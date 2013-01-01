Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Плёс

Обзорная экскурсия по Плёсу

5
3 отзыва
Гиды В.
Гиды В. – Гид из Плёс
Плёс — «жемчужина Волги» — город 🏙️, который умеет удивлять.

Здесь вас встретят живописные холмы, пышные деревья 🌳, изогнутые улочки и древние храмы.

Вы услышите рассказы о плёсской земле и её главных достопримечательностях 🏛️, станете хранителем местных легенд.
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Обзорная экскурсия по Плёсу
Обзорная экскурсия по Плёсу
Вы прогуляетесь 👣 по тропинкам по Соборной горе, увидите Успенский собор, памятник основателю города - князю Василию Дмитриевичу, музейно-выставочный комплекс "Присутственных мест", Торговую площадь, волжскую набережную, Заречье и многое другое.
Если вы уже были на обзорной экскурсии 🧭 или хотите изменить ее обычную программу?
Без проблем - мы можем предложить Вам массу всего интересного!
Прогулку 👣 на теплоходе по Волге, урок живописи с плесским художником, выездной пикник на природе или посещение настоящего "живого музея" крестьянского быта - вот малая часть того, что у нас есть!
+Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Начало и место завершения
🚩 по согласованию с гидом
Обзорная экскурсия по Плёсу
Обзорная экскурсия по Плёсу

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гиды В.
Гиды В.
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