Гуляя по Плёсу, нельзя торопиться. Мы неспешно пройдем по главным улицам города, наслаждаясь царящей здесь идиллической атмосферой. Я расскажу, почему в Плёсе нет реки, а у пожарной части отсутствует каланча. Какие великие картины были здесь написаны, кто заложил фундамент для развития местного туризма и другие важные факты.

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Описание

Что вас ожидает

Заречье, набережная и Торговая площадь

Мы посетим Торговую площадь и пройдем по набережной, рассматривая купеческие особняки XIX века. Вы узнаете, почему окна первых этажей «вросли» в землю и кто установил памятник Шаляпину. Гуляя по Заречью, услышите о Левитане и расшифруете тайные символы на резных наличниках. Кроме того, оцените самую высокую церковь города и выясните, почему ее колокольня немного наклонена.

Соборная гора и завораживающие панорамы

По булыжным мостовым мы поднимемся на Соборную гору и полюбуемся каноническими видами Волги. Затем пройдем вдоль обрывов, где раньше стояли плёсские крепости. А у памятника основателю города я поделюсь легендой о его исчезновении и возвращении на место. В завершение дам практические советы: где вкусно поесть, выпить кофе и купить копченого леща.

Организационные детали

По запросу я могу провести экскурсию экскурсию на автомобиле. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.