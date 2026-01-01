В рамках трёхдневного путешествия по историческим усадьбам мы окунёмся в атмосферу живописных природных ландшафтов, погрузимся в мир русского дворянства, который вдохновлял многих известных людей.
Узнаем о выдающихся русских учёных, поэтах, композиторах, художниках, а также о государственных и религиозных деятелях.
Программа тура по дням
Музей-усадьба Н.А. Римского-Корсакова «Вечаша». Экскурсия по Кремлю
07:15 Отправление автобуса из Санкт-Петербурга от ст. м. «Московская», Демонстрационный проезд.
Экскурсия по трассе.
Прибытие в Вечашу.
Экскурсия по Псковским усадьбам на 3 дня начнется с мемориального музея-усадьбы Н. А. Римского-Корсакова «Вечаша». Семья композитора арендовала усадьбу «Вечаша» под дачу.
Здесь были созданы оперы «Садко», «Ночь перед Рождеством», «Сказка о царе Салтане» и многие другие.
В 1907 году Николай Андреевич приобрел имение «Любенск», где весной 1908 года завершил свою последнюю оперу «Золотой петушок».
В музее действуют постоянные выставки: «Природа в творчестве Н. А. Римского-Корсакова» (в Вечаше).
После посещения музея у Вас будет возможность прогуляться по красиво оформленному саду и парку, а также глубже прочувствовать музыкальный мир композитора.
Чаепитие с пирогом.
Прибытие в Псков.
Экскурсия по Кремлю.
Псковский кремль (Кром) является главной достопримечательностью и своеобразной визиткой древнего города, а Троицкий собор служит его духовным символом.
Этот собор считался священным местом и центром государственной жизни Пскова. Здесь хранились важнейшие реликвии и ценности города: древние грамоты, княжеские печати и государственная казна.
По желанию, за дополнительную плату обед в кафе.
Отъезд в Пушкинские горы.
По пути остановка в древнем русском городе Остров, осмотр уникальных цепных мостов через реку Великая.
Размещение.
Ужин (для проживающих на турбазе).
Ореховно - Себеж - Пушкинские горы
Завтрак.
Переезд в Ореховно.
Экскурсия по усадьбе «Ореховно». Эта усадьба — первый и единственный европейский сад в России, который, хоть и является частной собственностью, доступен для посетителей.
Располагается в деревне Ореховно, Усадьба принадлежит ландшафтному архитектору Александру Гривко, который создает как частные, так и открытые для широкой публики сады в России и Европе.
Здесь он провел свое детство, и его мама, восхищенная красотой родных псковских пейзажей, привила ему любовь к природе и растениям.
Спустя годы, выдающийся ландшафтный архитектор вернется на берега реки Ореховницы, чтобы создать сад в память о своей рано ушедшей матери.
Ореховно является частью проекта «Русские усадьбы», направленного на развитие культурно-познавательного туризма, и также включена в список Great Gardens of the World.
Прибытие в Себеж.
Обед в кафе.
Пешеходная экскурсия по исторической части города Себеж. Это пограничный город, сохранивший свою архитектурную наследственность.
Здесь Вы увидите костёл, построенный в XVI веке, насладитесь видами Себежского озера с Замковой горы, прогуляетесь по улице XIX века, подниметесь на редут Петра и услышите множество увлекательных историй о прошлом города.
Отправление в Пушкинские горы.
Ужин (для проживающих на турбазе).
Пушкинские горы
Завтрак.
Экскурсия по Пушкинскому музею-заповеднику «Михайловское». Усадьба Михайловское, принадлежавшая роду Ганнибалов-Пушкиных, была изначально подарена прадеду поэта, Абраму Ганнибалу.
Александр Сергеевич Пушкин впервые побывал там в юности, а позже вернулся сюда уже в качестве ссыльного.
К 100-летию со дня рождения поэта, имение было выкуплено в собственность государства, и здесь открылся первый музей Пушкина, посвященный его жизни и творчеству.
В 1918 году усадьба была полностью уничтожена огнем. В 1937 г. Дом-музей построили на том же месте, во второй раз открыли экспозицию, но вскоре музей вновь закрылся из-за начала Великой Отечественной войны.
Во время оккупации фашисты разграбили его и сожгли, а также заминировали могилу Пушкина. После войны саперы обезвредили тысячи мин на территории заповедника. Несмотря на огромные трудности, музей был восстановлен и открыт в третий раз в 1949 году.
Усадьба Петровское, как и Михайловское, была подарена Абраму Ганнибалу императрицей Елизаветой Петровной.
Сын первого владельца, Петр Абрамович Ганнибал, создал процветающее имение, построив великолепный дом с живописным парком.
Считается, что образ Петра Абрамовича, с которым Пушкин был знаком лично и часто общался, послужил прототипом для Кирилла Петровича Троекурова в повести «Дубровский».
В 1918 году дом в Петровском постигла та же участь, что и Михайловское – он был сожжен. Восстановление усадьбы началось лишь в 1969 году, и в 1977 году здесь открылся Дом-музей, рассказывающий об истории трех поколений семьи Ганнибалов.
Экскурсия в Святогорский монастырь. С XIX века обитель оказалась неразрывно связанной с именем А. С. Пушкина. Живя в Михайловском, поэт приходил сюда в поисках вдохновения и на поклон могилам предков, памятью которых он свято дорожил.
Работая над произведением «Борис Годунов», А. С. Пушкин стремился к исторической правдивости в изображении характеров своих героев. Для этого он тщательно изучал летописи «Историю Государства Российского» Н. М. Карамзина и местные источники.
Поэт пользовался архивом и библиотекой, которая находилась в светелке «братского» корпуса. В ней хранилась летопись монастыря, в которой имелась запись об участии первого настоятеля обители Зосимы в Земском соборе 1598 года, избравшем на царство Бориса Годунова. В апреле 1836 г.
Пушкин привез сюда из столицы гроб с телом матери и выкупил на кладбище место для себя. Несколько месяцев спустя, 6 февраля 1837 г. здесь хоронили самого Пушкина, убитого на дуэли.
Обед.
Отъезд в Санкт-Петербург.
Ориентировочное время прибытие в Санкт-Петербург 22:00-23:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание на турбазе или в гостинице на выбор.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения, руб:
База отдыха «Пушкиногорье 2*»
|Размещение
|Цена
2-местный номер «эконом»,
корпус №1 (душ, туалет, ТВ)
|25 220
|1-местное размещение в 2-местном номере «эконом»
|28 730
2-местный номер «стандарт»,
корпус №1 (душ, туалет, ТВ)
|26 250
|1-местное размещение в 2-местном номере «стандарт»
|30 780
2-местный номер «улучшенный»,
корпус №1
|26 390
1-местный номер «улучшенный»,
корпус №1
|29 900
2-местный номер «студия» (двуспальная кровать),
корпус №1
|27 560
2-местный 1-комнатный номер «комфорт»,
корпус №2 (душ, туалет, холодильник, ТВ)
|26 980
|1-местное размещение в 2-местном 1-комнатном номере «комфорт»
|31 650
2-х местный 2-х комнатный номер «комфорт»,
корпус №2, №3
|27 270
|1-местное размещение в 2-местном 2-х комнатном номере «комфорт»
|32 250
3-местный номер «эконом»,
корпус №1 (душ, туалет, ТВ)
|23 760
4-местный 2-комнатный номер «эконом»,
корпус №1 (душ, туалет, ТВ)
|23 760
|Доп. место (диван) в номерах комфорт, в студии
|22 170
Отель «Арина Р.»
|Размещение
|Цена
|2-местный номер «стандарт»
|30 550
|1-местное размещение в 2-местном номере
|40 450
|Доп. место в 2-х местном номере стандарт (кресло-кровать)
|25 850
Уточнять актуальные цены перед бронированием!
Скидка на школьника до 16 лет – 200 рублей.
Варианты проживания
Комплекс отдыха «Пушкиногорье»
Комплекс отдыха «Пушкиногорье» находится на лоне природы в поселке Пушкинские Горы и располагает сауной и пунктом проката лыжного снаряжения. Расстояние до музея-заповедника Михайловское и музея Пушкина составляет 7 км.
Комфортабельные номера располагают телевизором, балконом и собственной ванной комнатой с душем.
В кафе комплекса «Пушкиногорье» подаются блюда русской и европейской кухни. В зонах общественного пользования предоставляется бесплатный WiFi. Также к услугам гостей бильярд, библиотека и экскурсионное бюро.
Арина Р
Отель Арина Р. находится в Пушкинские Горы в 2.1 км от центра. Вам доступны отзывы реальных гостей и актуальный адрес гостиницы.
«Арина Р» - это интересный объект размещения гостей в Пушкинских Горах, который носит статус литературного отеля.
Для постояльцев подготовлено несколько уютных категорий номеров, в каждой из которых установлена современная мебель, телевизоры.
Питание проходит в ресторане, который расположен на прилегающей территории. В саду есть все принадлежности для самостоятельного мяса на костре.
В окрестностях можно отлично провести досуг всей семьи. Зимой в приоритете — лыжный спорт, а в летний период актуальны прогулки и долгосрочные походы.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание, указанное в программе: для проживающих на турбазе: 1 день - ужин, 2 день - завтрак, обед, ужин, 3 день - завтрак, обеддля проживающих в отеле «Арина Р»: 2 день - завтрак в отеле, обед на турбазе, 3 день - завтрак в отеле, обед на турбазе
- Для проживающих на турбазе: 1 день - ужин, 2 день - завтрак, обед, ужин, 3 день - завтрак, обед
- Для проживающих в отеле «Арина Р»: 2 день - завтрак в отеле, обед на турбазе, 3 день - завтрак в отеле, обед на турбазе
- Автотранспортное обслуживание
- Экскурсионное обслуживание по программе с входными билетами
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Санкт-Петербурга и обратно
- Питание, не указанное в программе: обед в 1 день: 700 руб. (заказ и оплата заранее) для проживающих на турбазе: 1 день - завтрак и обед, 3 день - ужиндля проживающих в отеле «Арина Р»: 1 день - завтрак, обед и ужин, 2 день - ужин, 3 день - ужин
- Для проживающих на турбазе: 1 день - завтрак и обед, 3 день - ужин
- Для проживающих в отеле «Арина Р»: 1 день - завтрак, обед и ужин, 2 день - ужин, 3 день - ужин
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие скидки есть в туре?
Скидка на школьника до 16 лет – 200 рублей.