Очарование древности: Псков, его «затутырки» и окрестности
Познакомиться с главными достопримечательностями псковской земли и пройтись нетрадиционным маршрутом
Псковская область — место, где жили княгиня Ольга, князь Игорь и князь Владимир, где закладывались истоки русской государственности, а Пётр I лично возводил бастионы. Вы узнаете о происходивших здесь событиях читать дальше
и их влиянии на дальнейшую историю.
Побываете в сердце города — Псковском Кроме, чей возраст более тысячи лет, и прогуляетесь по скрытым уголкам, куда редко заглядывают путешественники.
Увидите крепость, положившую начало Изборску, и посетите Псково-Печерскую обитель, в подземных гротах которой, по преданиям, жили монахи, покинувшие Киево-Печорскую лавру.
Описание тура
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 6 лет.
Проживание. В гостинице «Арль», 2-местное размещение. За доплату возможно одноместное размещение, замена номера на уровень «комфорт», а также проживание в гостиницах «Ольгинская» 2*, «Рижская» 3*, «Золотая Набережная» 3*, «Барселона» 3*, «Двор Подзноева», «Покровский» 4*, «Old Estate» 4*.
Питание. В стоимость входят 2 завтрака и 2 обеда. Ужины — за доплату.
Программа тура по дням
1 день
Знакомство с Псковом и прогулка по «затутыркам»
Встречаемся, завтракаем и, оставив вещи в гостинице, отправляемся знакомиться с городом, которому более 1,5 тысяч лет. Побываем в Псковском Кроме. Вы увидите мощную крепость с боевыми башнями, Довмонтов город — фортификационную пристройку Кремля 13 века, и пятиглавый Троицкий собор — главное строение Крома. Пройдётесь по Вечевой площади, являющейся символом свободы и первым опытом демократического правления в нашей стране. Посетим Кромский мыс — место впадения реки Псковы в реку Великую и первого поселения псковичей. Прогуляемся по историческому центру города, где сохранились строения 17-го века. Посмотрим на памятники Святой княгине Ольге и Александру Невскому, освободившему Псков от немецких рыцарей в 1241 году и одержавшему победу в Ледовом побоище.
После обеда в 16:00 начнём пешеходную экскурсию с гидом по «затутыркам» (псковский неологизм) — местам, далёким от традиционных туристических маршрутов. Пройдёмся по бывшему губернаторскому саду и псковскому пешеходному Арбату, выйдем на берег Псковы. Вы услышите легенду о самой загадочной башне России и узнаете о тайнах семей Пушкиных и Куприных. Вам откроются увлекательные подробности и необычные уголки. После окончания 2-часовой экскурсии в центре города — свободное время.
2 день
Изборская крепость, Печоры
Утром отправляемся в Изборск. Вы увидите его главную достопримечательность — крепость 14 века, возведённую на горе Журавлиная и столетиями защищавшую границы страны. Мы расскажем вам о её прошлом и происходивших здесь событиях. Затем прогуляемся к святым источникам Словенские ключи, вода в которых считается целебной — желающие смогут попробовать её и набрать с собой.
Переедем в Печоры, и после обеда вас ждёт экскурсия в Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь 15 века, один из крупнейших в России. Это единственная обитель страны, непрерывно действующая с 1473 года, и уникальная крепость, построенная псковскими мастерами по средневековым традициям оборонительного искусства и выдержавшая множество штурмов.
В 18:30 — трансфер на ж. -д. вокзал.
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
10 200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Что включено
2-местное проживание в гостинице «Арль»
2 завтрака, 2 обеда
Транспортное обслуживание по программе тура
Входные билеты
Скидка для ребенка до 14 лет - 600 руб
Что не входит в цену
Проезд до места старта из вашего города и обратно
Питание вне программы
Доплата за одноместное проживание в гостинице «Арль»
Улучшение условий проживания и проживание в других гостиницах
Где начинаем и завершаем?
Начало: Псков, ж. - д вокзал, в 8:05 (прибытие поезда № 10 Москва-Псков) у 14-го вагона
Завершение: Псков, ж. - д. вокзал, 19:30 (к отправлению поезда Псков-Москва)
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — Организатор в Пскове
Провела экскурсии для 3712 туристов
Добрый день, меня зовут Юлия! Я аккредитованный гид Пушкинского заповедника. Люблю Пушкина («Живого, а не мумию») и Сергея Довлатова. Стараюсь, чтобы экскурсия была неспешной, весёлой прогулкой (насколько это позволяет музейная читать дальше
методичка). Работаю в туристической компании в Пскове, обладающей большим опытом организации и проведения туров и экскурсий, вместе с командой гидов, также знающих и любящих Псков и его окрестности — все мы с радостью проводим экскурсии. До встречи!