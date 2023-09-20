1 день

Экскурсия по Пскову, музей-заповедник «Изборск», Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь

08:05 Прибытие в г. Псков поездом № 10 Москва — Псков. Встреча с гидом у вагона № 16, табличка «Древний Псков и В. Новгород».

Завтрак в кафе в центре города.

«Очарование провинциального городка» — экскурсия по городу Пскову: кремль, Довмонтов город, Троицкий собор, захаб, стены и башни кремля, Покровская башня и церковь Покрова и Рождества Богородицы от Пролома, Варлаамовская башня и стены окольного города, купеческие палаты, храмы и часовни, памятники князю Александру Невскому и равноапостольной княгине Ольге.

Обед в кафе в центре города.

Отъезд в Изборск.

Экскурсия в музей-заповедник «Изборск»: история древнего Труворова городища и Изборской крепости, чудотворные Словенские ключи.

Переезд в г. Печоры.

Экскурсия в Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь.

19:00 Возвращение в Псков.

Трансфер в гостиницу.

Размещение в номерах.