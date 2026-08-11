5 отзывов оставили туристы

Лучшие месяцы для экскурсии по Плёсу - с мая по сентябрь. В это время года город особенно красив, а погода позволяет насладиться прогулками и посещением музеев. Летние месяцы идеальны для знакомства с историей и культурой Плёса.

Экскурсия по Плёсу станет незабываемым путешествием в прошлое. Вы сможете выбрать один из маршрутов и исследовать самые интересные уголки города. Узнайте о жизни купцов и дворян, посетите памятные места, связанные

с Шаляпиным и Левитаном. Поднимитесь на Соборную гору и полюбуйтесь панорамой города. Посетите музеи и узнайте о выдающихся личностях, отдыхавших в Плёсе. Дополнительные тематические блоки позволят глубже погрузиться в историю и культуру города. В конце экскурсии гид порекомендует другие интересные места для посещения

Описание экскурсии

Восточный маршрут: туда, где начинается плёсский день!

Давайте вместе выйдем на набережную Плёса и погрузимся в эмоциональную атмосферу нашего уникального городка. Я покажу купеческие и дворянские усадьбы и расскажу о быте горожан XIX — начала XX века. Вы увидите памятный знак Ф. И. Шаляпину и услышите забавные легенды о его жизни на Волге, а также Дом-Музей И. И. Левитана, памятник живописцу, Музей пейзажа и концертно-выставочный зал Левитан-холл. Мы поговорим о том, как художник отыскал Плёс, какие места прославил на своих полотнах и что сказал, увидев этюды, Антон Павлович Чехов.

Поднявшись на мыс Соборной горы, от дозорных крепостей которой начиналась история Плёса, вы полюбуетесь захватывающей панорамой и узнаете, как складывался облик города на протяжении столетий, услышите о Дмитрии Донском и его сыне Василии I, «ушкуйниках» и уникальной таможенно-оборонительной системе. Деревянный Воскресенский храм и старинный погост, каменный храм святой Варвары великомученицы и Холодная гора, открывающая вид на знаменитый «Золотой Плёс», — перед вами предстанут все визитные карточки города.

Западный маршрут: где ночует плёсское солнце

Вам откроются нравы и уклад провинциального волжского городка: от старообрядцев до современных дачников. Вы узнаете, где находились нижние мучные торговые ряды, увидите старинные купеческие и дворянские особняки и найдете памятник кошке. Я расскажу интересные детали о дореволюционной торговле и объясню, почему плесяне, занимавшиеся промыслом волжской рыбы, говорили: «мы не рыбаки». Как было устроено судоходство на Волге в XIX веке? Где пароход появился раньше — на Волге или на Эльбе? Какой была охота в Плёсе в Левитановские времена? Мы осмотрим пансионат «Актёр» (бывший дом отдыха Всероссийского театрального общества) и поговорим о выдающихся личностях, отдыхавших в Плёсе.

Дополнительные тематические блоки

— «Волга и набережная Плёса от Великой Екатерины до эпохи «развитого социализма»

— «С. П. Кувшинникова. В тени великого пейзажиста…»

— «Прогулочный квест по картине И. Левитана «После дождя. Плёс» (1889 г.)

— «Плёсские страсти по Ф. И. Шаляпину»

— Круглые даты волжского городка (1910, 1960, 2010 г. г.)

— «Все флаги в гости к нам» (Фестивальный и выставочный Плёс в палитре культурных событий)

Организационные детали