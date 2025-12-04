Встречаемся, завтракаем и, оставив вещи в гостинице, отправляемся знакомиться с городом, которому более 1,5 тысяч лет. Побываем в Псковском Кроме. Вы увидите мощную крепость с боевыми башнями, Довмонтов город — фортификационную пристройку Кремля 13 века, и пятиглавый Троицкий собор — главное строение Крома. Пройдётесь по Вечевой площади, являющейся символом свободы и первым опытом демократического правления в нашей стране. Посетим Кромский мыс — место впадения реки Псковы в реку Великую и первого поселения псковичей. Прогуляемся по историческому центру города, где сохранились строения 17-го века. Посмотрим на памятники Святой княгине Ольге и Александру Невскому, освободившему Псков от немецких рыцарей в 1241 году и одержавшему победу в Ледовом побоище.

После обеда в 16:00 начнём пешеходную экскурсию с гидом по «затутыркам» (псковский неологизм) — местам, далёким от традиционных туристических маршрутов. Пройдёмся по бывшему губернаторскому саду и псковскому пешеходному Арбату, выйдем на берег Псковы. Вы услышите легенду о самой загадочной башне России и узнаете о тайнах семей Пушкиных и Куприных. Вам откроются увлекательные подробности и необычные уголки. После окончания 2-часовой экскурсии в центре города — свободное время.