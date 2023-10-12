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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Экскурсия по г. Сортавала, гора Паасо, музей «Бастион»
08:19 Прибытие в г. Сортавала, поездом №160 (для туристов из Москвы/Санкт-Петербурга).
Встреча с гидом на ж/д вокзале г. Сортавала на перроне. Табличка «Хиты Карелии».
Завтрак в кафе города.
Обзорная экскурсия по г. Сортавала —осмотр исторического центра города, знакомство с оригинальной финской архитектурой в стиле «северный модерн».
Далее совершим подъём на гору Паасо, где располагалось Городище ПААСО на горе Паасонвуори — поселение древних карел, вблизи города Сортавала. С горы открывается панорама на бескрайние леса и озёра Карелии.
Посещение музея частной коллекции «Кронида Гоголева», где представлены уникальные работы знаменитого мастера, который занимался рельефной резьбой по дереву: барельефы посвящены карельским пейзажам и местному быту.
Обед в кафе города.
Посещение музея живой истории викингов «Бастион» — реконструированное поселение древних викингов на берегу залива Ладожского озера.
Попав сюда, Вы оторветесь от реальности.
Крепостные стены, смотровые башни, жилища викингов, кузница.
Вы можете примерить доспехи воина или костюм купца.
Возвращение в г. Сортавала.
Размещение в гостинице туркласса, номера с удобствами.
Питание: завтрак, обед.
Горный парк Рускеала, водопады Ахвенкоски
Завтрак в кафе отеля.
Освобождение номеров.
Переезд в горный парк Рускеала на ретропоезде.
По прибытию в парк наземная экскурсия.
Основой достопримечательностью Горного парка Рускеала является Мраморный каньон — памятник индустриальной культуры (горного дела) конца XVIII начала XX в. в.
Подобного памятника, представляющего собой рукотворную чашу в сплошном массиве мраморов, прорезанного системой шахт, штолен и штреков, в Европе больше нет.
Отсюда были получены блоки для облицовки многих архитектурных творений Санкт-Петербурга, в том числе и величественного Исаакиевского собора.
По периметру каньона располагается целый ряд смотровых площадок.
Оно примечательно тем, что выложено полностью из мрамора.
Даже зимой мраморный каньон Рускеала порадует яркими красками.
Свободное время.
Переезд в г. Петрозаводск (260 км, ~4 часа).
По пути остановка на водопадах «Ахвенкоски», где снимались кадры из фильма «А Зори здесь тихие».
Прохождение экотропы на территории.
Обед в кафе, в пути.
По прибытию в г. Петрозаводск, размещение в выбранной гостинице, номера стандарт с удобствами.
Питание: завтрак, обед.
Петрозаводск, гора "Сампо", "Марциальные Воды", заповедник Кивач
Завтрак в кафе гостиницы.
Освобождение номеров, выезд с вещами.
Автобусная обзорная экскурсия по Петрозаводску + пешеходная экскурсия по уникальному музею современного искусства под открытым небом (экспозиция скульптур на набережной Онежского озера).
Во время экскурсии Вы познакомитесь с историей города, а также с его современным обликом.
Выезд на загородную экскурсию.
Посещение горы «Сампо». Гора Сампо в Карелии считается местом силы и впечатляет своей красотой. В высоту гора Сампо небольшая, подниматься несложно, а вид с вершины изумительный.
Экскурсия на первый российский курорт «Марциальные Воды».
Уникальная возможность попробовать целебную воду из 3 источников, известных со времен Петра I.
Осмотр церкви Святого Апостола Петра (1721 год).
Обед в кафе, в пути.
Выезд на загородную экскурсию в заповедник Кивач — старейший в России и первый в Карелии.
Во время экскурсии по заповеднику Вы увидите самый известный водопад Карелии — Кивач и дендрарий знаменитой карельской березы.
Трансфер на ж/д вокзал.
~19:00 Возвращение в Петрозаводск.
Питание: завтрак, обед.
Проживание
Стоимость тура в зависимости от времени проведения и размещения на 1 человека, руб:
|Отель туркласса (Сортавала)
+ «Северная» 4* (Петрозаводск)
|Отель туркласса (Сортавала)
+ «Фрегат» 4* (Петрозаводск)
|Двухместный номер
48 100
51 600
|Одноместный номер
53 600
54 700
|Доп. место
49 900
49 900
Варианты проживания
Отель «Фрегат» 4
Отель «Фрегат»расположен в тихом месте в центре Петрозаводска, на живописном берегу Онежского озера. На всей территории предоставляется бесплатный Wi-Fi. К услугам гостей ресторан и охраняемая парковка.
Номера оснащены мини-баром и телевизором с плоским экраном и технологией Smart TV. В числе удобств рабочий стол, телефон и сейф. Современная собственная ванная комната с полом с подогревом укомплектована феном и туалетно-косметическими принадлежностями.
В ресторане отеля сервируют завтрак «шведский стол», а также предлагают блюда европейской и русской кухни. Тренажерный зал и лобби-бар отеля «Фрегат» работают круглосуточно.
Гостиница «Северная» 4
Отель «Северная» расположен в центре Петрозаводска, всего в 1 км от Онежского озера и в 15 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала и остановок общественного транспорта.
К услугам гостей отеля «Северная» широкий выбор номеров, люксов и апартаментов, укомплектованных всем необходимым.
В отеле работает бизнес-центр с помещениями для совещаний.
Внимательные сотрудники отеля «Северная» окажут помощь в оформлении визы и могут организовать экскурсии по запросу.
Рядом с отелем «Северная» можно посетить торговые и деловые районы города, также поблизости открыты рестораны и музеи. Гости могут познакомиться с неоклассическим архитектурным наследием Петрозаводска или прогуляться вдоль Онежского озера.
Отель туркласса в г. Сортавала
Размещение в гостинице туркласса, номера с удобствами.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Питание, указанное в программе (завтраки и обеды)
- Экскурсионное и транспортное обслуживание
- Работа гида
- Входные билеты
- Проезд на ретропоезде
- Проживание в выбранных гостиницах
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Сортавала и обратно из г. Петрозаводска
- Питание, не указанное в программе
- Дополнительные экскурсии
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Документ, удостоверяющий личность, в герметичной упаковке (для детей – свидетельство о рождении).
- Полис обязательного медицинского страхования.
- Удобная обувь – кроссовки или кеды.
- Непромокаемая, ветрозащитная куртка.
- Дождевик.
- Теплый свитер или теплый спортивный костюм (толстовка, штаны).
- Брюки спортивные.
- Легкий головной убор.
- Купальный костюм.
- Солнцезащитные очки.
- Предметы личной гигиены: мыло, полотенце, зубную щетку и зубную пасту.
- Репеленты и средства от укусов комаров и клещей.
- Личная аптечка.
- Фото и видеоаппаратура + герметичная упаковка к ним на случай дождя.
- Небольшой рюкзак (20-30 л).
Как организована встреча?
08:19 Прибытие в г. Сортавала, поездом №160 (для туристов из г. Москва/из г. Санкт-Петербург).
Встреча с гидом на ж/д вокзале г. Сортавала на перроне. Табличка «Хиты Карелии».
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Трансферы, водители все на уровне. Автобусы очень комфортабельны.
Наша благодарность вам!!!