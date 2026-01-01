3 день

Пушкинские горы

Завтрак.

Экскурсия по Пушкинскому музею-заповеднику «Михайловское». Усадьба Михайловское, принадлежавшая роду Ганнибалов-Пушкиных, была изначально подарена прадеду поэта, Абраму Ганнибалу.

Александр Сергеевич Пушкин впервые побывал там в юности, а позже вернулся сюда уже в качестве ссыльного.

К 100-летию со дня рождения поэта, имение было выкуплено в собственность государства, и здесь открылся первый музей Пушкина, посвященный его жизни и творчеству.

В 1918 году усадьба была полностью уничтожена огнем. В 1937 г. Дом-музей построили на том же месте, во второй раз открыли экспозицию, но вскоре музей вновь закрылся из-за начала Великой Отечественной войны.

Во время оккупации фашисты разграбили его и сожгли, а также заминировали могилу Пушкина. После войны саперы обезвредили тысячи мин на территории заповедника. Несмотря на огромные трудности, музей был восстановлен и открыт в третий раз в 1949 году.

Усадьба Петровское, как и Михайловское, была подарена Абраму Ганнибалу императрицей Елизаветой Петровной.

Сын первого владельца, Петр Абрамович Ганнибал, создал процветающее имение, построив великолепный дом с живописным парком.

Считается, что образ Петра Абрамовича, с которым Пушкин был знаком лично и часто общался, послужил прототипом для Кирилла Петровича Троекурова в повести «Дубровский».

В 1918 году дом в Петровском постигла та же участь, что и Михайловское – он был сожжен. Восстановление усадьбы началось лишь в 1969 году, и в 1977 году здесь открылся Дом-музей, рассказывающий об истории трех поколений семьи Ганнибалов.

Экскурсия в Святогорский монастырь. С XIX века обитель оказалась неразрывно связанной с именем А. С. Пушкина. Живя в Михайловском, поэт приходил сюда в поисках вдохновения и на поклон могилам предков, памятью которых он свято дорожил.

Работая над произведением «Борис Годунов», А. С. Пушкин стремился к исторической правдивости в изображении характеров своих героев. Для этого он тщательно изучал летописи «Историю Государства Российского» Н. М. Карамзина и местные источники.

Поэт пользовался архивом и библиотекой, которая находилась в светелке «братского» корпуса. В ней хранилась летопись монастыря, в которой имелась запись об участии первого настоятеля обители Зосимы в Земском соборе 1598 года, избравшем на царство Бориса Годунова. В апреле 1836 г.

Пушкин привез сюда из столицы гроб с телом матери и выкупил на кладбище место для себя. Несколько месяцев спустя, 6 февраля 1837 г. здесь хоронили самого Пушкина, убитого на дуэли.

Обед.

Отъезд в Санкт-Петербург.

Ориентировочное время прибытие в Санкт-Петербург 22:00-23:00.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160