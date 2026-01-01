Описание Программа по дням Выбрать день Ответы на вопросы

Описание тура

Этот тур — сочетание популярных локаций Карелии и её первозданной природы. Вместе мы проедем путь от Онежского до Ладожского озера, любуясь скалами, лесами, горами и водопадами. Прокатимся на катере по невероятной Ладоге, увидим Ладожские шхеры и остров Валаам с его уникальной природой. Не пропустим заповедник Кивач, с одноименным водопадом, а так же самый высокий водопад Карелии - Юканкоски (спрятанный глубоко в лесах). Посетим вулкан Гирвас и конечно горный парк Рускеала, желающие смогут добавить поездку на Ретро поезде и воспользоваться дополнительными услугами горного парка.

На маршруте Вы сможете отведать локальную кухню, а вечером наслаждаться природой на территории нашего загородного комплекса.

Мы можем провести этот тур индивидуально - по согласованию, в любые даты сезона.

Даты сборных мини- групп (до 10 чел) и подробное описание указаны ниже