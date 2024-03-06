2 день

Центр шунгита, питомник ездовых собак и северных оленей, заповедник «Кивач»

Завтрак (шведский стол).

Посещение центра по производству изделий из шунгита.

Это уникальный минерал, который добывается только в Карелии. Целебные свойства этого камня были известны уже более 300 лет назад, а во времена Петра Великого был издан указ, по которому каждому солдату было предписано носить кусочек шунгита в своем походном ранце.

Вам расскажут о его свойствах и угостят вкусным карельским чаем. Здесь вы отдохнете в шунгитовой пещере, чтобы организм зарядился живой энергией и сможете приобрести продукцию из шунгита от производителя.

Поездка в питомник ездовых собак и северных оленей.

Сначала на экскурсии вас ждет знакомство с его главными обитателями — Сибирскими и Аляскинскими хаски. Это чемпионы и участники знаменитых гонок в России и за рубежом. Под их лапы ложились тысячи километров труднейших снежных трасс. А еще эти пушистые северные псы необычайно дружелюбны, их сердца полны доверия к людям и радости жизни.

Теперь встретимся с семьей ручных Северных оленей! Вы не только сможете сделать запоминающиеся фото с этими благородными арктическими животными, но и самостоятельно покормить их любимым лакомством — белым мхом ягелем!

Вам расскажут о тундровых оленях в природе и в неволе, их роли в жизни человека и освоении Крайнего севера.

Посещение подворья Мезенских лошадей.

А теперь самое интересное: инструктаж по основам управления собачьей упряжкой и путешествие по подготовленной трассе 10 км в сопровождении инструктора, 2 человека в одной нарте.

Держитесь крепче, ведь вас везут настоящие спортсмены через сосновый бор, смешанный лес и замерзшее таежное болото!

По возвращении для вас готов горячий чай с закусками национальной карельской кухни: горячие пирожки-калитки с пшеном и картофелем, сандвичи с карельской малосольной форелью, соленья, травяной чай со сладостями.

На обратном пути в Петрозаводск Вы посетите природный заповедник "Кивач".

В заповеднике Вы полюбуетесь на самый известный в Карелии водопад Кивач. Он воспет в русской поэзии как «северный богатырь». Здесь же увидите карельскую березу — знаменитую «золушку» северных лесов, познакомитесь с коллекцией дендропарка и музеем Природы.

Возвращение в отель.