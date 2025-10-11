М Марианна

М Мария Спасибо огромное гиду Инне за действительно душевную прогулку по Плесу. Очарование этого маленького, уютного городка во всем, каждый домик имеет свою историю, даже березка связана с историей, восхитительная красота великой русской реки Волги. Все подано с такой любовью, что влюбляешься в этот город навсегда и остаётся желание снова сюда приехать. Спасибо Инне огромное за индивидуальную экскурсию

В Валентина Было очень интересно и познавательно. Спасибо большое, Светлана!

О Олег Все понравилось

П Пётр Потрясающая экскурсия. По-настоящему познакомились с городом. Спасибо большое гиду Светлане за эту душевную прогулку.)

О Ольга Очень понравилась экскурсия по г. Плес. Большое спасибо Инне. Однозначно рекомендую.

О Ольга Огромное спасибо Инне за великолепную и действительно душевную прогулку по Плесу! Инна обладает энциклопедическими знаниями по своему городу и делится ими с удовольствием! Очень интересно и потрясающе!!!

М Маргарита

Л Лариса Светлана сделала наш день! Прогулка была интересной, комфортной, очень душевной. Плёс - НАШЕ ОТКРЫТИЕ. Отдельное спасибо за погоду)))

А Анастасия

Н Наталья Именно душевная прогулка и получилась, действительно так! Гид посоветовала водителя с минивэном из Костромы, наша компания чудесно домчала туда и обратно. Понедельник, без толп и толканий - лучшее решение. И погода нам благоволила.

П Панина Мы очень довольны прогулкой по Плесу.

Много интересной информации с Инной.

Инна увлеченный историей своего края. Гуляя по Плесу, мы словно погрузились в прошлое.

Красивое место.

Спасибо.

В Валерий Отличный экскурсовод Светлана.

Душевная, познавательная экскурсия.

М Михаил Очень интересная экскурсия