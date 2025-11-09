1 день

Торжок - Селигер - Нилова пустынь

02:00 Сбор туристов во Владимире: автобусная остановка, просп. Ленина, 36 «Круглый Сбербанк», в сторону Москвы.

07:15-07:30 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ».

Переезд в Торжок (~250 км).

Транзитная экскурсия по Торжку.

Торжок – древнейший город с более чем тысячелетней историей. Первое упоминание о Торжке датируется 1015 годом. Несмотря на то, что город неоднократно захватывали, в Торжке сохранилось множество старинных архитектурных памятников.

В городе расположен один из древнейших в России, ныне действующий Борисо-Глебский монастырь.

Торжок славился своими ярмарками, купцами, кожами, золотным шитьем. Через транзитный город проезжали и здесь останавливались В. А. Жуковский, А. С. Пушкин, П. А. Вяземский, С. А. Соболевский, В. Г. Белинский, М. Бакунин, И. С. Тургенев.

Переезд на остров «Столбный» (~140 км), где находится русская святыня — мужской монастырь Нилова Пустынь с чудотворными мощами преподобного Нила Столобенского.

Преподобный Нил прославился исцелениями, спасением людей от штормов на Селигере, а также невероятным духовным подвигом — за 27 лет своего отшельничества он ни разу не ложился, а спал, опираясь на два деревянных крюка. По его завещанию на острове был возведен величественный монастырь — «златоглавый город на острове».

Здесь возвышаются великолепные храмы и монастырские строения, а окружает обитель гранитная набережная!

Богоявленский собор Ниловой пустыни возведен по проекту, участвовавшему в конкурсе проектов на строительство Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге.

На колокольне Богоявленского собора находится одна из лучших смотровых площадок Селигера (подъем на смотровую площадку по желанию), с которой можно полюбоваться незабываемыми видами на монастырские храмы, бескрайние дали Селигерского края.

Храм со всех сторон окружен жилыми постройками, из которых особенно выделяется Братский корпус, внешне больше всего похожий на какой-нибудь питерский дворец.

В других частях обители находятся хозяйственные постройки (есть даже собственная водонапорная башня), на берегу разбит парк, а на самом острие мыса стоит белоснежная барочная Крестовоздвиженская церковь.

13:00 Экскурсия по территории монастыря.

15:00 Обед в кафе города.

16:00 Переезд на Валдай (~200 км).

20:00 Размещение в отеле «Валдайские зори» (резервный отель «Березка», г. Вышний Волочек).

Свободное время.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160