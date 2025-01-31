В Подольске появился свирепый дракон, и только вы можете его остановить! Вместе с мальчиком Ефимом вы отправитесь в путешествие по историческим местам города, чтобы собрать ополчение и спасти жителей.
На пути
На пути
5 причин купить этот квест
- 🔥 Увлекательный сюжет с драконами
- 🏛 Посещение исторических мест
- 📱 Удобное приложение для прохождения
- ⏰ Свобода выбора времени начала
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
Что можно увидеть
- Проспект Ленина
- Сквер Поколений
- Дома купцов Петрова
- Дома купцов Кананыкина
- Дома купцов Солодкова
- Троицкий собор
- Лавка купца Усанова
- Обелиск в честь 100-летия победы
- Типография Н.А. Тощакова
Описание квеста
Помогите Ефиму найти маму и освободить город от страшного зверя! Решая задания квеста, вы пройдёте мимо исторических зданий, рассмотрите главный собор и монумент доблестно погибшим предкам, а затем выйдите к логову дракона и сразитесь с ним.
На вашем пути будут:
- Проспект Ленина и сквер Поколений
- Дома купцов Петрова, Кананыкина и Солодкова
- Троицкий собор
- Лавка купца Усанова
- Обелиск в честь 100-летия победы России над наполеоновской армией в 1812 году
- Типография Н. А. Тощакова
Организационные детали
- Вы можете решить задания за 1,5 часа, а можете гулять хоть целый день, делая паузы и внимательно вчитываясь в детали
- Квест не предполагает участия гида: вы скачиваете приложение на свой телефон и последовательно выполняете серию заданий. Инструкцию со ссылкой на приложение мы пришлём вам после бронирования
- Для прохождения достаточно одного телефона на группу, но, если вы путешествуете компанией, можете приобрести доступ для нескольких устройств и разгадывать загадки на скорость
- Начать квест вы сможете в любое удобное для вас время
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На проспекте Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — Организатор в Подольске
Провёл экскурсии для 442 туристов
Мы занимаемся созданием уникальных квестов по всему миру. Благодаря большому выбору каждый сможет найти программу по душе. Разгадывание загадок и выполнение заданий квеста — далеко не единственный опыт, который вы получите. По мере прохождения вы узнаете новую информацию, изучите необычные места и весело проведёте время!Задать вопрос
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