Вы побываете у водопада Кивач, погуляете по застывшей лаве вулкана Гирвас, посетите горный парк «Рускеала» и самый высокий
Описание тура
Организационные детали
На маршруте и в загородном комплексе будут время и возможность отведать лучшие блюда северной кухни или воспользоваться дополнительными услугами: аренда лодок, сапсёрфов, квадроциклов, баня и др.
Проживание. 1 ночь в отеле г. Петрозаводск и 2 ночи в загородном комплексе на берегу Ладожского озера, в домиках с панорамным видом на карельскую природу. 2- и 3-местные номера.
Питание. В стоимость включены завтраки. Обеды и ужины оплачиваются отдельно.
Уровень сложности. Тур пройдёт в спокойном темпе, без спешки и без строгого тайминга на каждой локации, будет время для прогулок и уединения с природой.
Дети. Возможно участие с детьми от 5 лет.
Программа тура по дням
Прогулка по Петрозаводску, водопад Кивач, вулкан Гирвас
Встречаемся, знакомимся и отправляемся на небольшую прогулку по Петрозаводску и знаменитой набережной Онежского озера. Затем едем за город к самому известному водопаду Карелии — Кивач. Здесь же вас ждёт экскурсия по старейшему заповеднику Карелии.
После обеда посетим древнейший вулкан Гирвас. Не переживайте, вулкан давно не действует! Мы походим по застывшей лаве, и вы сможете насладиться невероятными пейзажами. Вечером — заселение в отель Петрозаводска, свободное время.
Переезд на берег Ладоги, авто-пешеходная экскурсия по заповедным местам
Сегодня едем в Северное Приладожье. Это одна из самых живописных частей Карелии с уникальным рельефом: здесь и фактурные скалы, и водопады, и множество озёр. Будем проезжать через тайгу — в любой момент сможем остановиться, чтобы отдохнуть у воды среди хвойных деревьев.
По прибытии на берег Ладоги разместимся в глэмпинге и отправимся на авто-пешеходную экскурсию по заповедным территориям. Совершим небольшой поход с пикником на скалах, полюбуемся каменными островами и водопадами и покорим самую высокую точку Приладожья — гору Хийденвуори.
Горный парк «Рускеала», водопады Ахинкоски, гора Паасонвуори
В этот день посетим самую знаменитую достопримечательность Карелии — горный парк «Рускеала». Вы увидите места, где добывали мрамор для красивейших зданий Петербурга, Мраморный каньон, Итальянский карьер и горное озеро. Желающие смогут дополнительно приобрести экскурсию по подземному миру «Рускеалы». В парк мы поедем на машине, но если вы давно хотели прокатиться на ретропоезде, это возможно (при бронировании дадим рекомендации).
На обратном пути побываем у водопадов Ахинкоски, где снимали фильм «А зори здесь тихие». Журчание летящих струй, подвесные мостики и оборудованная экотропа, деревянные скульптуры — здесь нравится и детям, и взрослым. Тут же можно купить карельские ягоды, включая морошку, чаи, травы и многое другое.
На обед остановимся в кафе в живописном заливе Ладоги, а после покорим гору Паасонвуори, чтобы полюбоваться потрясающей панорамой с озером и макушками елей. Поднимемся по удобной лестнице с завораживающей подсветкой. Вы также узнаете историю самой горы, берущую начало в средних веках.
Валаам, прогулка на катере по Ладожским шхерам, водопад Белые мосты
После завтрака отправимся к Валаамскому архипелагу. На Валааме у вас будет свободное время (2-3 часа). Можно посетить центральную усадьбу, храмы и скиты, заказать экскурсию на лодке или гольфкаре, покататься на велосипедах или пройтись вдоль берега по скалам. Затем прокатимся на катере по легендарным Ладожским шхерам. На одном из островов сойдём на берег и прогуляемся.
После возвращения пообедаем и проедем по бездорожью густых лесов до самого высокого водопада Карелии — Белые мосты (Юканкоски). Зарядившись его энергией и насладившись напоследок единением с природой, вернёмся в Петрозаводск.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|62 500 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Помощь в покупке ж. - д. и авиабилетов
- Трансфер от ж. - д. вокзала, аэропорта Петрозаводска
- Трансферы по маршруту на авто комфорт класса - 3 дня
- Сопровождение гидом
- Входные билеты по программе
- Прогулка на катере по Ладожским шхерам
- Проживание
- Завтраки
- Пикник от гида
Что не входит в цену
- Ж. - д. или авиабилеты до г. Петрозаводск или г. Сортавала и обратно
- Обеды и ужины
- Дополнительные экскурсии, развлечения и сувениры (по желанию)
- Мы можем провести этот тур в любые даты сезона при бронировании 2 и более мест
- Стоимость тура на даты 4-7 октября составляет 56 500 руб