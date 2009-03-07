1 день

Обзорная экскурсия по Пскову

07:00 Отправление от Лиговского проспекта д. 10 (гостиница Октябрьская).

07:30 Отправление от станции метро Московская, Демонстрационный проезд.

Прибытие в Псков.

Обзорная экскурсия по городу.

Город Псков – это одна из жемчужин России. Согласно историкам, Псков является одним из самых древних городов на территории Руси.

Как и многие древнерусские города, Псков был основан на холмистом мысу, образованном двумя реками: Псковой и Великой.

Согласно летописям, великая княгиня Ольга, посетила псковскую землю в 957 году. Княгиня стояла на берегу реки Великой, и ей явилось видение: три луча, которые исходили с неба, сошлись на противоположном берегу.

Именно на этом месте Ольга и повелела возвести собор в честь святой Троицы, а вокруг город.

Экскурсия по территории Псковского кремля.

Псковский кремль располагается на высоком мысу при слиянии рек Псковы и Великой. Стены кремля сложены из тесаного известняка, поднимаются на высоту до 8 метров и достигают толщины до 6 метров.

С восточной стороны сохранилась самая длинная стена, протяженность которой составляет 435 метров, а на юге Псковского кремля можно увидеть самый короткий участок стены 88 метров.

В ансамбль кремля входят крепостные укрепления с каменными стенами и башнями, объекты Довмонтова города с фундаментами храмов, Приказная палата XVII в. и Троицкий собор с колокольней.

Обед.

Посещение Троицкого собора.

Свято-Троицкий кафедральный собор является сердцем Псковской земли и одним из самых красивых храмов Северо-Запада России.

Собор начали возводить еще в X веке по распоряжению княгини Ольги. Именно здесь Александр Невский молился перед началом Ледового побоища.

В крипте Троицкого собора захоронены псковские князья, архиереи и представители духовенства, а также мифический юродивый Никола Салос, в 1570 г. вступившийся за город перед карательными войсками Ивана Грозного.

Размещение в отеле.

Свободное время.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160