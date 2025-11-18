Мои заказы

Необычные экскурсии по Подольску

Найдено 3 экскурсии в категории «Необычные» в Подольске, цены от 1000 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Уличный квиз «Исторический багаж»
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Уличный квиз «Исторический багаж»
Узнать факты о Подольске и его жителях, которые приведут вас к первому миллиону
Начало: У вокзала в Подольске
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7000 ₽ за всё до 8 чел.
Дубровицы: барокко, застывшее в камне
Пешая
1.5 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
Дубровицы: барокко, застывшее в камне
Индивидуальная экскурсия с Галиной Олеговной откроет тайны храма в Дубровицах. Уникальные горельефы и история царей ждут вас
Начало: У колокольни храма
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 6000 ₽ за всё до 20 чел.
Мобильный квест в Подольске «Свирепый дракон против народного ополчения»
Пешая
1.5 часа
Квест
до 6 чел.
Квест «Свирепый дракон»
Станьте частью истории Подольска, сразитесь с драконом и откройте для себя городские тайны. Увлекательное приключение для всех возрастов
Начало: На проспекте Ленина
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1000 ₽ за всё до 6 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Подольску в категории «Необычные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Подольске
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Уличный квиз «Исторический багаж»
  2. Дубровицы: барокко, застывшее в камне
  3. Мобильный квест в Подольске «Свирепый дракон против народного ополчения»
Какие места ещё посмотреть в Подольске
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Самое главное
  2. Музей-заповедник «Подолье»
  3. Храм Знамения Пресвятой Богородицы
  4. Троицкий собор
  5. Усадьба Дубровицы
Сколько стоит экскурсия по Подольску в ноябре 2025
Сейчас в Подольске в категории "Необычные" можно забронировать 3 экскурсии от 1000 до 7000.
Забронируйте экскурсию в Подольске на 2025 год по теме «Необычные», цены от 1000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь