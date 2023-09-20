Мы посетим Псковский и Новгородский кремль, Изборскую крепость, купеческие палаты и крестьянские усадьбы с хозяйственными постройками, и, конечно, знаменитые соборы и монастыри. Особого внимания заслуживает экскурсия в музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское».Это путешествие оставит незабываемые впечатления!
ноя
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Экскурсия по Пскову, музей-заповедник «Изборск», Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь
08:05 Прибытие в г. Псков поездом № 10 Москва — Псков. Встреча с гидом у вагона № 16, табличка «Древний Псков и В. Новгород».
Завтрак в кафе в центре города.
«Очарование провинциального городка» — экскурсия по городу Пскову: кремль, Довмонтов город, Троицкий собор, захаб, стены и башни кремля, Покровская башня и церковь Покрова и Рождества Богородицы от Пролома, Варлаамовская башня и стены окольного города, купеческие палаты, храмы и часовни, памятники князю Александру Невскому и равноапостольной княгине Ольге.
Обед в кафе в центре города.
Отъезд в Изборск.
Экскурсия в музей-заповедник «Изборск»: история древнего Труворова городища и Изборской крепости, чудотворные Словенские ключи.
Переезд в г. Печоры.
Экскурсия в Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь.
19:00 Возвращение в Псков.
Трансфер в гостиницу.
Размещение в номерах.
Экскурсия в музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское»
Завтрак.
09:00 Отъезд в Пушкинские горы.
Экскурсия в музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское»: усадьбы Михайловское, Тригорское, усадебные парки и Святогорский Свято — Успенский монастырь, где похоронен великий русский поэт А. С. Пушкин.
Обед в кафе.
Продолжение экскурсии.
19:00 Возвращение в г. Псков.
Трансфер в гостиницу.
Экскурсия по Великому Новгороду, Юрьев монастырь, музей народного деревянного зодчества «Витославлицы»
Завтрак.
Освобождение номеров.
09:00 Отъезд в г. Великий Новгород.
Прибытие в Великий Новгород.
Обед в кафе в центре города.
«Господин Великий Новгород» — экскурсия по старому городу: Ярославово дворище и древний Торг, Новгородский кремль, Софийский собор (XI в.), памятник 1000-летия Руси.
«К истоку Волхова» — экскурсия в Юрьев монастырь XII в.
Музей народного деревянного зодчества «Витославлицы»: деревянные храмы и часовни, крестьянские усадьбы со всеми хозяйственными постройками: конюшня, кузница, гумно с ригой, амбар и баня, в которых воссоздана реальная обстановка крестьянского быта XIX века.
Остановка в центре города.
Свободное время.
Трансфер на вокзал к поезду № 042 В. Новгород — Москва с отправлением в 21:20.
Проживание
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
Период действия цены: с 23.06.2023 по 22.09.2023.
Гостиницы
2-местный номер
1-местный номер
Доп. место для взрослого
Ребенок (с 14 до 17 лет) на основное место
Ребенок (с 14 до 17 лет) на доп. место
Оазис 2*
14 480
17 430
13 980
14 030
13 530
Арль
14 890
17 840
14 390
14 440
13 940
Old City
14 710
16 600
13 710
14 260
13 260
Чемодан 3*
15 770
19 890
14 270
15 320
13 820
Каркушин Дом 3*
16 590
21 300
14 590
16 140
14 140
Октябрьская 3*
16 710
17 190
14 210
16 260
13 760
Рижская 3*
16 710
17 190
16 210
16 260
15 760
Фаворит 3*
17 180
21 300
15 080
16 730
14 630
Золотая набережная 3*
16 710
19 890
14 210
16 260
13 760
Двор Подзноева 3*
19 360
25 190
16 210
18 910
15 760
Двор Подзноева 3+*
19 650
26 240
16 250
19 200
15 800
Двор Подзноева 4*
20 830
27 890
16 430
20 380
15 980
Покровский 4*
20 480
26 960
15 980
20 030
15 530
OLD ESTATE 4*
21 420
29 070
17 120
20 970
16 670
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
Период действия цены — заезды с 24.02.2023; 10.06.2023; 04.11.2023.
Гостиницы
2-местный номер
1-местный номер
Доп. место для взрослого
Ребенок (с 14 до 17 лет) на основное место
Ребенок (с 14 до 17 лет) на доп. место
Оазис 2*
14 480
18 600
13 180
14 030
12 730
Арль
15 770
19 890
14 470
15 320
14 020
Old City
15 770
18 480
14 870
15 320
14 420
Чемодан 3*
16 360
21 070
14 360
15 910
13 910
Каркушин Дом 3*
16 590
21 300
14 590
16 140
14 140
Октябрьская 3*
16 710
17 190
14 210
16 260
13 760
Рижская 3*
16 710
17 190
16 210
16 260
15 760
Фаворит 3*
17 180
21 300
15 080
16 730
14 630
Золотая набережная 3*
16 710
19 890
14 210
16 260
13 760
Двор Подзноева 3*
20 420
27 310
16 370
19 970
15 920
Двор Подзноева 3+*
20 830
28 600
16 430
20 380
15 980
Двор Подзноева 4*
22 000
30 240
16 600
21 550
16 150
Покровский 4*
21 060
28 120
16 060
20 610
15 610
OLD ESTATE 4*
21 420
29 070
17 120
20 970
16 670
Скидка на детей до 14 лет — 400 руб. /чел.
Варианты проживания
Гостиница «Оазис»
Гостиница расположена на окраине города в тихом спокойном месте в 20 минутах езды от исторического центра.
При отеле: кафе для завтраков, сауна, охраняемая парковка.
Номера:
- Одноместный — однокомнатный номер с одной односпальной кроватью. В номере: WC, душ, TV.
- Двухместный (бронируются в составе сборных туров) — однокомнатный и двухкомнатный номера с двумя односпальными кроватями. В номере: WC, душ, TV.
- Семейный — трехкомнатный номер с четырьмя полуторными кроватями. В номере: WC, душ, TV, телефон, холодильник, кондиционер.
Отель «Арль»
Отель «Арль» расположен на 4 этаже в здании торгового комплекса в центре Пскова, в 10–12 минутах ходьбы от Псковского Кремля и Троицкого собора.
При отеле: ресторан «Le Terrasse». Рядом с отелем, в здании торгового центра, находится развлекательный комплекс «Лидер», где 25 караоке-залов, 20 дорожек боулинга, залы для проведения банкетов, корпоративов и конференций со всем необходимым оборудованием, ночной клуб.
Номера:
- Эконом — двухместные номера с двумя односпальными кроватями. В номере: WC, душ, туалетные принадлежности, TV, телефон, холодильник, Wi-Fi (электрический чайник и фен можно получить на стойке регистрации отеля.)
- Стандарт (бронируются в составе сборных туров) — двухместные номера с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. В номере: WC, душ, туалетные принадлежности, TV, телефон, холодильник, кондиционер, Wi-Fi (электрический чайник и фен можно получить на стойке регистрации отеля.)
- Улучшенный — двухместные номера с двумя односпальными кроватями. В номере: WC, душ, туалетные принадлежности, TV, телефон, холодильник, кондиционер, Wi-Fi. (электрический чайник и фен можно получить на стойке регистрации отеля)
- Семейный — двухместные номера с одной двуспальной кроватью и одной односпальной кроватью. В номере: WC, душ, туалетные принадлежности, TV, телефон, холодильник, кондиционер, Wi-Fi. (электрический чайник и фен можно получить на стойке регистрации отеля).
Отель «Old City»
Отель «Old City» расположен в городе Псков. К услугам постояльцев современное здание с бесплатным доступом в интернет и просторной общей гостиной. Стойка регистрации работает круглосуточно.
В 29 номерах предоставлено все необходимое: санузел, спальные места, прикроватные тумбочки, вешалка и телевизор. В номерах «Люкс» и «Улучшенный двухместный» имеется посуда и чайник.
Питаться постояльцы могут в кафе гостиницы за отдельную плату. Кафе предлагает меню, в котором каждый найдет то, что ему по душе.
«Old City» расположен рядом со знаменитым мостом-путепроводом «Октябрьский виадук». Также в нескольких шагах расположены автозаправка и торговый центр «Максимус».
Гостиница «Чемодан»
Гостиница «Чемодан» находится в Пскове. Для гостей предлагает широкий спектр услуг. Расположена она в историческом центре.
На территории гостиницы предлагается пять категорий номеров, разного класса. Каждый номер оборудован ванной комнатой. Для любой категории предоставляется бесплатный Интернет. Из окон номеров открывается прекрасный вид на город.
В холле находится зона для завтраков. А пообедать и поужинать возможно в кафе и ресторанах, которые расположены в пешей доступности.
Не более чем в двух километрах, расположены достопримечательности: памятник А. С. Пушкину, памятник танк-34 и Царская часовня Воскресения Христова. Прогуляться можно в парке имени Пушкина.
Гостиница «Каркушин Дом»
Гостиница «Каркушин Дом» ждёт своих гостей всего в паре минут от исторического центра Пскова. К Вашим услугам Wi-Fi, парковка, трансфер и многое другое.
Здесь для Вас есть прекрасные уютные номера разных категорий с располагающей к отдыху атмосферой. В каждом из них есть всё для Вашего комфорта.
На территории работает ресторан, где Вы сможете полакомиться блюдами европейской кухни, а также отлично провести время в этом месте.
Псковский кремль находится в 5 минутах ходьбы, а до ж/д и автовокзала можно доехать за 10 минут, до аэропорта «Кресты» за 15 минут.
Гостиница «Октябрьская»
Гостиница «Октябрьская» располагается на главном проспекте в исторически и культурно богатом центре города. Здесь встречают гостей с обширным перечнем услуг — в их числе круглосуточное обслуживание на стойке размещения, бесплатное Wi-Fi соединение, платная автостоянка, кафе и семейные номера.
Широкий номерной фонд предлагает на выбор 101 номер. Это прекрасный вариант для тех кто ценит домашний уют и комфорт.
На территории отеля есть кафе, где сервируются завтраки по системе «шведский стол».
Отель окружают важные городские достопримечательности, среди которых древние церкви зодческой школы, комплекс музейных зданий «Поганкины палаты» и постройки губернского прошлого Пскова. Вечером можно скрасить досуг прогулками по ближайшим паркам и набережным, рассматривая старинные крепостные стены и памятники. В туристическом бюро консультируют индивидуальных посетителей и группы. Здесь можно приобрести обзорные экскурсии по памятным местам города и области по специальным программам. Благодаря развитой дорожной системе, путь от железнодорожного вокзала займет примерно 15 мин., а от аэропорта — 25 минут.
Гостиница «Рижская»
Гостиница «Рижская» — одна из известных и популярных в городе. Здесь туристов встречает атмосфера уюта, гостеприимства и комфорта. В числе удобств высокоскоростной интернет, экскурсионное обслуживание, мини-маркет на территории. Для гостей, прибывших на собственном транспорте, предусмотрена просторная парковка.
Комфортные номера оформлены в классических тонах. Все варианты размещения оснащены удобной мебелью, индивидуальной системой кондиционирования, телевизором и небольших холодильником. Собственный санузел укомплектован стандартным набором сантехники.
В ресторане постояльцев порадуют изысканными блюдами национальной и европейской кухни. В баре представлен широкий выбор напитков и легких закусок.
Для проведения деловых мероприятий отель предлагает пространство площадью 60 кв. м, на котором расположены конференц-залы. Зал оснащен необходимой мебелью и новейшим мультимедийным оборудованием.
Расстояние до аэропорта составляет — 5,4 км, а до железнодорожного вокзала около четырех километров.
Гостиница «Фаворит»
Отель «Фаворит» расположен в Пскове. К преимуществам сервиса относятся: парковка, доступ в интернет, трансфер от и до аэропорта, круглосуточная стойка регистрации, ежедневная уборка, места для курения.
Номерной фонд представлен 9 удобными и комфортабельными для проживания категориями. Все они оснащены эргономичной мебелью, гардеробом, рабочим столом, телевизором и телефоном для связи с персоналом. В собственной ванной комнате есть тапочки, фен и гигиенические принадлежности. Из окон открывается красивый вид. В номерах регулярно проходит уборка.
Поблизости находится огромное множество кафе, ресторанов быстрого питания, столовых, боров и пабов а также продуктовых магазинов.
Расстояние до железнодорожного вокзала составляет — 2 км, а до аэропорта — 3,9 км. Поблизости есть культурные достопримечательности и развлекательные центры.
Отель «Золотая набережная»
Трёхзвёздочный отель «Золотая набережная» расположен в исторической части Пскова, рядом с набережной и городскими достопримечательностями. Гостей ожидает гостеприимный и высококвалифицированный персонал. В число услуг входит парковка и камера хранения багажа.
Внутренняя обстановка отеля оформлена в классическом стиле с применением витражей, росписи по стенам и ценных пород дерева. Просторные номера различных категорий оснащены всем для приятного и спокойного отдыха. Установлены удобные спальные места и телевизор, в свободном доступе Wi-Fi. В ванной комнате имеется фен и средства личной гигиены.
На территории работает два ресторана, где подаются вкусные и разнообразные блюда, а так же широкий ассортимент напитков. Гостям доступен «континентальный» завтрак.
В шаговой доступности Свято-Троицкий собор, Музей-усадьба М. П. Мусоргского, Здание Приказной палаты, Драматический театр им. А. С. Пушкина. Расстояние до аэропорта составляет 4,5 км, до ж/д вокзала — 2,7 км.
Отель «Двор Подзноева»
Ресторанно-гостиничный комплекс «Двор Подзноева» 4* расположен в историческом центре Пскова. Он включает в себя два отреставрированных здания купеческих палат XVII века и гармонично соседствует с другими, расположенными вблизи, памятниками архитектуры древнего города. В отеле три корпуса: Главный корпус уровня 4*, Корпус Студии и Апартаменты уровня 3* + корпус оборудован лифтом, есть собственный ресторан для завтраков и кондиционеры во всех номерах, Бизнес-корпус уровня 3*.
При отеле: Ресторан «Двор Подзноева», состоящий из 5 залов (палат): Трапезные палаты, Пивные палаты. Кофейные палаты, Пироговы палаты и Винные палаты. Ресторан для завтраков в главном корпусе гостиницы и в корпусе студии и апартаменты. Банкетный зал и лобби-бар. Два конференц-зала (до 80 человек), бизнес-комната для проведения конференций и деловых встреч (до 40 человек), историческая экспозиция «О чём молчат летописи…». Spa-центр «СПА БЕЗ ДНА»: парикмахер-стилист, маникюр, педикюр, бассейн, хамам, сауна, тренажерный зал, различные виды массажа, косметология, большой выбор спа-программ.
Номера:
- Standart Бизнес-корпус (бронируются в составе сборных туров) — двухместные номера площадью 16–20 кв. м. с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. В номере: WC, ванна, фен, TV, телефон, мини-бар, сейф, Wi-Fi. Без доступа в аквазону СПА
- Standart Корпус Студии и Апартаменты (бронируются в составе сборных туров) — двухместные номера площадью 18–20 кв. м. с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. В номере: WC, душ, фен, TV, мини-бар, электрический чайник и чайный набор, сейф, телефон, кондиционер, Wi-Fi. Без доступа в аквазону спа.
- Standart Главный корпус (бронируются в составе сборных туров) — двухместные номера площадью 18–22 кв. м. с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. В номере: WC, душевая кабина, фен, TV, мини-бар, сейф, телефон, кондиционер, Wi-Fi. Посещение аквазоны спа с 07:30 до 22:00.
Отель «Покровский»
Отель «Покровский» 4* расположен в центре города в непосредственной близости от знаменитых архитектурных и главных исторических памятников и музеев. Из ряда номеров открывается вид на реку и город.
При отеле: ресторан русской и европейской кухни, лобби-бар, конференц-зал на 80 персон с необходимым оборудованием, переговорная комната на 10–20 персон, детская игровая комната, детская уличная площадка и специальное детское меню в ресторане отеля. Бесплатная парковка. Бесплатный Wi-Fi. Spa-центр (бассейн, финская сауна и турецкая парная) и тренажерный зал.
Номера:
- Standart (Бронируются в составе сборных туров) — двухместные номера площадью 16 — 17 кв. м. с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. Ковровое покрытие во всех номерах. В номере: WC, душ, фен, халаты и тапочки, цифровое TV, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi.
- Comfort — двухместные номера площадью 16–17 кв. м. с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. Ковровое покрытие во всех номерах. В номере: WC, душ, фен, халаты и тапочки, цифровое TV, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi.
- Superior — двухместные номера площадью 18–20 кв. м. с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. Ковровое покрытие во всех номерах. В номере: WC, душ, фен, халаты и тапочки, цифровое TV, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi.
- Family — номера для комфортного размещения 4 человек площадью 32 кв. м., состоящие из двух спален с одной двуспальной и двумя односпальными кроватями. Ковровое покрытие во всех номерах. В номере: WC, душ, фен, халаты и тапочки, цифровое TV, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi.
- Люкс — двухкомнатные номера площадью 36 км. м. включает в себя просторную спальню и гостиную, соединенные между собой внутренней дверью, две ванные комнаты (душ, туалет, фен, телевизор). В номере: WC, душ, фен, халаты и тапочки, цифровое TV, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi.
- Сюит — двухкомнатные апартаменты для комфортного размещения до 4–6 человек, площадью 90 кв. м., состоящие из двух спален с одной двуспальной и двумя односпальными кроватями, кухни и гостиной. Натуральный паркет. В номере: WC, биде, ванна, душевая кабина, фен, халаты и тапочки, цифровое TV, smart TV, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi.
По желанию гостей в любой номер может быть предоставлено дополнительное спальное место или детская кроватка.
Отель «Old Estate Hotel and SPA» 4
Отель «Old Estate Hotel & SPA» 4* расположен в центре города на берегу реки Псковы, в 5-7 минутах ходьбы от Псковского Кремля.
При отеле: ресторан «Аристократ», бар «Рублев», зал «Терраса», винный погреб, кондитерская, лобби-бар, Конференц-центр: переговорный зал на 100 персон, банкетный зал на 60 персон (банкет/фуршет), бизнес-центр, переговорная комната на 10 человек Spa-центр (более 250 видов Spa-процедур, в том числе оздоровительные, индийские, полинезийский, медовый, шоколадный, русский золотой и стоун-массажи. Сеансы гидро- и талассотерапии, душ Шарко, кабинет косметологии, кабинеты маникюра и педикюра, парикмахерский салон), Аква-центр (бассейн, джакузи с гидромассажем, финская сауна и турецкая парная).
Номера:
- Стандартный — двухместные номера площадью 19 кв. м. с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. Расположены на I этаже гостиницы. В номере: WC, ванна, фен, халаты и тапочки, TV, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi.
- Улучшенный (бронируются в составе сборных туров) — двухместные номера площадью 21-24 кв. м. с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями расположены на II и III этажах гостиницы. В номере: WC, ванна, фен, халаты и тапочки, TV, мини-бар, сейф, телефон, кондиционер, Wi-Fi.
- Полулюкс — двухместные номера площадью 25-28 кв. м с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. Дополнительное место: диван-кровать или кресло-кровать. В номере: WC, ванна, фен, халаты и тапочки, TV, мини-бар, сейф, телефон, кондиционер, Wi-Fi.
- Студия — двухместные номера площадью 26-36 кв. м. с одной двуспальной / двумя односпальными кроватям, с мягкими креслами (или диваном). В номере: WC, ванна, фен, халаты и тапочки, TV, мини-бар, сейф, телефон, кондиционер, Wi-Fi.
- Люкс («Президент», «Славия», «Казанова») — двухместные двухкомнатные номера площадью 52 -60 кв. м. Спальня: с одной большой двуспальной кроватью. Гостиная: круглый стол на 5-8 персон, журнальный столик, мягкие кресла, диван-кровать. В номере: WC, биде, душевая кабина, ванна или ванна-джакузи, сауна (в номерах «Президент» и «Славия»), фен, халаты и тапочки, TV, мини-бар, сейф, телефон, кондиционер, Wi-Fi.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание в гостинице
- 2-разовое питание (3 завтрака, 3 обеда)
- Экскурсии по программе, услуги гида
- Транспортное обслуживание
- Входные билеты в музеи
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до Пскова и обратно из Великого Новгорода
- Место начала и завершения?
- Псков, станция Псков-Пассажирский
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Есть ли скидки для детей?
Да, скидка на детей до 14 лет — 400 руб. /чел.
- Можно ли прибыть самолетом в первый день тура?
Программа тура рассчитана под прибытие поезда Москва — Псков, с прибытием в Псков в 08:05.
Если туристы прилетают на самолете в первый день тура, то на программу не успевают.
Для туристов, прилетающих на самолете, возможно взять дополнительную ночь в отеле до начала тура.
В этом случае индивидуальный трансфер «Аэропорт г. Пскова — гостиница» предоставляется за доп. плату — трансфер для группы от 1 до 3 человек будет стоить 400 руб.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Отзывы и рейтинг
Тур прошел, как по нотам благодаря тщательной продумке каждой детали. Огромное СПАСИБО cообществу туроператоров "Большая Страна"!!!