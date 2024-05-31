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Авторский тур
3 дня
Тур-знакомство: Петрозаводск, Кижи и «Рускеала»
Изучить основные достопримечательности и отдохнуть в тишине карельской земли
Начало: Петрозаводск, ж. - д. вокзал, 08:00
«дома Яковлева — знакомство с карельскими традициями»
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
25 900₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Белые ночи. Обзорный тур по Карелии и Соловкам
Начало: г. Петрозаводск
«Обзорная экскурсия по столице Карелии и прогулка по Онежской набережной»
24 июня в 10:00
29 июля в 10:00
от 60 600₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Величие Кижи и Валаама. Обзорный тур
Начало: Г. Петрозаводск
«Обзорная экскурсия по столице Карелии»
24 июня в 10:00
15 июля в 10:00
от 26 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Знакомство с Карелией
Начало: Г. Петрозаводск
«Обзорная экскурсия по острову занимает 1,5 часа»
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от 25 900₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Знакомство с Карелией. Недельный сплав по реке Шуя
Начало: г. Петрозаводск
«Река Шуя идеально подходит для первого знакомства с Карелией»
5 июля в 10:00
12 июля в 10:00
22 500₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Белые ночи на Белом море: путешествие на Соловки
Побывать в Соловецком монастыре, попробовать суп из мидий и прокатиться на вёсельной лодке
Начало: Ж. - д. станция Кемь, 12:30
«Главное условие: дети могут пройти пешком до 10 км в день»
17 июня в 12:30
2 сен в 12:30
79 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Тайны Соловецких островов: святые места и царство теней
Узнать о событиях прошлого, увидеть загадочные каменные лабиринты и полюбоваться озёрами и тундрой
Начало: Кемь, 11:00, у центрального входа на железнодорожн...
«В этот день пройдём по следам недавнего печального прошлого — вы познакомитесь с историей лагеря особого назначения, крупнейшего в СССР исправительно-трудового учреждения на Соловецких островах»
1 сен в 08:00
82 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Карелия в белом наряде: зимняя сказка в Петрозаводске, Приладожье и парке «Рускеала»
Пожить на берегу Ладожского озера, прокатиться вдоль шхер на аэролодке и увидеть топовые места
Начало: Петрозаводск, 09:00
«Вы познакомитесь с живописным Северным Приладожьем, прокатитесь на аэролодке или снегоходах вдоль Ладожских шхер, желающие смогут посетить питомник хаски»
13 дек в 08:00
23 дек в 08:00
43 900₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
Аромат леса и сила воды: перезагрузка в Карелии с проживанием в глэмпинге
Посетить живописные места Северного Приладожья, прокатиться на катере и погулять по Валааму
Начало: Петрозаводск, 09:00/Сортавала, 10:30
«Встречаемся и после знакомства и небольшой прогулки по городу едем в Северное Приладожье»
21 июня в 09:00
25 июня в 08:00
4790043 110₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Популярная Карелия: топовые места и отдых в глэмпинге на берегу Ладоги
Посетить Кижи и Валаам, парк «Рускеала» и водопады и насладиться единением с природой
Начало: Петрозаводск, аэропорт или ж. - д. вокзал, 09:00
«Зарядившись его энергией и насладившись единением с природой, вернёмся в Петрозаводск, чтобы продолжить знакомство уже с другой частью Карелии»
21 июня в 09:00
25 июня в 09:00
84 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ИИгорь31 мая 2024Все прошло прекрасно.
- ТТатьяна31 мая 2024Тур в Карелию очень понравился! Экскурсоводы рассказываю очень интересно и увлекательно! Гиды влюблены в свой родной край, все расскажут, ответят на любые вопросы (о культуре, об истории, о природе) подскажут что стоит посетить в городе (музеи, рестораны, сувенирные лавки). Лучшие!
- ЭЭвелина28 мая 2024Тур " Знакомство с Карелией" очень интересный и познавательный. Завораживающая красота края, интересные факты истории и легенды от гидов.
- ЮЮлия1 ноября 2023Праздник 8 марта в Карелии. Обзорный турПоложительные
- ГГалина22 сентября 2023Благодарю "Большую страну" за наше небольшое путешествие. Очень довольны туром по Карелии, рассчитанным на 3 дня, организация хорошая, замечательные гиды
- ААнна15 сентября 2023Очень понравился тур. Организовано все четко и понятно. Встретили у вокзала, покормили, завезли в гостиницу, где мы смогли оставить вещи
- ААнастасия14 сентября 2023Большое спасибо за прекрасное время, проведенное в Карелии и на Соловецких островах!!!!!! Отдельное спасибо нашему гиду Анне, без неё было
- ССветлана13 сентября 2023Мы с подругой очень довольны путешествием! Вдохновились яркими впечатлениями, природой Карелии и интересным и познавательным рассказом и информацией экскурсовода Анны и гида в Кижах Татьяны! Спасибо за Вашу работу, работу всего коллектива туроператора Большая страна!
- ЛЛюдмила11 сентября 2023Мы с подругой взяли отличный тур через фирму «Большая Страна» на 3 дня и получили огромное удовольствие! Посетили памятные места
- ЕЕлена30 августа 2023Необычайно красивый, это не передать словами, и познавательный тур по Карелии и Соловецким островам. Отдельное спасибо великолепному гиду принимающей стороны Анне, без неё экскурсия не была бы такой чудесной.
Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Обзорные»
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