читать дальше вас ждут такие достопримечательности, как Троицкий собор и обелиск в честь победы над Наполеоном. Квест не требует гида, достаточно скачать приложение и следовать инструкциям. Это отличная возможность провести время с семьей или друзьями, погрузившись в атмосферу прошлого

В Подольске появился свирепый дракон, и только вы можете его остановить! Вместе с мальчиком Ефимом вы отправитесь в путешествие по историческим местам города, чтобы собрать ополчение и спасти жителей.На пути