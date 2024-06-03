Г Галина Усадьба Дубровицы и церковь Знамения в Подольске читать дальше посмотрели на это прекрасное место и необыкновенную церковь. Узнали очень много интересных фактов и получили большое удовольствие от прогулки и общения с гидом. Интеллигентый, знающий свое дело и неравнодушный к судьбе исторического наследия человек. Однозначно, рекомендуем! Елена, большое спасибо! 🙂 Большое спасибо гиду Елене за интересный и содержательный рассказ, а также за неравнодушие и вовлеченность в историю! Совсем другими глазами

Н Наталья Усадьба Дубровицы и церковь Знамения в Подольске Спасибо за чудесный день, замечательную экскурсию и море впечатлений.

А Анна Усадьба Дубровицы и церковь Знамения в Подольске Прекрасная экскурсия. Интересно. Очень красиво. Просто здорово погулять. Спасибо. Анна.

Е Екатерина Влюбиться в Подольск: авто-экскурсия по городу и окрестностям Очень понравилась экскурсия - подробно, объемно, с любовью к делу!

А Андрей Старинное село Подол и его богатейшая история пиши ченть такое Если хотите экскурсию не от "гида" с выученными наизусть занудными текстами, а от человека, которому очень нравятся и сами места, о которых он рассказывает, и дело, которым он занимается - обращайтесь к Алекснадру. Замечательный и внимательный экскурсовод.

Ю Юлия Влюбиться в Подольск: авто-экскурсия по городу и окрестностям Мне очень понравилась авто-экскурсия с замечательным гидом Алиной. Узнала много интересного про сам город и его окрестности. Большое спасибо, Алина, за это увлекательное путешествие!!

Т Тамара Влюбиться в Подольск: авто-экскурсия по городу и окрестностям Вчера был очень хороший теплый день, не смотря на отсутствие яркого солнца и температуру -6 градусов. Это произошло оттого, что всё сложилось удачно: хорошая компания, отличный экскурсовод и организатор Алина и замечательные места - Подольск и Дубровицы.

Т Татьяна Прогулка с гидом по центру Подольска Замечательная экскурсия, интересная подача материала, окунулись в историю города, узнали много нового о нем. Организатор знает и любит свое дело.