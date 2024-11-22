Неспешные экскурсии Подольска для пенсионеров

Найдено 3 экскурсии в категории «Для пенсионеров» в Подольске, цены от 650 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Усадьба Дубровицы и церковь Знамения в Подольске
Пешая
78 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
Усадьба Дубровицы и церковь Знамения
Путешествие в Подольск, где откроются тайны усадьбы Дубровицы и церкви Знамения. Уникальные истории и зимние забавы ждут вас! (between 130-160 symbols)
Начало: В усадьбе Дубровицы, г. Подольск
6 дек в 17:00
7 дек в 09:00
650 за человека
Мобильный квест в Подольске «Свирепый дракон против народного ополчения»
Пешая
1.5 часа
Квест
до 6 чел.
Квест «Свирепый дракон»
Станьте частью истории Подольска, сразитесь с драконом и откройте для себя городские тайны. Увлекательное приключение для всех возрастов
Начало: На проспекте Ленина
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1 000 за всё до 6 чел.
Банный дворец Алексеева
На автобусе
4.5 часа
Групповая
до 20 чел.
Банный дворец Алексеева
Познакомьтесь с историей Подольска через водные традиции. Вас ждут река Пахра, усадьба Ивановское и роскошные Алексеевские бани
Начало: по договоренности
Расписание: во вторник в 12:00
Завтра в 12:00
10 дек в 12:00
2 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    22 ноября 2024
    Усадьба Дубровицы и церковь Знамения в Подольске
    Красивая усадьба, интересная подача материала. Без экскурсии - это были бы только фотки. А сейчас - это уже фотки и история)
  • А
    Анна
    21 ноября 2024
    Усадьба Дубровицы и церковь Знамения в Подольске
    Интересная экскурсия. Спасибо Марине за увлекательный рассказ
  • Н
    Наталья
    20 ноября 2024
    Усадьба Дубровицы и церковь Знамения в Подольске
    Спасибо огромное за экскурсию. Проникновенный расказ гида оставил неизгладимое печатление о месте. Она заразила нас своей любовью к этому месту
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    и городу. Второй день вспоминаем добрыми словами. А такой церкви мы не видели ни у нас, ни в Европе. Впечатляюще! Всем рекомендуем!

Ответы на вопросы от путешественников по Подольску в категории «Для пенсионеров»

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  2. Усадьба Дубровицы
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  4. Усадьба Иваноское
  5. Троицкий собор
Сколько стоит экскурсия по Подольску в декабре 2024
Сейчас в Подольске в категории "Для пенсионеров" можно забронировать 3 экскурсии от 650 до 2 500. Туристы уже оставили гидам 78 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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