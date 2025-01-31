Мобильный квест в Подольске «Свирепый дракон против народного ополчения»

Станьте частью истории Подольска, сразитесь с драконом и откройте для себя городские тайны. Увлекательное приключение для всех возрастов
В Подольске появился свирепый дракон, и только вы можете его остановить! Вместе с мальчиком Ефимом вы отправитесь в путешествие по историческим местам города, чтобы собрать ополчение и спасти жителей.

На пути
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вас ждут такие достопримечательности, как Троицкий собор и обелиск в честь победы над Наполеоном. Квест не требует гида, достаточно скачать приложение и следовать инструкциям. Это отличная возможность провести время с семьей или друзьями, погрузившись в атмосферу прошлого

5 причин купить этот квест

  • 🔥 Увлекательный сюжет с драконами
  • 🏛 Посещение исторических мест
  • 📱 Удобное приложение для прохождения
  • ⏰ Свобода выбора времени начала
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
Мобильный квест в Подольске «Свирепый дракон против народного ополчения»
Мобильный квест в Подольске «Свирепый дракон против народного ополчения»
Мобильный квест в Подольске «Свирепый дракон против народного ополчения»

Что можно увидеть

  • Проспект Ленина
  • Сквер Поколений
  • Дома купцов Петрова
  • Дома купцов Кананыкина
  • Дома купцов Солодкова
  • Троицкий собор
  • Лавка купца Усанова
  • Обелиск в честь 100-летия победы
  • Типография Н.А. Тощакова

Описание квеста

Помогите Ефиму найти маму и освободить город от страшного зверя! Решая задания квеста, вы пройдёте мимо исторических зданий, рассмотрите главный собор и монумент доблестно погибшим предкам, а затем выйдите к логову дракона и сразитесь с ним.

На вашем пути будут:

  • Проспект Ленина и сквер Поколений
  • Дома купцов Петрова, Кананыкина и Солодкова
  • Троицкий собор
  • Лавка купца Усанова
  • Обелиск в честь 100-летия победы России над наполеоновской армией в 1812 году
  • Типография Н. А. Тощакова

Организационные детали

  • Вы можете решить задания за 1,5 часа, а можете гулять хоть целый день, делая паузы и внимательно вчитываясь в детали
  • Квест не предполагает участия гида: вы скачиваете приложение на свой телефон и последовательно выполняете серию заданий. Инструкцию со ссылкой на приложение мы пришлём вам после бронирования
  • Для прохождения достаточно одного телефона на группу, но, если вы путешествуете компанией, можете приобрести доступ для нескольких устройств и разгадывать загадки на скорость
  • Начать квест вы сможете в любое удобное для вас время

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На проспекте Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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