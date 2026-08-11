5 отзывов оставили туристы

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Волга-матушка - синеокая Россия

Выберите маршрут и отправляйтесь в путешествие по Плёсу. Узнайте о купечестве, народных промыслах и знаменитых жителях города. Погрузитесь в атмосферу XIX века
Экскурсия по Плёсу станет незабываемым путешествием в прошлое. Вы сможете выбрать один из маршрутов и исследовать самые интересные уголки города. Узнайте о жизни купцов и дворян, посетите памятные места, связанные
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с Шаляпиным и Левитаном. Поднимитесь на Соборную гору и полюбуйтесь панорамой города. Посетите музеи и узнайте о выдающихся личностях, отдыхавших в Плёсе. Дополнительные тематические блоки позволят глубже погрузиться в историю и культуру города. В конце экскурсии гид порекомендует другие интересные места для посещения

5
98 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🕰️ Погружение в историю Плёса
  • 🎨 Пейзажи Левитана
  • 🏛️ Посещение музеев
  • 📜 Интересные легенды и факты
  • 🏞️ Захватывающие панорамы
  • 👥 Индивидуальный подход

Лучшее время для посещения

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Лучшие месяцы для экскурсии по Плёсу - с мая по сентябрь. В это время года город особенно красив, а погода позволяет насладиться прогулками и посещением музеев. Летние месяцы идеальны для знакомства с историей и культурой Плёса.
Сейчас август — это идеальное время.
Волга-матушка - синеокая Россия
Волга-матушка - синеокая Россия
Волга-матушка - синеокая Россия

Что можно увидеть

  • Дом-Музей И.И. Левитана
  • Музей пейзажа
  • Левитан-холл
  • Памятный знак Ф.И. Шаляпину
  • Воскресенский храм
  • Храм святой Варвары великомученицы
  • Пансионат «Актёр»

Описание экскурсии

Восточный маршрут: туда, где начинается плёсский день!

Давайте вместе выйдем на набережную Плёса и погрузимся в эмоциональную атмосферу нашего уникального городка. Я покажу купеческие и дворянские усадьбы и расскажу о быте горожан XIX — начала XX века. Вы увидите памятный знак Ф. И. Шаляпину и услышите забавные легенды о его жизни на Волге, а также Дом-Музей И. И. Левитана, памятник живописцу, Музей пейзажа и концертно-выставочный зал Левитан-холл. Мы поговорим о том, как художник отыскал Плёс, какие места прославил на своих полотнах и что сказал, увидев этюды, Антон Павлович Чехов.

Поднявшись на мыс Соборной горы, от дозорных крепостей которой начиналась история Плёса, вы полюбуетесь захватывающей панорамой и узнаете, как складывался облик города на протяжении столетий, услышите о Дмитрии Донском и его сыне Василии I, «ушкуйниках» и уникальной таможенно-оборонительной системе. Деревянный Воскресенский храм и старинный погост, каменный храм святой Варвары великомученицы и Холодная гора, открывающая вид на знаменитый «Золотой Плёс», — перед вами предстанут все визитные карточки города.

Западный маршрут: где ночует плёсское солнце

Вам откроются нравы и уклад провинциального волжского городка: от старообрядцев до современных дачников. Вы узнаете, где находились нижние мучные торговые ряды, увидите старинные купеческие и дворянские особняки и найдете памятник кошке. Я расскажу интересные детали о дореволюционной торговле и объясню, почему плесяне, занимавшиеся промыслом волжской рыбы, говорили: «мы не рыбаки». Как было устроено судоходство на Волге в XIX веке? Где пароход появился раньше — на Волге или на Эльбе? Какой была охота в Плёсе в Левитановские времена? Мы осмотрим пансионат «Актёр» (бывший дом отдыха Всероссийского театрального общества) и поговорим о выдающихся личностях, отдыхавших в Плёсе.

Дополнительные тематические блоки

— «Волга и набережная Плёса от Великой Екатерины до эпохи «развитого социализма»
— «С. П. Кувшинникова. В тени великого пейзажиста…»
— «Прогулочный квест по картине И. Левитана «После дождя. Плёс» (1889 г.)
— «Плёсские страсти по Ф. И. Шаляпину»
— Круглые даты волжского городка (1910, 1960, 2010 г. г.)
— «Все флаги в гости к нам» (Фестивальный и выставочный Плёс в палитре культурных событий)

Организационные детали

  • Посещение музеев — по желанию, за отдельную плату
  • В конце экскурсии я дополнительно порекомендую другие места и способы знакомства с заповедным Плёсом
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В центре плёсской набережной, у памятного знака Ф.И. Шаляпину, напротив е С.П. Кувшинникафковой
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — ваша команда гидов в Плёсе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 10276 туристов
Меня зовут Андрей. Я живу и наслаждаюсь Плёсом с 1997 года. Вместе с командой единомышленников передаю свою любовь к этому удивительному месту с помощью эмоционального рассказа, насыщенного не сухими фактами,
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а конкретными и образными примерами из прошлого. А также — бытовыми зарисовками и увлекательными сказаниями о человеческих судьбах, людских страстях и характерах. Для нас экскурсия — мини-спектакль, живое действие, в которое мы с удовольствием погружаемся сами и вовлекаем гостей. В этом нам также помогают фотографии дореволюционного Плёса и репродукции известных картин одного из главных героев нашей экскурсии — Левитана. Надеемся на скорую встречу!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 98 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
94
4
3
3
2
1
1
Алексей
Прекрасная экскурсия с очень выразительным гидом, который по-настоящему влюблен в Плес. Образная речь, интересный интерактив, глубокие знания и великолепная подача истории, фактов, мифов и реалий этого места. Блестяще!!!!
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Юлия
Большое спасибо за познавательную экскурсию! Все прошло очень комфортно и тепло.
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Хачатурова
Были сегодня семьёй на ознакомительной экскурсии с Андреем! Решила написать, пока нахожусь под впечатлением! Умение увлечь и скептика, и юное поколение (13 лет), включить обоих в игру- это непревзойденный талант
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рассказчика! Подача материала в стиле "интерактивной беседы (сплетни)"- это то, что придает экскурсии живость, ощущение сопричастности! Доброжелательность, уважение к собеседнику, ощущение, что именно тебе Андрей раскрывает самый главный секрет этого милого городка- все вместе оставили непередаваемое впечатление тепла.
Конечно, время в беседе пролетело незаметно. Наверно, с таким прекрасным рассказчиком экскурсию необходимо проводить не менее 5 часов и на пленере)) Большое спасибо Андрею! Всем рекомендую! 10 звезд!

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А
Были впервые в Плесе с детьми (14, 13, 7 лет) - благодаря искрометному юмору Андрея Владимировича, занимательной интерактивной части экскурсии мы смогли по-настоящему проникнуться духом и атмосферой города, легко и непринужденно познакомиться с историей и легендами Плеса. С благодарностью из Вологды!
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Д
Дата посещения: 21 авг 2025
Андрей Владимирович очень опытный экскурсовод. С начала экскурсии создал доброжелательную атмосферу, смог увлечь и взрослых, и детей. Полон интересных историй и фактов. Время пролетело незаметно. Влюбились в этот город, благодаря ему. Очень рекомендуем
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Н
Однозначно лучшая экскурсия за многие годы пользования сервисом в разных городах. Мы видели и слышали много — поверьте.
Такая отдача, такой добрый настрой, такое душевное послевкусие. Благодарю от всей души, до сих пор вспоминаем.
Были с двумя детьми 7 лет и 4 взрослых — под впечатлением остались все.
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