Плёс от истоков до наших дней

Посетить знаковые места старинного города и полюбоваться чарующими видами

Гуляя по Плёсу, нельзя торопиться. Мы неспешно пройдем по главным улицам города, наслаждаясь царящей здесь идиллической атмосферой. Я расскажу, почему в Плёсе нет реки, а у пожарной части отсутствует каланча.

Какие великие картины были здесь написаны, кто заложил фундамент для развития местного туризма и другие важные факты.
Плёс от истоков до наших дней
Плёс от истоков до наших дней
Плёс от истоков до наших дней
Плёс от истоков до наших дней
Плёс от истоков до наших дней
Плёс от истоков до наших дней
Плёс от истоков до наших дней
Плёс от истоков до наших дней
Ближайшие даты:
21
сен
22
сен
23
сен
24
сен
25
сен
26
сен
27
сен
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Заречье, набережная и Торговая площадь

Мы посетим Торговую площадь и пройдем по набережной, рассматривая купеческие особняки XIX века. Вы узнаете, почему окна первых этажей «вросли» в землю и кто установил памятник Шаляпину. Гуляя по Заречью, услышите о Левитане и расшифруете тайные символы на резных наличниках. Кроме того, оцените самую высокую церковь города и выясните, почему ее колокольня немного наклонена.

Соборная гора и завораживающие панорамы

По булыжным мостовым мы поднимемся на Соборную гору и полюбуемся каноническими видами Волги. Затем пройдем вдоль обрывов, где раньше стояли плёсские крепости. А у памятника основателю города я поделюсь легендой о его исчезновении и возвращении на место. В завершение дам практические советы: где вкусно поесть, выпить кофе и купить копченого леща.

Организационные детали

По запросу я могу провести экскурсию экскурсию на автомобиле. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Плёса

😎Индивидуальные🚶Пешеходные🧒Можно с детьми👩‍🏫Для школьниковСоборная гора🗽Популярные места🍀Природа и пейзажи🙏РелигиозныеТорговые РядыСтарый город

Похожие туры в Плёсе

Чарующий Плёс
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Андрей
Андрей
5
315 отзывов
Чарующий Плёс
Ощутить патриархальный колорит и узнать историю «волжской жемчужины» на обзорной экскурсии
на Торговой площади
Сегодня
Завтра
23 сен
24 сен
6 500 за всё до 10 чел.
Плес - от крепости до курорта
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 30 чел.
Организатор экскурсии Михаил
Михаил
5
109 отзывов
Плес - от крепости до курорта
Проникнуться историей и уютной атмосферой живописного городка на обзорной экскурсии
26 сен
27 сен
28 сен
30 сен
4 000 за всё до 30 чел.
Прогулка по душевному Плесу
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Анна
Анна
5
59 отзывов
Прогулка по душевному Плесу
Вдохновиться обаянием города-заповедника, прославленного Левитаном, и познакомиться с его символами
в исторической части Плеса
25 сен
27 сен
28 сен
29 сен
5 000 за всё до 6 чел.
Заповедный Плёс как на ладони
1.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Андрей
Андрей
5
100 отзывов
Заповедный Плёс как на ладони
Дозорные крепости, купеческие дома, старинные церкви и пронзительные виды на увлекательной экскурсии
у Троицкого храма
Сегодня
Завтра
23 сен
24 сен
5 000 за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Плёсу
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Gidy
Gidy
5
4 отзыва
Обзорная экскурсия по Плёсу
Плёс - «жемчужина Волги» - город
по согласованию с гидом
4 500 за всё до 10 чел.
Золотой Плёс и эпоха Левитана
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Анна
Анна
4.9
7 отзывов
Золотой Плёс и эпоха Левитана
Запечатлеть очарование картин русской жизни и прикоснуться к биографии величайшего пейзажиста
Завтра
23 сен
24 сен
25 сен
5 200 за всё до 4 чел.
Левитановский Плёс
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Андрей
Андрей
4.9
15 отзывов
Левитановский Плёс
Пройти по маршрутам великого художника и узнать о его творческом романе с городом
рядом с Торговой площадью
Сегодня
Завтра
23 сен
24 сен
5 000 за всё до 10 чел.
Плёс: очарованье русского пейзажа
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Анна
Анна
5
98 отзывов
Плёс: очарованье русского пейзажа
Плениться красотой древнего города на обзорной прогулке с коренной волжанкой
Завтра
23 сен
24 сен
25 сен
6 000 за всё до 5 чел.
Автопутешествие в Плёс
16 часов
Индивидуальная
Организатор экскурсии Дмитрий
Дмитрий
Нет отзывов
Автопутешествие в Плёс
Москва м. Коломеская
9 000 за 1 человека
Экскурсия по Плесу с посещением Эко-деревни «Знатная сторонка»
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Gidy
Gidy
Нет отзывов
Экскурсия по Плесу с посещением Эко-деревни «Знатная сторонка»
по согласованию с гидом
6 000 за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия и поездка в Красное-на-Волге
6 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Gidy
Gidy
Нет отзывов
Обзорная экскурсия и поездка в Красное-на-Волге
Ознакомившись с историей и достопримечательностями Плеса мы отправимся
По договоренности
6 000 за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия и посещение музея И.И. Левитана
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Gidy
Gidy
5
1 отзыв
Обзорная экскурсия и посещение музея И.И. Левитана
Побываете в тех самых комнатах с окнами на Волгу
По договоренности
5 000 за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Плёсе. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Плёсе
ХОРОШО
🧭
ТАМ