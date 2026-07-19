Гуляя по Плёсу, вы узнаете, почему здесь нет реки и как возникли знаменитые картины. Погружение в историю города и его тайны, наслаждаясь атмосферой XIX века
Гуляя по Плёсу, нельзя торопиться. Неспешная прогулка по главным улицам города позволяет насладиться идиллической атмосферой. Узнайте, почему в Плёсе нет реки, а у пожарной части отсутствует каланча.
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картины, написанные здесь, и узнайте, кто заложил фундамент для развития местного туризма. Посетите Торговую площадь и пройдитесь по набережной, рассматривая купеческие особняки XIX века. Узнайте, почему окна первых этажей «вросли» в землю и кто установил памятник Шаляпину. Гуляя по Заречью, услышите о Левитане и расшифруете тайные символы на резных наличниках. Поднимитесь на Соборную гору и полюбуйтесь каноническими видами Волги.
Пройдитесь вдоль обрывов, где раньше стояли плёсские крепости, и узнайте легенду о памятнике основателю города. В завершение получите практические советы: где вкусно поесть, выпить кофе и купить копченого леща. Экскурсия может быть проведена на автомобиле по запросу. Забронируйте это уникальное путешествие по Плёсу
Лучшие месяцы для посещения Плёса - с мая по сентябрь. В это время года город особенно красив, а прогулки по его улицам и набережной приносят максимум удовольствия. Пейзажи Волги и купеческие особняки выглядят наиболее живописно.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Торговая площадь
Набережная
Купеческие особняки
Памятник Шаляпину
Заречье
Соборная гора
Памятник основателю города
Описание экскурсии
Заречье, набережная и Торговая площадь
Мы посетим Торговую площадь и пройдем по набережной, рассматривая купеческие особняки XIX века. Вы узнаете, почему окна первых этажей «вросли» в землю и кто установил памятник Шаляпину. Гуляя по Заречью, услышите о Левитане и расшифруете тайные символы на резных наличниках. Кроме того, оцените самую высокую церковь города и выясните, почему ее колокольня немного наклонена.
Соборная гора и завораживающие панорамы
По булыжным мостовым мы поднимемся на Соборную гору и полюбуемся каноническими видами Волги. Затем пройдем вдоль обрывов, где раньше стояли плёсские крепости. А у памятника основателю города я поделюсь легендой о его исчезновении и возвращении на место. В завершение дам практические советы: где вкусно поесть, выпить кофе и купить копченого леща.
Организационные детали
По запросу я могу провести экскурсию на автомобиле. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Торговая площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваш гид в Плёсе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 2738 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Евгений. В Плёсе я работаю с 2007 года. С удовольствием рассказываю гостям не только об истории города, но и о его современном развитии. Жду нашей встречи.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 261 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
259
4
2
3
–
2
–
1
–
Ирина
Ах, какой замечательный гид у нас был в Плёсе. Один из лучших из моих 41 экскурсии на Трипстере. Интеллигентный, внимательный, добрый. Он сумел создать очень теплую атмосферу и погрузил нас читать дальшеуменьшить
в историю этого городка. Спасибо огромное за неспешную прогулку, ответы на бесчисленные вопросы и интереснейшую информацию. Было очень легко, интересно и не скучно, несмотря на жару. Вместо положенных двух, гуляли три часа. Рекомендую Евгения, он заворожил нас своей экскурсией.
+2
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И
Индира
Евгений влюбил нас в Плёс. Евгений- интересный рассказчик и хороший человек. Мы неспешно прогулялись по знаковым местам Плёса, параллельно слушая историю города, биографии всемирно известных людей, побывавших в Плёсе, исторические факты. Евгений порекомендовал к посещению музеи и выставки. Посетили и остались очень довольны. Большое спасибо.
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А
Алена
Большое спасибо Евгению за прекрасную обзорную экскурсию по Плёсу! Было очень интересно узнать историю города, услышать много любопытных исторических фактов и при этом посмотреть красивые места и виды. Отдельно понравилось, что читать дальшеуменьшить
Евгений рассказал не только о прошлом Плёса, но и о том, как город живёт сейчас. Экскурсия получилась содержательной, лёгкой и очень приятной. Также было удобно, что Евгений смог нас забрать и показать часть мест на машине. Остались самые хорошие впечатления — с удовольствием рекомендуем!
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И
Ирина
Когда от души, то даже маленькое дело становится большим подарком! Благодарим Евгения за проведенную экскурсию, нам понравилось всё, особенно та маленькая пикантная история под конец прогулки 🤭
+2
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Е
Елена
Экскурсия выше всяких похвал! Евгений очень интересный рассказчик. Кажется, что он знает о Плесе все, ответил на все задаваемые нами вопросы. Спасибо огромное! Хочется вернуться в Плес еще! Очень атмосферное, уютное местечко на берегу Волги
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Анжелика
Евгений,огромное спасибо за очень интересную экскурсию!!! Очень мало было времени посмотреть Плес,но Евгению удалось нам все показать и очень увлекательно, с юмором рассказать!!!! Плес очень живописный!!! Гид очаровательный,только к нему,если в Плес!!!
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