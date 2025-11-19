Как насчёт того, чтобы превратить знакомство с городом в дружеское интеллектуальное соревнование? За два часа прогулки вы пройдёте пять игровых раундов и шаг за шагом откроете тайны города.
Узнаете, как жили и богатели дельцы 19–20 веков, попробуете «открыть своё дело» и заработать первый миллион — в формате уличного квиза.
Узнаете, как жили и богатели дельцы 19–20 веков, попробуете «открыть своё дело» и заработать первый миллион — в формате уличного квиза.
Описание экскурсии
Путь длиной около 2 км проходит по историческому центру и его окрестностям. На нашем маршруте:
- здание Городского собрания
- дом фабрики «Зингер»
- подворье в парке Талалихина
- набережная Протвы
- музей-заповедник «Подолье»
Программа квиза
Вы поделитесь на две команды по 2–4 человека. Впереди — пять остановок и пять раундов с вопросами, фактами и необычными версиями ответов. Формат игры сделает прогулку живой и динамичной:
- вас удивит кусочек Италии на берегу Протвы
- позабавит история о том, кто учил российских рабочих играть в теннис
- впечатлит необычная находка в кладовой усадьбы Остафьево
- и воодушевит формула успеха российского купечества
За время прогулки вы раскроете более двух десятков любопытных фактов о городе, его творцах и богатых предпринимателях, которые оставили свой след в истории.
Финальный раунд с награждением победителей можно провести в уютном местном заведении — за чашечкой ароматного кофе.
Организационные детали
Чтобы квиз прошёл в формате соревнования, желательно приходить компанией от 4 человек.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вокзала в Подольске
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — ваш гид в Подольске
Провёл экскурсии для 2802 туристов
Живу в Подмосковье, исследую глубинные исторические сюжеты нашего края. Когда-то обучался в медицинском вузе, но понял, что моё призвание — это искусство и творческий поиск. Мой отец был художником, и
Входит в следующие категории Подольска
Похожие экскурсии из Подольска
Квест
до 6 чел.
Квест «Свирепый дракон»
Станьте частью истории Подольска, сразитесь с драконом и откройте для себя городские тайны. Увлекательное приключение для всех возрастов
Начало: На проспекте Ленина
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1000 ₽ за всё до 6 чел.