Вы увидите древний Псковский Кремль — «лучшую крепость страны» у слияния двух рек и легендарный Троицкий собор, основанный
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по Пскову
07:00 Отправление от Лиговского проспекта д. 10 (гостиница Октябрьская).
07:30 Отправление от станции метро Московская, Демонстрационный проезд.
Прибытие в Псков.
Обзорная экскурсия по городу. Город Псков – это одна из жемчужин России. Согласно историкам, Псков является одним из самых древних городов на территории Руси.
Как и многие древнерусские города, Псков был основан на холмистом мысу, образованном двумя реками: Псковой и Великой.
Согласно летописям, великая княгиня Ольга, посетила псковскую землю в 957 году. Княгиня стояла на берегу реки Великой, и ей явилось видение: три луча, которые исходили с неба, сошлись на противоположном берегу.
Именно на этом месте Ольга и повелела возвести собор в честь святой Троицы, а вокруг город.
Экскурсия по территории Псковского кремля. Псковский кремль располагается на высоком мысу при слиянии рек Псковы и Великой. Стены кремля сложены из тесаного известняка, поднимаются на высоту до 8 метров и достигают толщины до 6 метров.
С восточной стороны сохранилась самая длинная стена, протяженность которой составляет 435 метров, а на юге Псковского кремля можно увидеть самый короткий участок стены 88 метров.
В ансамбль кремля входят крепостные укрепления с каменными стенами и башнями, объекты Довмонтова города с фундаментами храмов, Приказная палата XVII в. и Троицкий собор с колокольней.
Обед (дополнительная оплата).
Посещение Троицкого собора. Свято-Троицкий кафедральный собор является сердцем Псковской земли и одним из самых красивых храмов Северо-Запада России.
Собор начали возводить еще в X веке по распоряжению княгини Ольги. Именно здесь Александр Невский молился перед началом Ледового побоища.
В крипте Троицкого собора захоронены псковские князья, архиереи и представители духовенства, а также мифический юродивый Никола Салос, в 1570 г. вступившийся за город перед карательными войсками Ивана Грозного.
Размещение в отеле.
Свободное время.
Порхов. Экскурсия в музей Ганзы. Экскурсия в Солецкий краеведческий музей. Мастер-класс по изготовлению свистульки
Завтрак в отеле.
Переезд в Порхов.
Экскурсия по крепости. Крепость была возведена в 1387 году. Основателем считают князя Александра Невского. Крепость имеет четыре башни: Средняя, Никольская, Малая и Псковская.
Расцвет Порховской крепости приходится на период, когда сюда шли польские и литовские войска, а после присоединения Новгорода и Пскова к Московскому княжеству Порховский замок стал постепенно терять свое значение.
Экскурсия в музей Ганзы. В музее вы познакомитесь с историей возникновения Ганзейского союза, узнаете какие товары везли в Россию и на импорт в Европу и познакомитесь с картами торговых путей по суше и по воде.
Переезд в Сольцы.
Обед.
Экскурсия в Солецкий краеведческий музей. Музей был создан в 1975 году. Располагается он в старинном особняке купца Красикова конца XIX века.
Здесь собраны художественные работы местных мастеров и экспозиции о жизни и культуре края, а также проводятся выставки живописи и прикладного творчества мастеров Солецкого округа, Новгорода и области.
Мастер-класс по изготовлению свистульки.
Переезд в Новгород.
Размещение в отеле.
Экскурсия по территории Новгородского кремля. Экскурсия в Музей-усадьбу Н.А. Некрасова. Экскурсия в Дом-музей Г.И. Успенского. Завершение тура
Завтрак в гостинице.
Экскурсия по территории Новгородского кремля с посещением Софийского Собора. Вас ждем уникальная возможность прикоснуться к тысячелетней истории Руси и увидеть настоящую жемчужину древней архитектуры — Софийский собор.
Переезд в г. Чудово.
Экскурсия в Музей-усадьбу Н. А. Некрасова "Чудовская Лука". Николай Алексеевич Некрасов приобрел усадьбу Чудовская Лука в 1871 году у помещиков Владимировых, которая располагалась на излучине реки Кересть в одной версте от станции Чудово, отсюда и пошло название Чудовская Лука.
Лето 1874 года Некрасов провел на своей даче в Новгородской губернии. За два месяца Н. А. Некрасов написал 11 стихотворений, которые составили так называемый "Чудовский цикл" и вошли в золотой фонд его поэзии.
Именно здесь поэтом создано множество лирических произведений и поэм "Современники", а также завершена работа над поэмой "Кому на Руси жить хорошо".
Экскурсия в Сельскохозяйственную школу имени Н. А. Некрасова. Сельскохозяйственная школа имени Н. А. Некрасова была открыта в 1892 году сестрой поэта А. А. Буткевич.
Сегодня здесь размещены литературная экспозиция "Некрасов и Новгородский край", выставочный зал и школьный класс XIX века.
Обед (дополнительная оплата).
Экскурсия в Дом-музей Г. И. Успенского. Музей был создан в 1935 году в доме писателя, где он жил с семьей. Глеб Иванович известен не только своими литературными и публицистическими произведениями, но и тем, что, изучив и систематизировав жанр "народной песни", он ввел в литературный оборот термин "частушка".
В Сябреницах возникли и были созданы десятки произведений, именно здесь писатель оформлял наблюдения и впечатления, вынесенные из поездок по Сибири, Кавказу, Дону, Болгарии.
К "Чудовскому" циклу Глеба Ивановича относят следующие произведения:"Подгородный мужик","Избушка на курьих ножках","Пришло на память","На травке" и другие.
Переезд в г. Санкт-Петербург.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице в Пскове и Великом Новгороде.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:
- 2-местный — 22 600 руб.
- 1-местный — 26 100 руб.
Скидка пенсионерам — 400 руб.
Варианты проживания
Интурист
Гостиница "Интурист" расположена в Великом Новгороде. К услугам гостей здесь открыт свободный доступ к бесплатной сети Wi-Fi. Автовладельцы смогут воспользоваться частной парковкой. При необходимости можно воспользоваться стиральной машинкой и гладильными принадлежностями.
К размещению гостей представлено 118 номеров, оформленных в современном стиле. Они обустроены всем, что так необходимо для уютного и комфортного проживания. В ванной комнате обязательно есть фен и средства личной гигиены.
По утру Вы сможете заказать себе вкусный завтрак по разумной цене. Продукты можно купить в ближайших магазинах и супермаркетах. Также вкусно поесть можно в ближайшем ресторане.
Специально для деловых людей на территории обустроен конференц-зал, рассчитанный на 60 человек. Он полностью оборудован специальной техникой и мебелью.
Рядом с гостиницей находится церковь Симеона Богоприимца, театр драмы имени Ф. М. Достоевского, а также Духов монастырь. Расстояние до аэропорта составляет примерно 187 километров.
Гостиница «Рижская»
Отель «Рижская» находится в 1,3 км от центра Пскова. Для автолюбителей предусмотрена парковка.
Для гостей оборудованы 233 номера разной категории и вместимости, которые оснащены всем необходимым для комфортабельного проживания, например: удобным спальным местом с чистым постельным бельем, прикроватной мебелью, розетками возле кровати, письменным столом, телевизором и собственной ванной комнатой. Доступна точка высокоскоростного интернета.
В каждом номере есть холодильник. Пообедать можно в приотельном ресторане, где подают традиционные блюда псковского региона и стран Балтии.
Конференц-зал рассчитан на 60 мест и идеально подойдет для проведения деловых встреч, конференций, семинаров.
Можете посетить Рижский парк, Дом молодёжи, Театр кукол. Расстояние до вокзала — 3,4 км, до аэропорта — 5, км.
Ответы на вопросы
Что включено
- Переезд на комфортабельном автобусе
- Размещение в гостиницах
- Питание, указанное в программе: завтраки
- Профессиональное сопровождение опытного гида
- Экскурсионное обслуживание на всех объектах тура по программе
- Входные билеты на все объекты тура по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Санкт-Петербурга и обратно
- Питание, не указанное в программе: 3 обеда - 2300 руб., (оплачивается при покупке тура) и ужины
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие скидки есть в туре?
Скидка пенсионерам — 400 руб.
Какие рекомендуемые рейсы из других городов?
Отправление из Москвы:
Прибытие в Санкт-Петербург любым рейсом до 05:00 утра в день тура.
Прибытие в Санкт-Петербург любым поездом до 06:30 утра в день тура.
В последний день тура обратно рекомендуется отправление из г. Санкт-Петербурга, Московский вокзал на поездах с отправлением после 23:00.
Отправление из Новосибирска:
Прибытие в Санкт-Петербург любым рейсом до 05:00 утра в день тура.