Осенние хиты Карелии

Групповой тур в Петрозаводске
5
3 отзыва
Уникальная возможность посетить не только главные красоты природы Карелии, но и популярные памятники культуры.
Осенние хиты Карелии
Осенние хиты Карелии
Осенние хиты Карелии
Ближайшие даты:
22
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29
сен
6
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13
окт
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Что вас ожидает:

Экскурсия по Петрозаводску
Экскурсия по Петрозаводску
Познакомимся с историей города, а также с его современным обликом
Заповедник Кивач
Заповедник Кивач
Увидите самый известный водопад Карелии – Кивач и дендрарий знаменитой карельской березы
Сортавала
Сортавала
Посетим столицу Северного Приладожья, где побываем в музее живой истории викингов "Бастион" и увидим частную коллекцию "Кронида Гоголева"
Рускеала
Рускеала
Восхитимся великолепием самого известного мраморного карьера в осеннем обличье
Ретропоезд
Ретропоезд
Доедем до мраморного каньона на уникальном историческом ретропоезде

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по г. Сортавала, гора Паасо, музей «Бастион»

08:19 Прибытие в г. Сортавала, поездом №160 (для туристов из Москвы/Санкт-Петербурга).

Встреча с гидом на ж/д вокзале г. Сортавала на перроне. Табличка «Хиты Карелии».

Завтрак в кафе города.

Обзорная экскурсия по г. Сортавала —осмотр исторического центра города, знакомство с оригинальной финской архитектурой в стиле «северный модерн».

Далее совершим подъём на гору Паасо, где располагалось Городище ПААСО на горе Паасонвуори — поселение древних карел, вблизи города Сортавала. С горы открывается панорама на бескрайние леса и озёра Карелии.

Посещение музея частной коллекции «Кронида Гоголева», где представлены уникальные работы знаменитого мастера, который занимался рельефной резьбой по дереву: барельефы посвящены карельским пейзажам и местному быту.

Обед в кафе города.

Посещение музея живой истории викингов «Бастион» — реконструированное поселение древних викингов на берегу залива Ладожского озера.

Попав сюда, Вы оторветесь от реальности.

Крепостные стены, смотровые башни, жилища викингов, кузница.

Вы можете примерить доспехи воина или костюм купца.

Возвращение в г. Сортавала.

Размещение в гостинице туркласса, номера с удобствами.

Питание: завтрак, обед.

Экскурсия по г. Сортавала, гора Паасо, музей «Бастион»Экскурсия по г. Сортавала, гора Паасо, музей «Бастион»Экскурсия по г. Сортавала, гора Паасо, музей «Бастион»Экскурсия по г. Сортавала, гора Паасо, музей «Бастион»
2 день

Горный парк Рускеала, водопады Ахвенкоски

Завтрак в кафе отеля.

Освобождение номеров.

Переезд в горный парк Рускеала на ретропоезде.

По прибытию в парк наземная экскурсия.

Основой достопримечательностью Горного парка Рускеала является Мраморный каньон — памятник индустриальной культуры (горного дела) конца XVIII начала XX в. в.

Подобного памятника, представляющего собой рукотворную чашу в сплошном массиве мраморов, прорезанного системой шахт, штолен и штреков, в Европе больше нет.

Отсюда были получены блоки для облицовки многих архитектурных творений Санкт-Петербурга, в том числе и величественного Исаакиевского собора.

По периметру каньона располагается целый ряд смотровых площадок.

Оно примечательно тем, что выложено полностью из мрамора.

Даже зимой мраморный каньон Рускеала порадует яркими красками.

Свободное время.

Переезд в г. Петрозаводск (260 км, ~4 часа).

По пути остановка на водопадах «Ахвенкоски», где снимались кадры из фильма «А Зори здесь тихие».

Прохождение экотропы на территории.

Обед в кафе, в пути.

По прибытию в г. Петрозаводск, размещение в выбранной гостинице, номера стандарт с удобствами.

Питание: завтрак, обед.

Горный парк Рускеала, водопады АхвенкоскиГорный парк Рускеала, водопады АхвенкоскиГорный парк Рускеала, водопады АхвенкоскиГорный парк Рускеала, водопады Ахвенкоски
3 день

Петрозаводск, гора "Сампо", "Марциальные Воды", заповедник Кивач

Завтрак в кафе гостиницы.

Освобождение номеров, выезд с вещами.

Автобусная обзорная экскурсия по Петрозаводску + пешеходная экскурсия по уникальному музею современного искусства под открытым небом (экспозиция скульптур на набережной Онежского озера).

Во время экскурсии Вы познакомитесь с историей города, а также с его современным обликом.

Выезд на загородную экскурсию.

Посещение горы «Сампо». Гора Сампо в Карелии считается местом силы и впечатляет своей красотой. В высоту гора Сампо небольшая, подниматься несложно, а вид с вершины изумительный.

Экскурсия на первый российский курорт «Марциальные Воды».

Уникальная возможность попробовать целебную воду из 3 источников, известных со времен Петра I.

Осмотр церкви Святого Апостола Петра (1721 год).

Обед в кафе, в пути.

Выезд на загородную экскурсию в заповедник Кивач — старейший в России и первый в Карелии.

Во время экскурсии по заповеднику Вы увидите самый известный водопад Карелии — Кивач и дендрарий знаменитой карельской березы.

Трансфер на ж/д вокзал.

~19:00 Возвращение в Петрозаводск.

Питание: завтрак, обед.

Петрозаводск, гора "Сампо", "Марциальные Воды", заповедник КивачПетрозаводск, гора "Сампо", "Марциальные Воды", заповедник КивачПетрозаводск, гора "Сампо", "Марциальные Воды", заповедник КивачПетрозаводск, гора "Сампо", "Марциальные Воды", заповедник Кивач

Проживание

Стоимость тура в зависимости от времени проведения и размещения на 1 человека, руб:

Отель туркласса (Сортавала)
+ «Северная» 4* (Петрозаводск)		Отель туркласса (Сортавала)
+ «Фрегат» 4* (Петрозаводск)
Двухместный номер

48 100

51 600

Одноместный номер

53 600

54 700

Доп. место

49 900

49 900

Варианты проживания

Отель «Фрегат» 4

1 ночь

Отель «Фрегат»расположен в тихом месте в центре Петрозаводска, на живописном берегу Онежского озера. На всей территории предоставляется бесплатный Wi-Fi. К услугам гостей ресторан и охраняемая парковка.

Номера оснащены мини-баром и телевизором с плоским экраном и технологией Smart TV. В числе удобств рабочий стол, телефон и сейф. Современная собственная ванная комната с полом с подогревом укомплектована феном и туалетно-косметическими принадлежностями.

В ресторане отеля сервируют завтрак «шведский стол», а также предлагают блюда европейской и русской кухни. Тренажерный зал и лобби-бар отеля «Фрегат» работают круглосуточно.

Отель «Фрегат» 4Отель «Фрегат» 4Отель «Фрегат» 4Отель «Фрегат» 4Отель «Фрегат» 4Отель «Фрегат» 4Отель «Фрегат» 4Отель «Фрегат» 4Отель «Фрегат» 4Отель «Фрегат» 4

Гостиница «Северная» 4

1 ночь

Отель «Северная» расположен в центре Петрозаводска, всего в 1 км от Онежского озера и в 15 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала и остановок общественного транспорта.

К услугам гостей отеля «Северная» широкий выбор номеров, люксов и апартаментов, укомплектованных всем необходимым.

В отеле работает бизнес-центр с помещениями для совещаний.

Внимательные сотрудники отеля «Северная» окажут помощь в оформлении визы и могут организовать экскурсии по запросу.

Рядом с отелем «Северная» можно посетить торговые и деловые районы города, также поблизости открыты рестораны и музеи. Гости могут познакомиться с неоклассическим архитектурным наследием Петрозаводска или прогуляться вдоль Онежского озера.

Гостиница «Северная» 4Гостиница «Северная» 4Гостиница «Северная» 4Гостиница «Северная» 4Гостиница «Северная» 4Гостиница «Северная» 4Гостиница «Северная» 4Гостиница «Северная» 4Гостиница «Северная» 4Гостиница «Северная» 4Гостиница «Северная» 4Гостиница «Северная» 4Гостиница «Северная» 4

Отель туркласса в г. Сортавала

1 ночь

Размещение в гостинице туркласса, номера с удобствами.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Питание, указанное в программе (завтраки и обеды)
  • Экскурсионное и транспортное обслуживание
  • Работа гида
  • Входные билеты
  • Проезд на ретропоезде
  • Проживание в выбранных гостиницах
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Сортавала и обратно из г. Петрозаводска
  • Питание, не указанное в программе
  • Дополнительные экскурсии
Место начала и завершения?
Россия, Республика Карелия, Сортавала
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  1. Документ, удостоверяющий личность, в герметичной упаковке (для детей – свидетельство о рождении).
  2. Полис обязательного медицинского страхования.
  3. Удобная обувь – кроссовки или кеды.
  4. Непромокаемая, ветрозащитная куртка.
  5. Дождевик.
  6. Теплый свитер или теплый спортивный костюм (толстовка, штаны).
  7. Брюки спортивные.
  8. Легкий головной убор.
  9. Купальный костюм.
  10. Солнцезащитные очки.
  11. Предметы личной гигиены: мыло, полотенце, зубную щетку и зубную пасту.
  12. Репеленты и средства от укусов комаров и клещей.
  13. Личная аптечка.
  14. Фото и видеоаппаратура + герметичная упаковка к ним на случай дождя.
  15. Небольшой рюкзак (20-30 л).
Как организована встреча?

08:19 Прибытие в г. Сортавала, поездом №160 (для туристов из г. Москва/из г. Санкт-Петербург).

Встреча с гидом на ж/д вокзале г. Сортавала на перроне. Табличка «Хиты Карелии».

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Я
12 окт 2023
Карелия - это сказка:)
Карелия - это сказка:)Карелия - это сказка:)Карелия - это сказка:)Карелия - это сказка:)Карелия - это сказка:)Карелия - это сказка:)Карелия - это сказка:)Карелия - это сказка:)Карелия - это сказка:)Карелия - это сказка:)
Л
27 мар 2024
Отдельное спасибо организаторам тура: вся программа составлена интересно, разнообразные экскурсии очень познавательные и содержательные.
и
12 фев 2024
Организация прям очень порадовала. Гид Вера Ивановна пунктуальна и внимательна, прекрасно владеет вопросом.
Трансферы, водители все на уровне. Автобусы очень комфортабельны.
Наша благодарность вам!!!

Тур входит в следующие категории Петрозаводска

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