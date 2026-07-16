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экскурсиях я стараюсь открыть знакомые улицы и маршруты с необычной стороны. Ведь за каждым домом скрывается не просто история места, но и судьбы людей. Я страстно люблю путешествовать и пить кофе, но особая радость для меня — рассказывать, как развивался Чехов и показывать, что даже в малых городах есть, что открывать заново. Так, я хочу сподвигнуть людей видеть интересное вокруг себя. Ведь оно окружает нас каждый день — стоит лишь научиться замечать детали.