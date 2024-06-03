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времени прогулки. Особенно хочу отметить увлекательную подачу материала, много интересных фактов, переключений, акцентов, которые оживляли информационную часть, а также очень хорошую, чистую и профессиональную речь (приятный голос, четкая дикция, без лишних слов и отступлений). Программа выстроена очень гармонично для восприятия с учетом посещаемых мест и достопримечательностей города. Я, хоть и хорошо знакома с Плесом, открыла для себя много нового, интересного, а наши гости были очень впечатлены красотой природы и богатой историей это маленького живописного городка.