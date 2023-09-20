Древний Псков и Великий Новгород

5
3 отзыва
Программа по дням
Фото
Отзывы
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Трехдневный тур, в котором мы познакомимся с древними городами, богатыми историей и культурой, и насладимся их уникальной архитектурой и атмосферой.

Мы посетим Псковский и Новгородский кремль, Изборскую крепость, купеческие палаты и крестьянские усадьбы с хозяйственными постройками, и, конечно, знаменитые соборы и монастыри. Особого внимания заслуживает экскурсия в музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское».Это путешествие оставит незабываемые впечатления!
Древний Псков и Великий Новгород
Древний Псков и Великий Новгород
Древний Псков и Великий Новгород
Древний Псков и Великий Новгород
Древний Псков и Великий Новгород
Древний Псков и Великий Новгород
Древний Псков и Великий Новгород
Древний Псков и Великий Новгород
Древний Псков и Великий Новгород
Древний Псков и Великий Новгород
Древний Псков и Великий Новгород
Древний Псков и Великий Новгород
Древний Псков и Великий Новгород
Древний Псков и Великий Новгород
Древний Псков и Великий Новгород
Древний Псков и Великий Новгород
Древний Псков и Великий Новгород
Древний Псков и Великий Новгород
Древний Псков и Великий Новгород
Ближайшие даты:
4
ноя

Что вас ожидает:

Музей-заповедник А. С. Пушкина
Музей-заповедник А. С. Пушкина
Отправимся на экскурсию в «Михайловское» и узнаем о жизни великого поэта
Очарование древних городов
Очарование древних городов
Посетим Псков и Великий Новгород и увидим их кремли, соборы и памятники
Красоты народного зодчества
Красоты народного зодчества
Полюбуемся деревянными храмами и усадьбами и окунемся в атмосферу крестьянского быта XIX века

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Пскову, музей-заповедник «Изборск», Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь

08:05 Прибытие в г. Псков поездом № 10 Москва — Псков. Встреча с гидом у вагона № 16, табличка «Древний Псков и В. Новгород».

Завтрак в кафе в центре города.

«Очарование провинциального городка» — экскурсия по городу Пскову: кремль, Довмонтов город, Троицкий собор, захаб, стены и башни кремля, Покровская башня и церковь Покрова и Рождества Богородицы от Пролома, Варлаамовская башня и стены окольного города, купеческие палаты, храмы и часовни, памятники князю Александру Невскому и равноапостольной княгине Ольге.

Обед в кафе в центре города.

Отъезд в Изборск.

Экскурсия в музей-заповедник «Изборск»: история древнего Труворова городища и Изборской крепости, чудотворные Словенские ключи.

Переезд в г. Печоры.

Экскурсия в Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь.

19:00 Возвращение в Псков.

Трансфер в гостиницу.

Размещение в номерах.

Экскурсия по Пскову, музей-заповедник «Изборск», Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырьЭкскурсия по Пскову, музей-заповедник «Изборск», Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырьЭкскурсия по Пскову, музей-заповедник «Изборск», Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырьЭкскурсия по Пскову, музей-заповедник «Изборск», Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырьЭкскурсия по Пскову, музей-заповедник «Изборск», Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырьЭкскурсия по Пскову, музей-заповедник «Изборск», Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырьЭкскурсия по Пскову, музей-заповедник «Изборск», Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырьЭкскурсия по Пскову, музей-заповедник «Изборск», Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь
2 день

Экскурсия в музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское»

Завтрак.

09:00 Отъезд в Пушкинские горы.

Экскурсия в музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское»: усадьбы Михайловское, Тригорское, усадебные парки и Святогорский Свято — Успенский монастырь, где похоронен великий русский поэт А. С. Пушкин.

Обед в кафе.

Продолжение экскурсии.

19:00 Возвращение в г. Псков.

Трансфер в гостиницу.

Экскурсия в музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское»Экскурсия в музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское»Экскурсия в музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское»Экскурсия в музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское»
3 день

Экскурсия по Великому Новгороду, Юрьев монастырь, музей народного деревянного зодчества «Витославлицы»

Завтрак.

Освобождение номеров.

09:00 Отъезд в г. Великий Новгород.

Прибытие в Великий Новгород.

Обед в кафе в центре города.

«Господин Великий Новгород» — экскурсия по старому городу: Ярославово дворище и древний Торг, Новгородский кремль, Софийский собор (XI в.), памятник 1000-летия Руси.

«К истоку Волхова» — экскурсия в Юрьев монастырь XII в.

Музей народного деревянного зодчества «Витославлицы»: деревянные храмы и часовни, крестьянские усадьбы со всеми хозяйственными постройками: конюшня, кузница, гумно с ригой, амбар и баня, в которых воссоздана реальная обстановка крестьянского быта XIX века.

Остановка в центре города.

Свободное время.

Трансфер на вокзал к поезду № 042 В. Новгород — Москва с отправлением в 21:20.

Экскурсия по Великому Новгороду, Юрьев монастырь, музей народного деревянного зодчества «Витославлицы»Экскурсия по Великому Новгороду, Юрьев монастырь, музей народного деревянного зодчества «Витославлицы»Экскурсия по Великому Новгороду, Юрьев монастырь, музей народного деревянного зодчества «Витославлицы»Экскурсия по Великому Новгороду, Юрьев монастырь, музей народного деревянного зодчества «Витославлицы»

Проживание

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
Период действия цены: с 23.06.2023 по 22.09.2023.

Гостиницы

2-местный номер

1-местный номер

Доп. место для взрослого

Ребенок (с 14 до 17 лет) на основное место

Ребенок (с 14 до 17 лет) на доп. место

Оазис 2*

14 480

17 430

13 980

14 030

13 530

Арль

14 890

17 840

14 390

14 440

13 940

Old City

14 710

16 600

13 710

14 260

13 260

Чемодан 3*

15 770

19 890

14 270

15 320

13 820

Каркушин Дом 3*

16 590

21 300

14 590

16 140

14 140

Октябрьская 3*

16 710

17 190

14 210

16 260

13 760

Рижская 3*

16 710

17 190

16 210

16 260

15 760

Фаворит 3*

17 180

21 300

15 080

16 730

14 630

Золотая набережная 3*

16 710

19 890

14 210

16 260

13 760

Двор Подзноева 3*

19 360

25 190

16 210

18 910

15 760

Двор Подзноева 3+*

19 650

26 240

16 250

19 200

15 800

Двор Подзноева 4*

20 830

27 890

16 430

20 380

15 980

Покровский 4*

20 480

26 960

15 980

20 030

15 530

OLD ESTATE 4*

21 420

29 070

17 120

20 970

16 670

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
Период действия цены — заезды с 24.02.2023; 10.06.2023; 04.11.2023.

Гостиницы

2-местный номер

1-местный номер

Доп. место для взрослого

Ребенок (с 14 до 17 лет) на основное место

Ребенок (с 14 до 17 лет) на доп. место

Оазис 2*

14 480

18 600

13 180

14 030

12 730

Арль

15 770

19 890

14 470

15 320

14 020

Old City

15 770

18 480

14 870

15 320

14 420

Чемодан 3*

16 360

21 070

14 360

15 910

13 910

Каркушин Дом 3*

16 590

21 300

14 590

16 140

14 140

Октябрьская 3*

16 710

17 190

14 210

16 260

13 760

Рижская 3*

16 710

17 190

16 210

16 260

15 760

Фаворит 3*

17 180

21 300

15 080

16 730

14 630

Золотая набережная 3*

16 710

19 890

14 210

16 260

13 760

Двор Подзноева 3*

20 420

27 310

16 370

19 970

15 920

Двор Подзноева 3+*

20 830

28 600

16 430

20 380

15 980

Двор Подзноева 4*

22 000

30 240

16 600

21 550

16 150

Покровский 4*

21 060

28 120

16 060

20 610

15 610

OLD ESTATE 4*

21 420

29 070

17 120

20 970

16 670

Скидка на детей до 14 лет — 400 руб. /чел.

Варианты проживания

Гостиница «Оазис»

2 ночи

Гостиница расположена на окраине города в тихом спокойном месте в 20 минутах езды от исторического центра.

При отеле: кафе для завтраков, сауна, охраняемая парковка.

Номера:

  • Одноместный — однокомнатный номер с одной односпальной кроватью. В номере: WC, душ, TV.
  • Двухместный (бронируются в составе сборных туров) — однокомнатный и двухкомнатный номера с двумя односпальными кроватями. В номере: WC, душ, TV.
  • Семейный — трехкомнатный номер с четырьмя полуторными кроватями. В номере: WC, душ, TV, телефон, холодильник, кондиционер.
Гостиница «Оазис»Гостиница «Оазис»Гостиница «Оазис»Гостиница «Оазис»Гостиница «Оазис»Гостиница «Оазис»

Отель «Арль»

2 ночи

Отель «Арль» расположен на 4 этаже в здании торгового комплекса в центре Пскова, в 10–12 минутах ходьбы от Псковского Кремля и Троицкого собора.

При отеле: ресторан «Le Terrasse». Рядом с отелем, в здании торгового центра, находится развлекательный комплекс «Лидер», где 25 караоке-залов, 20 дорожек боулинга, залы для проведения банкетов, корпоративов и конференций со всем необходимым оборудованием, ночной клуб.

Номера:

  • Эконом — двухместные номера с двумя односпальными кроватями. В номере: WC, душ, туалетные принадлежности, TV, телефон, холодильник, Wi-Fi (электрический чайник и фен можно получить на стойке регистрации отеля.)
  • Стандарт (бронируются в составе сборных туров) — двухместные номера с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. В номере: WC, душ, туалетные принадлежности, TV, телефон, холодильник, кондиционер, Wi-Fi (электрический чайник и фен можно получить на стойке регистрации отеля.)
  • Улучшенный — двухместные номера с двумя односпальными кроватями. В номере: WC, душ, туалетные принадлежности, TV, телефон, холодильник, кондиционер, Wi-Fi. (электрический чайник и фен можно получить на стойке регистрации отеля)
  • Семейный — двухместные номера с одной двуспальной кроватью и одной односпальной кроватью. В номере: WC, душ, туалетные принадлежности, TV, телефон, холодильник, кондиционер, Wi-Fi. (электрический чайник и фен можно получить на стойке регистрации отеля).
Отель «Арль»Отель «Арль»Отель «Арль»Отель «Арль»Отель «Арль»Отель «Арль»

Отель «Old City»

2 ночи

Отель «Old City» расположен в городе Псков. К услугам постояльцев современное здание с бесплатным доступом в интернет и просторной общей гостиной. Стойка регистрации работает круглосуточно.

В 29 номерах предоставлено все необходимое: санузел, спальные места, прикроватные тумбочки, вешалка и телевизор. В номерах «Люкс» и «Улучшенный двухместный» имеется посуда и чайник.

Питаться постояльцы могут в кафе гостиницы за отдельную плату. Кафе предлагает меню, в котором каждый найдет то, что ему по душе.

«Old City» расположен рядом со знаменитым мостом-путепроводом «Октябрьский виадук». Также в нескольких шагах расположены автозаправка и торговый центр «Максимус».

Отель «Old City»Отель «Old City»Отель «Old City»Отель «Old City»

Гостиница «Чемодан»

2 ночи

Гостиница «Чемодан» находится в Пскове. Для гостей предлагает широкий спектр услуг. Расположена она в историческом центре.

На территории гостиницы предлагается пять категорий номеров, разного класса. Каждый номер оборудован ванной комнатой. Для любой категории предоставляется бесплатный Интернет. Из окон номеров открывается прекрасный вид на город.

В холле находится зона для завтраков. А пообедать и поужинать возможно в кафе и ресторанах, которые расположены в пешей доступности.

Не более чем в двух километрах, расположены достопримечательности: памятник А. С. Пушкину, памятник танк-34 и Царская часовня Воскресения Христова. Прогуляться можно в парке имени Пушкина.

Гостиница «Чемодан»Гостиница «Чемодан»Гостиница «Чемодан»Гостиница «Чемодан»

Гостиница «Каркушин Дом»

2 ночи

Гостиница «Каркушин Дом» ждёт своих гостей всего в паре минут от исторического центра Пскова. К Вашим услугам Wi-Fi, парковка, трансфер и многое другое.

Здесь для Вас есть прекрасные уютные номера разных категорий с располагающей к отдыху атмосферой. В каждом из них есть всё для Вашего комфорта.

На территории работает ресторан, где Вы сможете полакомиться блюдами европейской кухни, а также отлично провести время в этом месте.

Псковский кремль находится в 5 минутах ходьбы, а до ж/д и автовокзала можно доехать за 10 минут, до аэропорта «Кресты» за 15 минут.

Гостиница «Каркушин Дом»Гостиница «Каркушин Дом»Гостиница «Каркушин Дом»Гостиница «Каркушин Дом»

Гостиница «Октябрьская»

2 ночи

Гостиница «Октябрьская» располагается на главном проспекте в исторически и культурно богатом центре города. Здесь встречают гостей с обширным перечнем услуг — в их числе круглосуточное обслуживание на стойке размещения, бесплатное Wi-Fi соединение, платная автостоянка, кафе и семейные номера.

Широкий номерной фонд предлагает на выбор 101 номер. Это прекрасный вариант для тех кто ценит домашний уют и комфорт.

На территории отеля есть кафе, где сервируются завтраки по системе «шведский стол».

Отель окружают важные городские достопримечательности, среди которых древние церкви зодческой школы, комплекс музейных зданий «Поганкины палаты» и постройки губернского прошлого Пскова. Вечером можно скрасить досуг прогулками по ближайшим паркам и набережным, рассматривая старинные крепостные стены и памятники. В туристическом бюро консультируют индивидуальных посетителей и группы. Здесь можно приобрести обзорные экскурсии по памятным местам города и области по специальным программам. Благодаря развитой дорожной системе, путь от железнодорожного вокзала займет примерно 15 мин., а от аэропорта — 25 минут.

Гостиница «Октябрьская»Гостиница «Октябрьская»Гостиница «Октябрьская»

Гостиница «Рижская»

2 ночи

Гостиница «Рижская» — одна из известных и популярных в городе. Здесь туристов встречает атмосфера уюта, гостеприимства и комфорта. В числе удобств высокоскоростной интернет, экскурсионное обслуживание, мини-маркет на территории. Для гостей, прибывших на собственном транспорте, предусмотрена просторная парковка.

Комфортные номера оформлены в классических тонах. Все варианты размещения оснащены удобной мебелью, индивидуальной системой кондиционирования, телевизором и небольших холодильником. Собственный санузел укомплектован стандартным набором сантехники.

В ресторане постояльцев порадуют изысканными блюдами национальной и европейской кухни. В баре представлен широкий выбор напитков и легких закусок.

Для проведения деловых мероприятий отель предлагает пространство площадью 60 кв. м, на котором расположены конференц-залы. Зал оснащен необходимой мебелью и новейшим мультимедийным оборудованием.

Расстояние до аэропорта составляет — 5,4 км, а до железнодорожного вокзала около четырех километров.

Гостиница «Рижская»Гостиница «Рижская»Гостиница «Рижская»

Гостиница «Фаворит»

2 ночи

Отель «Фаворит» расположен в Пскове. К преимуществам сервиса относятся: парковка, доступ в интернет, трансфер от и до аэропорта, круглосуточная стойка регистрации, ежедневная уборка, места для курения.

Номерной фонд представлен 9 удобными и комфортабельными для проживания категориями. Все они оснащены эргономичной мебелью, гардеробом, рабочим столом, телевизором и телефоном для связи с персоналом. В собственной ванной комнате есть тапочки, фен и гигиенические принадлежности. Из окон открывается красивый вид. В номерах регулярно проходит уборка.

Поблизости находится огромное множество кафе, ресторанов быстрого питания, столовых, боров и пабов а также продуктовых магазинов.

Расстояние до железнодорожного вокзала составляет — 2 км, а до аэропорта — 3,9 км. Поблизости есть культурные достопримечательности и развлекательные центры.

Гостиница «Фаворит»Гостиница «Фаворит»Гостиница «Фаворит»Гостиница «Фаворит»

Отель «Золотая набережная»

2 ночи

Трёхзвёздочный отель «Золотая набережная» расположен в исторической части Пскова, рядом с набережной и городскими достопримечательностями. Гостей ожидает гостеприимный и высококвалифицированный персонал. В число услуг входит парковка и камера хранения багажа.

Внутренняя обстановка отеля оформлена в классическом стиле с применением витражей, росписи по стенам и ценных пород дерева. Просторные номера различных категорий оснащены всем для приятного и спокойного отдыха. Установлены удобные спальные места и телевизор, в свободном доступе Wi-Fi. В ванной комнате имеется фен и средства личной гигиены.

На территории работает два ресторана, где подаются вкусные и разнообразные блюда, а так же широкий ассортимент напитков. Гостям доступен «континентальный» завтрак.

В шаговой доступности Свято-Троицкий собор, Музей-усадьба М. П. Мусоргского, Здание Приказной палаты, Драматический театр им. А. С. Пушкина. Расстояние до аэропорта составляет 4,5 км, до ж/д вокзала — 2,7 км.

Отель «Золотая набережная»Отель «Золотая набережная»Отель «Золотая набережная»

Отель «Двор Подзноева»

2 ночи

Ресторанно-гостиничный комплекс «Двор Подзноева» 4* расположен в историческом центре Пскова. Он включает в себя два отреставрированных здания купеческих палат XVII века и гармонично соседствует с другими, расположенными вблизи, памятниками архитектуры древнего города. В отеле три корпуса: Главный корпус уровня 4*, Корпус Студии и Апартаменты уровня 3* + корпус оборудован лифтом, есть собственный ресторан для завтраков и кондиционеры во всех номерах, Бизнес-корпус уровня 3*.

При отеле: Ресторан «Двор Подзноева», состоящий из 5 залов (палат): Трапезные палаты, Пивные палаты. Кофейные палаты, Пироговы палаты и Винные палаты. Ресторан для завтраков в главном корпусе гостиницы и в корпусе студии и апартаменты. Банкетный зал и лобби-бар. Два конференц-зала (до 80 человек), бизнес-комната для проведения конференций и деловых встреч (до 40 человек), историческая экспозиция «О чём молчат летописи…». Spa-центр «СПА БЕЗ ДНА»: парикмахер-стилист, маникюр, педикюр, бассейн, хамам, сауна, тренажерный зал, различные виды массажа, косметология, большой выбор спа-программ.

Номера:

  • Standart Бизнес-корпус (бронируются в составе сборных туров) — двухместные номера площадью 16–20 кв. м. с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. В номере: WC, ванна, фен, TV, телефон, мини-бар, сейф, Wi-Fi. Без доступа в аквазону СПА
  • Standart Корпус Студии и Апартаменты (бронируются в составе сборных туров) — двухместные номера площадью 18–20 кв. м. с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. В номере: WC, душ, фен, TV, мини-бар, электрический чайник и чайный набор, сейф, телефон, кондиционер, Wi-Fi. Без доступа в аквазону спа.
  • Standart Главный корпус (бронируются в составе сборных туров) — двухместные номера площадью 18–22 кв. м. с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. В номере: WC, душевая кабина, фен, TV, мини-бар, сейф, телефон, кондиционер, Wi-Fi. Посещение аквазоны спа с 07:30 до 22:00.
Отель «Двор Подзноева»Отель «Двор Подзноева»Отель «Двор Подзноева»Отель «Двор Подзноева»Отель «Двор Подзноева»Отель «Двор Подзноева»

Отель «Покровский»

2 ночи

Отель «Покровский» 4* расположен в центре города в непосредственной близости от знаменитых архитектурных и главных исторических памятников и музеев. Из ряда номеров открывается вид на реку и город.

При отеле: ресторан русской и европейской кухни, лобби-бар, конференц-зал на 80 персон с необходимым оборудованием, переговорная комната на 10–20 персон, детская игровая комната, детская уличная площадка и специальное детское меню в ресторане отеля. Бесплатная парковка. Бесплатный Wi-Fi. Spa-центр (бассейн, финская сауна и турецкая парная) и тренажерный зал.

Номера:

  • Standart (Бронируются в составе сборных туров) — двухместные номера площадью 16 — 17 кв. м. с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. Ковровое покрытие во всех номерах. В номере: WC, душ, фен, халаты и тапочки, цифровое TV, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi.
  • Comfort — двухместные номера площадью 16–17 кв. м. с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. Ковровое покрытие во всех номерах. В номере: WC, душ, фен, халаты и тапочки, цифровое TV, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi.
  • Superior — двухместные номера площадью 18–20 кв. м. с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. Ковровое покрытие во всех номерах. В номере: WC, душ, фен, халаты и тапочки, цифровое TV, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi.
  • Family — номера для комфортного размещения 4 человек площадью 32 кв. м., состоящие из двух спален с одной двуспальной и двумя односпальными кроватями. Ковровое покрытие во всех номерах. В номере: WC, душ, фен, халаты и тапочки, цифровое TV, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi.
  • Люкс — двухкомнатные номера площадью 36 км. м. включает в себя просторную спальню и гостиную, соединенные между собой внутренней дверью, две ванные комнаты (душ, туалет, фен, телевизор). В номере: WC, душ, фен, халаты и тапочки, цифровое TV, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi.
  • Сюит — двухкомнатные апартаменты для комфортного размещения до 4–6 человек, площадью 90 кв. м., состоящие из двух спален с одной двуспальной и двумя односпальными кроватями, кухни и гостиной. Натуральный паркет. В номере: WC, биде, ванна, душевая кабина, фен, халаты и тапочки, цифровое TV, smart TV, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi.

По желанию гостей в любой номер может быть предоставлено дополнительное спальное место или детская кроватка.

Отель «Покровский»Отель «Покровский»Отель «Покровский»Отель «Покровский»Отель «Покровский»Отель «Покровский»

Отель «Old Estate Hotel and SPA» 4

2 ночи

Отель «Old Estate Hotel & SPA» 4* расположен в центре города на берегу реки Псковы, в 5-7 минутах ходьбы от Псковского Кремля.

При отеле: ресторан «Аристократ», бар «Рублев», зал «Терраса», винный погреб, кондитерская, лобби-бар, Конференц-центр: переговорный зал на 100 персон, банкетный зал на 60 персон (банкет/фуршет), бизнес-центр, переговорная комната на 10 человек Spa-центр (более 250 видов Spa-процедур, в том числе оздоровительные, индийские, полинезийский, медовый, шоколадный, русский золотой и стоун-массажи. Сеансы гидро- и талассотерапии, душ Шарко, кабинет косметологии, кабинеты маникюра и педикюра, парикмахерский салон), Аква-центр (бассейн, джакузи с гидромассажем, финская сауна и турецкая парная).

Номера:

  • Стандартный — двухместные номера площадью 19 кв. м. с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. Расположены на I этаже гостиницы. В номере: WC, ванна, фен, халаты и тапочки, TV, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi.
  • Улучшенный (бронируются в составе сборных туров) — двухместные номера площадью 21-24 кв. м. с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями расположены на II и III этажах гостиницы. В номере: WC, ванна, фен, халаты и тапочки, TV, мини-бар, сейф, телефон, кондиционер, Wi-Fi.
  • Полулюкс — двухместные номера площадью 25-28 кв. м с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. Дополнительное место: диван-кровать или кресло-кровать. В номере: WC, ванна, фен, халаты и тапочки, TV, мини-бар, сейф, телефон, кондиционер, Wi-Fi.
  • Студия — двухместные номера площадью 26-36 кв. м. с одной двуспальной / двумя односпальными кроватям, с мягкими креслами (или диваном). В номере: WC, ванна, фен, халаты и тапочки, TV, мини-бар, сейф, телефон, кондиционер, Wi-Fi.
  • Люкс («Президент», «Славия», «Казанова») — двухместные двухкомнатные номера площадью 52 -60 кв. м. Спальня: с одной большой двуспальной кроватью. Гостиная: круглый стол на 5-8 персон, журнальный столик, мягкие кресла, диван-кровать. В номере: WC, биде, душевая кабина, ванна или ванна-джакузи, сауна (в номерах «Президент» и «Славия»), фен, халаты и тапочки, TV, мини-бар, сейф, телефон, кондиционер, Wi-Fi.
Отель «Old Estate Hotel and SPA» 4Отель «Old Estate Hotel and SPA» 4Отель «Old Estate Hotel and SPA» 4Отель «Old Estate Hotel and SPA» 4Отель «Old Estate Hotel and SPA» 4Отель «Old Estate Hotel and SPA» 4

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в гостинице
  • 2-разовое питание (3 завтрака, 3 обеда)
  • Экскурсии по программе, услуги гида
  • Транспортное обслуживание
  • Входные билеты в музеи
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до Пскова и обратно из Великого Новгорода
Место начала и завершения?
Псков, станция Псков-Пассажирский
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Есть ли скидки для детей?

Да, скидка на детей до 14 лет — 400 руб. /чел.

Можно ли прибыть самолетом в первый день тура?

Программа тура рассчитана под прибытие поезда Москва — Псков, с прибытием в Псков в 08:05.

Если туристы прилетают на самолете в первый день тура, то на программу не успевают.

Для туристов, прилетающих на самолете, возможно взять дополнительную ночь в отеле до начала тура.

В этом случае индивидуальный трансфер «Аэропорт г. Пскова — гостиница» предоставляется за доп. плату — трансфер для группы от 1 до 3 человек будет стоить 400 руб.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Л
20 сен 2023
Выражаю огромную благодарность за организацию тура, начиная от встречи нас на железнодорожном вокзале Валерией и Дарьей с дальнейшим решением вопросов питания, размещения (гостиница "Янтарный берег" в г. Псков оставила самые наилучшие впечатления), экскурсионной программы (Стерлядкина Светлана Анатольевна - один из лучших гидов-экскурсоводов, которых встретила в своей жизни). Печоры - отдельная страница с его многовековой историей, духовными и культурными основами. В отеле "Печоры-парк" я также встретила внимание и участие в лице сотрудников ресепшена Дианы, Елены, работников пищеблока; водитель Анатолий, подобно "немецким" часам, чётко и по расписанию доставил меня из г. Печоры на железнодорожный вокзал г. Псков.

Тур прошел, как по нотам благодаря тщательной продумке каждой детали. Огромное СПАСИБО cообществу туроператоров "Большая Страна"!!!
Выражаю огромную благодарность за организацию тура, начиная от встречи нас на железнодорожном вокзале Валерией и ДарьейВыражаю огромную благодарность за организацию тура, начиная от встречи нас на железнодорожном вокзале Валерией и ДарьейВыражаю огромную благодарность за организацию тура, начиная от встречи нас на железнодорожном вокзале Валерией и ДарьейВыражаю огромную благодарность за организацию тура, начиная от встречи нас на железнодорожном вокзале Валерией и ДарьейВыражаю огромную благодарность за организацию тура, начиная от встречи нас на железнодорожном вокзале Валерией и ДарьейВыражаю огромную благодарность за организацию тура, начиная от встречи нас на железнодорожном вокзале Валерией и ДарьейВыражаю огромную благодарность за организацию тура, начиная от встречи нас на железнодорожном вокзале Валерией и ДарьейВыражаю огромную благодарность за организацию тура, начиная от встречи нас на железнодорожном вокзале Валерией и ДарьейВыражаю огромную благодарность за организацию тура, начиная от встречи нас на железнодорожном вокзале Валерией и ДарьейВыражаю огромную благодарность за организацию тура, начиная от встречи нас на железнодорожном вокзале Валерией и Дарьей
М
19 сен 2023
Организовано было на высоком уровне, накладок не было.
А
18 сен 2023
Не первый раз путешествуем с Большой Страной - большие молодцы, так держать! На сей раз большое спасибо Дарье Щербаковой, вопросов просто не возникало, все вовремя и понятно, Вы профессионал!

Похожие туры из Пскова

Путешествие в Древнюю Русь: Псков, Печоры и Изборск
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
9 отзывов
Путешествие в Древнюю Русь: Псков, Печоры и Изборск
Насладиться видами Псковского кремля и исследовать потайные ходы Изборской крепости
Псков, железнодорожный вокзал, 8:10
30 сен
7 окт
14 окт
21 окт
11 900 за человека
По Пскову и окрестностям: погружение в древность
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
По Пскову и окрестностям: погружение в древность
Погулять по псковскому крому, узнать историю Изборской крепости и осмотреть главную обитель Печор
Псков, ж. - д. вокзал. Ориентируемся на прибытие п...
30 сен
7 окт
14 окт
21 окт
6 490 за человека
По древним городам и пушкинским местам
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
По древним городам и пушкинским местам
Побывать там, где начались Псков и Изборск, заглянуть в пещеры Печор и увидеть, как жила семья поэта
Псков, ж. - д. вокзал, 8:30
30 сен
21 900 за человека
У нас ещё много экскурсий в Пскове. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Пскове
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ