1 день

На снегоходах к подножию горы

Встречаемся на ж/д вокзале г. Петрозаводска под часами на основном здании со стороны перрона (по времени прибытия поезда № 18 Москва — Петрозаводск).

Идем завтракать в ресторан, чтобы сразу настроиться на отличное приключение.

Шведский стол к вашим услугам — здесь каждый найдет угощение по душе.

Во время завтрака поближе знакомимся с гидом и другими участниками тура.

Рассаживаемся по автобусам и отправляемся навстречу приключениям!

Добираемся до станции Гимольская (в пути примерно 6 часов с остановкой на плотный перекус).

Здесь нас встречают инструкторы.

Подбираем экипировку: комбинезон, непромокаемую обувь, подшлемник, шлем, перчатки.

Инструкторы прикрепляют ко всем снегоходам сани с нашими вещами и снаряжением — настоящая экспедиция!

Проходим инструктаж по управлению снегоходом и отправляемся на встречу с вершиной горы Воттоваара.

Едем, наслаждаясь зимним лесом.

Световой день на севере короткий — получаем особенные эмоции от езды по снежному лесу, освещенному фарами снегоходов!

Обустраиваем лагерь: ставим яркие зимние палатки, отапливаемые печкой на дровах, раскладываем кухню.

За ужином пробуем карельские пельмени, пьем горячий чай, поем песни у костра, смотрим на звезды.

Мы находимся в самом сердце дикого карельского леса у подножия мистической горы

Забираемся в теплые зимние спальники, немного болтаем и засыпаем.