5 отзывов оставили туристы

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Волга-матушка — синеокая Россия

Самостоятельно построить экскурсию по Плёсу и увлекательно провести время, наслаждаясь природой края

5
5 отзывов
Андрей
Андрей – Гид из Плёс
Экскурсия ⛳ будет такой, какой вы сами захотите.

Выбирайте один из маршрутов — мы отправляемся исследовать самые интересные уголки Плёса.

Я расскажу о важных гостях и жителях города, местном купечестве и народных промыслах, оживлю в памяти пейзажи Левитана и киноленты, запечатлевшие провинциальный волжский городок.
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 1 600 ₽ за экскурсию

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Волга-матушка — синеокая Россия
Волга-матушка — синеокая Россия

Что вас ожидает

Восточный маршрут: туда, где начинается плёсский день!
Давайте вместе выйдем на набережную Плёса и погрузимся в эмоциональную атмосферу нашего уникального городка. Я покажу купеческие и дворянские усадьбы и расскажу о быте горожан XIX — начала XX века. Вы увидите памятный знак Ф. И. Шаляпину и услышите забавные легенды о его жизни на Волге, а также Дом-Музей И. И. Левитана, памятник живописцу, Музей 🖼 пейзажа и концертно-выставочный зал Левитан-холл. Мы поговорим о том, как художник отыскал Плёс, какие места прославил на своих полотнах и что сказал, увидев этюды, Антон Павлович Чехов.

Поднявшись на мыс Соборной горы ⛰️, от дозорных крепостей которой начиналась история 📖 Плёса, вы полюбуетесь захватывающей панорамой и узнаете, как складывался облик города на протяжении столетий, услышите о Дмитрии Донском и его сыне Василии I, «ушкуйниках» и уникальной таможенно-оборонительной системе. Деревянный Воскресенский храм и старинный погост, каменный храм святой Варвары великомученицы и Холодная гора, открывающая вид на знаменитый «Золотой Плёс», — перед вами предстанут все визитные карточки города.

Западный маршрут: где ночует плёсское солнце
Вам откроются нравы и уклад провинциального волжского городка: от старообрядцев до современных дачников. Вы узнаете, где находились нижние мучные торговые ряды, увидите старинные купеческие и дворянские особняки и найдете памятник кошке. Я расскажу интересные детали о дореволюционной торговле и объясню, почему плесяне, занимавшиеся промыслом волжской рыбы, говорили: «мы не рыбаки». Как было устроено судоходство на Волге в XIX веке? Где пароход появился раньше — на Волге или на Эльбе? Какой была охота в Плёсе в Левитановские времена? Мы осмотрим пансионат «Актёр» (бывший дом отдыха Всероссийского театрального общества) и поговорим о выдающихся личностях, отдыхавших в Плёсе.

Дополнительные тематические блоки
— «Волга и набережная Плёса от Великой Екатерины до эпохи «развитого социализма»
— «С. П. Кувшинникова. В тени великого пейзажиста…»
— «Прогулочный квест по картине И. Левитана «После дождя. Плёс» (1889 г. )
— «Плёсские страсти по Ф. И. Шаляпину»
— Круглые даты волжского городка (1910, 1960, 2010 г. г. )
— «Все флаги в гости к нам» (Фестивальный и выставочный Плёс в палитре культурных событий)

Организационные детали

  • Посещение музеев — по желанию, за отдельную плату
  • В конце экскурсии 🧭 я дополнительно порекомендую другие места и способы знакомства с заповедным Плёсом
Начало и место завершения
🚩 в центре плёсской набережной, у памятного знака Ф. И. Шаляпину, напротив е С. П. Кувшинникафковой
Волга-матушка — синеокая Россия
Волга-матушка — синеокая Россия
Волга-матушка — синеокая Россия
Волга-матушка — синеокая Россия
Волга-матушка — синеокая Россия
Волга-матушка — синеокая Россия
Волга-матушка — синеокая Россия
Волга-матушка — синеокая Россия
Волга-матушка — синеокая Россия
Волга-матушка — синеокая Россия
Волга-матушка — синеокая Россия
Волга-матушка — синеокая Россия

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Андрей
Андрей
Меня зовут Андрей. Я живу и наслаждаюсь Плёсом 22 года! Свою любовь к этому удивительному месту передаю путешественникам с помощью эмоционального рассказа, насыщенного не сухими историческими фактами, а конкретными и образными примерами из прошлого. А также — бытовыми зарисовками и увлекательными сказаниями о человеческих судьбах, людских страстях и характерах. Для меня экскурсия — мини-спектакль, живое действие, в которое я с удовольствием погружаюсь сам и вовлекаю гостей. В этом мне также помогают фотографии дореволюционного Плёса и репродукции известных картин одного из главных героев нашей экскурсии — Левитана. Надеюсь на скорую встречу!
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5 отзывов оставили туристы

30 августа 2020
Были в Плёсе с детьми 12 и 7 лет 20 августа. Андрей замечательный рассказчик, профессиональный гид, провел нас по самым красивым и значимым местам города. Экскурсия была насыщена интересными историческими фактами, панорамными видами и увлекательными рассказами о Плёсе. У нас была возможность заказать только часовую экскурсию, и в конце встречи всем хотелось её продолжения. Советуем брать экскурсию не менее чем на 1. 5 часа. И обязательно с Андреем!
25 августа 2020
Очень душевную экскурсию по Плесу провел нам Андрей. Мы узнали много нового и интересного, оценили архитектуру города, а также великолепные пейзажи. Время экскурсии пролетело очень быстро, поэтому есть повод вернуться и погулять ещё, т. к., наверное, осталось много историй, которые было бы интересно послушать. Большое спасибо Андрею.
18 августа 2020
Благодарны Андрею за душевную и увлекательную экскурсию. За тот час, что был в нашем распоряжении, мы успели насладиться незабываемыми видами Плеса и окунуться в жизнь и историю городка.
13 июля 2020
Андрей - космический гид!!! Если вы хотите влюбиться в Плёс, то он сделает это, не сомневайтесь)))
28 июня 2020
Недавно были на экскурсии в городе Плес. Экскурсия называется Волга-матушка - синеокая Россия. Экскурсию нам проводил гид Андрей. Экскурсия получилась очень познавательная, узнали много нового. Остались очень довольны, спасибо гиду за такую интересную экскурсию!!!

Андрей проводит ещё 2 экскурсии

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