Мы посетим Торговую площадь и пройдем по набережной, рассматривая купеческие особняки XIX века. Вы узнаете, почему окна первых этажей «вросли» в землю и кто установил памятник Шаляпину. Гуляя по Заречью, услышите о Левитане и расшифруете тайные символы на резных наличниках. Кроме того, оцените самую высокую церковь города и выясните, почему ее колокольня немного наклонена.
По булыжным мостовым мы поднимемся на Соборную гору и полюбуемся каноническими видами Волги. Затем пройдем вдоль обрывов, где раньше стояли плёсские крепости. А у памятника основателю города я поделюсь легендой о его исчезновении и возвращении на место. В завершение дам практические советы: где вкусно поесть, выпить кофе и купить копченого леща.
По запросу я могу провести экскурсию экскурсию на автомобиле. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.