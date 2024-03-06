Зимний колорит. Индивидуальный тур в Карелию

Групповой тур в Петрозаводске
5
3 отзыва
Этот уникальный индивидуальный тур в Карелию разработан специально для небольших групп. Вы увидите самые интересные места и получите незабываемые эмоции и заряд бодрости.

Тур проводится по данной цене с 10 января по 15 апреля для группы от двух человек в любой день под запрос.
Зимний колорит. Индивидуальный тур в Карелию
Зимний колорит. Индивидуальный тур в Карелию
Зимний колорит. Индивидуальный тур в Карелию
Ближайшие даты:
10
янв
26
янв
9
фев
16
фев
1
мар
15
мар
29
мар
Ещё
даты

Что вас ожидает:

Сочная кухня
Сочная кухня
Нас ждет программа в музее-ресторане «ВКарелииЕсть» с мастер-классами и иммерсивным спектаклем в Пещере петроглифов
Петрозаводск
Петрозаводск
Окунемся в дружескую атмосферу северного города, младшего брата Санкт-Петербурга
Рускеала
Рускеала
Восхитимся великолепием самого известного мраморного карьера в зимнем обличье
Водопад Кивач
Водопад Кивач
Увидим один из крупнейших равнинных водопадов Европы
Энергия шунгита
Энергия шунгита
Посетим центр по производству изделий из шунгита и отдохнем душой и телом в шунгитовой комнате
Собачьи упряжки
Собачьи упряжки
Получим большое удовольствие от катания с ветерком в нартах в собачьих упряжках – Сибирских и Аляскинских хаски

Программа тура по дням

1 день

Встреча. Петрозаводск

Встречаем дорогих гостей в столице Карелии — г. Петрозаводск.

Возможные варианты прибытия:

  • фирменный поезд № 18 (двухэтажный состав, только купе);
  • регулярным рейсом на самолете «Москва-Петрозаводск» (аэропорт в 20 км от города);
  • на своей машине.

Завтрак в ресторане (шведский стол).

Индивидуальная экскурсия по столице Республики Карелия.

Петрозаводск — младший брат Санкт-Петербурга, рожденный с ним в один год.

Основал его в 1703 году Петр Великий.

Вас ждет знакомство с историческим центром, памятником Петру I, губернаторским парком.

Променад по красивой городской набережной вдоль Онежского озера, где находится коллекция оригинальных скульптур, расположенная под открытым небом.

Посещение центра Karelian Design. Это знакомство с традиционными для региона материалами через работы карельских ремесленников, эксклюзивная дизайнерская мебель в интерьере в карельском стиле, собственная линейка одежды и текстиля с принтами на основе вышивок Национального музея Карелии, сувенирная продукция: интерьерный декор из карельской березы, шунгита, керамики, гипса, с использованием традиционной вышивки, ягеля, карельских ароматов, петроглифы.

Все предметы в шоуруме — авторская работа мастеров из Карелии.

Для гурманов и ценителей карельской культуры.

Гастрономическая мастерская «ВКарелииЕсть»:

  • иммерсивный спектакль в Пещере петроглифов;
  • гастрономический мастер-класс на выбор (национальная выпечка «Калитки» / карело-финская уха «Лохикейтто» / карельский десерт «Брусничный мусс VISPIPUURO» / «гравлакс» (фирменный посол красной рыбы+салат с гравлаксом).

После мастер-класса дегустация блюд, приготовленных своими руками. По предварительной заявке можно заказать обед в гастрономической мастерской.

Размещение в гостинице.

По желанию туристов возможно забронировать другой вариант размещения.
Встреча. ПетрозаводскВстреча. ПетрозаводскВстреча. ПетрозаводскВстреча. ПетрозаводскВстреча. Петрозаводск
2 день

Центр шунгита, питомник ездовых собак и северных оленей, заповедник «Кивач»

Завтрак (шведский стол).

Посещение центра по производству изделий из шунгита.

Это уникальный минерал, который добывается только в Карелии. Целебные свойства этого камня были известны уже более 300 лет назад, а во времена Петра Великого был издан указ, по которому каждому солдату было предписано носить кусочек шунгита в своем походном ранце.

Вам расскажут о его свойствах и угостят вкусным карельским чаем. Здесь вы отдохнете в шунгитовой пещере, чтобы организм зарядился живой энергией и сможете приобрести продукцию из шунгита от производителя.

Поездка в питомник ездовых собак и северных оленей.

Сначала на экскурсии вас ждет знакомство с его главными обитателями — Сибирскими и Аляскинскими хаски. Это чемпионы и участники знаменитых гонок в России и за рубежом. Под их лапы ложились тысячи километров труднейших снежных трасс. А еще эти пушистые северные псы необычайно дружелюбны, их сердца полны доверия к людям и радости жизни.

Теперь встретимся с семьей ручных Северных оленей! Вы не только сможете сделать запоминающиеся фото с этими благородными арктическими животными, но и самостоятельно покормить их любимым лакомством — белым мхом ягелем!

Вам расскажут о тундровых оленях в природе и в неволе, их роли в жизни человека и освоении Крайнего севера.

Посещение подворья Мезенских лошадей.

А теперь самое интересное: инструктаж по основам управления собачьей упряжкой и путешествие по подготовленной трассе 10 км в сопровождении инструктора, 2 человека в одной нарте.

Держитесь крепче, ведь вас везут настоящие спортсмены через сосновый бор, смешанный лес и замерзшее таежное болото!

По возвращении для вас готов горячий чай с закусками национальной карельской кухни: горячие пирожки-калитки с пшеном и картофелем, сандвичи с карельской малосольной форелью, соленья, травяной чай со сладостями.

На обратном пути в Петрозаводск Вы посетите природный заповедник "Кивач".

В заповеднике Вы полюбуетесь на самый известный в Карелии водопад Кивач. Он воспет в русской поэзии как «северный богатырь». Здесь же увидите карельскую березу — знаменитую «золушку» северных лесов, познакомитесь с коллекцией дендропарка и музеем Природы.

Возвращение в отель.

Центр шунгита, питомник ездовых собак и северных оленей, заповедник «Кивач»Центр шунгита, питомник ездовых собак и северных оленей, заповедник «Кивач»Центр шунгита, питомник ездовых собак и северных оленей, заповедник «Кивач»Центр шунгита, питомник ездовых собак и северных оленей, заповедник «Кивач»Центр шунгита, питомник ездовых собак и северных оленей, заповедник «Кивач»
3 день

Рускеала, отъезд

Завтрак (шведский стол).

Освобождение номеров. Выезд на экскурсию в горный парк «Рускеала», вещи берем с собой (260 км от Петрозаводска).

По пути остановка в живописном местечке у Рускеальских водопадов. Здесь проходили съемки культового советского фильма «А зори здесь тихие». Сейчас это прекрасное место для прогулок и фотосессии на природе.

«Рускеала» — самый посещаемый туристический объект в Карелии в настоящее время.

Наземная экскурсия по горному парку в составе группы. На протяжении 300 лет здесь добывали мрамор для украшения дворцов и храмов Северной столицы. В огромной рукотворной чаше образовалось Мраморное озеро, на которое теперь любуются многочисленные туристы.

Скальный грот и штольни, вырубленные в скалах, Итальянский карьер, Мраморная площадь произведут на Вас неизгладимое впечатление. Аналогов этому уникальному природному объекту нет ни в России, ни в Европе!

Индивидуальные экскурсии проводятся при наличии технической возможности с доплатой.

За дополнительную плату:

  • экскурсия «Подземная Рускеала», троллей над Мраморным озером (zip-line), тарзанка, посещение историко-культурного центра;
  • конная прогулка по территории горного парка на санях (максимально 4 человека, продолжительность 30-40 мин.). Стоимость 5500 руб. за группу (лучше бронировать заранее).

На территории горного парка есть несколько кафе и сувенирные магазины.

С 4 декабря 2023 года маршрут «Подземная Рускеала» будет закрыт для проведения ремонтных работ. Точный срок их окончания не известен.

Дополнительные услуги приобретаются непосредственно на месте, в кассах горного парка. Заранее не бронируются.

Из горного парка рекомендуем поехать на ретропоезде «Рускеальский экспресс» по маршруту «Рускеала — Сортавала» — это интересное путешествие пройдет в атмосфере начала ХХ века.

В поезде есть даже «Царское купе» и вагон-ресторан! Билеты на поезд приобретайте заранее на сайте РЖД (билеты не включены в стоимость тура).

Отъезд домой из г. Сортавала на поезде:

  • 18:45 в Санкт-Петербург № 822Ч «Ласточка» (прибытие в 22:43);
  • 20:25 в Москву № 160А (прибытие в 10:16 на следующий день).

Возможно также вернуться обратно в Петрозаводск и уехать из г. Петрозаводска.

Если туристы хотят продлить свой отдых в Карелии, забронируем дополнительное проживание в гостинице или в загородном клубе.

Рускеала, отъездРускеала, отъездРускеала, отъездРускеала, отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размера группы и размещения, руб:

Размещение
Гостиница «Северная» 4* (номера «стандарт»)

Стоимость
с 10.01.2024 до 15.04.2024

При группе 5 человек

42 500 руб. /чел 2-местный номер

44 300 руб. /чел 1-местный номер

41 400 руб. /чел доп. место

При группе 4 человека

46 900 руб. /чел 2-местный номер

48 700 руб. /чел 1-местный номер

45 800 руб. /чел доп. место

При группе 3 человека

54 500 руб. /чел 2-местный номер

56 300 руб. /чел 1-местный номер

53 400 руб. /чел доп. место

При группе 2 человека

63 500 руб. /чел 2-местный номер

65 300 руб. /чел 1-местный номер

62 400 руб. /чел доп. место

Скидки

3 500 руб. /школьник до 12 лет (включительно)

500 руб. /школьник от 13 до 17 лет

300 руб. /пенсионер 60+

По желанию туристов возможно забронировать другой вариант размещения.

Варианты проживания

«Северная» 4

2 ночи

Отель «Северная» расположен в центре Петрозаводска, всего в 1 км от Онежского озера и в 15 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала и остановок общественного транспорта.

К услугам гостей отеля «Северная» широкий выбор номеров, люксов и апартаментов, укомплектованных всем необходимым.

В отеле работает бизнес-центр с помещениями для совещаний.

Внимательные сотрудники отеля «Северная» окажут помощь в оформлении визы и могут организовать экскурсии по запросу.

Рядом с отелем «Северная» можно посетить торговые и деловые районы города, также поблизости открыты рестораны и музеи. Гости могут познакомиться с неоклассическим архитектурным наследием Петрозаводска или прогуляться вдоль Онежского озера.

«Северная» 4«Северная» 4«Северная» 4«Северная» 4«Северная» 4«Северная» 4

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отеле 4* в г. Петрозаводске (2 суток)
  • Питание по программе (3 завтрака, 1 чаепитие с закусками национальной кухни)
  • Индивидуальная обзорная экскурсия по Петрозаводску
  • Посещение центра Karelian design
  • 1 гастрономический мастер-класс
  • Экскурсия в Пещере петроглифов
  • Посещение центра по производству изделий из шунгита
  • Индивидуальная программа в питомнике ездовых собак и северных оленей (экскурсия, катание на собачьей упряжке 10 км)
  • Индивидуальная экскурсия в заповедник «Кивач»
  • Экскурсия в горный парк «Рускеала»
  • Индивидуальное транспортное обслуживание
  • Работа гида и сопровождающего
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
  • Питание, не включенное в стоимость тура
  • Ж/д билеты на ретропоезд «Рускеальский экспресс» (Рускеала - Сортавала)
  • Услуги и экскурсии за доп. плату
Место начала и завершения?
г. Петрозаводск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Возможны ли изменения в программе?

При отсутствии снежного покрова программа в питомнике заменяется на джип-тур.

По запросу рассчитаем тур на любое количество человек.

По вариантам размещения учтем индивидуальные пожелания. В туре посчитан вариант гостиницы для примера.

Данный тур актуален в течение всего зимнего периода (примерно с начала декабря до начала апреля). Просим уточнять стоимость на нужные даты.

В программу можно внести изменения в зависимости от пожеланий заказчика (продолжительность, объекты, размещение, питание).

Республика Карелия пользуется большим туристическим спросом. Поэтому раннее бронирование приветствуется, чтобы обеспечить нужное размещение и услуги.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Ю
6 мар 2024
В Карелии были в первый раз. Всё очень понравилось, особенно собаки, мрамор и Рускеальский экспресс! Попробовали местную кухню, понравился карельский рыбный суп, пирожок-калитка тоже очень даже вкусный! Люди в Карелии очень доброжелательные и внимательные. Приятно было чувствовать заботу и гостеприимство. За такой короткий срок узнали многое. Об истории, природе и жителях Карельского края. Было очень интересно и познавательно. Осталось очень доброе и приятное послевкусие. Увезли с собой кучу сувениров. Хотим приехать ещё, теперь в другое время года.
В Карелии были в первый раз. Всё очень понравилось, особенно собаки, мрамор и Рускеальский экспресс! ПопробовалиВ Карелии были в первый раз. Всё очень понравилось, особенно собаки, мрамор и Рускеальский экспресс! ПопробовалиВ Карелии были в первый раз. Всё очень понравилось, особенно собаки, мрамор и Рускеальский экспресс! ПопробовалиВ Карелии были в первый раз. Всё очень понравилось, особенно собаки, мрамор и Рускеальский экспресс! Попробовали
К
23 янв 2024
Организатор 10 балов из 10) все очень быстро / комфортно/
Ю
21 янв 2024
Прекрасная организация: от встречи на вокзале, до отъезда. Спасибо, Большая Страна!
Прекрасная организация: от встречи на вокзале, до отъезда. Спасибо, Большая Страна!

Тур входит в следующие категории Петрозаводска

Можно с детьмиРускеалаПрирода и пейзажиВыездныеПопулярные местаВодопад КивачВсе туры3-дневные турыТуры на собачьих упряжкахПетрозаводскКарелияНа автобусе

Похожие туры из Петрозаводска

Джип-тур «Вся Карелия»
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Джип-тур «Вся Карелия»
Экскурсионный тур "Джип-тур"Вся Карелия " " на 6 дней
Республика Карелия, Петрозаводск
3 июля
10 июля
17 июля
24 июля
от 105 550 за человека
Новый год в Карелии. Экскурсионный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Новый год в Карелии. Экскурсионный тур
г. Петрозаводск
31 дек
от 46 700 за человека
Легенды Севера. Очарование зимней Карелии
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Легенды Севера. Очарование зимней Карелии
г. Петрозаводск
2 янв
5 янв
11 янв
18 янв
от 31 900 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Петрозаводске
Все туры из Петрозаводска
All Airlines
ХорошоТам