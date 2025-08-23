Найдено 3 тура в категории « Природа и пейзажи » в Питкяранте, цены от 19 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году

На велосипеде 2 дня Водопады Юканкоски и река Тулемайоки: велотур по Карелии Отдохнуть от городской суеты, попариться в баньке и исколесить карельские леса Начало: Станция «Иля-Ууксу», около 23:15 (при прибытии рек... «Будем долго гнать велосипед, чтобы насладиться неповторимой атмосферой, царящей у природных достопримечательностей Карелии» 19 000 ₽ за человека На машине 4 дня Перезагрузка в Приладожье с йогой, баней, сибирским чаном и сапами (всё включено) Посетить Валаам и Ладожские шхеры, отдохнуть душой и телом на природе и ни о чём не беспокоиться Начало: Карелия, д. Ууксу, ул. Сплавная, 17, 14:00 «Карелия создана для путешествия к гармонии — здесь этому благоволит сама природа» 49 750 ₽ за человека 2 дня Активный отдых в Карелии: сапы, баня и природа Полюбоваться просторами Ладоги и прогулять по родниковому озеру Начало: Станция «Иля-Ууксу», около 23:15 (при прибытии рек... «Она простирается на несколько километров и представляет собой живописный ландшафт с разнообразными формами рельефа» 19 000 ₽ за человека Все туры Питкяранты

Ответы на вопросы от путешественников по Питкяранте в категории «Природа и пейзажи»

Забронируйте тур в Питкяранте на 2025 год по теме «Природа и пейзажи», цены от 19000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь