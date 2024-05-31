Обзорные и познавательные туры Петрозаводска

Найдено 10 туров в категории «Обзорные» в Петрозаводске, цены от 22 500 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тур-знакомство: Петрозаводск, Кижи и «Рускеала»
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
5 отзывов
Тур-знакомство: Петрозаводск, Кижи и «Рускеала»
Изучить основные достопримечательности и отдохнуть в тишине карельской земли
Начало: Петрозаводск, ж. - д. вокзал, 08:00
«дома Яковлева — знакомство с карельскими традициями»
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
25 900 за человека
Белые ночи. Обзорный тур по Карелии и Соловкам
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Белые ночи. Обзорный тур по Карелии и Соловкам
Начало: г. Петрозаводск
«Обзорная экскурсия по столице Карелии и прогулка по Онежской набережной»
24 июня в 10:00
29 июля в 10:00
от 60 600 за человека
Величие Кижи и Валаама. Обзорный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Величие Кижи и Валаама. Обзорный тур
Начало: Г. Петрозаводск
«Обзорная экскурсия по столице Карелии»
24 июня в 10:00
15 июля в 10:00
от 26 900 за человека
Знакомство с Карелией
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Знакомство с Карелией
Начало: Г. Петрозаводск
«Обзорная экскурсия по острову занимает 1,5 часа»
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от 25 900 за человека
Знакомство с Карелией. Недельный сплав по реке Шуя
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Знакомство с Карелией. Недельный сплав по реке Шуя
Начало: г. Петрозаводск
«Река Шуя идеально подходит для первого знакомства с Карелией»
5 июля в 10:00
12 июля в 10:00
22 500 за человека
Белые ночи на Белом море: путешествие на Соловки
Авторский тур
6 дней
Белые ночи на Белом море: путешествие на Соловки
Побывать в Соловецком монастыре, попробовать суп из мидий и прокатиться на вёсельной лодке
Начало: Ж. - д. станция Кемь, 12:30
«Главное условие: дети могут пройти пешком до 10 км в день»
17 июня в 12:30
2 сен в 12:30
79 000 за человека
Тайны Соловецких островов: святые места и царство теней
Авторский тур
7 дней
Тайны Соловецких островов: святые места и царство теней
Узнать о событиях прошлого, увидеть загадочные каменные лабиринты и полюбоваться озёрами и тундрой
Начало: Кемь, 11:00, у центрального входа на железнодорожн...
«В этот день пройдём по следам недавнего печального прошлого — вы познакомитесь с историей лагеря особого назначения, крупнейшего в СССР исправительно-трудового учреждения на Соловецких островах»
1 сен в 08:00
82 900 за человека
Карелия в белом наряде: зимняя сказка в Петрозаводске, Приладожье и парке «Рускеала»
🚗 На машине
❄️ На снегоходах
Авторский тур
3 дня
Карелия в белом наряде: зимняя сказка в Петрозаводске, Приладожье и парке «Рускеала»
Пожить на берегу Ладожского озера, прокатиться вдоль шхер на аэролодке и увидеть топовые места
Начало: Петрозаводск, 09:00
«Вы познакомитесь с живописным Северным Приладожьем, прокатитесь на аэролодке или снегоходах вдоль Ладожских шхер, желающие смогут посетить питомник хаски»
13 дек в 08:00
23 дек в 08:00
43 900 за человека
Аромат леса и сила воды: перезагрузка в Карелии с проживанием в глэмпинге
🚗 На машине
🚤 На катере
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
Аромат леса и сила воды: перезагрузка в Карелии с проживанием в глэмпинге
Посетить живописные места Северного Приладожья, прокатиться на катере и погулять по Валааму
Начало: Петрозаводск, 09:00/Сортавала, 10:30
«Встречаемся и после знакомства и небольшой прогулки по городу едем в Северное Приладожье»
21 июня в 09:00
25 июня в 08:00
4790043 110 за человека
Популярная Карелия: топовые места и отдых в глэмпинге на берегу Ладоги
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
Популярная Карелия: топовые места и отдых в глэмпинге на берегу Ладоги
Посетить Кижи и Валаам, парк «Рускеала» и водопады и насладиться единением с природой
Начало: Петрозаводск, аэропорт или ж. - д. вокзал, 09:00
«Зарядившись его энергией и насладившись единением с природой, вернёмся в Петрозаводск, чтобы продолжить знакомство уже с другой частью Карелии»
21 июня в 09:00
25 июня в 09:00
84 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • И
    Игорь
    31 мая 2024
    Знакомство с Карелией
    Все прошло прекрасно.
  • Т
    Татьяна
    31 мая 2024
    Знакомство с Карелией
    Тур в Карелию очень понравился! Экскурсоводы рассказываю очень интересно и увлекательно! Гиды влюблены в свой родной край, все расскажут, ответят на любые вопросы (о культуре, об истории, о природе) подскажут что стоит посетить в городе (музеи, рестораны, сувенирные лавки). Лучшие!
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  • Э
    Эвелина
    28 мая 2024
    Знакомство с Карелией
    Тур " Знакомство с Карелией" очень интересный и познавательный. Завораживающая красота края, интересные факты истории и легенды от гидов.
  • Ю
    Юлия
    1 ноября 2023
    Праздник 8 марта в Карелии. Обзорный тур
    Положительные
    ПоложительныеПоложительныеПоложительныеПоложительныеПоложительныеПоложительныеПоложительныеПоложительныеПоложительные
  • Г
    Галина
    22 сентября 2023
    Величие Кижи и Валаама. Обзорный тур
    Благодарю "Большую страну" за наше небольшое путешествие. Очень довольны туром по Карелии, рассчитанным на 3 дня, организация хорошая, замечательные гиды
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    и программа отличная, было и немного свободного времени в городе. Отдельно порадовало информационное сопровождение и поддержка от компании(в тг и на почте), всегда на связи и все инструкции максимально четкие и понятные. Будем следить за рассылкой в поисках идей для следующего приключения. Рады, что выбрали тур в вашей компании.

  • А
    Анна
    15 сентября 2023
    Тур-знакомство: Петрозаводск, Кижи и «Рускеала»
    Очень понравился тур. Организовано все четко и понятно. Встретили у вокзала, покормили, завезли в гостиницу, где мы смогли оставить вещи
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    в камаре хранения. И отправились на экскурсию. Очень оценили смс по вечерам с информацией о предстоящей экскурсии! Автобусы чистые и комфортабельные. Гидам и водителям - отдельное спасибо! Выбрали поездку в сентябре и не прогадали. Туристов меньше и мы везде проходили без очередей. Даже в Рускеала удалось покататься на водной платформе. С погодой тоже повезло! Зонты с собой проносили как обереги 😁 Красивейшая природа, везде много арт-объектов, выполненных в разной технике.

    Очень понравился тур. Организовано все четко и понятно. Встретили у вокзала, покормили, завезли в гостиницу, гдеОчень понравился тур. Организовано все четко и понятно. Встретили у вокзала, покормили, завезли в гостиницу, гдеОчень понравился тур. Организовано все четко и понятно. Встретили у вокзала, покормили, завезли в гостиницу, гдеОчень понравился тур. Организовано все четко и понятно. Встретили у вокзала, покормили, завезли в гостиницу, гдеОчень понравился тур. Организовано все четко и понятно. Встретили у вокзала, покормили, завезли в гостиницу, гдеОчень понравился тур. Организовано все четко и понятно. Встретили у вокзала, покормили, завезли в гостиницу, гдеОчень понравился тур. Организовано все четко и понятно. Встретили у вокзала, покормили, завезли в гостиницу, гдеОчень понравился тур. Организовано все четко и понятно. Встретили у вокзала, покормили, завезли в гостиницу, гдеОчень понравился тур. Организовано все четко и понятно. Встретили у вокзала, покормили, завезли в гостиницу, где
  • А
    Анастасия
    14 сентября 2023
    Белые ночи. Обзорный тур по Карелии и Соловкам
    Большое спасибо за прекрасное время, проведенное в Карелии и на Соловецких островах!!!!!! Отдельное спасибо нашему гиду Анне, без неё было
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    бы трудно узнать хотя бы часть того, что теперь мне известно!!! В пути было очень комфортно и интересно, несмотря на большие расстояния, которые мы преодолевали. Во всех гостиницах было достаточно уютно, чтобы отдохнуть и идти дальше!!! Есть желание вернуться еще ни один раз!

  • С
    Светлана
    13 сентября 2023
    Величие Кижи и Валаама. Обзорный тур
    Мы с подругой очень довольны путешествием! Вдохновились яркими впечатлениями, природой Карелии и интересным и познавательным рассказом и информацией экскурсовода Анны и гида в Кижах Татьяны! Спасибо за Вашу работу, работу всего коллектива туроператора Большая страна!
  • Л
    Людмила
    11 сентября 2023
    Величие Кижи и Валаама. Обзорный тур
    Мы с подругой взяли отличный тур через фирму «Большая Страна» на 3 дня и получили огромное удовольствие! Посетили памятные места
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    в Петрозаводске, затем путешествие по Онежскому озеру на теплоходе в Кижи- музей под открытым небом. Успели посмотреть водопад Кивач на реке Суна, Рускеальское месторождение по добыче белого мрамора на Белой горе. И на всех экскурсиях наш замечательный гид Анна очень интересно рассказывала про историю Карелии, про быт местного населения, про богатство и величие Северного края Вокруг Белой горы люди строят из камней фигурки и загадывают желания) Я вот тоже построила свою фигурку среди них и загадала желание. Надеюсь, сбудется! Большое спасибо нашему гиду Анне и всем сотрудникам тур фирмы-все было на высшем уровне, в том числе проживание и завтраки в гостинице «Питер ИНН», поездки на комфортабельном автобусе. Вам оценка-наивысшая-5 с плюсом!

  • Е
    Елена
    30 августа 2023
    Белые ночи. Обзорный тур по Карелии и Соловкам
    Необычайно красивый, это не передать словами, и познавательный тур по Карелии и Соловецким островам. Отдельное спасибо великолепному гиду принимающей стороны Анне, без неё экскурсия не была бы такой чудесной.

Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Обзорные»

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  2. Водопад Кивач
  3. Остров Валаам
  4. Марциальные воды
  5. Курорт Марциальные воды
  6. Ладожские шхеры
  7. Ладожское озеро
  8. Мраморный каньон
  9. Кивач
  10. Онежская набережная
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