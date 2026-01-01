Мои заказы

Вся Карелия. Мультитур от Онеги до Ладоги. Любые даты

Комфортный тур с уникальными впечатлениями
Описание тура

Этот тур — сочетание популярных локаций Карелии и её первозданной природы. Вместе мы проедем путь от Онежского до Ладожского озера, любуясь скалами, лесами, горами и водопадами. Прокатимся на катере по невероятной Ладоге, увидим Ладожские шхеры и остров Валаам с его уникальной природой. Не пропустим заповедник Кивач, с одноименным водопадом, а так же самый высокий водопад Карелии - Юканкоски (спрятанный глубоко в лесах). Посетим вулкан Гирвас и конечно горный парк Рускеала, желающие смогут добавить поездку на Ретро поезде и воспользоваться дополнительными услугами горного парка.

На маршруте Вы сможете отведать локальную кухню, а вечером наслаждаться природой на территории нашего загородного комплекса.

Мы можем провести этот тур индивидуально - по согласованию, в любые даты сезона.

Даты сборных мини- групп (до 10 чел) и подробное описание указаны ниже

Программа тура по дням

1 день

Приладожье - водопады - скалы - лесные тропы

Встреча с гидом по прибытии. Небольшая обзорная прогулка по городу, знакомство друг с другом, историей и современностью карельской столицы. Завтрак по желанию. Отправление навстречу приключениям.

Чтобы не терять времени, сразу же отправляемся в самую живописную часть Карелии — Северное Приладожье, именно оно славится уникальным рельефом, огромным количеством перепадов высот и множеством природных достопримечательностей.

Приключение на берегу Ладоги начинается с авторского авто-пешеходного маршрута по нетронутым природным локациям: сказочные тропы хвойного леса, фактурные скалы, панорамные виды на самое крупное озеро Европы, чай с карельскими ягодами и дружеское общение на берегу.

В обеденное время состоится заселение в глэмпинг. Далее нас ждет настоящее сафари по бездорожью на авто повышенной проходимости к трем водопадам, включая величественный Юканкоски — самый высокий водопад Карелии

Вечером будет свободное время для отдыха или совместного общения на берегу комплекса.

2 день

Рускеала - Ахинкоски - Паасо

После завтрака отправимся к самому известному месту Карелии - горный парк Рускеала. В парке у вас будет свободное время для осмотра локаций: мраморный каньон, итальянский карьер, горное озеро, белая гора, подземная штольня и др. Желающие могут приобрести дополнительные экскурсии: в подземный мир или музей Рускеалы, полет над каньоном, катание на лодке, катамаране. Группа поедет в парк на авто, но если Вы давно мечтали прокатиться на Ретро Поезде это возможно, если предварительно приобрести билеты. Укажите этот момент при бронировании.

Далее отправляемся к водопадам Ахинкоски - место съемок фильмов А зори здесь тихие и Темный мир. Система небольших, бурных водопадов, эко - тропа, подвесные мостики прямо над падением воды и причудливые деревянные скульптуры. Именно здесь можно приобрести любые карельские ягоды, включая морошку, чаи, полезные травы и многое другое. Обед организуем в одном из кафе на берегу Ладожского озера. А после покорим восхитительную гору - Паасонвуори, с которой открывается невероятный круговой обзор. Наверх ведет очень атмосферная лестница, а помимо пейзажей, гора обладает интересной и значимой средневековой историей

3 день

О. Валаам - Ладожские шхеры

Этот день мы проведем в карельском море. На причале вас ожидает небольшой частный катер, на котором вы отправитесь на прогулку среди Ладожских шхер - уникального наследия Ледникового периода.

Система островов, нетронутых человеком и узкие проливы между ними образуют картину, неповторимой красоты. На одном из первозданных островов состоится остановка для прогулки и единения с природой. После чего мы отправимся к знаменитому острову Валаам. На острове будет свободное время (2-3 часа), каждый гость, может самостоятельно выбрать, как его провести:

  • Посещение храмов, монастыря и, скитов

- Прогулки с аудиогидом или гидом из паломнической службы

- Отдых на берегу и природе

- Дополнительные экскурсии на лодках или гольф кар

- Прокат велосипедов и др

4 день

Водопад Кивач - вулкан Гирвас - гора Сампо

Знакомство с Юго-западом Карелии позади. По возвращению в Петрозаводск с берегов Ладоги, состоится заселение в отель на берегу Онежского озера или в центре города

Сегодня вас ждут локации севернее Петрозаводска. Отправимся к самому знаменитому водопаду Карелии - Кивач, который прекрасен в любое время года; возле водопада будет возможность погулять по старейшему заповеднику республики. После обеда, состоится поездка на древнейший вулкан Гирвас. Не переживайте, вулкан очень давно не действует, но у нас будет возможность прогуляться по причудливой горе из застывшей лавы и насладиться невероятными пейзажами созданным самой природой.

Вторая половина дня будет свободна от экскурсий, для самостоятельного изучения Петрозаводска или отдыха.

Варианты проживания

2-x местный номер

3-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание: глэмпинг на Ладожском озере (Барнхаус 2 - 3 местный) / 2 ночи + отель в г. Петрозаводск / 1 ночь
  • Трансфер
  • Сытные завтраки
  • Сопровождение гидом
  • Все входные билеты на маршруте
  • Водная прогулка на катере по Ладожским шхерам
  • Трансфер на катере к о. Валаам
  • Поездка по бездорожью на водопад Юканкоски
  • Авторский маршрут по нетронутым местам Приладожья
  • Помощь в покупке билетов
Что не входит в цену
  • Билеты в Карелию и обратно
  • Обеды, ужины (на выбор по меню)
  • Дополнительные экскурсии, развлечения и сувениры (по желанию)
  • Посещение о. Кижи (дополнительный день - по желанию)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Екатерина
Екатерина — Тревел-эксперт
Меня зовут Катя, я родилась и выросла в Карелии. Объездила пол России, но не нашла места лучше, чем родной регион. Я работаю в туризме уже 18-лет и с радостью делюсь своей
читать дальше

страстью к уникальным и насыщенным путешествиям. Я обожаю неформальные туры, которые открывают первозданные уголки природы и предлагают комфортный отдых. Именно такие приключения наша команда создает для своих гостей. Каждое путешествие — это настоящее приключение, способное помочь вам отвлечься от повседневной рутины, восстановить силы, завести знакомства и зарядиться положительными эмоциями. А иногда и вовсе изменить жизнь! Добро пожаловать в удивительную Карелию!

Тур входит в следующие категории Петрозаводска

