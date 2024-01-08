Вы сможете побывать одновременно на берегах Онежского и Ладожского озер, заглянуть в гости к дружелюбным собакам хаски и северным оленям.
Описание тура
Зимний тур по Карелии
Приглашаем вас в увлекательное зимнее путешествие по Карелии, где каждый момент будет полон ярких впечатлений и незабываемых эмоций.
Уникальные природные красоты
Вы сможете насладиться великолепием природы, побывав на берегах двух величественных озер — Онежского и Ладожского. Эти места славятся своими живописными пейзажами, которые будут радовать вас на протяжении всего тура.
Встреча с северными друзьями
Не упустите возможность познакомиться с дружелюбными собаками хаски и северными оленями. Эти милые создания подарят вам множество положительных эмоций и сделают ваше путешествие еще более запоминающимся.
Горный парк «Рускеала»
Одной из главных достопримечательностей вашего тура станет посещение горного парка «Рускеала». Это место поразит вас своей красотой и величием, оставив в вашей памяти яркие впечатления.
Заключение
Не упустите шанс отправиться в это удивительное зимнее приключение, которое подарит вам новые эмоции и впечатления. Карелия ждет вас!
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Отель "Бюджет". Цена за человека в 2-х местном номере
|от 13 550 ₽
|Отель "Бюджет". Одноместный номер
|от 15 700 ₽
|Отель "Оптима". Цена за человека в 2-х местном номере
|от 14 450 ₽
|Отель "Оптима". Одноместный номер
|от 17 150 ₽
|Отель "Хит". Цена за человека в 2-х местном номере
|от 15 950 ₽
|Отель "Хит". Одноместный номер
|от 20 150 ₽
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Заповедник и водопад Кивач
- Питомник хаски и ферма северных оленей в резиденции ТалвиУкко
- Петрозаводск
- Водопады Ахвенкоски
- Горный парк «Рускеала»
- Сортавала
Что включено
- Трансфер на комфортабельном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
- Проживание в лучших отелях Петрозаводска в центре города и на берегу Онежского озера (зависит от выбранной категории отелей), 1 ночь
- Завтраки в отеле (кроме отелей категории «бюджет»)
- Остановка у рускеальских водопадов Ахвенкоски
- Входные билеты и экскурсия в заповедник «Кивач»
- Входные билеты и экскурсия в горный парк «Рускеала»
- Трассовые экскурсии от профессионального гида на протяжении всего тура
- Входные билеты в парк "Вотчина ТалвиУкко" и экскурсия "Северная сага". В период новогодних праздников (30.12.2024 - 08.01.2025) посещение дворца Снегурочки Лумикки, осмотр гранд-макета Карелия и визит в резиденцию не входит в стоимость и приобретается по желанию на месте.
Что не входит в цену
- ВАЖНО! ПОДСЕЛЕНИЯ НЕТ. Турист, путешествующий один, бронирует одноместный номер.
- Ж/д билеты до Петрозаводска и из Сортавала
- Ретропоезд «Рускеала» - Сортавала
- Завтрак в первый день тура в ресторане «Паулайнер» - 700 руб. (шведский стол)
- Комплексные обеды в туре: диапазон цен - 500-700 руб. /чел.
- Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: полный билет - 400 руб. /чел., /nдети до 7 лет - бесплатно, /nдети от 7 до 14 лет - 300 руб. /чел., /nстуденты (очн.) - 300 руб. /чел., /nпенсионеры - 300 руб. /чел.
- Активные развлечения в горном парке «Рускеала»: по ценам парка
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- ВАЖНО! Правила оплаты тура от организатора:
- Предоплата либо полная оплата тура на «Спутник8» онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки
- Предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки