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современностью. Изборск, Печоры - возможность прикоснуться к истории и нетронутой природе. Знаете, я не пожалела ни разу, обычного тура на 2 дня мне было бы мало, хотелось "объять необъятное" и у меня это получилось! Да, ещё я добавила к своей экскурсионной программе поездку на Талабские острова, правда с другим туроператором, тоже очень интересную и удачную. Рекомендую и постараюсь вернуться.