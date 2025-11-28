Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Петрозаводску — городу, где современность встречается с природной красотой! Начнем экскурсию в живописном ботаническом саду, где вы увидите разнообразие растений и цветов, погружая вас в атмосферу спокойствия и гармонии.
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Петрозаводску — городу, где современность встречается с природной красотой! Начнем экскурсию в живописном ботаническом саду, где вы увидите разнообразие растений и цветов, погружая вас в атмосферу спокойствия и гармонии. Ещё одной остановкой станет загадочный Каменный лабиринт — уникальное место, полное древних тайн и мистики - здесь вы сможете пофантазировать о том, какие истории скрыты в его камнях. А с обзорной площадке «Чёртов стул» открывается захватывающий панорамный вид на город и окрестности. Завершим наше путешествие прогулкой по набережной Онежского озера, где вас ждет свежий воздух и великолепные виды на воду, отражающую небесные оттенки! Секреты, которые хранит Петрозаводск, ждут вас — присоединяйтесь к экскурсии и откройте для себя этот неповторимый уголок России! Важно! Правила оплаты тура от организатора: 1) предоплата либо полная оплата тура на «Спутник8» онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки; 2) предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки.
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ботанический сад
- Каменный лабиринт
- Обзорная площадка Чёртов стул
- Экскурсия по Петрозаводску и Онежской набережной
Что включено
- Трансфер на комфортабельном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
- Сопровождение профессиональным лицензированным гидом
- Обзорная экскурсия по территории Ботанического сада
- Входные билеты на территорию ботанического сада Петрозаводского Государственного университета
- Посещение природной достопримечательности Чёртов стул
- Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Петрозаводску
- Увлекательные трассовые экскурсии о Карелии.
Что не входит в цену
- Оплачивается самостоятельно до/nначала тура:
- Ж/д билеты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Петрозаводск, пл. Гагарина, д. 1 (отель «Piter Inn»)
Завершение: Г. Петрозаводск, пл. Гагарина, 1 (отель «Piter Inn»)
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1 дня
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
