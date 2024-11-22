1.5 часа
Индивидуальная
Усадьба Дубровицы и церковь Знамения
Путешествие в Подольск, где откроются тайны усадьбы Дубровицы и церкви Знамения. Уникальные истории и зимние забавы ждут вас! (between 130-160 symbols)
Начало: В усадьбе Дубровицы, г. Подольск
6 дек в 17:00
7 дек в 09:00
650₽ за человека
1.5 часа
Квест
до 6 чел.
Квест «Свирепый дракон»
Станьте частью истории Подольска, сразитесь с драконом и откройте для себя городские тайны. Увлекательное приключение для всех возрастов
Начало: На проспекте Ленина
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1 000₽ за всё до 6 чел.
4.5 часа
Групповая
до 20 чел.
Банный дворец Алексеева
Познакомьтесь с историей Подольска через водные традиции. Вас ждут река Пахра, усадьба Ивановское и роскошные Алексеевские бани
Начало: по договоренности
Расписание: во вторник в 12:00
Завтра в 12:00
10 дек в 12:00
2 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия22 ноября 2024Красивая усадьба, интересная подача материала. Без экскурсии - это были бы только фотки. А сейчас - это уже фотки и история)
- ААнна21 ноября 2024Интересная экскурсия. Спасибо Марине за увлекательный рассказ
- ННаталья20 ноября 2024Спасибо огромное за экскурсию. Проникновенный расказ гида оставил неизгладимое печатление о месте. Она заразила нас своей любовью к этому месту
Ответы на вопросы от путешественников по Подольску в категории «Для пенсионеров»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Подольске
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Подольске
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Подольску в декабре 2024
Сейчас в Подольске в категории "Для пенсионеров" можно забронировать 3 экскурсии от 650 до 2 500. Туристы уже оставили гидам 78 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте экскурсию в Подольске на 2024 год для пенсионеров, 78 ⭐ отзывов, цены от 650₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль