Описание тура
Этот тур — сочетание популярных локаций Карелии и её первозданной природы. Вместе мы проедем путь от Онежского до Ладожского озера, любуясь скалами, лесами, горами и водопадами. Прокатимся на катере по невероятной Ладоге, увидим Ладожские шхеры и остров Валаам с его уникальной природой. Не пропустим заповедник Кивач, с одноименным водопадом, а так же самый высокий водопад Карелии - Юканкоски (спрятанный глубоко в лесах). Посетим вулкан Гирвас и конечно горный парк Рускеала, желающие смогут добавить поездку на Ретро поезде и воспользоваться дополнительными услугами горного парка.
На маршруте Вы сможете отведать локальную кухню, а вечером наслаждаться природой на территории нашего загородного комплекса.
Мы можем провести этот тур индивидуально - по согласованию, в любые даты сезона.
Даты сборных мини- групп (до 10 чел) и подробное описание указаны ниже
Программа тура по дням
Приладожье - водопады - скалы - лесные тропы
Встреча с гидом по прибытии. Небольшая обзорная прогулка по городу, знакомство друг с другом, историей и современностью карельской столицы. Завтрак по желанию. Отправление навстречу приключениям.
Чтобы не терять времени, сразу же отправляемся в самую живописную часть Карелии — Северное Приладожье, именно оно славится уникальным рельефом, огромным количеством перепадов высот и множеством природных достопримечательностей.
Приключение на берегу Ладоги начинается с авторского авто-пешеходного маршрута по нетронутым природным локациям: сказочные тропы хвойного леса, фактурные скалы, панорамные виды на самое крупное озеро Европы, чай с карельскими ягодами и дружеское общение на берегу.
В обеденное время состоится заселение в глэмпинг. Далее нас ждет настоящее сафари по бездорожью на авто повышенной проходимости к трем водопадам, включая величественный Юканкоски — самый высокий водопад Карелии
Вечером будет свободное время для отдыха или совместного общения на берегу комплекса.
Рускеала - Ахинкоски - Паасо
После завтрака отправимся к самому известному месту Карелии - горный парк Рускеала. В парке у вас будет свободное время для осмотра локаций: мраморный каньон, итальянский карьер, горное озеро, белая гора, подземная штольня и др. Желающие могут приобрести дополнительные экскурсии: в подземный мир или музей Рускеалы, полет над каньоном, катание на лодке, катамаране. Группа поедет в парк на авто, но если Вы давно мечтали прокатиться на Ретро Поезде это возможно, если предварительно приобрести билеты. Укажите этот момент при бронировании.
Далее отправляемся к водопадам Ахинкоски - место съемок фильмов А зори здесь тихие и Темный мир. Система небольших, бурных водопадов, эко - тропа, подвесные мостики прямо над падением воды и причудливые деревянные скульптуры. Именно здесь можно приобрести любые карельские ягоды, включая морошку, чаи, полезные травы и многое другое. Обед организуем в одном из кафе на берегу Ладожского озера. А после покорим восхитительную гору - Паасонвуори, с которой открывается невероятный круговой обзор. Наверх ведет очень атмосферная лестница, а помимо пейзажей, гора обладает интересной и значимой средневековой историей
О. Валаам - Ладожские шхеры
Этот день мы проведем в карельском море. На причале вас ожидает небольшой частный катер, на котором вы отправитесь на прогулку среди Ладожских шхер - уникального наследия Ледникового периода.
Система островов, нетронутых человеком и узкие проливы между ними образуют картину, неповторимой красоты. На одном из первозданных островов состоится остановка для прогулки и единения с природой. После чего мы отправимся к знаменитому острову Валаам. На острове будет свободное время (2-3 часа), каждый гость, может самостоятельно выбрать, как его провести:
Посещение храмов, монастыря и, скитов
- Прогулки с аудиогидом или гидом из паломнической службы
- Отдых на берегу и природе
- Дополнительные экскурсии на лодках или гольф кар
- Прокат велосипедов и др
Водопад Кивач - вулкан Гирвас - гора Сампо
Знакомство с Юго-западом Карелии позади. По возвращению в Петрозаводск с берегов Ладоги, состоится заселение в отель на берегу Онежского озера или в центре города
Сегодня вас ждут локации севернее Петрозаводска. Отправимся к самому знаменитому водопаду Карелии - Кивач, который прекрасен в любое время года; возле водопада будет возможность погулять по старейшему заповеднику республики. После обеда, состоится поездка на древнейший вулкан Гирвас. Не переживайте, вулкан очень давно не действует, но у нас будет возможность прогуляться по причудливой горе из застывшей лавы и насладиться невероятными пейзажами созданным самой природой.
Вторая половина дня будет свободна от экскурсий, для самостоятельного изучения Петрозаводска или отдыха.
Варианты проживания
2-x местный номер
3-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание: глэмпинг на Ладожском озере (Барнхаус 2 - 3 местный) / 2 ночи + отель в г. Петрозаводск / 1 ночь
- Трансфер
- Сытные завтраки
- Сопровождение гидом
- Все входные билеты на маршруте
- Водная прогулка на катере по Ладожским шхерам
- Трансфер на катере к о. Валаам
- Поездка по бездорожью на водопад Юканкоски
- Авторский маршрут по нетронутым местам Приладожья
- Помощь в покупке билетов
Что не входит в цену
- Билеты в Карелию и обратно
- Обеды, ужины (на выбор по меню)
- Дополнительные экскурсии, развлечения и сувениры (по желанию)
- Посещение о. Кижи (дополнительный день - по желанию)