Интересные экскурсии для школьного возраста в Подольске

Найдено 3 экскурсии в категории «Для школьников» в Подольске, цены от 600 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Усадьба Дубровицы и церковь Знамения в Подольске
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
59 отзывов
Усадьба Дубровицы и церковь Знамения в Подольске
Открыть историю хозяев поместья, узнать об архитектуре барочного храма и полюбоваться его убранством
Начало: В усадьбе Дубровицы, г. Подольск
14 июня в 17:00
15 июня в 09:00
600 за человека
Влюбиться в Подольск: авто-экскурсия по городу и окрестностям
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
10 отзывов
Влюбиться в Подольск: авто-экскурсия по городу и окрестностям
Открыть секреты усадьбы Дубровицы и проехать по самому живописному городу Подмосковья
10 июня в 17:00
11 июня в 15:00
7 200 за всё до 3 чел.
Прогулка с гидом по центру Подольска
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Прогулка с гидом по центру Подольска
Открыть неожиданные страницы городской истории с момента основания и до сегодняшнего времени
Начало: Возле музея «Подолье»
4 сен в 09:00
11 сен в 09:00
5 334 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Галина
    3 июня 2024
    Усадьба Дубровицы и церковь Знамения в Подольске
    Большое спасибо гиду Елене за интересный и содержательный рассказ, а также за неравнодушие и вовлеченность в историю! Совсем другими глазами
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    посмотрели на это прекрасное место и необыкновенную церковь. Узнали очень много интересных фактов и получили большое удовольствие от прогулки и общения с гидом. Интеллигентый, знающий свое дело и неравнодушный к судьбе исторического наследия человек. Однозначно, рекомендуем! Елена, большое спасибо! 🙂

    Большое спасибо гиду Елене за интересный и содержательный рассказ, а также за неравнодушие и вовлеченность в
  • Н
    Наталья
    18 мая 2024
    Усадьба Дубровицы и церковь Знамения в Подольске
    Спасибо за чудесный день, замечательную экскурсию и море впечатлений.
  • А
    Анна
    15 апреля 2024
    Усадьба Дубровицы и церковь Знамения в Подольске
    Прекрасная экскурсия. Интересно. Очень красиво. Просто здорово погулять. Спасибо. Анна.
  • Е
    Екатерина
    24 марта 2024
    Влюбиться в Подольск: авто-экскурсия по городу и окрестностям
    Очень понравилась экскурсия - подробно, объемно, с любовью к делу!
  • Ю
    Юлия
    28 февраля 2024
    Влюбиться в Подольск: авто-экскурсия по городу и окрестностям
    Мне очень понравилась авто-экскурсия с замечательным гидом Алиной. Узнала много интересного про сам город и его окрестности. Большое спасибо, Алина, за это увлекательное путешествие!!
  • Т
    Тамара
    24 января 2024
    Влюбиться в Подольск: авто-экскурсия по городу и окрестностям
    Вчера был очень хороший теплый день, не смотря на отсутствие яркого солнца и температуру -6 градусов. Это произошло оттого, что всё сложилось удачно: хорошая компания, отличный экскурсовод и организатор Алина и замечательные места - Подольск и Дубровицы.
  • Т
    Татьяна
    6 ноября 2023
    Прогулка с гидом по центру Подольска
    Замечательная экскурсия, интересная подача материала, окунулись в историю города, узнали много нового о нем. Организатор знает и любит свое дело.

Ответы на вопросы от путешественников по Подольску в категории «Для школьников»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Прогулка с гидом по центру Подольска
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Сколько стоит экскурсия по Подольску в июне 2024
Сейчас в Подольске в категории "Для школьников" можно забронировать 3 экскурсии от 600 до 7 200. Туристы уже оставили гидам 70 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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