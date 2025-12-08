Наше
Программа тура по дням
Прибытие в Санкт-Петербург. Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы». Экскурсия в Шуваловский дворец
Прибытие в Санкт-Петербург.
Самостоятельный заезд в гостиницу.
Встреча с гидом в холле базовой гостиницы, табличка «Петербург встречает».
12:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Россия», в том числе для гостей из отеля «Элкус».
12:40 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе для гостей из отелей «Атриум».
13:15 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская», в том числе для гостей из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Кронвелл Инн Стремянная», «Смарт Нео Московский», «Новотель», «Невский берег», «Порт Комфорт Лиговский», «Станция», «Сокрома», «Эмеральд».
Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы».
Иногда кажется, что все здания в нашем городе – это дворцы. Конечно, это только видимость, но в Петербурге их действительно много. А ведь не бывает дворца без живописи, скульптуры, без балов, музыки, уютного сада или парка. Именно такая атмосфера окружает хозяев дворцов, которым и посвящена эта экскурсия.
15:30 Экскурсия в Шуваловский дворец – великолепный музей ювелирного искусства Фаберже.
За скромными фасадами Шуваловского дворца скрываются бережно отреставрированные интерьеры и настоящие чудеса ювелирного искусства.
Музей обладает не имеющим аналогов собранием русского ювелирного и декоративно-прикладного искусства XIX-XX вв. Наиболее ценные и известные предметы в коллекции музея – 9 императорских пасхальных яиц, созданных фирмой Карла Густава Фаберже.
16:30 Свободное время в музее (работает до 20:45).
Свободное время в центре города.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Рекомендуем посетить знаковые места Петербурга в этот день:
- фотосалон Карла Буллы в доме Демидовых (работает до 20:00);
- подписные издания (работают до 22:00);
- магазин купцов Елисеевых (работает до 23:00);
- дом компании Зингер – Дом Книги (работает до 23:00);
- пышки на Большой Конюшенной (работают до 20:00).
Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге». Экскурсия по Нижнему парку с фонтанами или экскурсия по Большому Петергофскому дворцу
Прибытие в Санкт-Петербург.
Встреча с гидом в холле базовой гостиницы, табличка «Петербург встречает».
10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская», в том числе для гостей из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Кронвелл Инн Стремянная», «Смарт Нео Московский», «Новотель», «Невский берег», «Порт Комфорт», «Станция», «Сокрома», «Эмеральд».
10:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе для гостей из отелей «Атриум».
11:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Россия», в том числе для гостей из отеля «Элкус».
Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге».
Петергофская дорога – уникальный комплекс, почти ровесник Петербурга, объединяющий императорские резиденции и частные усадьбы, сады и парки, расположившиеся на берегу Финского залива.
Обратите внимание! До 4 ноября (в связи с продлением работы фонтанов Нижнего парка): экскурсия по Нижнему парку со знаменитыми фонтанами. Здесь вы увидите знаменитые каскады и парные фонтаны, полюбуетесь раскрывающейся перед вами панорамой Финского залива, прогуляетесь по тенистым аллеям.
После 4 ноября: 12:30 Экскурсия по Большому Петергофскому дворцу – величественному и изысканному. Его богато украшенные интерьеры рассказывают о жизни российских правителей. Трансфер от музея по базовым гостиницам «Москва», «Октябрьская», «Россия» до 17:00.
За дополнительную плату посещение океанариума, где в 19:00 проходит шоу с акулами.
Вас ждёт современный музей живой морской природы, где можно совершить настоящее кругосветное путешествие, побывать в гостях у акул и тюленей, окунуться в сказочный мир кораллового и познакомиться с его экзотическими обитателями.
Трассовая экскурсия о народах и землях Приладожья. «Фермерская усадьба». Александро-Свирский монастырь. Олонец. Деревня Киндасово
Завтрак заказать накануне и забрать ланч-бокс.
Освобождение номеров.
Самостоятельный выезд с вещами. Смс с телефоном гида в Карелию и номером автобуса будет отправлено вечером накануне до 22:00.
Встреча с гидом по Карелии на Лиговском пр., 10.
07:00 Отправление автобуса от ст. м. «Площадь Восстания».
09:00 Авторская трассовая экскурсия о народах и землях Приладожья. Специалист по данному направлению укажет на глубинную взаимосвязь объектов, которые вам предстоит посетить.
10:00 «Фермерская усадьба».
11:30 Экскурсия по Александро-Свирскому монастырю. Свято-Троицкий Александро-Свирский монастырь – святое место и центр распространения русской культуры на северные земли карелов и вепсов.
12:30 Обед за доп. плату.
14:30 Олонец. Музей карелов-ливвиков. Олонец является первым карельским городом, откуда впоследствии разрослась Карелия, а потому там расположен музей с богатейшей коллекцией экспонатов и памятников материальной и духовной культуры карелов-ливвиков.
17:00 Интерактивная программа в самой веселой деревне Киндасово.
19:30 Петрозаводск.
Заселение в отель и свободное время на ужин.
По прибытии в столицу Карелии – город Петрозаводск у вас будет время, чтобы познакомиться с еще одной достопримечательностью – карельской кухней – во время ужина.
Обзорная экскурсия по Петрозаводску. Заповедник и водопад Кивач. Вотчина Талви Укко. Интерактивная программа "Вселенная"Калевала "
08:00 Завтрак в отеле.
Сбор группы в автобусе.
09:10 Обзорная экскурсия по Петрозаводску. Петрозаводск – гостеприимный северный город, который разросся из заложенного Петром Великим оружейного завода.
11:30 Заповедник и водопад Кивач. Водопад Кивач – второй по величине (после Рейнского) равнинный водопад Европы. Покрытый льдом и снегом, он не замерзает даже зимой.
14:00 Обед за доп. плату.
15:00 Вотчина Талви Укко – карельского Деда Мороза. Вотчина Талви Укко – это большой туристический комплекс, который включает в себя питомник ездовых собак, ферму северных оленей, резиденцию карельского Деда Мороза, горницу карельской Снегурочки, саамскую деревню и многое другое.
15:30 Экскурсия по питомнику хаски и оленьей ферме.
17:00 Интерактивная программа «Вселенная «Калевала» в Музее изобразительных искусств Республики Карелия.
Выставка – брендовый культурный туристический продукт, разработанный специально для гостей республики и представляющий жемчужины музейной коллекции, которые сформируют неповторимый образ северного края – мира тайн, волшебства, самобытных обрядов и традиций.
18:00 Возвращение в Петрозаводск.
Свободное время.
Рускеальские водопады Ахвенкоски. Горный парк «Рускеала»
08:00 Завтрак в отеле.
Сбор группы в автобусе.
09:00 Отправление в сторону горного парка «Рускеала».
12:30 Рускеальские водопады Ахвенкоски. Водопады Ахвенкоски – небольшие, но живописные каскады на лесной реке Тохмайоки.
Вход на экотропу оплачивается дополнительно по желанию.
14:00 Горный парк «Рускеала».
Обзорная экскурсия и свободное время.
Самостоятельный обед в кафе парка.
Горный парк «Рускеала» – главная круглогодичная достопримечательность Карелии. Центром интереса является Мраморный каньон – большое, вытянутое с юга на север озеро с кристально чистой водой и отвесными берегами, состоящими из настоящего мрамора.
17:00 Отправление ретропоезда из «Рускеалы».
Обратите внимание! Билеты на ретропоезд не включены в стоимость тура и приобретаются по желанию в кассах / на сайте РЖД до начала тура.
17:30 Выезд автобуса из горного парка.
Если вы не приобрели билеты на ретропоезд, то далее вы отправитесь на автобусе в Сортавала в сопровождении нашего гида.
Встреча с гидом в Сортавале участников с поезда (если вы приобретали билет на ретропоезд).
Остановка у фирменного магазина форелевого хозяйства.
00:00 Прибытие на ст. м. «Площадь Восстания».
Самостоятельное заселение в гостиницу.
Автобусная экскурсия в Кронштадт
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров, выезд с вещами.
Время ориентировочное, уточнять перед заездом.
Встреча с гидом в холле базовой гостиницы, табличка «Петербург встречает».
10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Россия», в том числе для гостей из отеля «Элкус».
10:40 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе для гостей из отелей «Атриум».
11:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская», в том числе для гостей из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Кронвелл Инн Стремянная», «Смарт Нео Московский», «Новотель», «Невский берег», «Порт Комфорт Лиговский», «Станция», «Сокрома», «Эмеральд».
Автобусная экскурсия в Кронштадт.
Проехав по дамбе через Финский залив, вы совершите прогулку по городу-крепости, расположенному на небольшом острове, и хотя бы ненадолго почувствуете себя причастным к морю.
На огромной Якорной площади вас ждёт самый большой в России Морской собор.
Одним из инициаторов его строительства был известный проповедник Иоанн Кронштадтский. В наши дни Морской собор — это главный храм Военно-морского флота России.
13:30 Посещение музея-макета Фортов Кронштадта, где благодаря современным технологиям вас ждёт полное погружение в 300-летнюю историю этих сооружений.
Перед вами оживут уникальные макеты, воссозданные с филигранной точностью.
Свободное время для знакомства с музейно-историческим парком «Остров фортов», который посвящён истории и славе военно-морского флота России.
Вас ждёт Аллея героев, напоминающая дорогу времени, Маяк памяти, зоны отдыха для детей и взрослых.
В парке можно узнать об истории флота, полюбоваться видами Каботажной гавани, покататься на панорамных качелях и, конечно, загадать желание, которое исполнит пингвин – обитатель Антарктиды.
Символично, что русские путешественники, открывшие этот континент, начали свой путь именно в Кронштадте.
18:00 Трансфер по базовым гостиницам «Москва», «Октябрьская», «Россия».
Проживание
Тур предполагает проживание в гостинице в Санкт-Петербурге (выбранная гостиница) и в Петрозаводске (гостиница по системе «Фортуна»).
Отели в Петрозаводске по системе «Фортуна» (система отдыха, при которой неизвестен конкретный отель, вы выбираете даты и условную «категорию»):
- «Оптима» в Петрозаводске: Ауринко 2*, Петрозаводск б/з, Вилла Айно 2*, Заречная 3*, Акватика 2*, Ладога 3*, Флотилия б/з, Лахти 3*, Илма мини-отель.
- «Хит» в Петрозаводске: Питер ИНН 4*, Фрегат 4*, Северная 4*, Онежский замок 3*, 13 стульев 3*, Спа-отель Карелия 4*, Петра 3*, Саквояж 4*, Прионежский 3*.
- «Экстра» в Петрозаводске: Космос Петрозаводск 4*.
Стоимость тура зависит от размещения, цена указана за 1 человека в рублях:
Базовые отели (отели в Петербурге, в которых происходит сбор группы):
Россия 3* (Санкт-Петербург), завтрак «шведский стол» + Отель категории «Оптима» (отель системы «Фортуна») (Петрозаводск), завтрак «накрытие» + Россия 3* (Санкт-Петербург), завтрак «шведский стол»:
Скидка школьникам до 16 лет (РФ) – 500 руб.
Расчетный час в гостиницах – 12:00. Гарантированное заселение после 14:00.
Варианты проживания
Гостиница «Россия» (г. Санкт-Петербург)
Трехзвездочная гостиница «Россия» находится на площади Чернышевского в Санкт-Петербурге, недалеко от станции метро «Парк Победы».
Номерной фонд отеля составляет 392 номера. Все они оформлены в светлых тонах и обустроены современной мебелью. Наличие телефона, телевизора и собственной ванной комнаты понравится гостям. Подключение к бесплатной сети Wi-Fi доступно на всей территории.
Аппетитные завтраки входят в стоимость Вашего проживания. На территории работают бары и рестораны, в которых можно вкусно и сытно поесть.
Для деловых людей здесь специально обустроено несколько конференц-залов и комнат для переговоров, которые оборудованы по последнему слову техники.
Прогулка до Петербургского спортивно-концертного комплекса займет около 10 мин. Рядом с гостиницей Вы найдете несколько достопримечательностей города.
Гостиница «Октябрьская» (г. Санкт-Петербург)
Гостиница «Октябрьская» находится на Лиговском проспекте, 10 в Санкт-Петербурге, рядом с метро «Площадь Восстания». Удобное расположение позволяет гостям быстро добраться до основных достопримечательностей. Этот отель считается старейшим в городе и представляет особую историческую ценность.
Светлый интерьер просторных помещений выполнен в тёплых тонах. Завтрак входит в стоимость проживания. Для размещения предоставляются номера различных категорий, каждый из которых оснащён персональной ванной комнатой с современной сантехникой и набором средств личной гигиены. Имеется шкаф для хранения одежды, телевизор и свободный доступ к сети Wi-Fi.
Питание осуществляется в комплексе, состоящем из элегантного ресторана «Ассамблея», уютного лобби-бара «Абажур» и «Du Nord 1834 Кондитерской», которая порадует постояльцев блюдами французской кухни. Рестораны предлагают обеды и ужины по системам «Шведский стол» и «a la Carte», а также все условия для проведения банкетов и корпоративов.
Отель «Москва» (г. Санкт-Петербург)
Комфортабельный отель современного класса «Москва» находится в северной столице, в шаговой доступности от станций метро и Невского проспекта.
Для размещения отдыхающих предлагаются номера, располагающие просторной площадью, системой кондиционирования, сейфом и ванной комнатой с индивидуальными гигиеническими принадлежностями. Предоставляется доступ Wi-Fi. Из окон некоторых категорий открывается живописный вид.
На высших этажах здания есть бар, где готовятся блюда национальной и европейской кухни. По желанию можно отправиться в близлежащие кафе.
Для удобства гостей предоставляется следующее: химчистка или прачечная, круглосуточная работа стойки регистрации и хранение багажа. Если вы планируете деловое или развлекательное мероприятие, отель предлагает вам пространство площадью 2900 кв. м, на котором расположены конференц-залы и конференц-залы. Предоставляется самостоятельная парковка (за дополнительную плату).
Отель находится в 2 минутах ходьбы от Невы. До основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга можно добраться за 15 минут пешей прогулки.
Гостиница «Акватика»
Комфортабельная гостиница «Акватика» с современным аквакомплексом располагается в самом центре города, на берегу живописной Онежской набережной.
Номерной фонд располагает светлыми номерами с мягкой мебелью. Все категории подключены к системе отопления и укомплектованы необходимой техникой для комфорта гостей: холодильником, телевизором, телефоном, беспроводным доступом к Wi-Fi.
Меню бара и ресторана включает широкий ассортимент блюд европейской кухни. Неподалеку есть множество продуктовых магазинов.
Вблизи — Онежское озеро, музей изобразительных искусств, музыкальный театр.
Мини-отель «Илма»
Комфортабельный мини-отель «Илма» находится в городе Петрозаводск. Своим гостям он может предложить месторасположение в историческом центре города и высокий уровень обслуживания.
Дополнительными достоинствами сервиса являются: трансфер, охраняемая парковка для автомобилей, факс и ксерокопирование за дополнительную плату, прачечная и гладильные услуги.
Дизайн интерьера оформлен в классическом стиле, выполнен современный ремонт. В светлых и просторных номерах есть все необходимые удобства для полноценного размещения.
В распоряжении проживающих будет: удобная мебель, телевизор с плоским экраном, собственная ванная комната с душем.
Прием и регистрация гостей происходит круглосуточно.
На территории работает уютное кафе, в котором представлен широкий ассортимент блюд на любой вкус.
Неподалеку расположены местные достопримечательности: центральная площадь, Собор Александра Невского, набережная Онежского озера.
Гостиница «Ладога»
Трехзвездочная гостиница «Ладога» находится в Петрозаводске. Своим гостям она предлагает не только качественное обслуживание высококвалифицированным персоналом, но и широкий спектр услуг. Так, Вы можете попариться в хамаме или сауне, а также поплавать в бассейне. На территории работает оздоровительный центр.
Номерной фонд представлен большим количеством категорий, которые оснащены всем необходимым для того, чтобы даже длительное проживание было максимально комфортным. Все номера обустроены так, что чувствуется домашний уют. В них есть качественная мебель и техника, а также собственная ванная комната.
Завтраки включены в стоимость номера, а обеды и ужины можно заказать за дополнительную плату, и искусные повара с удовольствием приготовят для Вас лучшие блюда.
Поблизости расположились многие достопримечательности и известные места, магазины и сувенирные лавки, рестораны и столовые. До любой точки города возможно добраться на общественном транспорте.
Гостиница «Заречная»
Гостиница «Заречная» расположена в Центральном районе города Петрозаводск, на берегу реки Лососинка, в 74 м от парка Берёзовая роща.
Для проживания предлагаются номера различной категории и вместимости, от «Стандарта Twin и DBL» до «Студио» и «Люкс» номеров.
Каждый оснащён современной мебелью, кроватями с удобными матрасами, телевизором, скоростным интернетом, телефоном, прикроватными тумбочками, зеркалом.
Установлена сантехника европейского уровня.
В гостинице есть кафе, где накрывается вкусный завтрак, который зарядит энергией на весь день. Рядом предлагается посетить Краеведческий музей, Губернаторский сад, Крестовоздвиженский собор, Музей изобразительных искусств, Парк Голиковский, Памятник Петру I.
Гостиница «Вилла Айно»
Гостиница «Вилла Айно» располагается в микрорайоне Кукковка в Петрозаводске. До центра можно доехать примерно за 10 минут. Предлагается качественный сервис, который превзойдет ожидания даже самого требовательного туриста. Из услуг есть бесплатный Wi-Fi, частная парковка, сауна, прачечная. По запросу можно заехать с домашними животными.
Номерной фонд представлен уютными и современными номерами, которые разделены на категории. Независимо от выбранной, в каждой комнате есть удобное спальное место, телевизор с кабельными каналами, система кондиционирования. В ванной можно найти средства личной гигиены, халаты, тапочки и полотенца.
По утрам подают завтраки в формате «шведский стол», где можно угоститься горячими блюдами, салатами, закусками и напитками. Путь до ближайшего продуктового магазина не займет более пяти минут.
Ближайшая автобусная остановка находится в 3 минутах ходьбы, а уже оттуда уехать до аэропорта или железнодорожного вокзала.
Гостиница «Ауринко»
Гостиница «Ауринко» расположена почти в самом центре Петрозаводска, вблизи набережной Онежского озера, в непосредственной близости от главных достопримечательностей города.
Комфортабельные номера выполнены в классическом стиле и оснащены всем необходимым, что может понадобиться во время отдыха.
Рядом находится столовая, ресторан «Карелия» и кафе «Петрозаводск».
Расстояние до аэропорта составляет 16 км, до железнодорожного вокзала 3,9 км.
Гостиница «Петрозаводск»
Гостиница «Петрозаводск» располагается в одноименном городе. Здесь путешественников ждет качественное обслуживание и комфортное проживание. В распоряжении постояльцев высокоскоростной интернет. За дополнительную плату возможен заказ трансфера.
Номерной фонд представлен несколькими категориями. В вариантах размещения есть все необходимое для того, чтобы даже длительный отдых стал по-домашнему уютным. В некоторых имеется собственная ванная комната с качественной сантехникой.
Поблизости расположены продуктовые магазины, кафе, бары.
В шаговой доступности находятся несколько музеев, сувенирные лавки, остановки общественного транспорта и многие другие места, которые можно посетить всей семьей.
Гостиница «Флотилия»
Отель «Флотилия» расположен в районе Ключевая города Петрозаводск.
Гостиница обладает номерами со свежим ремонтом и видом на Онежское озеро. В них есть все необходимое для комфортного проживания, включая бесплатный Wi-Fi, телевизор и мини-бар.
На территории присутствует отличный ресторан, где подаются блюда русской и кавказской кухни.
В непосредственной близости парк «Каменный Бор», который привлекает посетителей удивительными растениями и каменистым рельефом, карьером с необыкновенным цветом воды, более того, можно посетить морской музей «Полярный Одиссей», где можно увидеть настоящие деревянные парусные корабли, которые принимали участие в экспедициях по всему миру.
Отель «Лахти»
В погоне за впечатлениями важно возвращаться туда, где можно хорошо отдохнуть. Отель «Отель Лахти» находится в Петрозаводске. Этот отель располагается в 3 км от центра города. Рядом с отелем можно прогуляться. Неподалёку: Музыкальный театр Республики Карелия, Прибрежный парк Победы и Национальный театр Республики Карелия.
Для гостей работает бар. Бесплатный Wi-Fi на территории поможет всегда оставаться на связи. Специально для автопутешественников организована парковка. Чтобы путешествие было не только приятным, но и удобным, гости могут заказать трансфер.
Гостям доступны и другие услуги. Например, гладильные услуги и консьерж.
Гостиница «Питер Инн»
Отель «Питер Инн» занимает выгодное расположение в центре Петрозаводска и предлагает гостям высокие стандарты обслуживания и широкий спектр услуг. Стойка регистрации работает в круглосуточном режиме.
Номерной фонд — это светлые комнаты, которые оформлены в современном стиле. В каждой категории установлена функциональная мебель и новая техника.
При отеле, на 1 этаже, открыто заведение «Paulaner», где готовят блюда баварской кухни. Также работает кафе «Coffee Shop», где есть большое разнообразие домашнего чая, ароматнейшего кофе, вкусных десертов, а также там подают европейскую кухню. Для гостей организовываются кулинарные мастер-классы, возможно как банкетное, так и фуршетное обслуживание.
Деловые встречи, конференции и тренинги проходят в оборудованном конференц-зале. Сотрудники организуют бизнес-встречу любого формата и учтут все детали и нюансы.
Отель «Фрегат»
Отель «Фрегат» находится в историческом центре Петрозаводска, на набережной Онежского озера.
К размещению гостей представлено 80 комфортабельных номеров различных категорий. Все они оборудованы удобными спальными местами, качественной мебелью и современной техникой.
Питание организовано в ресторане, где представлен самый большой выбор стейков и блюд из рыбы во всем городе.
Рядом расположена городская набережная, Национальный и Музыкальный театры, музей Изобразительных Искусств.
Расстояние до автобусного и железнодорожного вокзала Петрозаводска составляет примерно 10 минут езды.
Гостиница «Северная»
Гостиница «Северная» располагается в самом центре Петрозаводска, в окружении основных достопримечательностей и объектов инфраструктуры. Гости могут воспользоваться качественным сервисом: бесплатный Wi-Fi, камера хранения багажа и тренажерный зал.
В номерном фонде представлены уютные и современные номера, которые полностью укомплектованы всем необходимым. В каждой комнате есть все, что нужно: эргономичная мебель, современная техника и индивидуальный санузел. Везде проводится регулярная уборка.
Каждое утро подают вкусные и сытные завтраки, которые полностью укомплектованы всем необходимым. Также работает ресторан, состоящий из нескольких залов. Все готовится исключительно из свежих продуктов.
Рядом с отелем есть автобусная остановка, а также Краеведческий музей и живописные парки для продолжительных пеших прогулок.
Отель «Онежский замок»
Уютный отель «Онежский замок» находится в самом сердце Петрозаводска. Из окон некоторых номеров открывается панорамный вид на окрестности города.
К проживанию гостей подготовлены различные категории, отличающиеся комфортностью и меблировкой. Каждый номер выполнен в классическом стиле и оснащен всем необходимым, в том числе: собственной ванной комнатой, телевизором и набором функциональной мебели.
При отеле имеется ресторан, в котором подают свежие и вкусные завтраки в формате «шведский стол».
Свободное время можно провести, наслаждаясь видами Онежского озера. В шаговой доступности есть: Иссерсоновский сквер, Дом Захаровых, Кузница музея «Кижи», Источник цесаревича Николая Александровича.
Гостиница «13 стульев»
Гостиница «13 стульев» территориально находится в Петрозаводске. Интересные интерьеры, необычные дизайнерские решения, высокий комфорт, большое разнообразие услуг, несомненно, привлекает гостей.
Каждый номер оформлен в классическом стиле, мягкая высококлассная мебель присутствует в каждом номере. В ванной комнате есть принадлежности для личной гигиены, фен, набор полотенец, тапочки.
Гостям предоставляется электрочайник. Кроме того, рядом расположен продуктовый магазин, а также несколько объектов питания.
В шаговой доступности есть скверы «Вольный», «Источник» и Иссерсоновский сквер.
Спа отель «Карелия»
Гостиница «Карелия» – это один из лучших представителей гостиничного сервиса в Петрозаводске. Она располагается в центре города по адресу набережная Гюллинга, д. 2.
Гостиница располагает уютными и светлыми номерами, в которых есть все необходимое для комфортного проживания: удобная мебель, телевизор, рабочий стол. В ванной комнате есть душ и туалетно-косметические принадлежности.
К услугам гостей шикарный ресторан, спа-салон, бассейн и сауна. На территории имеется бесплатная парковка и Wi-Fi. В ресторане подают завтрак и разнообразные блюда местной кухни.
Отель «Petra»
Отель «Petra» находится в центре Петрозаводска, в историческом здании.
Небольшое количество номеров позволит насладиться отдыхом в домашней и уютной обстановке.
Среди удобств предусмотрен кондиционер, телевизор, холодильник и индивидуальная ванная комната. Установлена рабочая зона, предлагается бутилированная вода, фен, а также на территории работает Wi-Fi.
На первом этаже располагается гастробар «BOTTEGA», где подаются блюда кухни Европы, Италии, Азии и Ближнего Востока. Можно заказать комплексные завтраки.
Отель «Саквояж»
Отель «Саквояж» располагается в северо-восточной части Петрозаводска, вблизи от набережной города.
В отеле есть разные типы номеров, как обычный стандарт, так и повышенный комфорт. Среди удобств имеются удобные спальные места, необходимая мебель, собственная ванная комната с гигиеническими средствами, телевизор, Wi-Fi. В некоторых номерах есть сауна и мини-кухня. Можно бронировать номера с видом на двор или город.
Каждое утро предоставляется завтрак, в котором представлены различные блюда из экологически чистых продуктов по системе «шведский стол».
Рядом находится Петровский сквер и Парк Онежского тракторного завода.
Отель «Прионежский»
Отель «Прионежский» находится в Петрозаводске, в его историческом районе, на берегу озера.
Отель располагает комфортными номерами, уют и оснащение которых позволяют отдохнуть после насыщенного событиями дня. Для длительного проживания рекомендованы апартаменты.
Питание организовано в ресторане со светлым и уютным залом, а также безупречным обслуживанием. Бармен приготовит любой классический или эксклюзивный коктейль.
Гостиница находится в живописной местности, которая располагает к прогулкам, уединенному отдыху, а также для занятий активными видами спорта.
Гостиница «Космос Петрозаводск»
Современный отель «Cosmos Petrozavodsk» расположился в живописной части Петрозаводска, недалеко от знаменитого Онежского озера.
Для размещения предусмотрены комфортабельные номера, выполненные в классическом строгом дизайне. В комнатах есть вся необходимая мебель и техника, например: удобная кровать со свежим бельём, шкаф, рабочий стол, кресло, прикроватные тумбочки, журнальный столик, кондиционер. Ценные вещи можно положить в сейф. В собственной ванной есть сантехника, зеркало, косметические принадлежности.
В номерах есть холодильник. На территории работает ресторан, где представлен широкий ассортимент блюд.
К посещению предлагаются следующие интересные места: Музыкальный театр Республики Карелия, Музей изобразительных искусств, Крестовоздвиженский собор, Краеведческий музей, Парк XXII съезда КПСС, Парк Голиковский.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание 3 ночи в выбранном отеле в Санкт-Петербурге
- 2 ночи в отеле выбранной категории в Петрозаводске
- Питание, указанное в программе (5 завтраков)
- Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
- Билеты в музеи по программе
- Сопровождение гида
Что не входит в цену
- Авиа и ж/д билеты до г. Санкт-Петербурга и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Обеды в Карелии - 800-900 руб
- Посещение океанариума (по желанию):взрослый - 900 руб. школьник, студент - 650 руб. пенсионер - 400 руб
- Взрослый - 900 руб
- Школьник, студент - 650 руб
- Пенсионер - 400 руб
- Билеты на ретропоезд (по желанию)
- Доп. экскурсии (оплачивается по желанию на месте в Карелии):активные развлечения в горном парке «Рускеала» - по ценам паркаэкологическая тропа водопадов Ахвенкоски: полный билет - 500 руб. дети до 7 лет - бесплатнодети от 7 до 14 лет - 400 руб
- Активные развлечения в горном парке «Рускеала» - по ценам парка
- Экологическая тропа водопадов Ахвенкоски: полный билет - 500 руб. дети до 7 лет - бесплатнодети от 7 до 14 лет - 400 руб
- Полный билет - 500 руб
- Дети до 7 лет - бесплатно
- Дети от 7 до 14 лет - 400 руб
Место начала и завершения?
Входят ли билеты стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие есть скидки в туре?
Скидка школьникам до 16 лет (РФ) – 500 руб.
Может ли измениться программа тура?
На праздничных заездах очередность экскурсий меняется в зависимости от работы музеев.
Фирма оставляет за собой право замены экскурсий без уменьшения общего объема экскурсионной программы.
В каких объектах размещения возможно проживание в турах организатора?
В рамках туров организатора возможно проживание в следующих объектах размещения (зависят от тура, см. информацию в разделе «Проживание»):
На что стоит обратить внимание?
Обратите внимание! До 4 ноября (в связи с продлением работы фонтанов Нижнего парка): экскурсия по Нижнему парку со знаменитыми фонтанами. Здесь вы увидите знаменитые каскады и парные фонтаны, полюбуетесь раскрывающейся перед вами панорамой Финского залива, прогуляетесь по тенистым аллеям.
После 4 ноября: 12:30 Экскурсия по Большому Петергофскому дворцу – величественному и изысканному. Его богато украшенные интерьеры рассказывают о жизни российских правителей. Трансфер от музея по базовым гостиницам «Москва», «Октябрьская», «Россия» до 17:00.
Билеты на ретропоезд не включены в стоимость тура и приобретаются по желанию в кассах / на сайте РЖД до начала тура.
Расчетный час в гостиницах – 12:00. Гарантированное заселение после 14:00.