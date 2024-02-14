1 чел.
По популярности
Авторский тур
7 дней
Отдых в Пскове и Изборске. Зимне-весенний экскурсионный тур
Начало: Г. Псков
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 25 380₽ за человека
Авторский тур
6 дней
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 25 360₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Древний Псков и Великий Новгород. Праздничный тур на 8 марта
Начало: Псков, станция Псков-Пассажирский
8 мар в 10:00
от 15 840₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Крепости Северо-Запада. Великий Новгород и Псков. Весна-лето
Экскурсионный тур «Крепости Северо-Запада. Великий Новгород и Псков. Весна-лето» на 3 дня
Начало: Великий Новгород
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 17 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ССветлана14 февраля 2024Всё было организовано отлично. Очень интересные экскурсии, питание в гостинице и обеды в кафе приятно удивили, гид Светлана Анатольевна супер
- ННаумова16 января 2024Большое спасибо за прекрасный тур.
- ССима7 ноября 2023Большое спасибо Вам за то, что Вы были всегда на связи и за оперативное предоставление информации. Большое спасибо "Большой стране"
- ММихаил19 сентября 2023Все понравилось, интересные экскурсии.
- ААнна2 сентября 2023Наш тур был продумано до мелочей! Спасибо организаторам тура.
- ЕЕлена25 августа 2023Все прошло хорошо.
- ККирилл22 августа 2023Всё как и было обусловлено. Без проблем и неудобств. Оценка-5!
- ИИнна21 октября 2022Наша семья приобрела путевку «Псков 6 дней» в сообществе туроператоров БОЛЬШАЯ СТРАНА. Мы с 14.10.2022 по 19.10.2022 посетили город Псков
- ЛЛюдмила14 октября 2022Вот и закончился наш замечательный тур! Спасибо Вам огромное за прекрасную организацию нашего путешествия! Всё было великолепно: программа, экскурсоводы, водители, погода! Надеемся, что ещё сможем воспользоваться вашими программами. Спасибо!
- ССветлана22 августа 2022Прекрасный тур! Псков великолепен, хотя нет, это определение несколько помпезно, город замечателен соединением патриархальности, тишины и какой-то домашней уютности с
Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Весенние»
Самые популярные туры этой рубрики в Пскове
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Пскове
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит тур в Пскове в июне 2024
Сейчас в Пскове в категории "Весенние" можно забронировать 4 тура от 15 840 до 25 380. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Забронируйте тур в Пскове на 2024 год по теме «Весенние», 12 ⭐ отзывов, цены от 15840₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август