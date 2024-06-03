1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1.5 часа
Усадьба Дубровицы и церковь Знамения в Подольске
Открыть историю хозяев поместья, узнать об архитектуре барочного храма и полюбоваться его убранством
Начало: В усадьбе Дубровицы, г. Подольск
14 июня в 17:00
15 июня в 09:00
600₽ за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Влюбиться в Подольск: авто-экскурсия по городу и окрестностям
Открыть секреты усадьбы Дубровицы и проехать по самому живописному городу Подмосковья
10 июня в 17:00
11 июня в 15:00
7 200₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Прогулка с гидом по центру Подольска
Открыть неожиданные страницы городской истории с момента основания и до сегодняшнего времени
Начало: Возле музея «Подолье»
4 сен в 09:00
11 сен в 09:00
5 334₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ГГалина3 июня 2024Большое спасибо гиду Елене за интересный и содержательный рассказ, а также за неравнодушие и вовлеченность в историю! Совсем другими глазами
- ННаталья18 мая 2024Спасибо за чудесный день, замечательную экскурсию и море впечатлений.
- ААнна15 апреля 2024Прекрасная экскурсия. Интересно. Очень красиво. Просто здорово погулять. Спасибо. Анна.
- ЕЕкатерина24 марта 2024Очень понравилась экскурсия - подробно, объемно, с любовью к делу!
- ЮЮлия28 февраля 2024Мне очень понравилась авто-экскурсия с замечательным гидом Алиной. Узнала много интересного про сам город и его окрестности. Большое спасибо, Алина, за это увлекательное путешествие!!
- ТТамара24 января 2024Вчера был очень хороший теплый день, не смотря на отсутствие яркого солнца и температуру -6 градусов. Это произошло оттого, что всё сложилось удачно: хорошая компания, отличный экскурсовод и организатор Алина и замечательные места - Подольск и Дубровицы.
- ТТатьяна6 ноября 2023Замечательная экскурсия, интересная подача материала, окунулись в историю города, узнали много нового о нем. Организатор знает и любит свое дело.
Ответы на вопросы от путешественников по Подольску в категории «Популярные места»
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