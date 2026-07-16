Мои заказы

Женщины, заводы и дворы: история советского Подольска в деталях

Научиться читать язык монументализма и увидеть город совсем другими глазами
Приглашаю посмотреть на Подольск через призму человеческих судеб и архитектурных деталей. Мы поговорим, как создавалось новое советское общество и почему вместе с ним менялся облик города. А ещё вы увидите архитектуру конструктивизма по-новому, и я объясню, почему она именно такая.
Женщины, заводы и дворы: история советского Подольска в деталях
Женщины, заводы и дворы: история советского Подольска в деталях
Женщины, заводы и дворы: история советского Подольска в деталях

Описание экскурсии

Мы пройдём по центру и проследим, как купеческий город превратился в крупнейший промышленный.

Разберёмся в разных архитектурных стилях, и вы поймёте, как появлялся новый Подольск.

Поговорим о роли женщины в советском обществе, и вы узнаете, когда в нашей стране появились фабрики-кухни, ясли и детские площадки.

Вы увидите советское монументальное искусство:

  • дом культуры им. Лепсе. Прекрасный пример конструктивизма, который спроектировал архитектор Иванов-Шиц
  • рекламу 70–80-х годов на одном из домов
  • конструктивистские кварталы, которые построили для подольских рабочих
  • Пехотное училище, откуда курсанты ушли защищать Москву
  • площадь Славы, которую посвятили защитникам отечества и работникам тыла
  • мозаичное панно с картой Московской области

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Вокзальной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — ваш гид в Подольске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 74 туристов
Я родилась и живу в Чехове — городе, названном в честь великого писателя. Мне всегда было интересно находить что-то новое в привычных местах и показывать это другим. Поэтому на своих
читать дальшеуменьшить

экскурсиях я стараюсь открыть знакомые улицы и маршруты с необычной стороны. Ведь за каждым домом скрывается не просто история места, но и судьбы людей. Я страстно люблю путешествовать и пить кофе, но особая радость для меня — рассказывать, как развивался Чехов и показывать, что даже в малых городах есть, что открывать заново. Так, я хочу сподвигнуть людей видеть интересное вокруг себя. Ведь оно окружает нас каждый день — стоит лишь научиться замечать детали.

Входит в следующие категории Подольска

Похожие экскурсии на «Женщины, заводы и дворы: история советского Подольска в деталях»

Дубровицы: барокко, застывшее в камне
Пешая
1.5 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 20 чел.
Дубровицы: барокко, застывшее в камне
Индивидуальная экскурсия с Галиной Олеговной откроет тайны храма в Дубровицах. Уникальные горельефы и история царей ждут вас
Начало: У колокольни храма
Завтра в 10:00
18 июл в 10:00
от 10 000 ₽ за всё до 8 чел.
У нас ещё много экскурсий в Подольске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Подольске
от 6000 ₽ за экскурсию