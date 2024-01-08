Главное в Карелии за 2 дня: из Петрозаводска до Сортавалы

Из Петрозаводска в Рускеалу: тур на автобусе, путешествие по Карелии
Предлагаем вам отправиться в яркий и незабываемый зимний тур по Карелии.

Вы сможете побывать одновременно на берегах Онежского и Ладожского озер, заглянуть в гости к дружелюбным собакам хаски и северным оленям.
4
5 отзывов
Главное в Карелии за 2 дня: из Петрозаводска до Сортавалы
Главное в Карелии за 2 дня: из Петрозаводска до Сортавалы
Главное в Карелии за 2 дня: из Петрозаводска до Сортавалы
Ближайшие даты:
26
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янв16
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Время начала: 08:00, 09:00

Описание тура

Зимний тур по Карелии

Приглашаем вас в увлекательное зимнее путешествие по Карелии, где каждый момент будет полон ярких впечатлений и незабываемых эмоций.

Уникальные природные красоты

Вы сможете насладиться великолепием природы, побывав на берегах двух величественных озер — Онежского и Ладожского. Эти места славятся своими живописными пейзажами, которые будут радовать вас на протяжении всего тура.

Встреча с северными друзьями

Не упустите возможность познакомиться с дружелюбными собаками хаски и северными оленями. Эти милые создания подарят вам множество положительных эмоций и сделают ваше путешествие еще более запоминающимся.

Горный парк «Рускеала»

Одной из главных достопримечательностей вашего тура станет посещение горного парка «Рускеала». Это место поразит вас своей красотой и величием, оставив в вашей памяти яркие впечатления.

Заключение

Не упустите шанс отправиться в это удивительное зимнее приключение, которое подарит вам новые эмоции и впечатления. Карелия ждет вас!

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Отель "Бюджет". Цена за человека в 2-х местном номереот 13 550 ₽
Отель "Бюджет". Одноместный номерот 15 700 ₽
Отель "Оптима". Цена за человека в 2-х местном номереот 14 450 ₽
Отель "Оптима". Одноместный номерот 17 150 ₽
Отель "Хит". Цена за человека в 2-х местном номереот 15 950 ₽
Отель "Хит". Одноместный номерот 20 150 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Заповедник и водопад Кивач
  • Питомник хаски и ферма северных оленей в резиденции ТалвиУкко
  • Петрозаводск
  • Водопады Ахвенкоски
  • Горный парк «Рускеала»
  • Сортавала
Что включено
  • Трансфер на комфортабельном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
  • Проживание в лучших отелях Петрозаводска в центре города и на берегу Онежского озера (зависит от выбранной категории отелей), 1 ночь
  • Завтраки в отеле (кроме отелей категории «бюджет»)
  • Остановка у рускеальских водопадов Ахвенкоски
  • Входные билеты и экскурсия в заповедник «Кивач»
  • Входные билеты и экскурсия в горный парк «Рускеала»
  • Трассовые экскурсии от профессионального гида на протяжении всего тура
  • Входные билеты в парк "Вотчина ТалвиУкко" и экскурсия "Северная сага". В период новогодних праздников (30.12.2024 - 08.01.2025) посещение дворца Снегурочки Лумикки, осмотр гранд-макета Карелия и визит в резиденцию не входит в стоимость и приобретается по желанию на месте.
Что не входит в цену
  • ВАЖНО! ПОДСЕЛЕНИЯ НЕТ. Турист, путешествующий один, бронирует одноместный номер.
  • Ж/д билеты до Петрозаводска и из Сортавала
  • Ретропоезд «Рускеала» - Сортавала
  • Завтрак в первый день тура в ресторане «Паулайнер» - 700 руб. (шведский стол)
  • Комплексные обеды в туре: диапазон цен - 500-700 руб. /чел.
  • Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: полный билет - 400 руб. /чел., /nдети до 7 лет - бесплатно, /nдети от 7 до 14 лет - 300 руб. /чел., /nстуденты (очн.) - 300 руб. /чел., /nпенсионеры - 300 руб. /чел.
  • Активные развлечения в горном парке «Рускеала»: по ценам парка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Гагарина д. 1 (Петрозаводск)
Завершение: Ж/д вокзал Сортавала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • ВАЖНО! Правила оплаты тура от организатора:
  • Предоплата либо полная оплата тура на «Спутник8» онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки
  • Предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
2
1
Ю
8 янв 2024
Очень хороший экскурсовод Ирина! Спасибо ей за интересные рассказы, очень много исторических фактов и познавательных историй! Не понятна организация тура в первый день: мы перед рассветом в темноте гуляли по
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набережной Петрозаводска, а когда солнце встало и рассвело, мы пошли в музей ИЗО. Потом поехали к Талви Укко, а на водопад Кивач снова пошли в темноте. На мой взгляд, в музей ИЗО нам надо было идти вечером, как это и было заявлено в программе тура. А на улице надо находиться в светлое время суток. Я очень пожалела о выборе гостиницы (нам попалась Илма). Я думала, что на одну ночь и так сойдёт. Но завтрак в гостинице был невкусный, омлет и запеканка были несвежие, из холодильника. Ребенку потом пришлось Имодиум дать. У меня тоже живот болел два дня после этого завтрака. Единственный плюс - это чистота в номере и наличие всего необходимого, чтобы переночевать. Рекомендую чуть больше заплатить и выбрать хороший отель высшей категории. Всем, кто был во Фрегате, отель понравился.

Е
10 сен 2023
Сама по себе экскурсия интересная, насыщенная. Но вот организация подкачала: в первый день нас забрали от места сбора с опозданием на целый час, т. к. развозили других туристов по другим
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экскурсиям ещё. Отношение гида к нам, как клишним, т. к. вся группа, кроме нас, ехала на этом автобусе из Санкт-Петербурга. По программе окончание экскурсии - ж/д Сортавала, но гид сказал, что нас туда не повезут, а высадят в Сортавале и нам объяснят, как туда идти, как будто программа экскурсионная - это ничто. .

Т
11 мая 2023
А
30 окт 2022
Бронировала тур на 2 дня (сб/вскр). Гидом был Никита. Хотелось бы отметить, что программа была очень насыщенная и интересная. Гид обладал достаточным объемом знаний, рассказывал интересно, а также отвечал на
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все дополнительные вопросы. Прекрасное качество транспорта и водительские навыки.
PS. Единственное, что оставило неизгладимое впечатление, так это то, что когда мы задержались (да, в чем наша вина) - группа уехала без нас, даже не позвонив и не уточнив, где мы и долго ли нас еще ждать))

Р
3 апр 2022

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