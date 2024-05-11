Групповые туры Петрозаводска

Найдено 24 тура в категории «Групповые» в Петрозаводске, цены от 8 950 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
От Петрозаводска до Рускеалы: знаменитые места Карелии за 2 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
2 отзыва
От Петрозаводска до Рускеалы: знаменитые места Карелии за 2 дня
Погулять по жерлу потухшего вулкана и полюбоваться узорами Мраморного каньона
Начало: Петрозаводск, железнодорожный вокзал, 7:50
10 июня в 07:50
11 июня в 07:50
15 895 за человека
Тур-знакомство: Петрозаводск, Кижи и «Рускеала»
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
5 отзывов
Тур-знакомство: Петрозаводск, Кижи и «Рускеала»
Изучить основные достопримечательности и отдохнуть в тишине карельской земли
Начало: Петрозаводск, ж. - д. вокзал, 08:00
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
25 900 за человека
Большое путешествие: 3 дня в Карелии
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
15 отзывов
Большое путешествие: 3 дня в Карелии
Начало: Площадь Гагарина д. 1
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 16 350 за человека
Карельский экспресс: от водопада Кивач до Валаама
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня 15 часов
2 отзыва
Карельский экспресс: от водопада Кивач до Валаама
Начало: Площадь Гагарина д. 1
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 19 250 за человека
Топ-3 по Карелии и «Рускеала» за два дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
1 день 11 часов
1 отзыв
Топ-3 по Карелии и «Рускеала» за два дня
Начало: Петрозаводск, пл. Гагарина, 1
12 июня в 09:20
15 июня в 09:20
от 8 950 за человека
ТОП места Карелии 3: Кижи, Валаам, Шхеры
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
2 отзыва
ТОП места Карелии 3: Кижи, Валаам, Шхеры
Начало: Пл. Гагарина, 1
11 июня в 09:00
18 июня в 09:00
от 16 950 за человека
ТОП-7 по Карелии за четыре дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
1 отзыв
ТОП-7 по Карелии за четыре дня
Начало: Пл. Гагарина, 1
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 16 750 за человека
Кижи, Рускеала и Валаам: лучшие места Карелии за три дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
5 отзывов
Кижи, Рускеала и Валаам: лучшие места Карелии за три дня
Увидеть самые известные достопримечательности Карелии и насладиться красотой Севера
Начало: Петрозаводск, отель Piter INN, площадь Гагарина 1,...
11 июня в 09:00
14 июня в 09:00
33 165 за человека
Активный отдых в Карелии
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Активный отдых в Карелии
Совершить дог-трекинг, сплавиться по реке и покорить Воттоваару
Начало: Петрозаводск, аэропорт (PES), 08:00. Если у вас не...
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
63 300 за человека
Природа, культура и кухня Карелии
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Природа, культура и кухня Карелии
Посетить горный парк и Онежскую набережную, обнять хаски и научиться печь калитки
Начало: Петрозаводск, до 08:00. Если у вас не получается п...
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
56 900 за человека
Белые ночи на Белом море: путешествие на Соловки
Авторский тур
6 дней
Белые ночи на Белом море: путешествие на Соловки
Побывать в Соловецком монастыре, попробовать суп из мидий и прокатиться на вёсельной лодке
Начало: Ж. - д. станция Кемь, 12:30
17 июня в 12:30
2 сен в 12:30
79 000 за человека
Тайны Соловецких островов: святые места и царство теней
Авторский тур
7 дней
Тайны Соловецких островов: святые места и царство теней
Узнать о событиях прошлого, увидеть загадочные каменные лабиринты и полюбоваться озёрами и тундрой
Начало: Кемь, 11:00, у центрального входа на железнодорожн...
1 сен в 08:00
82 900 за человека
Уютные выходные-перезагрузка на берегу Онежского озера
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
2 дня
Уютные выходные-перезагрузка на берегу Онежского озера
Попробовать карельскую кухню, прогуляться к маяку и прокатиться на лошадях
Начало: Петрозаводск, по договорённости
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
25 000 за человека
Карелия в белом наряде: зимняя сказка в Петрозаводске, Приладожье и парке «Рускеала»
🚗 На машине
❄️ На снегоходах
Авторский тур
3 дня
Карелия в белом наряде: зимняя сказка в Петрозаводске, Приладожье и парке «Рускеала»
Пожить на берегу Ладожского озера, прокатиться вдоль шхер на аэролодке и увидеть топовые места
Начало: Петрозаводск, 09:00
13 дек в 08:00
23 дек в 08:00
43 900 за человека
Топ-5 мест Карелии и водопад Кивач
🚌 На автобусе
Авторский тур
2.5 дня
Топ-5 мест Карелии и водопад Кивач
Начало: Площадь Гагарина, д. 1
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
от 14 450 за человека
Зимний вояж по Карелии
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Зимний вояж по Карелии
Начало: Петрозаводск, пл. Гагарина, 1
14 окт в 09:00
от 16 500 за человека
Аромат леса и сила воды: перезагрузка в Карелии с проживанием в глэмпинге
🚗 На машине
🚤 На катере
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
Аромат леса и сила воды: перезагрузка в Карелии с проживанием в глэмпинге
Посетить живописные места Северного Приладожья, прокатиться на катере и погулять по Валааму
Начало: Петрозаводск, 09:00/Сортавала, 10:30
21 июня в 09:00
25 июня в 08:00
4790043 110 за человека
От каменного века до викингов, от Кижи до Рускеала: индивидуальный тур по Карелии
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
От каменного века до викингов, от Кижи до Рускеала: индивидуальный тур по Карелии
Посетить дом из фильма «Любовь и голуби», пройти по лаве древнего вулкана и увидеть петроглифы
Начало: Петрозаводск, время встречи по договрённости
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
54 690 за человека
Ваше персональное путешествие вглубь веков: петроглифы, Кижи и Соловецкий монастырь
🚗 На машине
🚤 На катере
Авторский тур
6 дней
Ваше персональное путешествие вглубь веков: петроглифы, Кижи и Соловецкий монастырь
Прокатиться по Белому морю на катере, осмотреть наскальные рисунки и увидеть уснувший вулкан
Начало: Петрозаводск, время встречи по договрённости
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
58 300 за человека
Водная стихия Карелии: от Онеги до Ладоги с проживанием в загородном комплексе
🚗 На машине
🚤 На катере
Авторский тур
4 дня
Водная стихия Карелии: от Онеги до Ладоги с проживанием в загородном комплексе
Проплыть на катере по шхерам, отдохнуть в домиках с панорамным видом и посетить топовые локации
Начало: Петрозаводск, аэропорт или ж. - д. вокзал, 09:00
21 июня в 09:00
25 июня в 09:00
62 500 за человека
Популярная Карелия: топовые места и отдых в глэмпинге на берегу Ладоги
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
Популярная Карелия: топовые места и отдых в глэмпинге на берегу Ладоги
Посетить Кижи и Валаам, парк «Рускеала» и водопады и насладиться единением с природой
Начало: Петрозаводск, аэропорт или ж. - д. вокзал, 09:00
21 июня в 09:00
25 июня в 09:00
84 000 за человека
Прогулки по неизведанным тропам с проживанием в домиках на Ладожском озере
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
Прогулки по неизведанным тропам с проживанием в домиках на Ладожском озере
Отдохнуть на природе, насладиться пикником на безлюдном острове и увидеть «нетуристические» локации
Начало: Петрозаводск, аэропорт или ж. - д. вокзал, 09:00
21 июня в 09:00
25 июня в 09:00
45 900 за человека
Выходные в карельском лесу с костром и кинотеатром под звёздами
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
Выходные в карельском лесу с костром и кинотеатром под звёздами
Отдохнуть душой, полюбоваться Онежским озером и почувствовать походную романтику
Начало: Петрозаводск, 8:30
15 июня в 08:30
22 июня в 08:30
15 500 за человека
Водные развлечения, поездка на квадроциклах и глэмпинг в Карелии
🛻 На квадроциклах
Авторский тур
4 дня
Водные развлечения, поездка на квадроциклах и глэмпинг в Карелии
Сплавиться по Шуе на рафтах, прокатиться по бездорожью и погулять по озовой гряде
Начало: Петрозаводск, 09:00
21 июня в 09:00
25 июня в 09:00
68 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • В
    Валентина
    11 мая 2024
    Топ-3 по Карелии и «Рускеала» за два дня
    В целом все понравилось, хорошая экскурсия и места Есть моменты которые можно улучшить: Автобусы - не особо комфортабельные, старые, очень много видела
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    групп у которых автобусы гораздо лучше Микрофон - в первом автобусе микрофон фонил, первый день сложно было воспринимать информацию В рускеале - лучше бы по умолчанию была подземная экскурсия, по каньону и так было время походить самостоятельно, а вот на подземную успеть было сложно Гид понравилась, хорошая, отзывчивая. Интересно рассказывает, но в то же время иногда сложно удерживать нить повествования из за уточняющих объяснений, которые иногда затягиваются

  • Н
    Наталия
    11 марта 2024
    Большое путешествие: 3 дня в Карелии
    Основной тур ин крестный и насыщенный. По размещению - брали средний сегмент с завтраком - в отеле Ладога в Петрозаводске
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    дали номер под самой крышей без окна и настаивали на кормлении гречкой сухой на завтрак, удалось изменить, но осадок остался. Сеурахуоне в Сортавала с первого взгляда не презентабельный, но номер был со свежим ремонтом, ванная очень хорошая, но не хватило горячей воды чтобы помылись 2 человека. Так же не впечатлила экскурсия за доп. плату в третий день - водопады оказались сооружениями ГРЭС, до которых надо было дойти по любому льду, рудник - просто поворот с дороги, где можно постучать молотком по скале и добыть за 15 минут кучки сланца. В результате зоопарк был голосом за 2 часа. Если поехать туда самостоятельно можно спокойно погулять, а не бегом. Хотя, животные спят в основном в закрытых помещениях, на улице мало. Отдельное спасибо Гидам Кириллу и Игорю. Много интересной информации.

  • Е
    Елена
    4 октября 2023
    Большое путешествие: 3 дня в Карелии
    В целом все экскурсии понравились. В парке Рускеала не понравилось то, что сначало гуляли самостоятельно по парку час, потом экскурсия (пришлось
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    буквально бежать с другого конца парка, чтобы успеть), после экскурсии снова свободное время. Если бы экскурсию сделали вначале, то больше было бы возможности насладиться красотами парка

  • А
    Анна
    15 сентября 2023
    Тур-знакомство: Петрозаводск, Кижи и «Рускеала»
    Очень понравился тур. Организовано все четко и понятно. Встретили у вокзала, покормили, завезли в гостиницу, где мы смогли оставить вещи
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    в камаре хранения. И отправились на экскурсию. Очень оценили смс по вечерам с информацией о предстоящей экскурсии! Автобусы чистые и комфортабельные. Гидам и водителям - отдельное спасибо! Выбрали поездку в сентябре и не прогадали. Туристов меньше и мы везде проходили без очередей. Даже в Рускеала удалось покататься на водной платформе. С погодой тоже повезло! Зонты с собой проносили как обереги 😁 Красивейшая природа, везде много арт-объектов, выполненных в разной технике.

    Очень понравился тур. Организовано все четко и понятно. Встретили у вокзала, покормили, завезли в гостиницу, гдеОчень понравился тур. Организовано все четко и понятно. Встретили у вокзала, покормили, завезли в гостиницу, гдеОчень понравился тур. Организовано все четко и понятно. Встретили у вокзала, покормили, завезли в гостиницу, гдеОчень понравился тур. Организовано все четко и понятно. Встретили у вокзала, покормили, завезли в гостиницу, гдеОчень понравился тур. Организовано все четко и понятно. Встретили у вокзала, покормили, завезли в гостиницу, гдеОчень понравился тур. Организовано все четко и понятно. Встретили у вокзала, покормили, завезли в гостиницу, гдеОчень понравился тур. Организовано все четко и понятно. Встретили у вокзала, покормили, завезли в гостиницу, гдеОчень понравился тур. Организовано все четко и понятно. Встретили у вокзала, покормили, завезли в гостиницу, гдеОчень понравился тур. Организовано все четко и понятно. Встретили у вокзала, покормили, завезли в гостиницу, где
  • Е
    Екатерина
    12 сентября 2023
    Топ-10 Карелии в пятидневном туре из Петрозаводска
    Начнем с несостыковок: -на сайте "Предоплата не требуется, платите на месте" - по факту платишь сразу -на сайте "Бесплатная отмена за 48
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    ч" по факту при общении в чате предупреждают "если заходите поменять за 2 нед. то там уже будут удержания до 70%" Ну, а теперь о хорошем: приобретала тут с размещением в отеле "Комфорт" и очень была рада гостинице Сеурахуоне (да питание слабовато, но номер хорош). Экскурсии тоже были интересны и провели их очень хорошо. Автобусы и водители хорошие. Спасибо!

  • Е
    Елена
    9 августа 2023
    Кижи, Рускеала и Валаам: лучшие места Карелии за три дня
    Не было организована посадка на транспорт до острова, это большой минус
  • О
    Ольга
    8 июля 2023
    Места силы Карелии: Кижи и Воттоваара
    Спасибо,Вам,за интересные и насыщенные 2 экскурсионных дня! Жаль,что в виду погоды не состоялись Кижи,но альтернативное турне по основным достопримечательностям помогло посмотреть ещё больше и узнать Карелию глубже! Воттоваара вне всяких сомнений место,которое стоит увидеть,будучи в Петрозаводске!
  • Е
    Елена
    7 мая 2023
    От Петрозаводска до Рускеалы: знаменитые места Карелии за 2 дня
    Отличная экскурсия! Прошло всё отлично, было очень интересно. Наш гид (Никита Круглов) интересно рассказывал, был очень внимательным к группе и точно не давал заскучать!)
    Отличная экскурсия! Прошло всё отлично, было очень интересно. Наш гид (Никита Круглов) интересно рассказывал, был оченьОтличная экскурсия! Прошло всё отлично, было очень интересно. Наш гид (Никита Круглов) интересно рассказывал, был оченьОтличная экскурсия! Прошло всё отлично, было очень интересно. Наш гид (Никита Круглов) интересно рассказывал, был очень
  • А
    Анастасия
    30 октября 2022
    Главное в Карелии за 2 дня: из Петрозаводска до Сортавалы
    Бронировала тур на 2 дня (сб/вскр). Гидом был Никита. Хотелось бы отметить, что программа была очень насыщенная и интересная. Гид
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    обладал достаточным объемом знаний, рассказывал интересно, а также отвечал на все дополнительные вопросы. Прекрасное качество транспорта и водительские навыки. PS. Единственное, что оставило неизгладимое впечатление, так это то, что когда мы задержались (да, в чем наша вина) - группа уехала без нас, даже не позвонив и не уточнив, где мы и долго ли нас еще ждать))

  • Г
    Галина
    25 сентября 2022
    Кижи, Рускеала и Валаам: лучшие места Карелии за три дня
    Были разрозненные экскурсии и не всегда хватало общего руководства. Выдали ваучур на Кижи, но пока мы не приехали на остров,
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    не знали кто с нами будет заниматься и что мы будем там делать. Экскурсоводы не всегда попадались компетентными. Из всех гидов хочется сказать огромное спасибо только Никите. Он действительно очень интересно и много рассказывал и заботился о группе.

Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Групповые»

Самые популярные туры этой рубрики в Петрозаводске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 24
  1. От Петрозаводска до Рускеалы: знаменитые места Карелии за 2 дня
  2. Тур-знакомство: Петрозаводск, Кижи и «Рускеала»
  3. Большое путешествие: 3 дня в Карелии
  4. Карельский экспресс: от водопада Кивач до Валаама
  5. Топ-3 по Карелии и «Рускеала» за два дня
Какие места ещё посмотреть в Петрозаводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Рускеала
  2. Водопад Кивач
  3. Остров Валаам
  4. Марциальные воды
  5. Курорт Марциальные воды
  6. Ладожские шхеры
  7. Ладожское озеро
  8. Мраморный каньон
  9. Кивач
  10. Онежская набережная
Сколько стоит тур в Петрозаводске в июне 2024
Сейчас в Петрозаводске в категории "Групповые" можно забронировать 24 тура от 8 950 до 84 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 33 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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