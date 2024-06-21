Водная стихия Карелии: от Онеги до Ладоги с проживанием в загородном комплексе

Проплыть на катере по шхерам, отдохнуть в домиках с панорамным видом и посетить топовые локации
В туре мы совместили популярные достопримечательности Карелии и заповедные места с первозданной природой.

Вы побываете у водопада Кивач, погуляете по застывшей лаве вулкана Гирвас, посетите горный парк «Рускеала» и самый высокий
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водопад республики — Белые мосты. Мы проедем от Онежского озера до Ладожского, любуясь фактурными скалами и прозрачными озёрами.

Побродим по тропинкам в хвойный лесах и прокатимся на катере по узким проливам меж каменных островов.

Также мы посетим остров Валаам, а на маршруте и в загородном комплексе у вас будет возможность отведать лучшие блюда северной кухни и воспользоваться дополнительными услугами: баней и арендой лодок, сапсёрфов, квадроциклов.

Водная стихия Карелии: от Онеги до Ладоги с проживанием в загородном комплексе
Водная стихия Карелии: от Онеги до Ладоги с проживанием в загородном комплексе
Водная стихия Карелии: от Онеги до Ладоги с проживанием в загородном комплексе
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00

Описание тура

Организационные детали

На маршруте и в загородном комплексе будут время и возможность отведать лучшие блюда северной кухни или воспользоваться дополнительными услугами: аренда лодок, сапсёрфов, квадроциклов, баня и др.

Проживание. 1 ночь в отеле г. Петрозаводск и 2 ночи в загородном комплексе на берегу Ладожского озера, в домиках с панорамным видом на карельскую природу. 2- и 3-местные номера.

Питание. В стоимость включены завтраки. Обеды и ужины оплачиваются отдельно.

Уровень сложности. Тур пройдёт в спокойном темпе, без спешки и без строгого тайминга на каждой локации, будет время для прогулок и уединения с природой.

Дети. Возможно участие с детьми от 5 лет.

Программа тура по дням

1 день

Прогулка по Петрозаводску, водопад Кивач, вулкан Гирвас

Встречаемся, знакомимся и отправляемся на небольшую прогулку по Петрозаводску и знаменитой набережной Онежского озера. Затем едем за город к самому известному водопаду Карелии — Кивач. Здесь же вас ждёт экскурсия по старейшему заповеднику Карелии.

После обеда посетим древнейший вулкан Гирвас. Не переживайте, вулкан давно не действует! Мы походим по застывшей лаве, и вы сможете насладиться невероятными пейзажами. Вечером — заселение в отель Петрозаводска, свободное время.

Прогулка по Петрозаводску, водопад Кивач, вулкан ГирвасПрогулка по Петрозаводску, водопад Кивач, вулкан ГирвасПрогулка по Петрозаводску, водопад Кивач, вулкан ГирвасПрогулка по Петрозаводску, водопад Кивач, вулкан ГирвасПрогулка по Петрозаводску, водопад Кивач, вулкан Гирвас
2 день

Переезд на берег Ладоги, авто-пешеходная экскурсия по заповедным местам

Сегодня едем в Северное Приладожье. Это одна из самых живописных частей Карелии с уникальным рельефом: здесь и фактурные скалы, и водопады, и множество озёр. Будем проезжать через тайгу — в любой момент сможем остановиться, чтобы отдохнуть у воды среди хвойных деревьев.

По прибытии на берег Ладоги разместимся в глэмпинге и отправимся на авто-пешеходную экскурсию по заповедным территориям. Совершим небольшой поход с пикником на скалах, полюбуемся каменными островами и водопадами и покорим самую высокую точку Приладожья — гору Хийденвуори.

Переезд на берег Ладоги, авто-пешеходная экскурсия по заповедным местамПереезд на берег Ладоги, авто-пешеходная экскурсия по заповедным местамПереезд на берег Ладоги, авто-пешеходная экскурсия по заповедным местамПереезд на берег Ладоги, авто-пешеходная экскурсия по заповедным местамПереезд на берег Ладоги, авто-пешеходная экскурсия по заповедным местамПереезд на берег Ладоги, авто-пешеходная экскурсия по заповедным местамПереезд на берег Ладоги, авто-пешеходная экскурсия по заповедным местамПереезд на берег Ладоги, авто-пешеходная экскурсия по заповедным местамПереезд на берег Ладоги, авто-пешеходная экскурсия по заповедным местамПереезд на берег Ладоги, авто-пешеходная экскурсия по заповедным местамПереезд на берег Ладоги, авто-пешеходная экскурсия по заповедным местам
3 день

Горный парк «Рускеала», водопады Ахинкоски, гора Паасонвуори

В этот день посетим самую знаменитую достопримечательность Карелии — горный парк «Рускеала». Вы увидите места, где добывали мрамор для красивейших зданий Петербурга, Мраморный каньон, Итальянский карьер и горное озеро. Желающие смогут дополнительно приобрести экскурсию по подземному миру «Рускеалы». В парк мы поедем на машине, но если вы давно хотели прокатиться на ретропоезде, это возможно (при бронировании дадим рекомендации).

На обратном пути побываем у водопадов Ахинкоски, где снимали фильм «А зори здесь тихие». Журчание летящих струй, подвесные мостики и оборудованная экотропа, деревянные скульптуры — здесь нравится и детям, и взрослым. Тут же можно купить карельские ягоды, включая морошку, чаи, травы и многое другое.

На обед остановимся в кафе в живописном заливе Ладоги, а после покорим гору Паасонвуори, чтобы полюбоваться потрясающей панорамой с озером и макушками елей. Поднимемся по удобной лестнице с завораживающей подсветкой. Вы также узнаете историю самой горы, берущую начало в средних веках.

Горный парк «Рускеала», водопады Ахинкоски, гора ПаасонвуориГорный парк «Рускеала», водопады Ахинкоски, гора ПаасонвуориГорный парк «Рускеала», водопады Ахинкоски, гора ПаасонвуориГорный парк «Рускеала», водопады Ахинкоски, гора ПаасонвуориГорный парк «Рускеала», водопады Ахинкоски, гора Паасонвуори
4 день

Валаам, прогулка на катере по Ладожским шхерам, водопад Белые мосты

После завтрака отправимся к Валаамскому архипелагу. На Валааме у вас будет свободное время (2-3 часа). Можно посетить центральную усадьбу, храмы и скиты, заказать экскурсию на лодке или гольфкаре, покататься на велосипедах или пройтись вдоль берега по скалам. Затем прокатимся на катере по легендарным Ладожским шхерам. На одном из островов сойдём на берег и прогуляемся.

После возвращения пообедаем и проедем по бездорожью густых лесов до самого высокого водопада Карелии — Белые мосты (Юканкоски). Зарядившись его энергией и насладившись напоследок единением с природой, вернёмся в Петрозаводск.

Валаам, прогулка на катере по Ладожским шхерам, водопад Белые мостыВалаам, прогулка на катере по Ладожским шхерам, водопад Белые мостыВалаам, прогулка на катере по Ладожским шхерам, водопад Белые мостыВалаам, прогулка на катере по Ладожским шхерам, водопад Белые мостыВалаам, прогулка на катере по Ладожским шхерам, водопад Белые мостыВалаам, прогулка на катере по Ладожским шхерам, водопад Белые мосты

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет62 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Помощь в покупке ж. - д. и авиабилетов
  • Трансфер от ж. - д. вокзала, аэропорта Петрозаводска
  • Трансферы по маршруту на авто комфорт класса - 3 дня
  • Сопровождение гидом
  • Входные билеты по программе
  • Прогулка на катере по Ладожским шхерам
  • Проживание
  • Завтраки
  • Пикник от гида
Что не входит в цену
  • Ж. - д. или авиабилеты до г. Петрозаводск или г. Сортавала и обратно
  • Обеды и ужины
  • Дополнительные экскурсии, развлечения и сувениры (по желанию)
  • Мы можем провести этот тур в любые даты сезона при бронировании 2 и более мест
  • Стоимость тура на даты 4-7 октября составляет 56 500 руб
Где начинаем и завершаем?
Начало: Петрозаводск, аэропорт или ж. - д. вокзал, 09:00
Завершение: Петрозаводск, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Петрозаводска

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхРускеалаПрирода и пейзажиВыездныеПопулярные местаВодопад КивачВсе турыЛадожские шхеры3-дневные турыОнежская набережная4-дневные турыНа 4 дняВодные развлеченияКарелияНа катере

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