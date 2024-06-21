На маршруте и в загородном комплексе будут время и возможность отведать лучшие блюда северной кухни или воспользоваться дополнительными услугами: аренда лодок, сапсёрфов, квадроциклов, баня и др.

Проживание. 1 ночь в отеле г. Петрозаводск и 2 ночи в загородном комплексе на берегу Ладожского озера, в домиках с панорамным видом на карельскую природу. 2- и 3-местные номера.

Питание. В стоимость включены завтраки. Обеды и ужины оплачиваются отдельно.

Уровень сложности. Тур пройдёт в спокойном темпе, без спешки и без строгого тайминга на каждой локации, будет время для прогулок и уединения с природой.

Дети. Возможно участие с детьми от 5 лет.