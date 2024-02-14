Туры в Пскове весной

Найдено 4 тура в категории «Весенние» в Пскове, цены от 15 840 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Отдых в Пскове и Изборске. Зимне-весенний экскурсионный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Отдых в Пскове и Изборске. Зимне-весенний экскурсионный тур
Начало: Г. Псков
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 25 380 за человека
Отдых в Пушкинских горах и Пскове. Зимне-весенний экскурсионный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Отдых в Пушкинских горах и Пскове. Зимне-весенний экскурсионный тур
Начало: Г. Псков
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 25 360 за человека
Древний Псков и Великий Новгород. Праздничный тур на 8 марта
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Древний Псков и Великий Новгород. Праздничный тур на 8 марта
Начало: Псков, станция Псков-Пассажирский
8 мар в 10:00
от 15 840 за человека
Крепости Северо-Запада. Великий Новгород и Псков. Весна-лето
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Крепости Северо-Запада. Великий Новгород и Псков. Весна-лето
Экскурсионный тур «Крепости Северо-Запада. Великий Новгород и Псков. Весна-лето» на 3 дня
Начало: Великий Новгород
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 17 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • С
    Светлана
    14 февраля 2024
    Древний Псков и Великий Новгород. Праздничный тур на 8 марта
    Всё было организовано отлично. Очень интересные экскурсии, питание в гостинице и обеды в кафе приятно удивили, гид Светлана Анатольевна супер
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    профессионал. Единственное, что огорчило, это ожидание на вокзале с 03-10 ночи до 08-16. Жаль, что нас не смогли встретить и заселить в гостиницу сразу по приезду в Псков. Дополнительные затраты мы бы оплатили.

  • Н
    Наумова
    16 января 2024
    Древний Псков и Великий Новгород. Праздничный тур на 8 марта
    Большое спасибо за прекрасный тур.
    Большое спасибо за прекрасный турБольшое спасибо за прекрасный турБольшое спасибо за прекрасный турБольшое спасибо за прекрасный турБольшое спасибо за прекрасный тур
  • С
    Сима
    7 ноября 2023
    Древний Псков и Великий Новгород. Праздничный тур на 8 марта
    Большое спасибо Вам за то, что Вы были всегда на связи и за оперативное предоставление информации. Большое спасибо "Большой стране"
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    за прекрасную организацию тура, уважительное отношение. Все прошло просто идеально. Ваши гиды прекрасно владеют материалом. Интересно преподносят его. Это Стерлядкина С. А.,Михеева И. А,Левина И. Е. Всегда отвечали на все вопросы. Прекрасный водитель Алексей. Замечательно организовано питание. С таким отношение к своей работе у " Большой страны" большое будущее.

  • М
    Михаил
    19 сентября 2023
    Отдых в Пушкинских горах и Пскове. Зимне-весенний экскурсионный тур
    Все понравилось, интересные экскурсии.
  • А
    Анна
    2 сентября 2023
    Крепости Северо-Запада. Великий Новгород и Псков. Весна-лето
    Наш тур был продумано до мелочей! Спасибо организаторам тура.
  • Е
    Елена
    25 августа 2023
    Крепости Северо-Запада. Великий Новгород и Псков. Весна-лето
    Все прошло хорошо.
  • К
    Кирилл
    22 августа 2023
    Крепости Северо-Запада. Великий Новгород и Псков. Весна-лето
    Всё как и было обусловлено. Без проблем и неудобств. Оценка-5!
  • И
    Инна
    21 октября 2022
    Отдых в Пушкинских горах и Пскове. Зимне-весенний экскурсионный тур
    Наша семья приобрела путевку «Псков 6 дней» в сообществе туроператоров БОЛЬШАЯ СТРАНА. Мы с 14.10.2022 по 19.10.2022 посетили город Псков
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    и останавливались на турбазе ПУШКИНСКИЕ ГОРЫ. Хочется отметить, что принимающая сторона сделала все возможное, чтобы оставить только приятные впечатления от поездки. С первых минут на псковской земле, мы ощутили заботу. Экскурсии проводила Стерлядкина Светлана Анатольевна. Её глубокие знания и заинтересованность, погрузили нас в атмосферу древнего Пскова, семьи А. С. Пушкина. Все экскурсии прошли на высоте. Будем рекомендовать данный тур своим знакомым.

  • Л
    Людмила
    14 октября 2022
    Отдых в Пушкинских горах и Пскове. Зимне-весенний экскурсионный тур
    Вот и закончился наш замечательный тур! Спасибо Вам огромное за прекрасную организацию нашего путешествия! Всё было великолепно: программа, экскурсоводы, водители, погода! Надеемся, что ещё сможем воспользоваться вашими программами. Спасибо!
  • С
    Светлана
    22 августа 2022
    Отдых в Пскове и Изборске. Зимне-весенний экскурсионный тур
    Прекрасный тур! Псков великолепен, хотя нет, это определение несколько помпезно, город замечателен соединением патриархальности, тишины и какой-то домашней уютности с
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    современностью. Изборск, Печоры - возможность прикоснуться к истории и нетронутой природе. Знаете, я не пожалела ни разу, обычного тура на 2 дня мне было бы мало, хотелось "объять необъятное" и у меня это получилось! Да, ещё я добавила к своей экскурсионной программе поездку на Талабские острова, правда с другим туроператором, тоже очень интересную и удачную. Рекомендую и постараюсь вернуться.

Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Весенние»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. Отдых в Пскове и Изборске. Зимне-весенний экскурсионный тур
  2. Отдых в Пушкинских горах и Пскове. Зимне-весенний экскурсионный тур
  3. Древний Псков и Великий Новгород. Праздничный тур на 8 марта
  4. Крепости Северо-Запада. Великий Новгород и Псков. Весна-лето
Какие места ещё посмотреть в Пскове
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Псковский Кремль
  2. Псково-Печерский монастырь
  3. Михайловское
  4. Кремль
  5. Музей Пушкина
  6. Новгородский кремль
Сколько стоит тур в Пскове в июне 2024
Сейчас в Пскове в категории "Весенние" можно забронировать 4 тура от 15 840 до 25 380. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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