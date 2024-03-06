Тур проводится по данной цене с 10 января по 15 апреля для группы от двух человек в любой день под запрос.
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Программа тура по дням
Встреча. Петрозаводск
Встречаем дорогих гостей в столице Карелии — г. Петрозаводск.
Возможные варианты прибытия:
- фирменный поезд № 18 (двухэтажный состав, только купе);
- регулярным рейсом на самолете «Москва-Петрозаводск» (аэропорт в 20 км от города);
- на своей машине.
Завтрак в ресторане (шведский стол).
Индивидуальная экскурсия по столице Республики Карелия.
Петрозаводск — младший брат Санкт-Петербурга, рожденный с ним в один год.
Основал его в 1703 году Петр Великий.
Вас ждет знакомство с историческим центром, памятником Петру I, губернаторским парком.
Променад по красивой городской набережной вдоль Онежского озера, где находится коллекция оригинальных скульптур, расположенная под открытым небом.
Посещение центра Karelian Design. Это знакомство с традиционными для региона материалами через работы карельских ремесленников, эксклюзивная дизайнерская мебель в интерьере в карельском стиле, собственная линейка одежды и текстиля с принтами на основе вышивок Национального музея Карелии, сувенирная продукция: интерьерный декор из карельской березы, шунгита, керамики, гипса, с использованием традиционной вышивки, ягеля, карельских ароматов, петроглифы.
Все предметы в шоуруме — авторская работа мастеров из Карелии.
Для гурманов и ценителей карельской культуры.
Гастрономическая мастерская «ВКарелииЕсть»:
- иммерсивный спектакль в Пещере петроглифов;
- гастрономический мастер-класс на выбор (национальная выпечка «Калитки» / карело-финская уха «Лохикейтто» / карельский десерт «Брусничный мусс VISPIPUURO» / «гравлакс» (фирменный посол красной рыбы+салат с гравлаксом).
После мастер-класса дегустация блюд, приготовленных своими руками. По предварительной заявке можно заказать обед в гастрономической мастерской.
Размещение в гостинице.
Центр шунгита, питомник ездовых собак и северных оленей, заповедник «Кивач»
Завтрак (шведский стол).
Посещение центра по производству изделий из шунгита.
Это уникальный минерал, который добывается только в Карелии. Целебные свойства этого камня были известны уже более 300 лет назад, а во времена Петра Великого был издан указ, по которому каждому солдату было предписано носить кусочек шунгита в своем походном ранце.
Вам расскажут о его свойствах и угостят вкусным карельским чаем. Здесь вы отдохнете в шунгитовой пещере, чтобы организм зарядился живой энергией и сможете приобрести продукцию из шунгита от производителя.
Поездка в питомник ездовых собак и северных оленей.
Сначала на экскурсии вас ждет знакомство с его главными обитателями — Сибирскими и Аляскинскими хаски. Это чемпионы и участники знаменитых гонок в России и за рубежом. Под их лапы ложились тысячи километров труднейших снежных трасс. А еще эти пушистые северные псы необычайно дружелюбны, их сердца полны доверия к людям и радости жизни.
Теперь встретимся с семьей ручных Северных оленей! Вы не только сможете сделать запоминающиеся фото с этими благородными арктическими животными, но и самостоятельно покормить их любимым лакомством — белым мхом ягелем!
Вам расскажут о тундровых оленях в природе и в неволе, их роли в жизни человека и освоении Крайнего севера.
Посещение подворья Мезенских лошадей.
А теперь самое интересное: инструктаж по основам управления собачьей упряжкой и путешествие по подготовленной трассе 10 км в сопровождении инструктора, 2 человека в одной нарте.
Держитесь крепче, ведь вас везут настоящие спортсмены через сосновый бор, смешанный лес и замерзшее таежное болото!
По возвращении для вас готов горячий чай с закусками национальной карельской кухни: горячие пирожки-калитки с пшеном и картофелем, сандвичи с карельской малосольной форелью, соленья, травяной чай со сладостями.
На обратном пути в Петрозаводск Вы посетите природный заповедник "Кивач".
В заповеднике Вы полюбуетесь на самый известный в Карелии водопад Кивач. Он воспет в русской поэзии как «северный богатырь». Здесь же увидите карельскую березу — знаменитую «золушку» северных лесов, познакомитесь с коллекцией дендропарка и музеем Природы.
Возвращение в отель.
Рускеала, отъезд
Завтрак (шведский стол).
Освобождение номеров. Выезд на экскурсию в горный парк «Рускеала», вещи берем с собой (260 км от Петрозаводска).
По пути остановка в живописном местечке у Рускеальских водопадов. Здесь проходили съемки культового советского фильма «А зори здесь тихие». Сейчас это прекрасное место для прогулок и фотосессии на природе.
«Рускеала» — самый посещаемый туристический объект в Карелии в настоящее время.
Наземная экскурсия по горному парку в составе группы. На протяжении 300 лет здесь добывали мрамор для украшения дворцов и храмов Северной столицы. В огромной рукотворной чаше образовалось Мраморное озеро, на которое теперь любуются многочисленные туристы.
Скальный грот и штольни, вырубленные в скалах, Итальянский карьер, Мраморная площадь произведут на Вас неизгладимое впечатление. Аналогов этому уникальному природному объекту нет ни в России, ни в Европе!
Индивидуальные экскурсии проводятся при наличии технической возможности с доплатой.
За дополнительную плату:
- экскурсия «Подземная Рускеала», троллей над Мраморным озером (zip-line), тарзанка, посещение историко-культурного центра;
- конная прогулка по территории горного парка на санях (максимально 4 человека, продолжительность 30-40 мин.). Стоимость 5500 руб. за группу (лучше бронировать заранее).
На территории горного парка есть несколько кафе и сувенирные магазины.
С 4 декабря 2023 года маршрут «Подземная Рускеала» будет закрыт для проведения ремонтных работ. Точный срок их окончания не известен.
Дополнительные услуги приобретаются непосредственно на месте, в кассах горного парка. Заранее не бронируются.
Из горного парка рекомендуем поехать на ретропоезде «Рускеальский экспресс» по маршруту «Рускеала — Сортавала» — это интересное путешествие пройдет в атмосфере начала ХХ века.
В поезде есть даже «Царское купе» и вагон-ресторан! Билеты на поезд приобретайте заранее на сайте РЖД (билеты не включены в стоимость тура).
Отъезд домой из г. Сортавала на поезде:
- 18:45 в Санкт-Петербург № 822Ч «Ласточка» (прибытие в 22:43);
- 20:25 в Москву № 160А (прибытие в 10:16 на следующий день).
Возможно также вернуться обратно в Петрозаводск и уехать из г. Петрозаводска.
Если туристы хотят продлить свой отдых в Карелии, забронируем дополнительное проживание в гостинице или в загородном клубе.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размера группы и размещения, руб:
Размещение
Стоимость
При группе 5 человек
42 500 руб. /чел 2-местный номер
44 300 руб. /чел 1-местный номер
41 400 руб. /чел доп. место
При группе 4 человека
46 900 руб. /чел 2-местный номер
48 700 руб. /чел 1-местный номер
45 800 руб. /чел доп. место
При группе 3 человека
54 500 руб. /чел 2-местный номер
56 300 руб. /чел 1-местный номер
53 400 руб. /чел доп. место
При группе 2 человека
63 500 руб. /чел 2-местный номер
65 300 руб. /чел 1-местный номер
62 400 руб. /чел доп. место
Скидки
3 500 руб. /школьник до 12 лет (включительно)
500 руб. /школьник от 13 до 17 лет
300 руб. /пенсионер 60+
По желанию туристов возможно забронировать другой вариант размещения.
Варианты проживания
«Северная» 4
Отель «Северная» расположен в центре Петрозаводска, всего в 1 км от Онежского озера и в 15 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала и остановок общественного транспорта.
К услугам гостей отеля «Северная» широкий выбор номеров, люксов и апартаментов, укомплектованных всем необходимым.
В отеле работает бизнес-центр с помещениями для совещаний.
Внимательные сотрудники отеля «Северная» окажут помощь в оформлении визы и могут организовать экскурсии по запросу.
Рядом с отелем «Северная» можно посетить торговые и деловые районы города, также поблизости открыты рестораны и музеи. Гости могут познакомиться с неоклассическим архитектурным наследием Петрозаводска или прогуляться вдоль Онежского озера.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле 4* в г. Петрозаводске (2 суток)
- Питание по программе (3 завтрака, 1 чаепитие с закусками национальной кухни)
- Индивидуальная обзорная экскурсия по Петрозаводску
- Посещение центра Karelian design
- 1 гастрономический мастер-класс
- Экскурсия в Пещере петроглифов
- Посещение центра по производству изделий из шунгита
- Индивидуальная программа в питомнике ездовых собак и северных оленей (экскурсия, катание на собачьей упряжке 10 км)
- Индивидуальная экскурсия в заповедник «Кивач»
- Экскурсия в горный парк «Рускеала»
- Индивидуальное транспортное обслуживание
- Работа гида и сопровождающего
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
- Питание, не включенное в стоимость тура
- Ж/д билеты на ретропоезд «Рускеальский экспресс» (Рускеала - Сортавала)
- Услуги и экскурсии за доп. плату
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Возможны ли изменения в программе?
При отсутствии снежного покрова программа в питомнике заменяется на джип-тур.
По запросу рассчитаем тур на любое количество человек.
По вариантам размещения учтем индивидуальные пожелания. В туре посчитан вариант гостиницы для примера.
Данный тур актуален в течение всего зимнего периода (примерно с начала декабря до начала апреля). Просим уточнять стоимость на нужные даты.
В программу можно внести изменения в зависимости от пожеланий заказчика (продолжительность, объекты, размещение, питание).
Республика Карелия пользуется большим туристическим спросом. Поэтому раннее бронирование приветствуется, чтобы обеспечить нужное размещение и услуги.