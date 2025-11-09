Мои заказы

От Селигера до Онеги. Автобусный тур с посещением Выборга и Карелии

От Селигера до Онеги
Путешествие от Селигера до Онеги! Присоединяйтесь к нашему туру, чтобы окунуться в удивительный мир русской природы и истории.

На протяжении всего путешествия вас ждут уникальные места, такие как Нилова Пустынь, Валдай
читать дальше

с его живописным озером, древний Великий Новгород – колыбель русской демократии, и, конечно же, великолепный Санкт-Петербург. Вы побываете в средневековом Выборге и познакомитесь с парком Монрепо. А завершится путешествие в краю озер и водопадов – живописной Карелии.

От Селигера до Онеги. Автобусный тур с посещением Выборга и КарелииФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
От Селигера до Онеги. Автобусный тур с посещением Выборга и КарелииФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
От Селигера до Онеги. Автобусный тур с посещением Выборга и КарелииФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Ближайшие даты:
25
мая22
июн20
июл17
авг14
сен

Программа тура по дням

1 день

Торжок - Селигер - Нилова пустынь

02:00 Сбор туристов во Владимире: автобусная остановка, просп. Ленина, 36 «Круглый Сбербанк», в сторону Москвы.

07:15-07:30 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ».

Переезд в Торжок (~250 км).

Транзитная экскурсия по Торжку.

Торжок – древнейший город с более чем тысячелетней историей. Первое упоминание о Торжке датируется 1015 годом. Несмотря на то, что город неоднократно захватывали, в Торжке сохранилось множество старинных архитектурных памятников.

В городе расположен один из древнейших в России, ныне действующий Борисо-Глебский монастырь.

Торжок славился своими ярмарками, купцами, кожами, золотным шитьем. Через транзитный город проезжали и здесь останавливались В. А. Жуковский, А. С. Пушкин, П. А. Вяземский, С. А. Соболевский, В. Г. Белинский, М. Бакунин, И. С. Тургенев.

Переезд на остров «Столбный» (~140 км), где находится русская святыня — мужской монастырь Нилова Пустынь с чудотворными мощами преподобного Нила Столобенского.

Преподобный Нил прославился исцелениями, спасением людей от штормов на Селигере, а также невероятным духовным подвигом — за 27 лет своего отшельничества он ни разу не ложился, а спал, опираясь на два деревянных крюка. По его завещанию на острове был возведен величественный монастырь — «златоглавый город на острове».

Здесь возвышаются великолепные храмы и монастырские строения, а окружает обитель гранитная набережная!

Богоявленский собор Ниловой пустыни возведен по проекту, участвовавшему в конкурсе проектов на строительство Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге.

На колокольне Богоявленского собора находится одна из лучших смотровых площадок Селигера (подъем на смотровую площадку по желанию), с которой можно полюбоваться незабываемыми видами на монастырские храмы, бескрайние дали Селигерского края.

Храм со всех сторон окружен жилыми постройками, из которых особенно выделяется Братский корпус, внешне больше всего похожий на какой-нибудь питерский дворец.

В других частях обители находятся хозяйственные постройки (есть даже собственная водонапорная башня), на берегу разбит парк, а на самом острие мыса стоит белоснежная барочная Крестовоздвиженская церковь.

13:00 Экскурсия по территории монастыря.

15:00 Обед в кафе города.

16:00 Переезд на Валдай (~200 км).

20:00 Размещение в отеле «Валдайские зори» (резервный отель «Березка», г. Вышний Волочек).

Свободное время.

Торжок - Селигер - Нилова пустыньТоржок - Селигер - Нилова пустыньТоржок - Селигер - Нилова пустыньТоржок - Селигер - Нилова пустыньТоржок - Селигер - Нилова пустыньТоржок - Селигер - Нилова пустыньТоржок - Селигер - Нилова пустынь
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Валдай - Великий Новгород

Завтрак в ресторане отеля.

Освобождение номеров.

Валдай – старинный и красивейший город с 500-летней историей.

Город известен своими православными святынями и природными объектами, такими как Национальный парк и чистейшее Валдайское озеро, растянувшееся на 40 километров.

09:00 Главным символом Валдайского края является Валдайский Иверский Богородицкий Святоозерский мужской монастырь (посещение), основанный в 1653 г. на живописном острове Сельвицкий Валдайского озера.

Иверский монастырь был основан Новгородским митрополитом Никоном, пожелавшим возвести обитель по образу и подобию Иверского монастыря на Афоне.

Главная святыня обители – чудотворная икона Иверской Божьей Матери, которую, по преданию, написал евангелист Лука еще в дни земной жизни Богородицы.

Подлинным произведением искусства является и уникальный оклад иконы, созданный в городе Златоусте мастерами Лохтачевыми и украшенный жемчугом, топазами, аметистами и цитринами.

Во время прогулки по монастырю мы полюбуемся его прекрасным архитектурным ансамблем и живописными пейзажами.

Отправление в Великий Новгород (~ 150 км).

13:00 Обед в кафе города.

14:00 Обзорная автобусная экскурсия по городу с посещением Ярославова дворища.

Великий Новгород – один из старейших городов России, сыгравший важнейшую роль в становлении страны.

Именно сюда был призван «на княжение» Рюрик, здесь создавались первые русские книги, а Средние века существовала Новгородская республика, которая проводила свою независимую политику.

Купеческое начало отразилось на территориальном делении города – исторически здесь два основных района: Софийская часть с Кремлем и Торговая часть с пристанью.

Новгородский кремль, основанный еще в середине 11 века расположен на небольшом возвышении на берегу реки Волхов. В бытность Новгородской республики в кремле проходили вече – собрания местного народа для обсуждения разнообразных вопросов и проблем.

На территории Кремля расположен памятник Тысячелетия России. Он был установлен в 1862 году.

Софийский собор один из символов Новгорода, он был возведен в начале 11 века по образу и подобию одноимённого собора в Киеве, однако получился настолько уникальным, что сам стал ярким образцом новгородского архитектурного стиля.

Собор белокаменный, с пятью высокими куполами, напоминающими по форме русские шлемы, четыре из которых серые и только один сверкает золотом.

Ярославо дворище и Древний торг расположены на противоположном берегу Волхова напротив Кремля. Здесь находится большое количество памятников православной культуры, датируемых 12-16 веками.

18:00 Размещение в отеле «Садко» (резервные отели «Welcome inn», «Интурист», «Садко», «Парк Инн», «АМАКС Россия» или аналог по решению туроператора).

Свободное время.

Валдай - Великий НовгородВалдай - Великий НовгородВалдай - Великий НовгородВалдай - Великий НовгородВалдай - Великий НовгородВалдай - Великий НовгородВалдай - Великий Новгород
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Санкт-Петербург

Завтрак в ресторане отеля.

Освобождение номеров.

09:00 Переезд в Санкт-Петербург (~190 км).

12:00 Обзорная экскурсия «Под скипетром династии Романовых».

Обзорная экскурсия знакомит с наиболее значительными историческими и архитектурными памятниками Санкт-Петербурга: Стрелка Васильевского острова, Медный всадник, Адмиралтейство, Дворцовая площадь, Марсово поле и многие другие архитектурные ансамбли города на Неве.

Экскурсия по территории Петропавловской крепости: знакомство с уникальным комплексом фортификационных сооружений, Петропавловским собором, являющимся местом захоронения всех российских императоров, Ботным домиком с копией ботика Петра I, удивительным памятником Петру I работы скульптора Шемякина.

14:30 Обед в кафе города.

За дополнительную плату возможна организация экскурсий (стоимость: взрослый/ребенок до 16 лет – 1200 руб. /1100 руб., оплата у гида на маршруте/ при покупке тура):

  • экскурсия по рекам и каналам «Северная Венеция» (период навигации апрель-октябрь в зависимости от погодных условий).

Переезд в Выборг (~ 140 км).

Размещение в отеле «Дружба» 3* (резервные отели: «Выборг», «Атлантик»).

Свободное время.

Санкт-ПетербургСанкт-ПетербургСанкт-ПетербургСанкт-ПетербургСанкт-ПетербургСанкт-Петербург
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Выборг

Завтрак в ресторане отеля.

Освобождение номеров.

Посещение знаменитого старого выборгского рынка с возможностью приобрести финские товары и сувениры.

Обзорная экскурсия по городу «Средневековый Выборг».

Для России Выборг – это уникальный, единственный и неповторимый город западноевропейской архитектуры, потому как в Средние века на Руси строили Кремли и городища, замки же возводили в рыцарской Европе.

Выборгский замок (внешний осмотр) – островное военное укрепление 13-го века. Рыцарские турниры и фестивали подобно «машине времени» отправляют посетителей в Средневековье.

В ходе интересной и познавательной экскурсии вы увидите сохранившиеся укрепления средневекового Выборга, который был основан в 1293 году шведским маршалом Торгильсом Кнутссоном: Круглая башня, Часовая башня, башня Ратуши, руины Доминиканского монастыря.

А также Рыцарский дом, дом Купеческой гильдии, усадьба Бюргера, дом горожанина, памятник Выборгскому трамваю, гранитный дворец, соборы, дом купца Маркелова, памятники средневековой архитектуры.

Экскурсия по парку Монрепо. Монрепо – живописный скальный парк в Выборге, который расположен на берегу бухты Защитная Выборгского залива, на острове Твердыш.

Монрепо называют одним из самых красивых садово-парковых ансамблей Северо-Запада России.

И если уж вы приехали в Выборг, то посетить заодно и парк Монрепо – дело само собой разумеющееся.

Обед в кафе города.

Переезд в Сортавалу (~240 км).

Размещение в отеле «Сортавала» 2* (резервные отели: «Ладога», «Сеурахуоне», «Пийпун Пиха», «Golden Rose», «Белые ночи», с. Хелюля).

Свободное время.

ВыборгВыборгВыборгВыборг
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
5 день

Рускеала - Сортавала

Завтрак в ресторане отеля.

Освобождение номеров.

Переезд в горный парк Рускеала (~30 км).

Самая известная природная и рукотворная достопримечательность Карелии – Рускеальский горный парк, основанный на Рускеальском мраморном карьере.

Здесь начали выламывать волшебный мрамор «цвета белых ночей» еще в 1769 году, по указу Екатерины II, для украшения самых величественных храмов и дворцов Санкт-Петербурга: Мраморного дворца, Исаакиевского собора, Мариинского дворца.

Сегодня Рускеальский парк – это поражающие каньоны и хрустальные озера, лабиринты подземных штолен и живописные отвесные мраморные скалы.

Мраморный каньон Рускеала — одна из самых популярных достопримечательностей всей Карелии, которая представляет собой отвесные мраморные скалы, которые уходят вертикально вниз и обрываются в изумрудно-зелёную воду.

Вокруг карьера обустроена специальная тропа, по которой можно ходить и наслаждаться этими удивительными красивейшими местами.

В свободное время можно посетить тайные тропы земли Калевала, отправиться на водную прогулку по Мраморному озеру или на экскурсию «Подземный космос» по пещерам Рускеалы к подземному озеру, попробовать активные развлечения в горном парке.

Возвращение в Сортавалу.

Обед в кафе города.

Транзитная экскурсия по г. Сортавале.

Сортавала – древний финский город, известный с 15 века. В нем много памятников архитектуры, древних церквей и монастырей. В северной части города сохранились не только каменные, но и деревянные исторические дома, построенные в стиле финского романтизма.

Эти исторические кварталы словно погружают нас в прошлое.

Переезд в Петрозаводск (~250 км).

Размещение в отеле «Северная» 3* (резервные отели: «Питер Инн», «Фрегат», «Онежский замок», «Спа-отель Карелия», «Космос», «Прионежский», «Заречная»).

Свободное время.

Рускеала - СортавалаРускеала - СортавалаРускеала - СортавалаРускеала - СортавалаРускеала - СортавалаРускеала - Сортавала
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
6 день

Водопад Кивач. Петрозаводск

Завтрак в ресторане отеля.

Освобождение номеров.

Переезд в Марциальные воды (~ 60 км).

Посещение бальнеологических источников Марциальные воды.

Первый бальнеологический курорт страны, Марциальные воды, был основан самим Петром I и славится своими минеральными водами и лечебными грязями.

В рамках экскурсии гид расскажет много увлекательного о самих источниках и откуда взялось такое название, покажет памятники деревянного зодчества петровских, екатерининских и николаевских времен, в том числе избу смотрителя.

Вы сможете попробовать несколько видов воды, которая отличается по вкусу из-за разной концентрации минералов. Целебные свойства источников, свежий воздух и первозданная природа, которая окружает курорт, улучшат ваше общее самочувствие.

Переезд к водопаду Кивач (~ 50 км).

Водопад Кивач расположен на реке Суне в центральной части Карелии. Вокруг него находится одноименный природный заповедник.

Второй по высоте равнинный водопад Европы Кивач невероятно красив и величественен в любое время года: воды реки Суны в объятиях базальтовых скал падают с восьмиметровой высоты, создавая впечатляющий шум.

Полюбоваться на каскады водопада вы сможете со специально обустроенных смотровых площадок. На территории заповедника находится небольшой музей природы, в котором представлены две экспозиции: растительный мир и животный.

В рамках выставки вы увидите фотографии водопада в разные годы, познакомитесь с историей заповедника и представителями местной флоры и фауны.

Возвращение в Петрозаводск (~ 85 км).

Обед в кафе города.

Обзорная экскурсия по Петрозаводску. Петрозаводск – гостеприимный северный город, который разросся из заложенного Петром Великим оружейного завода.

Визитная карточка Петрозаводска – Онежская набережная, участок протяженностью почти полтора километра, вымощенный каменными плитами из карельского гранита.

Это место притяжения для жителей и гостей города, где проходят все праздники и значимые события.

Набережная – это настоящий музей под открытым небом с выставкой скульптур, подаренных художниками из городов-побратимов.

Здесь вы увидите и знаменитых рыбаков из Миннесоты, которые уже стали символом города, и «Тюбингенское панно» из Германии, и ротонду, в которой получаются особенно красивые фотографии, и, конечно, Дерево желаний, которое, по словам туристов, действительно помогает исполнить мечты – осталось только прошептать их в специальное ухо.

Отправление домой.

Водопад Кивач. ПетрозаводскВодопад Кивач. ПетрозаводскВодопад Кивач. ПетрозаводскВодопад Кивач. ПетрозаводскВодопад Кивач. ПетрозаводскВодопад Кивач. Петрозаводск
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
7 день

Завершение тура

05:30 Прибытие в Москву (ст. метро «ВДНХ»).

09:00 Прибытие во Владимир (ул. Осьмова, д. 2).

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах по маршруту.

Стоимость тура на 1 человека в двухместном номере: 54 900 руб.

Доплата за одноместное размещение – 16 900 рублей.

Скидка на дополнительном месте – 2000 рублей (3 человека в номере).

Ниже представлены варианты отелей (возможна замена на аналогичные).

Варианты проживания

Гостиница Валдайские зори, Валдай

1 ночь

Гостиница "Валдайские зори" находится в одноименном городе. Здесь вы сможете провести любой вид досуга: поиграть в бильярд, попеть в караоке, расслабиться в сауне, сходить в ночной клуб.

В каждом номере есть все необходимое для вашего комфортного проживания. В ванной комнате предоставляются предметы личной гигиены, набор полотенец.

В ресторане Вас ждет прекрасное обслуживание. Дружелюбные официанты помогут вам в выборе блюд и напитков.

Ресторан "Тропикана" и супермаркет "Магнит" находятся от вашего место проживания в шаговой доступности. До железнодорожного вокзала расстояние составляет меньше двух км.

Гостиница Валдайские зори, ВалдайГостиница Валдайские зори, ВалдайГостиница Валдайские зори, ВалдайГостиница Валдайские зори, Валдай
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница Садко, Великий Новгород

1 ночь

Гостиница "Садко" находится в городе Великий Новгород. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi.

К вашим услугам комфортабельные номера, которые оснащены современной техникой и мебелью.

Широкий спектр блюд русской и европейской кухни подаются в ресторане "Садко". Гости могут насладиться домашними пирожными в кафе, а также предлагается ассортимент напитков в лобби-баре.

Вблизи находится центр историко-архитектурный комплекс памятников Ярославова дворища, церковь Спаса на Ильине улице с фресками Феофана Грека, центр музыкальной культуры имени Сергея Рахманинова.

Гостиница Садко, Великий НовгородГостиница Садко, Великий НовгородГостиница Садко, Великий НовгородГостиница Садко, Великий НовгородГостиница Садко, Великий Новгород
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница Дружба, Выборг

1 ночь

Комфортабельный гостиничный комплекс «Дружба» расположен в центральной части Выборга, на живописном побережье залива.

Отдыхающим предлагаются современные категории номеров с видом на город, оборудованные, прежде всего, кроватью и мебелью, новой техникой и собственной ванной комнатой с гигиеническими принадлежностями.

На территории имеется ресторан, где по желанию можно вкусно и сытно пообедать, попробовав разнообразные блюда и напитки.

Для деловых людей доступен конференц-зал, оснащенный необходимым оборудованием для мероприятий и презентаций.

Место отдыха имеет удобное положение, так как находится вблизи транспортной развязки и железнодорожного вокзала. Аэропорт Пулково-1 удален на расстоянии 179 км.

Гостиница Дружба, ВыборгГостиница Дружба, ВыборгГостиница Дружба, ВыборгГостиница Дружба, ВыборгГостиница Дружба, Выборг
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница Сортавала

1 ночь

Гостиница "Сортавала" расположена в одноименном городе.

Номерной фонд представлен 67 комфортабельными и уютными номерами различных категорий. В каждом имеется удобная мебель, техника, а именно телевизор с кабельным телевидением, холодильник, фен и ванной комнатой. Для более удобного передвижения по отелю имеется лифт.

Каждое утро для постояльцев сервируется вкусный и сытный завтрак в ресторане "Бульвар". По желанию можно заказать обед и ужин.

Также на первом этаже гостиницы можно воспользоваться салоном красоты, посетить сауну или медицинский кабинет.

Аэропорт, обслуживающий поселок, удален на 183 км и он в Петрозаводске. Железнодорожный вокзал располагается в 1,5 км.

Гостиница СортавалаГостиница СортавалаГостиница СортавалаГостиница СортавалаГостиница Сортавала
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница Северная, Петрозаводск

1 ночь

Гостиница «Северная» располагается в самом центре Петрозаводска, в окружении основных достопримечательностей и объектов инфраструктуры. Гости могут воспользоваться качественным сервисом - бесплатный Wi-Fi, камера хранения багажа и тренажерный зал. На нашем официальном сайте вы можете забронировать номер в отеле «Северная» в городе Петрозаводск по выгодным ценам.

В номерном фонде представлены уютные и современные номера, которые полностью укомплектованы всем необходимым. В каждой комнате есть все, что нужно - эргономичная мебель, современная техника и индивидуальный санузел. Везде проводится регулярная уборка.

Каждое утро подают вкусные и сытные завтраки, которые полностью укомплектованы всем необходимым. Также работает ресторан, состоящий из нескольких залов. Все готовится исключительно из свежих продуктов.

Рядом с отелем есть автобусная остановка, а также Краеведческий музей и живописные парки для продолжительных пеших прогулок.

Гостиница Северная, ПетрозаводскГостиница Северная, ПетрозаводскГостиница Северная, ПетрозаводскГостиница Северная, Петрозаводск
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Уют

1 ночь

Гостиница «Уют» находится в 1,8 километра от автовокзала Петрозаводска.

К услугам гостей гостиницы предлагаются номера различных категорий, отделка которых выполнена с использованием благородных пород Карельской древесины. Из удобств доступны: необходимая мебель, телевизор с плоским экраном, мини-холодильник. Часть номеров имеют персональную ванную комнату, остальные удобства, душевые и туалеты, находятся на этаже.

В распоряжении гостей гостиницы «Уют» свободное посещение зоны столовой (время посещения ограничено), в которой бесплатно предоставляется микроволновая печь, электрический чайник, посуда. За отдельную плату можно воспользоваться услугой Завтрака («Шведский стол»). Заявки принимаются до 20:00.

Недалеко располагаются: «Норвежский веревочный парк» с аттракционами и канатной дорогой — 1,6 км и набережная Онежского озера — 4,2 км. До ж/д вокзала - 2,5 км, до аэропорта - 15 км.

УютУютУютУютУют
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Питание, указанное в программе тура (5 завтраков, 6 обедов)
  • Проживание в отеле: двухместное размещение, в номерах две односпальные кровати или одна двуспальная кровать, ванная комната
  • Экскурсионное обслуживание согласно программе, включая услуги местных гидов и входные билеты в музеи
  • Услуги сопровождающего гида
  • Транспортное обслуживание автобусом туристического класса (с багажным отделением, комфортабельные кресла, система климат-контроля, видео-монитор)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
  • Экскурсия по рекам и каналам «Северная Венеция», взрослый/ребенок до 16 лет - 1200 руб. /1100 руб., оплата у гида на маршруте/ при покупке тура
  • Выбор места в автобусе - 2800 руб
  • Питание, не указанное в программе: ужины
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Москва
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Важная информация
  • все пассажиры в туристическом автобусе обязаны иметь при себе удостоверение личности (паспорт / свидетельство о рождении – для детей до 14 лет);
  • время прибытия является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы;
  • время и порядок предоставления туристских услуг, заявленных в программе, могут меняться при сохранении их объема и качества;
  • при количестве туристов в группе менее 18 человек для транспортного обслуживания может предоставляться микроавтобус 1 класса «Мерседес-Спринтер»/аналог. При этом в автобусе свободная рассадка;
  • для туристов, не купивших дополнительную услугу «Выбор места в автобусе», места назначает туроператор, рассадку в автобусе осуществляет гид-сопровождающий. Дополнительная услуга «Выбор места в автобусе» для микроавтобуса не действует, в этом случае денежные средства за доп. услугу возвращаются туристам, а места в салоне назначает туроператор;
  • туроператор не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а так же на любые другие задержки, находящиеся вне разумного контроля туроператора;
  • туроператор оставляет за собой право пересаживать клиентов в зависимости от конкретного расположения в салоне автобуса дверей, туалета, а также количества и расположения посадочных мест;
  • сведения о модели и иных характеристиках транспортного средства носят исключительно характер предварительной информации и не являются обязательным пунктом программы. Туроператор вправе предоставить для использования в туре любой иной автобус туристского назначения без каких-либо объяснений и компенсаций.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 47 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Петрозаводска

Похожие туры из Петрозаводска

Снежная сказка Карелии. Комбинированный тур
На снегоходах
3 дня
3 отзыва
Снежная сказка Карелии. Комбинированный тур
Начало: Г. Петрозаводск
16 янв в 10:00
23 янв в 10:00
52 450 ₽ за человека
Мега-тур по Карелии
На автобусе
8 дней
3 отзыва
Мега-тур по Карелии
Начало: Россия, Республика Карелия, Сортавала
31 мая в 10:00
5 июл в 10:00
81 000 ₽ за человека
VIP-тур. Пролетая над Карелией
На автобусе
На вертолёте
3 дня
1 отзыв
VIP-тур. Пролетая над Карелией
Начало: Санкт-Петербург, аэропорт Пулково
22 мая в 10:00
12 июн в 10:00
от 435 000 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Петрозаводске
Все туры из Петрозаводска