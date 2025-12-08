1 день

Прибытие в Санкт-Петербург. Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы». Экскурсия в Шуваловский дворец

Прибытие в Санкт-Петербург.

Самостоятельный заезд в гостиницу.

Встреча с гидом в холле базовой гостиницы, табличка «Петербург встречает».

12:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Россия», в том числе для гостей из отеля «Элкус».

12:40 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе для гостей из отелей «Атриум».

13:15 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская», в том числе для гостей из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Кронвелл Инн Стремянная», «Смарт Нео Московский», «Новотель», «Невский берег», «Порт Комфорт Лиговский», «Станция», «Сокрома», «Эмеральд».

Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы».

Иногда кажется, что все здания в нашем городе – это дворцы. Конечно, это только видимость, но в Петербурге их действительно много. А ведь не бывает дворца без живописи, скульптуры, без балов, музыки, уютного сада или парка. Именно такая атмосфера окружает хозяев дворцов, которым и посвящена эта экскурсия.

15:30 Экскурсия в Шуваловский дворец – великолепный музей ювелирного искусства Фаберже.

За скромными фасадами Шуваловского дворца скрываются бережно отреставрированные интерьеры и настоящие чудеса ювелирного искусства.

Музей обладает не имеющим аналогов собранием русского ювелирного и декоративно-прикладного искусства XIX-XX вв. Наиболее ценные и известные предметы в коллекции музея – 9 императорских пасхальных яиц, созданных фирмой Карла Густава Фаберже.

16:30 Свободное время в музее (работает до 20:45).

Свободное время в центре города.

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Рекомендуем посетить знаковые места Петербурга в этот день:

фотосалон Карла Буллы в доме Демидовых (работает до 20:00);

подписные издания (работают до 22:00);

магазин купцов Елисеевых (работает до 23:00);

дом компании Зингер – Дом Книги (работает до 23:00);

пышки на Большой Конюшенной (работают до 20:00).

