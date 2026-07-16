Приглашаю посмотреть на Подольск через призму человеческих судеб и архитектурных деталей. Мы поговорим, как создавалось новое советское общество и почему вместе с ним менялся облик города. А ещё вы увидите архитектуру конструктивизма по-новому, и я объясню, почему она именно такая.
Описание экскурсии
Мы пройдём по центру и проследим, как купеческий город превратился в крупнейший промышленный.
Разберёмся в разных архитектурных стилях, и вы поймёте, как появлялся новый Подольск.
Поговорим о роли женщины в советском обществе, и вы узнаете, когда в нашей стране появились фабрики-кухни, ясли и детские площадки.
Вы увидите советское монументальное искусство:
- дом культуры им. Лепсе. Прекрасный пример конструктивизма, который спроектировал архитектор Иванов-Шиц
- рекламу 70–80-х годов на одном из домов
- конструктивистские кварталы, которые построили для подольских рабочих
- Пехотное училище, откуда курсанты ушли защищать Москву
- площадь Славы, которую посвятили защитникам отечества и работникам тыла
- мозаичное панно с картой Московской области
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Вокзальной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваш гид в Подольске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 74 туристов
Я родилась и живу в Чехове — городе, названном в честь великого писателя. Мне всегда было интересно находить что-то новое в привычных местах и показывать это другим. Поэтому на своих
Входит в следующие категории Подольска
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