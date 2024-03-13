Зимняя экспедиция к горе Воттоваара
Вы научитесь управлять снегоходом, ходить по глубокому снегу на снегоступах и обустраивать лагерь в зимних условиях.
Вы попробуете блюда национальной карельской кухни: традиционную выпечку, блюда из красной рыбы, клюкву в сахаре, варенья из северных ягод и карельский бальзам. При групповой заявке от 6 человек возможна организация тура в индивидуальные сроки.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
На снегоходах к подножию горы
Встречаемся на ж/д вокзале г. Петрозаводска под часами на основном здании со стороны перрона (по времени прибытия поезда № 18 Москва — Петрозаводск).
Идем завтракать в ресторан, чтобы сразу настроиться на отличное приключение.
Шведский стол к вашим услугам — здесь каждый найдет угощение по душе.
Во время завтрака поближе знакомимся с гидом и другими участниками тура.
Рассаживаемся по автобусам и отправляемся навстречу приключениям!
Добираемся до станции Гимольская (в пути примерно 6 часов с остановкой на плотный перекус).
Здесь нас встречают инструкторы.
Подбираем экипировку: комбинезон, непромокаемую обувь, подшлемник, шлем, перчатки.
Инструкторы прикрепляют ко всем снегоходам сани с нашими вещами и снаряжением — настоящая экспедиция!
Проходим инструктаж по управлению снегоходом и отправляемся на встречу с вершиной горы Воттоваара.
Едем, наслаждаясь зимним лесом.
Световой день на севере короткий — получаем особенные эмоции от езды по снежному лесу, освещенному фарами снегоходов!
Обустраиваем лагерь: ставим яркие зимние палатки, отапливаемые печкой на дровах, раскладываем кухню.
За ужином пробуем карельские пельмени, пьем горячий чай, поем песни у костра, смотрим на звезды.
Мы находимся в самом сердце дикого карельского леса у подножия мистической горы
Забираемся в теплые зимние спальники, немного болтаем и засыпаем.
Восхождение на гору Воттоваара, лесные просторы
Просыпаемся, выходим из палаток и наслаждаемся непривычной обстановкой.
Инструкторы варят нам кофе посреди снежного хвойного леса.
Завтракаем. Помогаем инструкторам собрать лагерь.
Отправляемся на снегоходах поближе к горе.
Надеваем снегоступы, чтобы ходить по глубоким сугробам, не проваливаясь, и отправляемся на вершину!
Деревья редеют, мы выходим на вершину горы Воттоваара.
Это наивысшая точка Западно-Карельской возвышенности, высота которой 417,1 метров над уровнем моря.
Отсюда до самого горизонта простирается вековой еловый лес.
Но самое интересное кроется в самой горе.
Из снега торчат сухие деревья невероятной формы, будто корнями вверх.
Где-то они напоминают заколдованных людей, где-то — животных.
Здесь же огромные каменные валуны — сейды.
Учёные относят их к историко-культурным объектам, созданных для религиозных обрядов древними народами.
Здесь всё окутано тайной и мистикой.
Устраиваем чаепитие с карельскими сладостями прямо на фоне бескрайних северных просторов.
Спустившись вниз устраиваем обед-пикник, пробуем традиционный карельский суп лохикейто, кушаем бутерброды с икрой и, конечно же, пьем горячий чай.
Солнце начинает садиться — отправляемся в обратный путь.
Сегодня мы будем ночевать на турбазе.
За ужином отмечаем успешное восхождение.
Невозможно бесконечно восхвалять еду в этой экспедиции.
Приезжайте и пробуйте сами!
Проводим время вместе, общаемся друг с другом и совсем не хотим расходиться!
Уже завтра возвращаемся в город, к обычной жизни, но уже другими людьми.
Расстояние: 15 км. на снегоходах, 4–5 км. на снегоступах.
Прощание с горой и возвращение в город
После завтрака на базе освобождаем номера: упаковываем личные вещи и общее снаряжение и вместе с инструкторами погружаем в автобус.
Отправляемся в Петрозаводск.
По пути заезжаем на обзорную точку, откуда видно древний потухший вулкан Гирвас, возраст которого достигает нескольких миллиардов, и Пальеозерскую ГЭС.
Останавливаемся на обед в кафе.
Далее по маршруту — водопад Кивач.
Наслаждаемся красотой, заряжаемся силой и огромной энергией падающего потока воды.
Удивляемся красоте изогнутого ствола карельской березы, которая ценится оригинальной узорчатой текстурой древесины, напоминающей мрамор по рисунку и прочности.
Еще одна остановка — первый российский курорт, основанный в 1719 году по указу Петра I, Марциальные воды.
Вода из целебных источников до сих пор используется в лечебно-профилактических целях, так как содержит большое количество железа и других микроэлементов.
У нас есть возможность попробовать и оценить вкус целебной воды из 4 подземных источников.
По дороге вспоминаем яркие моменты этих дней и уже строим планы на будущие путешествия.
Карелия прекрасна!
Идем ужинать в уже знакомое место.
Шведский стол радует своим разнообразием.
Уезжаем вечерними поездами с ж/д вокзала г. Петрозаводска.
Расстояние: 232 км на автобусе.
Проживание
Стоимость программы при группе от 6 человек:
|Посадка на снегоходе
|Размещение
|Цена на человека
|2 человека на снегоходе
|в 4-местных палатках и гостевом доме
|52 700 руб. /чел.
|1 человек на снегоходе
|66 200 руб. /чел.
Варианты проживания
Палаточный лагерь с зимними палатками
Зимняя экспедиционная палатка Ex-PRO Winter 2 отапливается печкой на дровах.
Палатка выполнена в форме удлиненного куба: с шириной 360 см, длинной 180 см и высотой по центру 200 см. Стенки палатки утеплены синтепоном 150 г/м.
Палатка рассчитана на комфортное размещение 4 человек.
Каждому участнику предоставят теплые зимние спальники (температура комфорт -17).
Гостевой дом в п. Гимолы
В доме печное отопление, три комнаты и кухня, без удобств.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание по программе
- Питание, указанное в программе тура
- Размещение по программе: 1 ночь - зимние палатки, 1 ночь - гостевой дом
- Работа инструкторов и сопровождающего/гида переводчика
- Аренда снегохода и экипировки, топливо
- Участие в мастер-классах по приготовлению рыбы
- Прогулка на снегоступах по зимнему лесу
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
- Проживание до начала тура и после его окончания
- Питание, не предусмотренное программой тура
- Страхование медицинских и иных непредвиденных расходов - от 100 руб. /чел. /сутки
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Рюкзак или дорожная сумка. Крайне нежелательно привозить вещи в чемодане, т. к. он не влезает в багажник снегохода и неудобен в транспортировке.
- Форма одежды для активного снегоходного дня:
- термобельё (штаны и кофта);
- удобная тёплая спортивная одежда – оптимально костюм для сноуборда или горных лыж. Рекомендуем не приезжать в джинсах, т. к. они сковывают движения и не греют;
- флисовая кофта или свитер;
- на ногах должны быть носки (тонкие х/б + обязательно тёплые шерстяные);
- перчатки и шапка.
- Рекомендуем иметь защитную маску (для сноуборда), она защитит лицо от ветра и мелких брызг во время катания на хаски. Если такой маски нет, в этих целях можно использовать балаклаву или обычный шарф.
- Комплект одежды для ночлега:
- комплект запасного нижнего белья;
- удобные шорты/спортивные штаны и футболка;
- тапочки или тёплые носки.
- Обувь: удобная тёплая обувь БЕЗ каблуков.
- Личные вещи:
- средства личной гигиены (на базе отдыха в номерах есть индивидуальные наборы для душа (шампунь, мыло);
- индивидуальная аптечка;
- фен (если он Вам необходим);
- Документы:
- паспорт;
- страховой медицинский полис (можно ксерокопию).
- Деньги. Рекомендуем всегда иметь при себе небольшую сумму наличных, чтобы при желании можно было быстро купить необходимые вещи на остановках по маршруту.
Если вы носите очки, то следует помнить, что под шлемом дужки могут давить и доставлять дискомфорт. Также от вашего дыхания под шлемом очки запотевают, а на морозе быстро замерзают. Также очки запотевают, когда вы захотите в тёплое помещение с мороза. Если есть возможность, следует предусмотреть наличие линз.
Одежда должна быть подходящей для занятий активным отдыхом (экстремальными видами туризма), то есть не создавать помех для движения, защищать от неблагоприятных факторов окружающей среды, отвечать специальным требованиям безопасности вида экстремального туризма.
Какое предоставляется снаряжение на маршруте?
На время снегоходного маршрута турфирма предоставляет: утеплённые ботинки, снегоходный комбинезон, перчатки, подшлемник, шлем.
Комбинезон надевается сверху на вашу одежду. Если нет сильных морозов, то комбинезон можно надеть на термобельё + спортивные штаны и флисовая кофта/свитер.
Какие есть правила поведения на маршруте?
Турист обязан соблюдать правила личной безопасности, а также не допускать и не производить действий, ставящих под угрозу личную безопасность других лиц.
Руководство группой осуществляет инструктор. Туристы обязаны выполнять распоряжения инструктора.
Никто лучше Вас не знает о состоянии Вашего здоровья, поэтому внимательно следите за реакцией организма на необычные условия и действие неблагоприятных факторов:
- предупреждайте инструктора о возможных проблемах со здоровьем, индивидуальных отклонениях, дискомфорте во время прохождения тура;
- используйте средства профилактики заболеваний при низких температурах воздуха, длительном пребывании в сырой одежде и т. п.;
- при лечении предупреждайте инструктора об аллергии, противопоказаниях, хронических заболеваниях и т. п.
При любом недомогании, дискомфорте или другой возможной проблеме незамедлительно обращайтесь к инструктору.
Какие необходимо соблюдать правила при управлении снегоходом?
Важным требованием для безопасного прохождения маршрута является соблюдение данной инструкции, которая, однако, не является исчерпывающей.
- Катание на снегоходе в состоянии опьянения не допускается!
- Один из главных элементов безопасности – это Ваша правильная посадка на снегоходе:
- Водитель сидит (не стоит и лежит или как-то иначе) на снегоходе, крепко держась за руль обеими руками, ноги на подножках.
- Пассажир сидит на снегоходе, крепко держась за специально предназначенные для этого ручки, а не за водителя, ноги на подножках.
- Перед тем как тронуться с места убедитесь, что путь свободен от препятствий (людей, других снегоходов и т. д.).
- Для того, чтобы тронуться с места, плавно нажимайте на рычаг газа, до набора необходимой скорости. Помните, чем меньше скорость, тем больше у Вас времени для принятия решения в случае возникновения преграды.
- Для остановки снегохода необходимо отпустить рычаг газа (сбросить газ). В связи с тем, что снегоход имеет малый накат, он останавливается достаточно быстро, но в экстренной ситуации необходимо нажать рычаг тормоза.
- На поворотах и разворотах необходимо снизить скорость и повернуть по максимально большому радиусу.
- Если снегоход накреняется на бок в процессе движения, необходимо перенести вес тела в противоположную от наклона сторону с целью сбалансировать движущийся снегоход. Категорически запрещается восстанавливать равновесие снегохода с помощью ног, так как это может привести к травме.
- Если снегоход застрял в снегу необходимо – дождаться инструктора.
- При движении с пассажиром маневренность снегохода падает, поэтому, заранее планируйте повороты и остановки.
- Запомните основные сигналы рукой. Сигналы подаются головным снегоходом, далее передаются по цепочке:
- левый поворот: вытянутая в сторону левая рука,
- правый поворот: вытянутая в сторону левая рука, согнутая в локте под углом 90 градусов,
- остановка, опасность: поднятая прямая левая рука вверх. Увидев данный сигнал, обязательно сбросьте скорость и усильте внимание.
- При пересечении дорог, полностью остановите снегоход и убедитесь, что дорога свободна от транспортных средств. Затем пересекайте дорогу под прямым углом к направлению движения по пересекаемой дороге.
- Дистанция при движении по озеру 80-100 м, при движении по лесу 40-50 м.
- При движении по лесу старайтесь держаться накатанного следа.
- При движении по озеру за впереди идущими снегоходами поднимается столб снежной пыли, сместитесь на несколько метров в сторону от него, это немного повысит для Вас видимость.
- Максимальная скорость – 60км/ч.
- Не допускайте резких нажатий на ручки газа и тормоза.
- Держите скорость, передвигаясь с которой Вы чувствуете себя комфортно и безопасно (не более 60 км/ч). Нет необходимости догонять быстро идущий впереди снегоход. Не торопитесь, Вас подождут.
- Внимательно следите за дорожной обстановкой и соблюдайте скорость, при которой сможете заблаговременно остановиться или замедлить движение при появлении на пути движения различных препятствий (обледенения, глубокие колеи, близко стоящие или поваленные деревья, выступающие корни деревьев, камни и т. п.).
- Если у Вас появилась необходимость в остановке (замерзло стекло шлема, руки, появились признаки утомления, неуверенность в безопасности движения и т. д.) не ждите остановки группы. Поднимите левую руку вверх (сигнал остановки для идущих за Вами снегоходов) и плавно остановитесь. После остановки подзовите (дождитесь) инструктора с целью проведения дополнительного инструктажа, продолжения путешествия в качестве пассажира с инструктором или более опытным туристом либо поиска иного выхода из сложившейся ситуации.
Запрещается:
- 1. обгон!
- 2. прыжки на снегоходе!
- 3. удаление от группы более чем на 100 метров!
Помните, что именно Вы, внимательные водители (а не инструктор), делаете поездку на снегоходе безопасной. Многих проблем можно избежать, руководствуясь здравым смыслом.
Каковы правила эксплуатации, хранения оборудования и снаряжения?
Туристы должны соблюдать данные правила для снижения риска для жизни и здоровья, связанных с участием в активных турах (экстремальных видах туризма), во избежание поломок и потерь оборудования и снаряжения, что может повлечь за собой материальную ответственность, изменение программы и т. п. Указанные правила не являются исчерпывающими, и турист обязан принимать все меры, направленные на сохранность переданного оборудования и снаряжения.
Полный перечень предоставляемого снаряжения и его описание указаны в программе тура. В него могут входить:
- снегоход – предназначен для движения по специально подготовленным маршрутам.
- кофр – сумка, предназначенная для перевозки вещей (крепится на багажнике снегохода).
- снегоходная экипировка (комбинезон, перчатки/рукавицы, теплая обувь, шлем и подшлемник) – предназначена для обеспечения безопасного, комфортного нахождения на улице и катания на снегоходе.
При получении снаряжения турист должен осмотреть его, при выявлении неисправностей сообщить об этом инструктору. В случае неисправности снаряжение может быть заменено, отремонтировано или допущено к эксплуатации, если неисправность незначительна.
Общие правила эксплуатации:
- используйте снаряжение только по прямому назначению,
- не допускайте действий, которые могут привести к поломке, порче, загрязнению снаряжения,
- выполняйте требования инструктора по эксплуатации снаряжения.
- упаковывайте личные вещи в кофры таким образом, чтобы они не могли быть повреждены или потеряны при езде на снегоходе.
Правила эксплуатации снегоходов:
- перед началом эксплуатации снегохода прослушайте инструктаж по технике безопасности и управлению снегоходом, распишитесь в бланке по технике безопасности,
- запрещается перевозить грузы, мешающие управлению снегоходом, также запрещена перевозка третьего пассажира,
- запрещается езда на неисправном снегоходе,
- нельзя врезаться в высокие снежные кочки и спрыгивать с высоких (более одного метра) трамплинов,
- запрещается пользоваться рычагом передач на движущемся снегоходе. Все передачи (задняя, передняя и пониженная) переключаются при полной остановке снегохода.
- при обнаружении неисправности, необходимо незамедлительно сообщить о ней инструктору и попытаться предупредить дальнейшее разрушение деталей снегохода.
- при движении на снегоходе необходимо руководствоваться правилами дорожного движения и пользоваться специальными сигналами,
- водитель и пассажир должны сидеть на снегоходе: водитель - крепко держась за руль обеими руками, пассажир – крепко держась за специальные ручки обеими руками; ноги водителя и пассажира должны быть расположены на специальных подножках,
- очень важно соблюдать дистанцию: при движении по озеру 80-100м., при движении по лесу 40-50м (80% всех ДТП происходит из-за нарушения дистанции),
- движение должно быть организованное и только в колонне, запрещаются любые обгоны,
- максимальная скорость при движении на снегоходе не превышает 60км/ч на озере и 40км/ч по лесным дорогам.
- при движении на снегоходе шлем должен быть одет и застёгнут,
Правила эксплуатации экипировки:
- подберите комбинезон, перчатки, шлем, обувь по размеру
- по приезду с сафари положите личную экипировку сушиться в место, указанное инструктором
- запрещено сушить экипировку у открытого огня
- по приезду в гостевой дом/базу не оставляйте экипировку на улице.
Правила эксплуатации шлемов:
- надевайте шлем на улице, во избежание запотевания и обледенения ветрозащитного стекла из-за перепада температур.
- по окончании сафари не оставляйте шлем на улице, а унесите его в место, указанное инструктором
Правила эксплуатации перчаток/рукавиц:
- если вы собираетесь управлять снегоходом, то лучше выбрать перчатки, если вы планируете провести снегоходный тур в роли пассажира, то рекомендуется надевать рукавицы.
- при снятии перчаток /рукавиц всегда скрепляйте их вместе (на предусмотренные для этого крючки или липучки)
- по приезду в гостевой дом положите рукавицы перчатки/рукавицы сушиться
Правила эксплуатации снегоходной обуви:
- по приезду с сафари положите обувь сушиться, разделив сапоги и чуни
- сушите обувь парами, не разбрасывая по разным местам
Сдача оборудования инструктору:
- турист сдает снаряжение инструктору, показывает его исправность или недочеты.
- оборудование и экипировка должна быть чистой (очищена от снега и наледи) и целой
- при отклонении от этих параметров турист сообщает инструктору (например, неисправность снаряжения, отсутствие упаковки и т. п.), а также о причинах отклонения.
- турист должен возместить ущерб, возникший по его вине (поломка, утеря, порча снаряжения и т. п.).
Как я могу подготовиться к прохождению тура?
Туры активного отдыха связаны с физической нагрузкой и воздействием неблагоприятных климатических факторов. Для уменьшения факторов риска для жизни и здоровья турист должен подготовиться к прохождению активного тура:
- внимательно изучить информационный листок к туру с активными способами передвижения;
- оценить свои физические возможности при выборе тура;
- пройти медицинское обследование, выполнить рекомендации врачей;
- взять с собой личное снаряжение в соответствии с рекомендациями турфирмы;
- взять с собой личную аптечку;
- при необходимости проконсультироваться у туроператора.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Возможны ли изменения в программе?
Нитка маршрута может быть изменена с сохранением составляющих программы.