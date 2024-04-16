Осень в Карелии. Путешествие на остров Кижи

Групповой тур в Петрозаводске
5
3 отзыва
Скидка при бронировании более чем за 6 месяцев до тура — 10%, от 3 до 6 месяцев — 5%, цена указана без скидки.

Проведите четыре незабываемых дней в наполненной осенними красками Карелии! Мы посетим невероятно живописные Кижи, знаменитый мраморный каньон, курорт «Марциальные воды» и бурный водопад Кивач. А еще прогуляемся по столице Карелии и наведаемся в гости к дружелюбным хаскам и северным оленям.
Осень в Карелии. Путешествие на остров Кижи
Осень в Карелии. Путешествие на остров Кижи
Осень в Карелии. Путешествие на остров Кижи
Ближайшие даты:
5
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даты

Что вас ожидает:

Красоты мраморного каньона
Красоты мраморного каньона
Отправимся на пешеходную экскурсию по горному парку Рускеала
Шедевры деревянного зодчества
Шедевры деревянного зодчества
Полюбуемся архитектурным ансамблем Кижского погоста
Верные друзья Талвиукко
Верные друзья Талвиукко
Посетим вотчину карельского Деда Мороза и познакомимся с северными оленями

Программа тура по дням

1 день

Столица Карелии. Этнопарк: хаски и олени

Добро пожаловать в столицу Карелии город Петрозаводск.

Порт пяти морей, расположенный на берегу второго по величине в Европе пресного водоема — Онежского озера.

Настоящий европейский город, с национальным карело-финским колоритом, ровесник Санкт-Петербурга, уютный, красивый, со своей уникальной историей.

Вы можете выбирать поезда для приезда в Петрозаводск с 06:50 до 08:00.

Мы будем встречать Вас на ЖД вокзале начиная с 07:30.

Чемоданы можно отдать нашему менеджеру, оставив с собой только самое необходимое на первый экскурсионный день — вещи менеджер отвезет в гостиницу и они будут ждать Вас в камере хранения, до момента заселения.

Завтрак (комплексный) нашей группы продлится с 08:05 до 08:30.

08:30 «Путешествие через века» — это программа знакомства с Петрозаводском, раскрывающая путь города и его предприятий, начиная с Петровского завода, основанного Петром Первым.

Мы пройдем через несколько эпох: «Край разбуженный Петром», «Эпоха Екатерины Великой» и прикоснемся к православному Петрозаводску.

После этого мы пройдемся по набережной города — визитной карточке Петрозаводска.

11:00 Отправляемся в гости к Талвиукко и его верным друзьям: хаскам и северным оленям!

Наша программа включает в себя 2 экскурсии к настоящим северным оленям и в питомник ездовых собак, а также чаепитие с карельской выпечкой и чаем на местных травах.

В самом начале вотчины живут маленькие северные олени и их оленята.

Помощники Талвиукко проведут экскурсию по ферме, познакомят с этими чудесными созданиями и расскажут об интересной жизни этих чудесных животных.

На территории вотчины расположен самый большой в России питомник спортивных ездовых собак.

Здесь Вы подружитесь со знаменитыми аляскинскими хасками, аляскинским маламутом и сибирскими хасками.

Ощутите безграничное доверие и любовь этих прекрасных созданий, сделаете добрые фото на память.

Помощники Талвиукко проведут экскурсию и расскажут много удивительных вещей о летних и зимних видах ездового спорта, многообразии и назначении каждой из ездовых пород, особенностях характера и ролях в команде каждого из четвероногих спортсменов.

После 2 экскурсий у Вас будет возможность пересесть в упряжки и прокатится с ездовыми собаками небольшой круг по красивому лесу (500 метров) — за дополнительную плату (приобретается по факту на вотчине).

По возвращению — заселение в гостиницу.

Приятного отдыха!

Столица Карелии. Этнопарк: хаски и олениСтолица Карелии. Этнопарк: хаски и олениСтолица Карелии. Этнопарк: хаски и олениСтолица Карелии. Этнопарк: хаски и олени
2 день

Путешествие на остров Кижи через Заонежье

Краткая программа дня: 08:00 Отправление на экскурсию из Петрозаводска. 12:30 Прибытие в село Великая губа/Оятевщина. 12:30–13:00 Путь до острова Кижи на судне с воздушной подушкой. 13:00–14:30 Экскурсия на острове Кижи и свободное время. 16:00 Обед в Медвежьегорске (включен в стоимость). 20:30 Возвращение в Петрозаводск.

Завтрак в гостинице.

07:30/08:30 Отправление на экскурсию из Петрозаводска.

У вас есть уникальная возможность в течение одного дня увидеть одно из самых живописных и красивейших мест Карелии — Заонежье и посетить жемчужину Русского севера — остров Кижи.

Автобусная экскурсия из Петрозаводска до села Великая Губа (или Оятивщина — в зависимости от погодных условий) познакомит вас с интересными фактами из истории края, его традициями, природой и примечательными местами Заонежья.

12:30 Прибытие в село Великая губа.

Из села Великая Губа/Оятивщина вас ждет поездка на остров Кижи на судне на воздушной подушке «Хивус», по прибытию вы познакомитесь с одним из главных визуальных символов России — архитектурным ансамблем Кижского погоста.

В рамках экскурсионной программы по острову Кижи вас ждет обзорная экскурсия по основной экспозиции острова.

В стоимость тура включено посещение основной экспозиции музея «Кижи», а именно осмотр внешнего вида всех памятников на острове, а также посещение интерьеров церкви Покрова Пресвятой Богородицы и дома Ошевнева из д. Ошевнево или дома Елизарова из д. Середка (по решению экскурсовода, в летний период).

В программе экскурсии «Путешествие в Заонежье с посещением острова Кижи» обзорная экскурсия по основной экспозиции музея, во время которой гостей ждет знакомство с жемчужиной русского деревянного зодчества — Кижским архитектурным ансамблем.

Во время экскурсии Вы осмотрите уникальные многоглавые храмы и иконописное убранство Покровской церкви Кижского погоста, войдете в дом заонежского крестьянина, узнаете, как и чем жили эти люди, увидите церковь Воскрешения Лазаря — старейшую в России, которая почиталась как православная святыня.

Обратите внимание: обед включен в стоимость, он будет уже после Кижей, в столовой города Межвежьегорск, примерно в 16:30.

Кафе на острове работает только летом, просьба брать с собой чай и бутерброды/еду, перекус, так как обед поздний.

Возвращение в Петрозаводск в 19:30/20:30.

Обращаем внимание: Этот маршрут — единственный вариант гарантированно попасть на остров Кижи в период, когда закрыта навигация на остров Кижи на метеорах из Петрозаводска (то есть с 15 октября по 15 мая). В связи с глобальным потеплением, в последние 3 года лед на Онежском озере не встает и всю зиму мы ездим именно по этому маршруту. В период с 15 октября по 15 мая это единственный гарантированный и безопасный способ попасть на остров Кижи. По пути — интереснейший район Карелии — Заонежье и огромное количество историй.

Путешествие на остров Кижи через ЗаонежьеПутешествие на остров Кижи через ЗаонежьеПутешествие на остров Кижи через ЗаонежьеПутешествие на остров Кижи через Заонежье
3 день

Мраморный каньон Рускеала

Самое время позавтракать и набраться новых сил. Нас ждет путешествие в сказку. Впереди — Северное Приладожье.

08:00 Завтрак в ресторанах гостиниц.

09:00 Отправление к мраморному каньону Рускеала.

Расстояние от Петрозаводска до Рускеала — 260 км, время в пути 3,5–4 часа.

В дороге гид-экскурсовод расскажет об истории нашей республики, Вы будете проезжать мимо старинных карельских деревень и огромного количества красивых озер.

Перед горным парком Рускеала мы сделаем остановку у рускеальских водопадов: историческое место, где снимался фильм «А зори здесь тихие…».

По желанию, за дополнительную плату, можно посетить «экотропу»: пройтись по навесным деревянным мостикам прямо над водопадами и почувствовать всю силу и красоту этого места.

Примерно в 14:00 мы прибываем на территорию горного парка Рускеала, где нас ждет пешеходная экскурсия по мраморному каньону (1 час).

Экотропа вокруг Рускеалы протяженностью 1,5 километра имеет множество панорамных площадок, с которых открываются виды на это уникальное место.

Кроме того, Вы сможете немного отойти от основной тропы и пройти в глубину сквозной пещеры (штольни) и увидеть геологию каньона.

Также рядом с основным каньоном есть залежи Итальянского мрамора, которые можно посетить в самостоятельном порядке.

После обзорной экскурсии вокруг каньона, мы предоставляем свободное время.

В 2018 году на территории каньона запущен «Подземный маршрут».

Все дополнительные услуги приобретаются на месте, в кассах горного парка: в порядке очереди и при наличии свободных мест.

Возможности предварительного бронирования, администрация парка, к сожалению, не предоставляет.

Кроме того, на территории рускеальского парка есть возможность питания в кафе и покупки сувениров в магазинчиках.

Прибытие в Петрозаводск к 21:00.

Гости отправляются на прогулку по городу — есть время купить сувениры или посидеть в ресторане карельской национальной кухни, либо отдохнуть в номерах отелей.

Мраморный каньон РускеалаМраморный каньон РускеалаМраморный каньон РускеалаМраморный каньон Рускеала
4 день

Гора Сампо. Курорт «Марциальные воды». Древний вулкан Гирвас. Водопад Кивач

Завтрак в гостинице, освобождение номеров, сдача ключей на ресепшен.

09:00 Отправление на экскурсию «Золотое кольцо Карелии» (чемоданы можно оставить в камере хранения гостиницы с утра или взять с собой в автобус — есть багажный отсек).

Мы посетим четыре крупнейших достопримечательности вблизи Петрозаводска:

  • живописную гору Сампо;
  • первый российский курорт «Марциальные воды», основанный Петром I;
  • древний вулкан Гирвас;
  • знаменитый водопад Кивач.

Гора Сампо представляет собой скалистую возвышенность, высотой около 40 метров.

На ее склонах проложены пешеходные тропы и установлены лестницы с перилами.

Таким образом, подъем на вершину вполне комфортен.

На высоте открываются великолепные пейзажи.

Внизу шумит вековой лес и расстилается красивейшее Кончезеро.

Впереди нас ждет первый российский курорт, названный Марциальные воды.

Необычное название местечко получило с легкой руки помощника Петра I.

Он исследовал состав местных минеральных вод, обнаружил в них высокое содержание железа, и дал название в честь бога войны Марса.

Курорт знаменит не только водами, но и особым микроклиматом.

Попить лечебной водички из источников лучше сразу, ведь местная минеральная вода не хранится долго.

Через достаточно короткое время в ней появляется осадок, и она теряет лечебные свойства.

Дегустацию марциальной воды мы обязательно совместим с осмотром местных достопримечательностей — мы увидим с Вами Дом смотрителя, церковь апостола Петра и павильоны над бывшим источником лечебной воды.

Храм является единственной постройкой, сохранившейся с петровских времен.

Более того, он построен по проекту и собственноручным чертежам царя Петра.

Наш путь лежит к остаткам древнего вулкана, а точнее к местечку Гирвас.

Это пересохший водопад.

Таким он стал после того, как воды Суны были отведены для нужд Пальеозерской ГЭС.

Места вокруг Гирваса очень живописны: красноватые скалы из гранита обрамлены тихими заводями, небольшие водопадики, заброшенные лотки для сплава леса.

Карелия, край тысячи озер и рек, славен своими водопадами.

Их здесь множество, но, пожалуй, самый известный — Кивач.

Он считается украшением и гордостью края, ведь этот водопад является вторым по величине на равнинах Европы.

Это обязательное для посещения место для всех туристов, приезжающих в Карелию.

Мы посетим с Вами сам водопад, пройдемся по пешеходным тропам с тенистыми беседками, для всех желающих — сувенирные лавки, а также дендрарий с рощей карельской березы и музей Природы.

Кивач — удивительно красивое место.

Белоснежный водопад, словно дорогое полотно, заключен в раму из зелени вековых лесов.

Есть поверье, что он уносит прочь тревогу и плохие мысли.

Нужно только сконцентрироваться на пенных потоках и позволить воде забрать все плохое, омыть прохладной влагой разум и душу.

Во время экскурсии мы остановимся в кафе, где можно будет покушать и набраться сил.

А потом — возвращение в Петрозаводск.

Прибытие в Петрозаводск к 17:00.

Далее вы отправляетесь на поезд или на прогулку по городу — есть время купить сувениры или покушать в ресторане карельской национальной кухни.

Гора Сампо. Курорт «Марциальные воды». Древний вулкан Гирвас. Водопад КивачГора Сампо. Курорт «Марциальные воды». Древний вулкан Гирвас. Водопад КивачГора Сампо. Курорт «Марциальные воды». Древний вулкан Гирвас. Водопад КивачГора Сампо. Курорт «Марциальные воды». Древний вулкан Гирвас. Водопад Кивач

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице в центре Петрозаводска в стандартном номере с завтраками.

Скидка при бронировании более чем за 6 месяцев до тура — 10%, от 3 до 6 месяцев — 5%, цены ниже указаны без скидки.

Стоимость тура на 1 человека:

  • двухместное размещение — 31 900 руб.;
  • одноместное размещение — 39 400 руб.;
  • размещение на доп. месте (раскладушка) — 29 500 руб.

На тур действуют скидки:

  • ребенок от 4 до 14 лет включительно — 1 400 руб.;
  • пенсионер — 900 руб.

Для размещения туристов мы предоставляем комфортабельные номера в гостиницах повышенной комфортности и уровня сервиса, расположенных в центре города и находящихся в пешей доступности от набережной города Петрозаводска, ресторанов и развлекательных центров, сувенирных и продуктовых магазинов.

Мы размещаем своих гостей в следующих гостиницах: Северная, Прионежский, Онежский замок, Саквояж, Cosmos, Бутик-отель 13 стульев, Питер ИНН. Это одни из лучших гостиниц в Петрозаводске, стабильно предоставляющие высокий уровень сервиса и качественное размещение.

Вы получаете завтраки при отеле в стоимости тура.

Все экскурсии также будут начинаться от гостиниц (максимум — в 10 минутах ходьбы от места сбора на экскурсии, в т. ч. в день заселения и выезда, т. к. к некоторым гостиницам затруднен подъезд больших автобусов).

Вы можете заранее написать свои пожелания по выбору конкретной гостиницы и мы постараемся обеспечить заселение именно в нее, но специфика групповых туров такова, что сетка размещения составляется в последний момент, на основании доступных квот номеров в забронированных нами гостиницах.

Варианты проживания

Северная

3 ночи

Гостиница «Северная» располагается в самом центре Петрозаводска, в окружении основных достопримечательностей и объектов инфраструктуры. Гости могут воспользоваться качественным сервисом - бесплатный Wi-Fi, камера хранения багажа и тренажерный зал.

В номерном фонде представлены уютные и современные номера, которые полностью укомплектованы всем необходимым. В каждой комнате есть все, что нужно - эргономичная мебель, современная техника и индивидуальный санузел. Везде проводится регулярная уборка.

Каждое утро подают вкусные и сытные завтраки, которые полностью укомплектованы всем необходимым. Также работает ресторан, состоящий из нескольких залов. Все готовится исключительно из свежих продуктов.

Рядом с отелем есть автобусная остановка, а также Краеведческий музей и живописные парки для продолжительных пеших прогулок.

СевернаяСевернаяСевернаяСевернаяСевернаяСевернаяСевернаяСевернаяСеверная

Прионежский

3 ночи

Клубный отель «Прионежский» находится в Петрозаводске, в его историческом районе, на берегу озера.

Отель располагает комфортными номерами, уют и оснащение которых позволяют отдохнуть после насыщенного событиями дня. Для длительного проживания рекомендованы апартаменты

Питание организовано в ресторане со светлым и уютным залом, а также безупречным обслуживанием. Бармен приготовит любой классический или эксклюзивный коктейль.

Конференц-зал вмещает 45 персон и обладает необходимым оборудованием и эргономичной мебелью. По запросу персонал разработает меню кофе-брейка.

Гостиница находится в живописной местности, которая располагает к прогулкам, уединенному отдыху, а также для занятий активными видами спорта.

ПрионежскийПрионежскийПрионежскийПрионежский

Онежский замок

3 ночи

В центре Петрозаводска расположен отель Онежский Замок. С окон гостиницы можно наблюдать панорамные виды озера и окрестностей города.

Все номера распределены по комфортности и меблировке. При желании можно дополнительно заказать спальные места. Есть ряд мансардных комнат, с которых можно увидеть озерные пейзажи.

Имеется ресторан, в котором подаются международные и русские блюда. Можно попробовать несколько блюд карельской кухни. Бар предоставляет напитки различного типа, а также холодные закуски.

Для посещений открыт бассейн, также можно воспользоваться сауной или спа-центром. Можно бронировать зал для торжественных мероприятий.

Ближайшей достопримечательностью является набережная с памятником «Рыбаки». В шаговой доступности местный Краеведческий музей.

Онежский замокОнежский замокОнежский замокОнежский замок

Саквояж

3 ночи

Отель «Саквояж» располагается в северо-восточной части города Петрозаводска, в близости от набережной города.

В отеле есть разные типы номеров, как обычный стандарт, так и повышенный комфорт. Среди удобств имеются удобные спальные места, необходимая мебель, собственная ванная комната с гигиеническими средствами, телевизор, Wi-Fi. В некоторых номерах есть сауна и мини-кухня. Можно бронировать номера с видом на двор или город.

Каждое утро предоставляется завтрак, в котором представлены различные блюда из экологически чистых продуктов по системе "Шведский стол".

Расстояние до железнодорожного вокзала составляет 2 километра, а до Петрозаводского аэропорта 18 километров. Рядом находится Петровский сквер и Парк Онежского тракторного завода.

СаквояжСаквояжСаквояжСаквояж

Cosmos

3 ночи

Современный отель «Cosmos Petrozavodsk Hotel» расположился в живописной части Петрозаводска, недалеко от знаменитого Онежского озера. Для гостей предоставляется широкий спектр услуг.

Для размещения предусмотрены комфортабельные номера, выполненные в классическом строгом дизайне В комнатах есть вся необходимая мебель и техника, собственной ванная или душевая с санузлом.

На территории работает ресторан. Здесь представлен широкий ассортимент блюд.

Провести семинар или бизнес встречу можно в оборудованном конференц-зале с техникой.

До железнодорожного вокзала можно добраться за 10 минут на транспорте, а за 30 минут до аэропорта. В шаговой доступности находится красивая набережная по которой можно прогуливаться.

CosmosCosmosCosmosCosmos

Бутик-отель 13 стульев

3 ночи

Бутик-отель «13 стульев» расположен в центре Петрозаводска. К услугам гостей уникально оформленные номера и крытый бассейн с сауной. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и бесплатная частная парковка.

Все номера оформлены в классическом стиле и оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном, сейфом и холодильником. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности, тапочки и фен. Каждое утро в кафе отеля сервируется континентальный завтрак. За посещение бассейна с сауной и гидромассажной ванной взимается дополнительная плата.

Для самых маленьких гостей обустроена детская игровая площадка. Прогулка до Онежского озера занимает 5 минут, а расстояние до оживленного проспекта Ленина составляет 900 м.

Бутик-отель 13 стульевБутик-отель 13 стульевБутик-отель 13 стульевБутик-отель 13 стульев

Питер ИНН

3 ночи

Отель «Питер Инн» занимает выгодное расположение в центре Петрозаводска и предлагает гостям высокие стандарты обслуживания и широкий спектр услуг. Стойка регистрации работает в круглосуточном режиме.

Номерной фонд — это светлые комнаты, которые оформлены в современном стиле. В каждой категории установлена функциональная мебель и новая техника. Ванные индивидуальные для каждого номера. Из некоторых номеров открывается потрясающий вид на Онежское озеро.

Питание организовано в ресторане, в меню которого представлены блюда местной, баварской и интернациональной кухни. Кроме этого, на территории работает суши-бар и лаундж-кафе.

Питер ИННПитер ИННПитер ИННПитер ИНН

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Питание, указанное в программе:4 завтрака1 чаепитие (в питомнике хасок и оленей) 1 обед (в день экскурсии на Кижи)
  • 4 завтрака
  • 1 чаепитие (в питомнике хасок и оленей)
  • 1 обед (в день экскурсии на Кижи)
  • Работа экскурсовода
  • Проживание в гостинице
  • Все входные билеты по программе
  • Транспортное обслуживание на автобусе
  • Транспорт на остров Кижи
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
  • Питание, не указанное в программе (обеды, ужины)
  • Дополнительные услуги: катание на собачьей упряжкеразвлечения в мраморном каньоне Рускеала
  • Катание на собачьей упряжке
  • Развлечения в мраморном каньоне Рускеала
  • Личные расходы (сувениры, алкоголь и т. д.)
Место начала и завершения?
Республика Карелия, Петрозаводск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Можно ли заранее забронировать услуги в горном парке Рускеала?

К сожалению, предварительное бронирование дополнительных услуг в горном парке невозможно! Билеты на подземный маршрут, прокат лодок, питание — все в порядке очереди и по доступности мест. Изучить все дополнительные услуги и их стоимость можно на официальном сайте горного парка Рускеала.

Официальное сообщение горного парка: «По объективным причинам существенно вырос спрос на услуги внутреннего туризма. Отрадно, что многие жители нашей необъятной страны этим летом выбирают для путешествий Карелию! Объекты туристического показа Республики, в том числе и Горный парк, работают на пределе возможностей. Забота о технике безопасности определяет различную пропускную способность наших маршрутов. Предоставить некоторые услуги всем гостям парка в моменты пиковой нагрузки невозможно. При этом, мы не ограничиваем количество входных билетов и рады всем! К сожалению, количество билетов на подземную экскурсию и водные прогулки ограничено. Просим Вас учитывать это, планируя Ваш визит.».

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какие есть особенности тура?

Из-за особенностей логистики в такой большой по площади республике, как Карелия, в разные дни экскурсий с группой могут работать разные гиды. Состав группы также может изменяться из-за объединения туристических групп, путешествующих по разным маршрутам.

Некоторые туристы могут иметь дополнительные услуги, включенные в стоимость, например, питание. Если в вашем туре какие-то услуги не включены, их заказ и оплата происходят на месте. Например, групповые обеды по комплексному меню необходимо заказывать задолго до заезда, и, если у вас не включено питание, вы можете заказать и оплатить его только по факту, в кафе, где предполагается обед.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
К
16 апр 2024
Все организовано на высшем уровне от проживания до экскурсионного досуга. Каждый день был новый гид и все очень интересно рассказывают.
Все организовано на высшем уровне от проживания до экскурсионного досуга. Каждый день был новый гид и все очень интересно рассказывают.Все организовано на высшем уровне от проживания до экскурсионного досуга. Каждый день был новый гид и все очень интересно рассказывают.Все организовано на высшем уровне от проживания до экскурсионного досуга. Каждый день был новый гид и все очень интересно рассказывают.
Н
9 апр 2024
Организация на высшем уровне!
Организация на высшем уровне!Организация на высшем уровне!
Е
2 апр 2024
Организация на высшем уровне. Приятно работать с такими операторами.
Организация на высшем уровне. Приятно работать с такими операторами.Организация на высшем уровне. Приятно работать с такими операторами.Организация на высшем уровне. Приятно работать с такими операторами.Организация на высшем уровне. Приятно работать с такими операторами.Организация на высшем уровне. Приятно работать с такими операторами.Организация на высшем уровне. Приятно работать с такими операторами.Организация на высшем уровне. Приятно работать с такими операторами.Организация на высшем уровне. Приятно работать с такими операторами.Организация на высшем уровне. Приятно работать с такими операторами.

Тур входит в следующие категории Петрозаводска

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