Путешественники смогут погрузиться в богатую историю Плёса, узнать о купеческом сословии, плёсских крепостях и народных традициях.
Особое внимание уделяется связи между местными жителями и Исааком Левитаном, чьё творчество вдохновлено красотой этих мест.
Гости познакомятся с гастрономическими пристрастиями плёсских жителей, посетят Соборную гору, Успенский Собор XVII века, Базарную площадь, площадь Шаляпина и Волжскую набережную
6 причин купить эту экскурсию
- 🎨 Вдохновение Левитана
- 🏛️ Исторические места
- 🍽️ Местная кухня
- 🌿 Природные виды
- 🛍️ Сувенирные лавки
- 🕍 Архитектурные памятники
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Что можно увидеть
- Соборная гора
- Успенский Собор XVII века
- Базарная площадь
- Площадь Шаляпина
- Волжская набережная
- Никольская улица
- Кузнечный переулок
- Мостик Утлые лавы
Описание экскурсииКроме того, вы познакомитесь с гастрономическими пристрастиями плёсских жителей, открыв для себя уникальные региональные блюда и продукты. В ходе экскурсии смотрим самые важные локации Плеса: Соборную гору и Успенский Собор XVII века, Базарную площадь с торговыми рядами, чайными и сувенирными лавками, площадь Шаляпина, Волжскую набережную, Никольскую улицу, Кузнечный переулок, мостик Утлые лавы. Музеи туристы посещают после общей экскурсии, по желанию.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Соборная гора
- Успенский Собор XVII века
- Базарная площадь с торговыми рядами, чайными и сувенирными лавками Площадь Шаляпина
- Волжская набережная
- Никольская улица
- Кузнечный переулок
- Мостик Утлые лавы
Что включено
- Услуги гида.
Что не входит в цену
- Прогулка на теплоходе
- Дегустация местных специалитетов
- Личные расходы.
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 20 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Марианна
11 окт 2025
М
Мария
19 сен 2025
Спасибо огромное гиду Инне за действительно душевную прогулку по Плесу. Очарование этого маленького, уютного городка во всем, каждый домик имеет свою историю, даже березка связана с историей, восхитительная красота великой русской реки Волги. Все подано с такой любовью, что влюбляешься в этот город навсегда и остаётся желание снова сюда приехать. Спасибо Инне огромное за индивидуальную экскурсию
В
Валентина
18 сен 2025
Было очень интересно и познавательно. Спасибо большое, Светлана!
О
Олег
7 сен 2025
Все понравилось
П
Пётр
1 сен 2025
Потрясающая экскурсия. По-настоящему познакомились с городом. Спасибо большое гиду Светлане за эту душевную прогулку.)
О
Ольга
1 сен 2025
Очень понравилась экскурсия по г. Плес. Большое спасибо Инне. Однозначно рекомендую.
О
Ольга
22 авг 2025
Огромное спасибо Инне за великолепную и действительно душевную прогулку по Плесу! Инна обладает энциклопедическими знаниями по своему городу и делится ими с удовольствием! Очень интересно и потрясающе!!!
М
Маргарита
17 авг 2025
Л
Лариса
16 авг 2025
Светлана сделала наш день! Прогулка была интересной, комфортной, очень душевной. Плёс - НАШЕ ОТКРЫТИЕ. Отдельное спасибо за погоду)))
А
Анастасия
15 авг 2025
Н
Наталья
14 авг 2025
Именно душевная прогулка и получилась, действительно так! Гид посоветовала водителя с минивэном из Костромы, наша компания чудесно домчала туда и обратно. Понедельник, без толп и толканий - лучшее решение. И погода нам благоволила.
П
Панина
8 авг 2025
Мы очень довольны прогулкой по Плесу.
Много интересной информации с Инной.
Инна увлеченный историей своего края. Гуляя по Плесу, мы словно погрузились в прошлое.
Красивое место.
Спасибо.
В
Валерий
1 авг 2025
Отличный экскурсовод Светлана.
Душевная, познавательная экскурсия.
М
Михаил
9 июл 2025
Очень интересная экскурсия
Н
Наталья
7 июл 2025
Чудный город Плёс, чудесная экскурсия. Замечательный экскурсовод Инна нашей большой группе историю города и его жителей, ответила на все наши многочисленные вопросы. И забронировали мы экскурсию очень легко и удобно. Отзывы в общем только положительные!
