Экскурсии в Успенский собор Плёса

Найдено 4 экскурсии в категории «Успенский Собор» в Плёсе, цены от 5 350 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Плёс - от крепости до курорта
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
199 отзывов
Плёс - от крепости до курорта: индивидуальная экскурсия
Золотой Плёс, жемчужина Волги, изумруд Севера - приглашаем на прогулку по «сердцу» Плёса. Узнайте о купечестве, храмах и жизни Левитана
10 июня в 13:00
12 июня в 14:00
5 350 за всё до 30 чел.
Плёс: очарованье русского пейзажа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
122 отзыва
Популярное предложение
Плёс: очарованье русского пейзажа
Любите долгие прогулки и хотите узнать больше о Плёсе? Приглашаем на душевный отдых и увлекательное путешествие с опытным гидом
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
8 000 за всё до 4 чел.
Чарующий Плёс
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
418 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Чарующий Плёс - достопримечательности и тайные уголки
Плёс - город-музей, встречающий гостей резными наличниками и палисадниками с сиренью. Насладитесь природой и узнайте все тайны города
Начало: На Торговой площади
Завтра в 19:00
10 июня в 08:00
9 340 за всё до 5 чел.
Золотой Плёс и эпоха Левитана
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
14 отзывов
Золотой Плёс и эпоха Левитана: индивидуальная экскурсия
Прогулка по левитановским местам в Плёсе, погружение в биографию мастера и знакомство с историей города. Узнайте, как Плёс вдохновил великого художника
Завтра в 08:00
10 июня в 08:30
7 600 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    3 июня 2024
    Чарующий Плёс
    Благодарим Андрея за очень интересную экскурсию, множество информации, погружение в историю, архитектуру и искусство, а также живописные виды Плеса и Волги в прекрасный солнечный день! Были действительно очарованы! Рекомендуем! 👍и сами обязательно вернемся)🫶
  • Л
    Любовь
    2 июня 2024
    Плёс - от крепости до курорта
    Гид отличный, знает и любит свой город. Повезло с погодой и настроение у всех было хорошее. Очень довольны, гида рекомендуем.
  • А
    Алексей
    19 мая 2024
    Плёс: очарованье русского пейзажа
    Спасибо Анне, выше всяких похвал. Очень интересно было слушать, грамотная речь и знание предмета. Еще раз спасибо))
  • О
    Ольга
    19 мая 2024
    Плёс - от крепости до курорта
    Михаил экскурсовод от Бога, три часа полной погруженности в историю Плеса. Рекомендуем от души. Местный житель, историк по образованию, человек, любящий свой город. Во время экскурсии с Михаилом поздоровались по моему пол города:)
  • П
    Павел
    17 мая 2024
    Плёс: очарованье русского пейзажа
    Замечательная и интересная экскурсия. Гид Анна великолепно и увлекательно подаёт материал, а самое главное, всей душой любит свой родной край. Крайне рекомендую 👍
    Замечательная и интересная экскурсия. Гид Анна великолепно и увлекательно подаёт материал, а самое главное, всей душой любит свой родной край
  • Е
    Елена
    13 мая 2024
    Плёс: очарованье русского пейзажа
    Получили огромное удовольствие от прогулки по Плесу вместе с Анной. Она очень любит и хорошо знает историю родного города и делится самыми позитивными эмоциями и интересными историями. Очень рекомендуем.
  • A
    Aleksandra
    11 мая 2024
    Чарующий Плёс
    Потрясающе интересная экскурсия! Как здорово, что помимо профессионального рассказа мы увидели интересного человека, местного жителя, не понаслышке знающего все об этих местах. Рекомендую!
  • А
    Анастасия
    11 мая 2024
    Чарующий Плёс
    Андрей, добрый день! Хотели поблагодарить Вас за то, что нашим гидом была Галина Александровна! Очень интересный рассказ, слушали, боясь прервать, нам безумно понравилось!
  • М
    Марина
    5 мая 2024
    Золотой Плёс и эпоха Левитана
    Спасибо, очень интересная экскурсия
  • Ж
    Жанна
    4 мая 2024
    Плёс - от крепости до курорта
    Спасибо Михаилу за отличную, познавательную экскурсию по Плёсу! Столько интересных, познавательных фактов было рассказано. В моей копилке городов Плёс занял достойное место. Рекомендую Михаила, как профессионального гида, интересного рассказчика!

Ответы на вопросы от путешественников по Плёсу в категории «Успенский Собор»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Плёсе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Плёс - от крепости до курорта
  2. Плёс: очарованье русского пейзажа
  3. Чарующий Плёс
  4. Золотой Плёс и эпоха Левитана
Какие места ещё посмотреть в Плёсе
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Соборная гора
  3. Набережная
  4. Торговые Ряды
  5. Гора Левитана
  6. Воскресенская церковь
  7. Успенский Собор
  8. Церковь Воскресения Христова
  9. Церковь святой Варвары
Сколько стоит экскурсия по Плёсу в июне 2024
Сейчас в Плёсе в категории "Успенский Собор" можно забронировать 4 экскурсии от 5 350 до 9 340. Туристы уже оставили гидам 753 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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