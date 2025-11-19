Как насчёт того, чтобы превратить знакомство с городом в дружеское интеллектуальное соревнование? За два часа прогулки вы пройдёте пять игровых раундов и шаг за шагом откроете тайны города. Узнаете, как жили и богатели дельцы 19–20 веков, попробуете «открыть своё дело» и заработать первый миллион — в формате уличного квиза.

Владимир

Путь длиной около 2 км проходит по историческому центру и его окрестностям. На нашем маршруте:

здание Городского собрания

дом фабрики «Зингер»

подворье в парке Талалихина

набережная Протвы

музей-заповедник «Подолье»

Программа квиза

Вы поделитесь на две команды по 2–4 человека. Впереди — пять остановок и пять раундов с вопросами, фактами и необычными версиями ответов. Формат игры сделает прогулку живой и динамичной:

вас удивит кусочек Италии на берегу Протвы

позабавит история о том, кто учил российских рабочих играть в теннис

впечатлит необычная находка в кладовой усадьбы Остафьево

и воодушевит формула успеха российского купечества

За время прогулки вы раскроете более двух десятков любопытных фактов о городе, его творцах и богатых предпринимателях, которые оставили свой след в истории.

Финальный раунд с награждением победителей можно провести в уютном местном заведении — за чашечкой ароматного кофе.

Организационные детали

Чтобы квиз прошёл в формате соревнования, желательно приходить компанией от 4 человек.