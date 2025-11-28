Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Петрозаводску — городу, где современность встречается с природной красотой! Начнем экскурсию в живописном ботаническом саду, где вы увидите разнообразие растений и цветов, погружая вас в атмосферу спокойствия и гармонии.

Скантур Ваш гид в Петрозаводске Написать вопрос Групповой тур Длитель­ность 1 день На чём проводится На автобусе 3450 ₽ за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Описание тура Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Петрозаводску — городу, где современность встречается с природной красотой! Начнем экскурсию в живописном ботаническом саду, где вы увидите разнообразие растений и цветов, погружая вас в атмосферу спокойствия и гармонии. Ещё одной остановкой станет загадочный Каменный лабиринт — уникальное место, полное древних тайн и мистики - здесь вы сможете пофантазировать о том, какие истории скрыты в его камнях. А с обзорной площадке «Чёртов стул» открывается захватывающий панорамный вид на город и окрестности. Завершим наше путешествие прогулкой по набережной Онежского озера, где вас ждет свежий воздух и великолепные виды на воду, отражающую небесные оттенки! Секреты, которые хранит Петрозаводск, ждут вас — присоединяйтесь к экскурсии и откройте для себя этот неповторимый уголок России! Важно! Правила оплаты тура от организатора: 1) предоплата либо полная оплата тура на «Спутник8» онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки; 2) предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки. Важная информация: Важно! Правила оплаты тура от организатора: 1) предоплата либо полная оплата тура на «Спутник8» онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки; 2) предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату