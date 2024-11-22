читать дальше и городу. Второй день вспоминаем добрыми словами. А такой церкви мы не видели ни у нас, ни в Европе. Впечатляюще! Всем рекомендуем!

Спасибо огромное за экскурсию. Проникновенный расказ гида оставил неизгладимое печатление о месте. Она заразила нас своей любовью к этому месту