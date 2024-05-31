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в Петрозаводске, затем путешествие по Онежскому озеру на теплоходе в Кижи- музей под открытым небом. Успели посмотреть водопад Кивач на реке Суна, Рускеальское месторождение по добыче белого мрамора на Белой горе. И на всех экскурсиях наш замечательный гид Анна очень интересно рассказывала про историю Карелии, про быт местного населения, про богатство и величие Северного края Вокруг Белой горы люди строят из камней фигурки и загадывают желания) Я вот тоже построила свою фигурку среди них и загадала желание. Надеюсь, сбудется! Большое спасибо нашему гиду Анне и всем сотрудникам тур фирмы-все было на высшем уровне, в том числе проживание и завтраки в гостинице «Питер ИНН», поездки на комфортабельном автобусе. Вам оценка-наивысшая-5 с плюсом!