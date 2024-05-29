Выездные туры из Пскова

Найдено 16 туров в категории «Выездные» в Пскове, цены от 6 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Псков, Изборск, Печоры: история, мастер-классы и посещение ферм
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Псков, Изборск, Печоры: история, мастер-классы и посещение ферм
Погулять по городам и узнать об их прошлом, научиться делать бумагу и покормить страусов
Начало: Псков, ж. - д вокзал, в 8:05 (прибытие поезда № 10...
22 июня в 10:30
6 июля в 10:30
19 400 за человека
Путешествие в Древнюю Русь: Псков, Печоры и Изборск
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
9 отзывов
Путешествие в Древнюю Русь: Псков, Печоры и Изборск
Насладиться видами Псковского кремля и исследовать потайные ходы Изборской крепости
Начало: Псков, железнодорожный вокзал, 8:10
21 июня в 09:00
6 июля в 09:00
12 900 за человека
По древним городам и пушкинским местам
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
По древним городам и пушкинским местам
Побывать там, где начались Псков и Изборск, заглянуть в пещеры Печор и увидеть, как жила семья поэта
Начало: Псков, ж. - д. вокзал, 8:30
21 июня в 09:00
22 июня в 09:00
23 900 за человека
Псковская классика за 3 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
2.5 дня
3 отзыва
Псковская классика за 3 дня
Начало: Г. Псков, ул. Вокзальная, д. 23
Расписание: Еженедельно по понедельникам, средам и пятницам
17 июня в 08:15
19 июня в 08:15
от 15 850 за человека
Большая Псковская Энциклопедия (4 дня)
🚌 На автобусе
Авторский тур
3.5 дня
1 отзыв
Большая Псковская Энциклопедия (4 дня)
Начало: Ул. Вокзальная, д. 23, Псков
Расписание: Еженедельно по понедельникам и вторникам
17 июня в 08:15
18 июня в 08:15
от 23 400 за человека
Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз с посещением Печоры и Изборска
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз с посещением Печоры и Изборска
Начало: Россия, Москва
21 июня в 10:00
28 июня в 10:00
от 31 800 за человека
Отдых в Пскове. Экскурсионный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Отдых в Пскове. Экскурсионный тур
Начало: Г. Псков
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 19 570 за человека
Псков и Талабские острова
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Псков и Талабские острова
Начало: Г. Псков
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 15 840 за человека
Отдых в Пскове. Осенний экскурсионный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Отдых в Пскове. Осенний экскурсионный тур
Начало: г. Псков
19 сен в 10:00
26 сен в 10:00
от 19 570 за человека
Железнодорожный круиз. Серебряный маршрут
🚌 На автобусе
🚉 На поезде
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Железнодорожный круиз. Серебряный маршрут
Начало: Россия, Москва
30 дек в 10:00
3 янв в 10:00
от 37 250 за человека
Зимние каникулы в Пскове и Великом Новгороде
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Зимние каникулы в Пскове и Великом Новгороде
Начало: Россия, Псков
1 янв в 10:00
от 27 480 за человека
Хранители старины: 3 дня на Псковской земле
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Хранители старины: 3 дня на Псковской земле
Услышать истории прошлого, узнать, почему псковичи называют кремль кромом и как развлекался Пушкин
Начало: Псков, ж. - д. вокзал. В 8:10 встреча прибывших из...
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
23 600 за человека
Нетленная Классика (3 дня) из Москвы
🚌 На автобусе
Авторский тур
2.5 дня
Нетленная Классика (3 дня) из Москвы
Начало: Ул. Вокзальная, д. 23, Псков
Расписание: еженедельно по понедельникам, средам и пятницам
17 июня в 08:15
19 июня в 08:15
от 16 250 за человека
Классика Псковского региона: по наследию древней Руси
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Классика Псковского региона: по наследию древней Руси
Погулять по усадьбе «Михайловское», посетить Псковский Кром и проникнуться духом истории в Изборске
Начало: Псков, ж. - д вокзал, в 8:05 (прибытие поезда № 10...
9 900 за человека
Очарование древности: Псков, его «затутырки» и окрестности
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Очарование древности: Псков, его «затутырки» и окрестности
Познакомиться с главными достопримечательностями псковской земли и пройтись нетрадиционным маршрутом
Начало: Псков, ж. - д вокзал, в 8:05 (прибытие поезда № 10...
22 июня в 08:15
29 июня в 08:15
9 900 за человека
По Пскову и окрестностям: погружение в древность
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
По Пскову и окрестностям: погружение в древность
Погулять по псковскому крому, узнать историю Изборской крепости и осмотреть главную обитель Печор
Начало: Псков, ж. - д. вокзал. Ориентируемся на прибытие п...
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
6 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • Т
    Татьяна
    29 мая 2024
    Железнодорожный круиз. Серебряный маршрут
    Организаторы делали всё возможное для нашего комфортного отдыха. Любые проблемы решались мгновенно на месте, но проблем как таковых не было. Очень все внимательные и вежливые. Это очень положительно сказалось на нашем отдыхе. Всем огромное спасибо. Мы были довольны всем.
  • Р
    Родионова
    27 мая 2024
    По древним городам и пушкинским местам
    Продуманная организация маршрутов обеспечила комфорт и удобство (стоянка а/м, место обедов, сами экскурсии). Знание материала (доступно, подробно, с обоснованными ответами на вопросы). Обязательность и доброжелательность. Очень хороший отель Покровский. Спасибо большое за знакомство с жемчужинами Псковской земли и отличный отдых!
  • О
    Ольга
    26 мая 2024
    По древним городам и пушкинским местам
    Очень понравились экскурсии и полная организация путешествия. Вся организация начиная от бронирования и отъезда для очень требовательных путешественников, сделана на отлично с плюсом.
  • М
    Майя
    21 мая 2024
    Железнодорожный круиз. Серебряный маршрут
    Организация тура без нареканий, все четко, в соответствии с заявленной программой. Большое спасибо за яркие впечатления и отличное настроение!:)
  • Т
    Татьяна
    15 мая 2024
    Железнодорожный круиз. Серебряный маршрут
    Круиз организован просто великолепно, начиная с приветливой, улыбчивой, профессиональной проводницы вагона 32, Елены, которая окружила каждого пассажира поистине материнской любовью.
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    Очень было приятно возвращаться в поезд, как домой после насыщенной экскурсионной программы. Прекрасно организованы все экскурсии. Наша сопровождающая Анна очень доброжелательно, доходчиво, спокойно объясняла все наши действия, отвечала на любые вопросы, всегда была рядом. Огромная благодарность нашим гидам: Марине в Петрозаводске за глубокое знание истории Карелии, местных обычаев, современных тенденций, за профессионализм, прекрасную интересную подачу информации, Наталье в Сортавале за любовь к своему городу, прекрасную подачу информации, артистизм, доброжелательность, Денису в Выборге за потрясающий артистизм, чувство юмора, глубочайшие знания истории города и страны. Несмотря на холодную погоду, мы увезли из Карелии самые теплые воспоминания. Большое спасибо за представленное удовольствие. Отдельный восторг вызвал национальный театр " Кантеле". Потрясающие голоса вокалистов, непревзойденное мастерство танцоров, талантливые музыканты. Круиз прошел на высшем уровне. Всем спасибо.

    Круиз организован просто великолепно, начиная с приветливой, улыбчивой, профессиональной проводницы вагона 32, Елены, которая окружила каждогоКруиз организован просто великолепно, начиная с приветливой, улыбчивой, профессиональной проводницы вагона 32, Елены, которая окружила каждогоКруиз организован просто великолепно, начиная с приветливой, улыбчивой, профессиональной проводницы вагона 32, Елены, которая окружила каждогоКруиз организован просто великолепно, начиная с приветливой, улыбчивой, профессиональной проводницы вагона 32, Елены, которая окружила каждогоКруиз организован просто великолепно, начиная с приветливой, улыбчивой, профессиональной проводницы вагона 32, Елены, которая окружила каждогоКруиз организован просто великолепно, начиная с приветливой, улыбчивой, профессиональной проводницы вагона 32, Елены, которая окружила каждогоКруиз организован просто великолепно, начиная с приветливой, улыбчивой, профессиональной проводницы вагона 32, Елены, которая окружила каждогоКруиз организован просто великолепно, начиная с приветливой, улыбчивой, профессиональной проводницы вагона 32, Елены, которая окружила каждогоКруиз организован просто великолепно, начиная с приветливой, улыбчивой, профессиональной проводницы вагона 32, Елены, которая окружила каждогоКруиз организован просто великолепно, начиная с приветливой, улыбчивой, профессиональной проводницы вагона 32, Елены, которая окружила каждого
  • В
    Виолетта
    20 марта 2024
    Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз с посещением Печоры и Изборска
    Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!
    Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!
  • А
    Андрей,
    17 марта 2024
    Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз с посещением Печоры и Изборска
    Огромное спасибо всем причастным, кто организовал тур "В Сибирь в марте"! На всём протяжении ощущаешь на себе со стороны персонала
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    постоянное внимание и искреннее желание сделать так, чтобы этот отдых получился незабываемым и наполненным восторженными эмоциями. Не сидите дома! Есть возможность - путешествуйте! Нам по 60. И говорим себе: "в 60 жизнь только начинается", и надеемся, что скажем так же и в следующий юбилей…

    Огромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь на
  • А
    Алина
    26 февраля 2024
    По древним городам и пушкинским местам
    Просто потрясающие выходные! Огромное спасибо организатору Ольге и экскурсоводу Ольге за проверенное в нами время, мы в полнейшем восторге. Интересно, живо, подстроено под наши хотелки и интересы, нет слов одни эмоции!! Наша большая рекомендация!!!
    Просто потрясающие выходные! Огромное спасибо организатору Ольге и экскурсоводу Ольге за проверенное в нами время, мыПросто потрясающие выходные! Огромное спасибо организатору Ольге и экскурсоводу Ольге за проверенное в нами время, мыПросто потрясающие выходные! Огромное спасибо организатору Ольге и экскурсоводу Ольге за проверенное в нами время, мыПросто потрясающие выходные! Огромное спасибо организатору Ольге и экскурсоводу Ольге за проверенное в нами время, мыПросто потрясающие выходные! Огромное спасибо организатору Ольге и экскурсоводу Ольге за проверенное в нами время, мы
  • Н
    Наумова
    16 января 2024
    Зимние каникулы в Пскове и Великом Новгороде
    Прекрасно отдохнули, очень хороший отель, питание, все хорошо, кроме первого дня обеда, в Авроре, экскурсоводы очень профессиональны и интересно рассказывают. Большое спасибо за прекрасную организация тура.
    Прекрасно отдохнули, очень хороший отель, питание, все хорошо, кроме первого дня обеда, в Авроре, экскурсоводы оченьПрекрасно отдохнули, очень хороший отель, питание, все хорошо, кроме первого дня обеда, в Авроре, экскурсоводы оченьПрекрасно отдохнули, очень хороший отель, питание, все хорошо, кроме первого дня обеда, в Авроре, экскурсоводы оченьПрекрасно отдохнули, очень хороший отель, питание, все хорошо, кроме первого дня обеда, в Авроре, экскурсоводы оченьПрекрасно отдохнули, очень хороший отель, питание, все хорошо, кроме первого дня обеда, в Авроре, экскурсоводы очень
  • О
    Ольга
    16 января 2024
    Зимние каникулы в Пскове и Великом Новгороде
    Очень информативный тур, раскрывающий историю Пскова, области да и России. Захватывающе интересно! Псков - замечательный, очень фотогеничный город). Радует, насколько
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    обновляется город: набережные, парковые зоны, храмы, башни. Приятно прогуляться по центру города. Наконец-то увидели Кром практически без строительных лесов. И фрески в Мирожском монастыре. И многое, многое… Обязательно приедем ещё). В Великом Новгороде провели несколько часов, конечно, изучили город не так подробно, как Псков. Есть повод вернуться).

    Очень информативный тур, раскрывающий историю Пскова, области да и России. Захватывающе интересно! Псков - замечательный, оченьОчень информативный тур, раскрывающий историю Пскова, области да и России. Захватывающе интересно! Псков - замечательный, оченьОчень информативный тур, раскрывающий историю Пскова, области да и России. Захватывающе интересно! Псков - замечательный, оченьОчень информативный тур, раскрывающий историю Пскова, области да и России. Захватывающе интересно! Псков - замечательный, оченьОчень информативный тур, раскрывающий историю Пскова, области да и России. Захватывающе интересно! Псков - замечательный, оченьОчень информативный тур, раскрывающий историю Пскова, области да и России. Захватывающе интересно! Псков - замечательный, оченьОчень информативный тур, раскрывающий историю Пскова, области да и России. Захватывающе интересно! Псков - замечательный, оченьОчень информативный тур, раскрывающий историю Пскова, области да и России. Захватывающе интересно! Псков - замечательный, оченьОчень информативный тур, раскрывающий историю Пскова, области да и России. Захватывающе интересно! Псков - замечательный, оченьОчень информативный тур, раскрывающий историю Пскова, области да и России. Захватывающе интересно! Псков - замечательный, очень

Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Выездные»

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Сколько стоит тур в Пскове в июне 2024
Сейчас в Пскове в категории "Выездные" можно забронировать 16 авторских туров от 6 900 до 37 250. Туристы уже оставили гидам 38 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Туры по окрестностям Пскова и местам России в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все туры проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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