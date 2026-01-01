Мои заказы

Псковские усадьбы. Автобусный тур из Санкт-Петербурга на 3 дня

Усадьбы Псковской области — это бесценное достояние культуры и истории региона.

В рамках трёхдневного путешествия по историческим усадьбам мы окунёмся в атмосферу живописных природных ландшафтов, погрузимся в мир русского дворянства, который вдохновлял многих известных людей.

Узнаем о выдающихся русских учёных, поэтах, композиторах, художниках, а также о государственных и религиозных деятелях.
Псковские усадьбы. Автобусный тур из Санкт-Петербурга на 3 дняФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Псковские усадьбы. Автобусный тур из Санкт-Петербурга на 3 дняФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Псковские усадьбы. Автобусный тур из Санкт-Петербурга на 3 дняФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Музей-усадьба Н.А. Римского-Корсакова «Вечаша». Экскурсия по Кремлю

07:15 Отправление автобуса из Санкт-Петербурга от ст. м. «Московская», Демонстрационный проезд.

Экскурсия по трассе.

Прибытие в Вечашу.

Экскурсия по Псковским усадьбам на 3 дня начнется с мемориального музея-усадьбы Н. А. Римского-Корсакова «Вечаша». Семья композитора арендовала усадьбу «Вечаша» под дачу.

Здесь были созданы оперы «Садко», «Ночь перед Рождеством», «Сказка о царе Салтане» и многие другие.

В 1907 году Николай Андреевич приобрел имение «Любенск», где весной 1908 года завершил свою последнюю оперу «Золотой петушок».

В музее действуют постоянные выставки: «Природа в творчестве Н. А. Римского-Корсакова» (в Вечаше).

После посещения музея у Вас будет возможность прогуляться по красиво оформленному саду и парку, а также глубже прочувствовать музыкальный мир композитора.

Чаепитие с пирогом.

Прибытие в Псков.

Экскурсия по Кремлю.

Псковский кремль (Кром) является главной достопримечательностью и своеобразной визиткой древнего города, а Троицкий собор служит его духовным символом.

Этот собор считался священным местом и центром государственной жизни Пскова. Здесь хранились важнейшие реликвии и ценности города: древние грамоты, княжеские печати и государственная казна.

По желанию, за дополнительную плату обед в кафе.

Отъезд в Пушкинские горы.

По пути остановка в древнем русском городе Остров, осмотр уникальных цепных мостов через реку Великая.

Размещение.

Ужин (для проживающих на турбазе).

Музей-усадьба Н.А. Римского-Корсакова «Вечаша». Экскурсия по КремлюМузей-усадьба Н.А. Римского-Корсакова «Вечаша». Экскурсия по КремлюМузей-усадьба Н.А. Римского-Корсакова «Вечаша». Экскурсия по КремлюМузей-усадьба Н.А. Римского-Корсакова «Вечаша». Экскурсия по КремлюМузей-усадьба Н.А. Римского-Корсакова «Вечаша». Экскурсия по Кремлю
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Ореховно - Себеж - Пушкинские горы

Завтрак.

Переезд в Ореховно.

Экскурсия по усадьбе «Ореховно». Эта усадьба — первый и единственный европейский сад в России, который, хоть и является частной собственностью, доступен для посетителей.

Располагается в деревне Ореховно, Усадьба принадлежит ландшафтному архитектору Александру Гривко, который создает как частные, так и открытые для широкой публики сады в России и Европе.

Здесь он провел свое детство, и его мама, восхищенная красотой родных псковских пейзажей, привила ему любовь к природе и растениям.

Спустя годы, выдающийся ландшафтный архитектор вернется на берега реки Ореховницы, чтобы создать сад в память о своей рано ушедшей матери.

Ореховно является частью проекта «Русские усадьбы», направленного на развитие культурно-познавательного туризма, и также включена в список Great Gardens of the World.

Прибытие в Себеж.

Обед в кафе.

Пешеходная экскурсия по исторической части города Себеж. Это пограничный город, сохранивший свою архитектурную наследственность.

Здесь Вы увидите костёл, построенный в XVI веке, насладитесь видами Себежского озера с Замковой горы, прогуляетесь по улице XIX века, подниметесь на редут Петра и услышите множество увлекательных историй о прошлом города.

Отправление в Пушкинские горы.

Ужин (для проживающих на турбазе).

Ореховно - Себеж - Пушкинские горы
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Пушкинские горы

Завтрак.

Экскурсия по Пушкинскому музею-заповеднику «Михайловское». Усадьба Михайловское, принадлежавшая роду Ганнибалов-Пушкиных, была изначально подарена прадеду поэта, Абраму Ганнибалу.

Александр Сергеевич Пушкин впервые побывал там в юности, а позже вернулся сюда уже в качестве ссыльного.

К 100-летию со дня рождения поэта, имение было выкуплено в собственность государства, и здесь открылся первый музей Пушкина, посвященный его жизни и творчеству.

В 1918 году усадьба была полностью уничтожена огнем. В 1937 г. Дом-музей построили на том же месте, во второй раз открыли экспозицию, но вскоре музей вновь закрылся из-за начала Великой Отечественной войны.

Во время оккупации фашисты разграбили его и сожгли, а также заминировали могилу Пушкина. После войны саперы обезвредили тысячи мин на территории заповедника. Несмотря на огромные трудности, музей был восстановлен и открыт в третий раз в 1949 году.

Усадьба Петровское, как и Михайловское, была подарена Абраму Ганнибалу императрицей Елизаветой Петровной.

Сын первого владельца, Петр Абрамович Ганнибал, создал процветающее имение, построив великолепный дом с живописным парком.

Считается, что образ Петра Абрамовича, с которым Пушкин был знаком лично и часто общался, послужил прототипом для Кирилла Петровича Троекурова в повести «Дубровский».

В 1918 году дом в Петровском постигла та же участь, что и Михайловское – он был сожжен. Восстановление усадьбы началось лишь в 1969 году, и в 1977 году здесь открылся Дом-музей, рассказывающий об истории трех поколений семьи Ганнибалов.

Экскурсия в Святогорский монастырь. С XIX века обитель оказалась неразрывно связанной с именем А. С. Пушкина. Живя в Михайловском, поэт приходил сюда в поисках вдохновения и на поклон могилам предков, памятью которых он свято дорожил.

Работая над произведением «Борис Годунов», А. С. Пушкин стремился к исторической правдивости в изображении характеров своих героев. Для этого он тщательно изучал летописи «Историю Государства Российского» Н. М. Карамзина и местные источники.

Поэт пользовался архивом и библиотекой, которая находилась в светелке «братского» корпуса. В ней хранилась летопись монастыря, в которой имелась запись об участии первого настоятеля обители Зосимы в Земском соборе 1598 года, избравшем на царство Бориса Годунова. В апреле 1836 г.

Пушкин привез сюда из столицы гроб с телом матери и выкупил на кладбище место для себя. Несколько месяцев спустя, 6 февраля 1837 г. здесь хоронили самого Пушкина, убитого на дуэли.

Обед.

Отъезд в Санкт-Петербург.

Ориентировочное время прибытие в Санкт-Петербург 22:00-23:00.

Пушкинские горыПушкинские горыПушкинские горыПушкинские горыПушкинские горы
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание на турбазе или в гостинице на выбор.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения, руб:

База отдыха «Пушкиногорье 2*»

РазмещениеЦена

2-местный номер «эконом»,

корпус №1 (душ, туалет, ТВ)

25 220
1-местное размещение в 2-местном номере «эконом»28 730

2-местный номер «стандарт»,

корпус №1 (душ, туалет, ТВ)

26 250
1-местное размещение в 2-местном номере «стандарт»30 780

2-местный номер «улучшенный»,

корпус №1

26 390

1-местный номер «улучшенный»,

корпус №1

29 900

2-местный номер «студия» (двуспальная кровать),

корпус №1

27 560

2-местный 1-комнатный номер «комфорт»,

корпус №2 (душ, туалет, холодильник, ТВ)

26 980
1-местное размещение в 2-местном 1-комнатном номере «комфорт»31 650

2-х местный 2-х комнатный номер «комфорт»,

корпус №2, №3

27 270
1-местное размещение в 2-местном 2-х комнатном номере «комфорт»32 250

3-местный номер «эконом»,

корпус №1 (душ, туалет, ТВ)

23 760

4-местный 2-комнатный номер «эконом»,

корпус №1 (душ, туалет, ТВ)

23 760
Доп. место (диван) в номерах комфорт, в студии22 170

Отель «Арина Р.»

РазмещениеЦена
2-местный номер «стандарт»30 550
1-местное размещение в 2-местном номере40 450
Доп. место в 2-х местном номере стандарт (кресло-кровать)25 850

Уточнять актуальные цены перед бронированием!

Скидка на школьника до 16 лет – 200 рублей.

Варианты проживания

Комплекс отдыха «Пушкиногорье»

2 ночи

Комплекс отдыха «Пушкиногорье» находится на лоне природы в поселке Пушкинские Горы и располагает сауной и пунктом проката лыжного снаряжения. Расстояние до музея-заповедника Михайловское и музея Пушкина составляет 7 км.

Комфортабельные номера располагают телевизором, балконом и собственной ванной комнатой с душем.

В кафе комплекса «Пушкиногорье» подаются блюда русской и европейской кухни. В зонах общественного пользования предоставляется бесплатный WiFi. Также к услугам гостей бильярд, библиотека и экскурсионное бюро.

Комплекс отдыха «Пушкиногорье»Комплекс отдыха «Пушкиногорье»Комплекс отдыха «Пушкиногорье»Комплекс отдыха «Пушкиногорье»Комплекс отдыха «Пушкиногорье»Комплекс отдыха «Пушкиногорье»Комплекс отдыха «Пушкиногорье»Комплекс отдыха «Пушкиногорье»Комплекс отдыха «Пушкиногорье»Комплекс отдыха «Пушкиногорье»Комплекс отдыха «Пушкиногорье»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Арина Р

2 ночи

Отель Арина Р. находится в Пушкинские Горы в 2.1 км от центра. Вам доступны отзывы реальных гостей и актуальный адрес гостиницы.

«Арина Р» - это интересный объект размещения гостей в Пушкинских Горах, который носит статус литературного отеля.

Для постояльцев подготовлено несколько уютных категорий номеров, в каждой из которых установлена современная мебель, телевизоры.

Питание проходит в ресторане, который расположен на прилегающей территории. В саду есть все принадлежности для самостоятельного мяса на костре.

В окрестностях можно отлично провести досуг всей семьи. Зимой в приоритете — лыжный спорт, а в летний период актуальны прогулки и долгосрочные походы.

Арина РАрина РАрина РАрина РАрина РАрина РАрина Р
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание, указанное в программе: для проживающих на турбазе: 1 день - ужин, 2 день - завтрак, обед, ужин, 3 день - завтрак, обеддля проживающих в отеле «Арина Р»: 2 день - завтрак в отеле, обед на турбазе, 3 день - завтрак в отеле, обед на турбазе
  • Для проживающих на турбазе: 1 день - ужин, 2 день - завтрак, обед, ужин, 3 день - завтрак, обед
  • Для проживающих в отеле «Арина Р»: 2 день - завтрак в отеле, обед на турбазе, 3 день - завтрак в отеле, обед на турбазе
  • Автотранспортное обслуживание
  • Экскурсионное обслуживание по программе с входными билетами
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Санкт-Петербурга и обратно
  • Питание, не указанное в программе: обед в 1 день: 700 руб. (заказ и оплата заранее) для проживающих на турбазе: 1 день - завтрак и обед, 3 день - ужиндля проживающих в отеле «Арина Р»: 1 день - завтрак, обед и ужин, 2 день - ужин, 3 день - ужин
  • Для проживающих на турбазе: 1 день - завтрак и обед, 3 день - ужин
  • Для проживающих в отеле «Арина Р»: 1 день - завтрак, обед и ужин, 2 день - ужин, 3 день - ужин
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какие скидки есть в туре?

Скидка на школьника до 16 лет – 200 рублей.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Пскова

Похожие туры из Пскова

Нетленная Классика (3 дня) из Санкт-Петербурга
На автобусе
2.5 дня
8 отзывов
Нетленная Классика (3 дня) из Санкт-Петербурга
Начало: Г. Псков, ул. Вокзальная, д. 23
Расписание: Еженедельно по понедельникам, средам, пятницам
20 100 ₽ за человека
Майское Пушкиногорье. Экскурсионный тур по Псковской области
На автобусе
6 дней
3 отзыва
Майское Пушкиногорье. Экскурсионный тур по Псковской области
Начало: Г. Псков
1 мая в 10:00
7 мая в 10:00
от 34 350 ₽ за человека
Классический Петербург и средневековый Псков
На автобусе
7 дней
1 отзыв
Классический Петербург и средневековый Псков
Начало: Санкт-Петербург
1 июн в 10:00
8 июн в 10:00
от 36 800 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Пскове
Все туры из Пскова