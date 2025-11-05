1 день

Петрозаводск и этно-парк Талвиукко

Мы встретим вас на вокзале с большой красной табличкой. Выбирайте утренние поезда с прибытием с 06:50 до 08:00.

Рекомендуем взять с собой только необходимые вещи. Основной багаж будет доставлен в гостиницу и отправлен в камеру хранения до вашего заселения.

После завтрака в формате шведского стола мы отправимся на автобусно-пешеходную экскурсию по осенней столице Карелии.

Мы совершим настоящее погружение в историю и промышленное прошлое Петрозаводска.

Посмотрим объекты разных эпох – от петровской до современности, пройдемся по старым улочкам, посетим соборы, увидим памятник комару, сооруженный из трактора, погуляем по паркам и скверам провинциального городка.

Пройдемся по набережной Онежского озера – главному променаду города. Здесь вы увидите множество скульптур, памятников и арт-объектов.

После экскурсии нас ждет небольшой переезд за город (в пути – 30 мин), где мы познакомимся с хаски и северными оленями – дружелюбными обитателями Вотчины карельского Деда Мороза – Талвиукко.

Сначала прогуляемся по ферме, на которой живут северные олени и их оленята, покормим их с рук хрустящей морковкой. Затем в сопровождении инструктора пообщаемся с аляскинскими, сибирскими хасками и маламутами в питомнике спортивных ездовых собак.

Пройдемся по импровизированной деревне древних жителей Карелии – саамов и даже сможем зайти к ним в гости в самый настоящий чум.

В Резиденции Талвиукко заглянем в рабочий кабинет Деда Мороза и интерактивное пространство, которое расскажет нам о временах года и их приметах в Карелии.

После экскурсии у вас будет возможность пересесть в упряжки и прокатится небольшой круг по красивому лесу (500 метров). Если снег еще не выпал, катание проводится на специальном летнем варианте нарт.

Экскурсия к Талвиукко включает в себя: посещение питомника ездовых собак и фермы северных оленей, саамской деревни, Резиденции Талвиукко и экспозиции «Времена года. Карельский календарь», интерактивной программы с Дедом Морозом.

Обратите внимание! Чаепитие с карельской выпечкой не включенов стоимость. В кафе комплекса вы можете самостоятельно выпить горячего чая на целебных травах и попробовать национальную выпечку.

За дополнительную плату можно прокатиться на собачьих упряжках или оленях.

По возвращении в Петрозаводск – размещение в гостинице и отдых.

08:00 Встреча группы на ж/д вокзале Петрозаводска.

08:10 Завтрак.

08:30 Автобусно-пешеходная экскурсия по Петрозаводску.

11:00 Экскурсия к хаски и оленям.

15:00 Заселение в гостиницу, свободное время.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160