. Водопад КивачГора Сампо. Курорт «Марциальные воды». Вулкан Гирвас. Водопад Кивач
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Мраморный каньон Рускеала

08:00 Завтрак в гостинице.

09:00 Отправление в горный парк Рускеала.

После завтрака в гостинице и освобождения номеров мы отправимся в район Северного Приладожья – край, где вокруг побережья Ладожского озера собраны десятки природных красот и достопримечательностей.

Мы посетим самую известную из них, бренд Карелии нового времени – горный парк Рускеала. В пути предстоит провести около 3,5-4 часов.

Наш путь пройдет через Долину героев. В этих местах шли ожесточенные бои во время Зимней войны 1939-1940 годов между СССР и Финляндией. Остановимся у монумента – Крест скорби, который посвящен этим событиям.

Следующая остановка – водопады Ахинкоски (Рускеальские).

Осмотрим место, где снимался легендарный советский фильм «А зори здесь тихие…» и сделаем фото.

За дополнительную плату (500 руб/взрослый, 400 руб/дети, студенты, пенсионеры) можно прогуляться по эко-тропе с навесными мостиками над водопадами.

14:00 По прибытию в горный парк Рускеала нас ждет экскурсия вокруг чаши мраморного каньона и рассказ гида об истории этого уникального места.

Раньше здесь добывали мрамор, который использовали в разных целях, в том числе для украшения зданий и дворцов в Санкт-Петербурге. Затем карьер был затоплен и превратился в красивейшую локацию. Фактурные стены карьера бело-серого оттенка и бирюзовая вода, «припыленная» золотом берез и зеленью елей, создают неповторимую картину.

Поздней осенью начинается сезон художественной подсветки. В темное время суток мраморная чаша вспыхивает сотнями разноцветных огней. Зрелище волшебное!

На территории парка работает несколько кафе, где вы сможете пообедать в свободное время.

Также вы сможете посетить дополнительную программу «Подземная Рускеала» или полетать над каньоном на троллее (оплачивается самостоятельно на месте).

В период ранней осени доступен более полный перечень развлечений: прокат лодок, тарзанка, дайвинг.

Предварительное бронирование дополнительных услуг в горном парке невозможно! Все билеты покупаются на месте. Мы не можем гарантировать наличие свободных мест на дополнительные экскурсии. Стоимость услуг и экскурсий на официальном сайте горного парка Рускеала.

В 17:00 наше путешествие в очаровательную осеннюю Карелию закончится.

Вы заберете вещи в автобусе и при желании на ретропоезде отправитесь в г. Сортавала. Поездка в стилизованном под старину купе станет ярким воспоминанием и завершающим аккордом!

Вы самостоятельно покупаете билет на ретропоезд и далее в Петербург или Москву (удобная стыковка поездов с ретропоездом).

Мраморный каньон РускеалаМраморный каньон РускеалаМраморный каньон РускеалаМраморный каньон Рускеала
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека:

  • 30 900 руб. /взрослый;
  • 30 400 руб. /льготный (пенсионеры, инвалиды и ветераны БД);
  • 29 900 руб. /детский 4-14 лет.

Доплата за одноместное размещение в номере – 6 000 руб.

Скидка при размещении на доп. месте – 4 000 руб.

Скидка при бронировании более чем за 6 месяцев до тура — 10%, от 3 до 6 месяцев — 5%, цена указана без скидки.

Информация по размещению в Петрозаводске.

Размещение в следующих гостиницах: Северная, Прионежская, Онежский замок, Саквояж, Cosmos, 13 стульев, Питер ИНН, Петра. Это одни из лучших гостиниц в Петрозаводске, стабильно предоставляющие высокий уровень сервиса и качественное размещение.

Вы получаете завтраки при отеле в стоимости тура.

Все экскурсии также будут начинаться от гостиниц (максимум — в 10 минутах ходьбы от места сбора на экскурсии, в т. ч. в день заселения и выезда, т. к. к некоторым гостиницам затруднен подъезд больших автобусов).

Вы можете заранее написать свои пожелания по выбору конкретной гостиницы, но специфика групповых туров такова, что сетка размещения составляется в последний момент, на основании доступных квот номеров в забронированных нами гостиницах.

Варианты проживания

Северная

2 ночи

Отель «Северная» расположен в центре Петрозаводска, всего в 1 км от Онежского озера и в 15 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала и остановок общественного транспорта.

К услугам гостей отеля «Северная» широкий выбор номеров, люксов и апартаментов, укомплектованных всем необходимым.

В отеле работает бизнес-центр с помещениями для совещаний.

Рядом с отелем «Северная» можно посетить торговые и деловые районы города, также поблизости открыты рестораны и музеи. Гости могут познакомиться с неоклассическим архитектурным наследием Петрозаводска или прогуляться вдоль Онежского озера.

При выборе тура с размещением в гостинице 4* Вы получите завтраки при отеле в стоимости тура. Все экскурсии также будут начинаться от гостиниц (максимум в 5 минутах ходьбы от места сбора на экскурсии).

СевернаяСевернаяСевернаяСеверная
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Прионежский

2 ночи

Клубный отель «Прионежский» находится в Петрозаводске, в его историческом районе, на берегу озера.

Отель располагает комфортными номерами, уют и оснащение которых позволяют отдохнуть после насыщенного событиями дня. Для длительного проживания рекомендованы апартаменты

Питание организовано в ресторане со светлым и уютным залом, а также безупречным обслуживанием. Бармен приготовит любой классический или эксклюзивный коктейль.

Конференц-зал вмещает 45 персон и обладает необходимым оборудованием и эргономичной мебелью. По запросу персонал разработает меню кофе-брейка.

Гостиница находится в живописной местности, которая располагает к прогулкам, уединенному отдыху, а также для занятий активными видами спорта.

ПрионежскийПрионежскийПрионежскийПрионежский
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Онежский замок

2 ночи

В центре Петрозаводска расположен отель Онежский Замок. С окон гостиницы можно наблюдать панорамные виды озера и окрестностей города.

Все номера распределены по комфортности и меблировке. При желании можно дополнительно заказать спальные места. Есть ряд мансардных комнат, с которых можно увидеть озерные пейзажи.

Имеется ресторан, в котором подаются международные и русские блюда. Можно попробовать несколько блюд карельской кухни. Бар предоставляет напитки различного типа, а также холодные закуски.

Для посещений открыт бассейн, также можно воспользоваться сауной или спа-центром. Можно бронировать зал для торжественных мероприятий.

Ближайшей достопримечательностью является набережная с памятником «Рыбаки». В шаговой доступности местный Краеведческий музей.

Онежский замокОнежский замокОнежский замокОнежский замок
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Саквояж

2 ночи

Отель «Саквояж» располагается в северо-восточной части города Петрозаводска, в близости от набережной города.

В отеле есть разные типы номеров, как обычный стандарт, так и повышенный комфорт. Среди удобств имеются удобные спальные места, необходимая мебель, собственная ванная комната с гигиеническими средствами, телевизор, Wi-Fi. В некоторых номерах есть сауна и мини-кухня. Можно бронировать номера с видом на двор или город.

Каждое утро предоставляется завтрак, в котором представлены различные блюда из экологически чистых продуктов по системе "Шведский стол".

Расстояние до железнодорожного вокзала составляет 2 километра, а до Петрозаводского аэропорта 18 километров. Рядом находится Петровский сквер и Парк Онежского тракторного завода.

СаквояжСаквояжСаквояжСаквояж
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Cosmos

2 ночи

Современный отель «Cosmos Petrozavodsk Hotel» расположился в живописной части Петрозаводска, недалеко от знаменитого Онежского озера. Для гостей предоставляется широкий спектр услуг.

Для размещения предусмотрены комфортабельные номера, выполненные в классическом строгом дизайне В комнатах есть вся необходимая мебель и техника, собственной ванная или душевая с санузлом.

На территории работает ресторан. Здесь представлен широкий ассортимент блюд.

Провести семинар или бизнес встречу можно в оборудованном конференц-зале с техникой.

До железнодорожного вокзала можно добраться за 10 минут на транспорте, а за 30 минут до аэропорта. В шаговой доступности находится красивая набережная по которой можно прогуливаться.

CosmosCosmosCosmosCosmos
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Бутик-отель 13 стульев

2 ночи

Бутик-отель «13 стульев» расположен в центре Петрозаводска. К услугам гостей уникально оформленные номера и крытый бассейн с сауной. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и бесплатная частная парковка.

Все номера оформлены в классическом стиле и оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном, сейфом и холодильником. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности, тапочки и фен. Каждое утро в кафе отеля сервируется континентальный завтрак. За посещение бассейна с сауной и гидромассажной ванной взимается дополнительная плата.

Для самых маленьких гостей обустроена детская игровая площадка. Прогулка до Онежского озера занимает 5 минут, а расстояние до оживленного проспекта Ленина составляет 900 м.

Бутик-отель 13 стульевБутик-отель 13 стульевБутик-отель 13 стульевБутик-отель 13 стульев
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Питер Инн

2 ночи

Отель «Питер Инн» занимает выгодное расположение в центре Петрозаводска и предлагает гостям высокие стандарты обслуживания и широкий спектр услуг. Стойка регистрации работает в круглосуточном режиме.

Номерной фонд — это светлые комнаты, которые оформлены в современном стиле. В каждой категории установлена функциональная мебель и новая техника. Ванные индивидуальные для каждого номера. Из некоторых номеров открывается потрясающий вид на Онежское озеро.

Питание организовано в ресторане, в меню которого представлены блюда местной, баварской и интернациональной кухни. Кроме этого, на территории работает суши-бар и лаундж-кафе.

Питер ИннПитер ИннПитер ИннПитер Инн
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Петра

2 ночи

Отель «Petra» находится в центре Петрозаводска, в историческом здании.

Небольшое количество номеров позволит насладиться отдыхом в домашней и уютной обстановке. Среди удобств предусмотрен кондиционер, телевизор, холодильник и индивидуальная ванная комната. Установлена рабочая зона, предлагается бутилированная вода, фен, а также на территории работает Wi-Fi.

На первом этаже располагается гастробар «BOTTEGA», где подаются блюда кухни Европы, Италии, Азии и Ближнего Востока. Можно заказать комплексные завтраки.

Рядом различные парки и скверы, аптеки и магазины. Расстояние до аэропорта Бесовец — 14,4 км, до железнодорожного вокзала — 0,4 км.

ПетраПетраПетраПетра
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Питание, указанное в программе (3 завтрака)
  • Работа экскурсовода
  • Проживание в гостинице
  • Все входные билеты по программе
  • Транспортное обслуживание на автобусе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно из г. Сортавала
  • Билет на ретропоезд из горного парка до г. Сортавала
  • Питание, не указанное в программе (обеды, ужины)
  • Доп. экскурсии
  • Дополнительные услуги (оплачиваются на месте):катание на оленях: дети до 12 лет - 1300 руб. взрослый - 1500 руб. катание на собачьих упряжках (500 метров):дети до 12 лет - 1300 руб. взрослый - 1500 руб. катание на собачьих упряжках (1500 метров):дети до 12 лет - 1800 руб. взрослый - 2000 руб
  • Катание на оленях: дети до 12 лет - 1300 руб. взрослый - 1500 руб
  • Дети до 12 лет - 1300 руб
  • Взрослый - 1500 руб
  • Катание на собачьих упряжках (500 метров):дети до 12 лет - 1300 руб. взрослый - 1500 руб
  • Катание на собачьих упряжках (1500 метров):дети до 12 лет - 1800 руб. взрослый - 2000 руб
  • Дети до 12 лет - 1800 руб
  • Взрослый - 2000 руб
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Г. Петрозаводск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Можно ли заранее забронировать услуги в горном парке Рускеала?

К сожалению, предварительное бронирование дополнительных услуг в горном парке невозможно! Билеты на подземный маршрут, прокат лодок, питание — всё в порядке очереди и по доступности мест. Изучить все дополнительные услуги и их стоимость можно на официальном сайте горного парка «Рускеала».

Какие есть особенности тура?

Из-за особенностей логистики в такой большой по площади республике, как Карелия, в разные дни экскурсий с группой могут работать разные гиды. Состав группы также может изменяться из-за объединения туристических групп, путешествующих по разным маршрутам.

Некоторые участники могут иметь дополнительные услуги, например, питание. Если в вашем туре какие-то услуги не включены, их заказ и оплата происходят на месте.

На что стоит обратить внимание перед отправлением в тур?

От парка до Сортавалы можно добраться на такси.

Обратно до Петрозаводска можно доехать на нашем автобусе вместе с остальной группой — в этом случае нас необходимо заранее об этом предупредить.

Обращаем Ваше внимание, что данный тур ориентирован на желающих прокатиться на ретропоезде (за доп. плату) до Сортавалы.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Е
Елена
5 ноя 2025
Что такое идеальное путешествие? Для нашей семьи теперь это — Карелия! Мы вернулись из поездки 2.11.2025 г., и кажется, привезли с собой частичку ее магии: в глазах еще мелькают отражения
читать дальше

хрустальных озер, а в ушах звучит эхо рускеальских водопадов. Это был не тур, а настоящий эпический роман, каждой главой которого хочется восхищаться!
Вспоминаем все по порядку, и поверьте, каждый момент — это восторг!
ГОРНЫЙ ПАРК РУСКЕАЛА — СЕРДЦЕ КАРЕЛИИ. Это место абсолютной фантастики! Мраморный каньон, заполненный водой невероятного изумрудного оттенка, — зрелище, от которого захватывает дух. Мы гуляли по тропинкам, спускались в шахты. А поездка на ретро-поезде «Рускеальский экспресс» с его уютными вагончиками перенесла нас в эпоху путешественников прошлого. Это безумно атмосферно!
САМПО — ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ. Подъем на знаменитую гору Сампо был похож на ритуал. Открывающаяся с вершины панорама бескрайних карельских лесов и озер — это награда для путника. Мы загадали желания, повязав ленточку на ветвях дерева, и поверьте, в этом месте чувствуешь, что они обязательно сбудутся!
СИЛА И ЗДОРОВЬЕ В МАРЦИАЛЬНЫХ ВОДАХ. Посещение первого русского курорта «Марциальные воды» — это прикосновение к истории. Пробовать ту самую, уникальную по составу воду из четырех источников — отдельное приключение для вкуса и пользы! Чувствуешь, как напитываешься силой и здоровьем, как сам Петр I когда-то.
ДРЕВНОСТЬ ВУЛКАНА ГИРВАС. Представьте, что вы стоите на дне древнего вулкана Гирвас, которому более 2 миллиардов лет! Это один из самых старых вулканов на планете! Вид на его огнедышащее прошлое — окаменевшие лавовые потоки и причудливый каньон реки Суны — заставляет по-настоящему ощутить масштабы времени. Потрясающе!
ПОГРУЖЕНИЕ В КУЛЬТУРУ В ТАЛВИУКО. А в этно-парке «Талвиуко» мы окунулись в быт и душу карельского народа. Уютная атмосфера, теплый прием, рассказы о традициях и, конечно, невероятное встреча с карельским Дедом Морозом в его резиденции! Это было так душевно, что не хотелось уезжать!
МОГУЩЕСТВО ВОДОПАДА КИВАЧ: Мы слышали его рокот еще на подходах! Когда стоишь перед этим гигантом, низвергающим тонны воды, чувствуешь себя песчинкой перед лицом вселенной. Завораживающее, гипнотическое зрелище!
Бесконечно можно любоваться порогами маленькой и бурной речушки, прогуливаясь по экологической тропе.
ВКУС КАРЕЛИИ: А какая тут еда! Настоящая уха из только что пойманной рыбы, ароматные пирожки-калитки, морошковый десерт и, конечно, знаменитые карельские бальзамы. Это не просто обед, это гастрономическое открытие которое мы сделали в "Фурындальной" и "Калиточной". Кстати, в этих заведениях была скидка на ВСЕ от туристической компании. Приятный бонус:)
Дорогие друзья, если вы сомневаетесь — не сомневайтесь! Карелия — это невероятный коктейль из эмоций: здесь есть и умиротворение, и восхищение, и детский восторг, и духовное очищение. Это путешествие, которое меняет. Мы уезжаем с одной мыслью: «Мы обязательно вернемся!».
Бесконечно благодарны за эту поездку! 💚

Что такое идеальное путешествие? Для нашей семьи теперь это — Карелия! Мы вернулись из поездки 2.11.2025Что такое идеальное путешествие? Для нашей семьи теперь это — Карелия! Мы вернулись из поездки 2.11.2025Что такое идеальное путешествие? Для нашей семьи теперь это — Карелия! Мы вернулись из поездки 2.11.2025Что такое идеальное путешествие? Для нашей семьи теперь это — Карелия! Мы вернулись из поездки 2.11.2025Что такое идеальное путешествие? Для нашей семьи теперь это — Карелия! Мы вернулись из поездки 2.11.2025Что такое идеальное путешествие? Для нашей семьи теперь это — Карелия! Мы вернулись из поездки 2.11.2025Что такое идеальное путешествие? Для нашей семьи теперь это — Карелия! Мы вернулись из поездки 2.11.2025Что такое идеальное путешествие? Для нашей семьи теперь это — Карелия! Мы вернулись из поездки 2.11.2025Что такое идеальное путешествие? Для нашей семьи теперь это — Карелия! Мы вернулись из поездки 2.11.2025Что такое идеальное путешествие? Для нашей семьи теперь это — Карелия! Мы вернулись из поездки 2.11.2025

Тур входит в следующие категории Петрозаводска

Похожие туры из Петрозаводска

Осенние хиты Карелии
На автобусе
3 дня
3 отзыва
Осенние хиты Карелии
Начало: Республика Карелия, Петрозаводск
от 45 500 ₽ за человека
Осень в Карелии. Путешествие на остров Кижи
На автобусе
4 дня
3 отзыва
Осень в Карелии. Путешествие на остров Кижи
Начало: Республика Карелия, Петрозаводск
13 ноя в 10:00
20 ноя в 10:00
от 41 900 ₽ за человека
Осенние краски Севера. Карелия
На автобусе
3 дня
3 отзыва
Осенние краски Севера. Карелия
Начало: Г. Петрозаводск
14 ноя в 10:00
21 ноя в 10:00
от 27 900 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Петрозаводске
Все туры из Петрозаводска