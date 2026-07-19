Лучшие месяцы для посещения Плёса - с мая по сентябрь. В это время года город особенно красив, а прогулки по его улицам и набережной приносят максимум удовольствия. Пейзажи Волги и купеческие особняки выглядят наиболее живописно.

Гуляя по Плёсу, нельзя торопиться. Неспешная прогулка по главным улицам города позволяет насладиться идиллической атмосферой. Узнайте, почему в Плёсе нет реки, а у пожарной части отсутствует каланча.Откройте для себя великие

картины, написанные здесь, и узнайте, кто заложил фундамент для развития местного туризма. Посетите Торговую площадь и пройдитесь по набережной, рассматривая купеческие особняки XIX века. Узнайте, почему окна первых этажей «вросли» в землю и кто установил памятник Шаляпину. Гуляя по Заречью, услышите о Левитане и расшифруете тайные символы на резных наличниках. Поднимитесь на Соборную гору и полюбуйтесь каноническими видами Волги. Пройдитесь вдоль обрывов, где раньше стояли плёсские крепости, и узнайте легенду о памятнике основателю города. В завершение получите практические советы: где вкусно поесть, выпить кофе и купить копченого леща. Экскурсия может быть проведена на автомобиле по запросу. Забронируйте это уникальное путешествие по Плёсу

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Заречье, набережная и Торговая площадь

Мы посетим Торговую площадь и пройдем по набережной, рассматривая купеческие особняки XIX века. Вы узнаете, почему окна первых этажей «вросли» в землю и кто установил памятник Шаляпину. Гуляя по Заречью, услышите о Левитане и расшифруете тайные символы на резных наличниках. Кроме того, оцените самую высокую церковь города и выясните, почему ее колокольня немного наклонена.

Соборная гора и завораживающие панорамы

По булыжным мостовым мы поднимемся на Соборную гору и полюбуемся каноническими видами Волги. Затем пройдем вдоль обрывов, где раньше стояли плёсские крепости. А у памятника основателю города я поделюсь легендой о его исчезновении и возвращении на место. В завершение дам практические советы: где вкусно поесть, выпить кофе и купить копченого леща.

Организационные детали

По запросу я могу провести экскурсию на автомобиле. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.