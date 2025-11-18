Найдено 3 экскурсии в категории « Необычные » в Подольске, цены от 1000 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 2 часа Индивидуальная до 8 чел. Уличный квиз «Исторический багаж» Узнать факты о Подольске и его жителях, которые приведут вас к первому миллиону Начало: У вокзала в Подольске 7000 ₽ за всё до 8 чел. Пешая 1.5 часа Индивидуальная до 20 чел. Дубровицы: барокко, застывшее в камне Индивидуальная экскурсия с Галиной Олеговной откроет тайны храма в Дубровицах. Уникальные горельефы и история царей ждут вас Начало: У колокольни храма от 6000 ₽ за всё до 20 чел. Пешая 1.5 часа Квест до 6 чел. Квест «Свирепый дракон» Станьте частью истории Подольска, сразитесь с драконом и откройте для себя городские тайны. Увлекательное приключение для всех возрастов Начало: На проспекте Ленина 1000 ₽ за всё до 6 чел. Другие экскурсии Подольска

