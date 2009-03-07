Вы посетите
Обзорная экскурсия по Пскову
07:00 Отправление от Лиговского проспекта д. 10 (гостиница Октябрьская).
07:30 Отправление от станции метро Московская, Демонстрационный проезд.
Прибытие в Псков.
Обзорная экскурсия по городу.
Город Псков – это одна из жемчужин России. Согласно историкам, Псков является одним из самых древних городов на территории Руси.
Как и многие древнерусские города, Псков был основан на холмистом мысу, образованном двумя реками: Псковой и Великой.
Согласно летописям, великая княгиня Ольга, посетила псковскую землю в 957 году. Княгиня стояла на берегу реки Великой, и ей явилось видение: три луча, которые исходили с неба, сошлись на противоположном берегу.
Именно на этом месте Ольга и повелела возвести собор в честь святой Троицы, а вокруг город.
Экскурсия по территории Псковского кремля.
Псковский кремль располагается на высоком мысу при слиянии рек Псковы и Великой. Стены кремля сложены из тесаного известняка, поднимаются на высоту до 8 метров и достигают толщины до 6 метров.
С восточной стороны сохранилась самая длинная стена, протяженность которой составляет 435 метров, а на юге Псковского кремля можно увидеть самый короткий участок стены 88 метров.
В ансамбль кремля входят крепостные укрепления с каменными стенами и башнями, объекты Довмонтова города с фундаментами храмов, Приказная палата XVII в. и Троицкий собор с колокольней.
Обед.
Посещение Троицкого собора.
Свято-Троицкий кафедральный собор является сердцем Псковской земли и одним из самых красивых храмов Северо-Запада России.
Собор начали возводить еще в X веке по распоряжению княгини Ольги. Именно здесь Александр Невский молился перед началом Ледового побоища.
В крипте Троицкого собора захоронены псковские князья, архиереи и представители духовенства, а также мифический юродивый Никола Салос, в 1570 г. вступившийся за город перед карательными войсками Ивана Грозного.
Размещение в отеле.
Свободное время.
Порхов. Экскурсия в музей Ганзы. Экскурсия в Солецкий краеведческий музей. Мастер-класс по изготовлению свистульки
Завтрак в отеле.
Переезд в Порхов.
Экскурсия по крепости.
Крепость была возведена в 1387 году.
Основателем считают князя Александра Невского. Крепость имеет четыре башни: Средняя, Никольская, Малая и Псковская.
Расцвет Порховской крепости приходится на период, когда сюда шли польские и литовские войска, а после присоединения Новгорода и Пскова к Московскому княжеству Порховский замок стал постепенно терять свое значение.
Экскурсия в музей Ганзы.
В музее вы познакомитесь с историей возникновения Ганзейского союза, узнаете какие товары везли в Россию и на импорт в Европу и познакомитесь с картами торговых путей по суше и по воде.
Переезд в Сольцы.
Обед.
Экскурсия в Солецкий краеведческий музей.
Музей был создан в 1975 году. Располагается он в старинном особняке купца Красикова конца XIX века.
Здесь собраны художественные работы местных мастеров и экспозиции о жизни и культуре края, а также проводятся выставки живописи и прикладного творчества мастеров Солецкого округа, Новгорода и области.
Мастер-класс по изготовлению свистульки.
Переезд в Новгород.
Размещение в отеле.
Экскурсия по территории Новгородского кремля. Экскурсия в Музей-усадьбу Н.А. Некрасова. Экскурсия в Дом-музей Г.И. Успенского. Завершение тура
Завтрак в отеле.
Экскурсия по территории Новгородского кремля с посещением Софийского Собора.
Переезд в Чудово.
Экскурсия в Музей-усадьбу Н. А. Некрасова «Чудовская Лука» и сельскохозяйственную школу имени Н. А. Некрасова.
Николай Алексеевич Некрасов приобрел усадьбу Чудовская Лука в 1871 году у помещиков Владимировых, которая располагалась на излучине реки Кересть в одной версте от станции Чудово, отсюда и пошло название Чудовская Лука.
Лето 1874 года Некрасов провел на своей даче в Новгородской губернии.
За два месяца Н. А. Некрасов написал 11 стихотворений, которые составили так называемый «Чудовский цикл» и вошли в золотой фонд его поэзии.
Именно здесь поэтом создано множество лирических произведений и поэм «Современники», а также завершена работа над поэмой «Кому на Руси жить хорошо».
Сельскохозяйственная школа имени Н. А. Некрасова была открыта в 1892 году сестрой поэта А. А. Буткевич.
Сегодня здесь размещены литературная экспозиция «Некрасов и Новгородский край», выставочный зал и школьный класс XIX века.
Обед.
Экскурсия в Дом-музей Г. И. Успенского.
Музей был создан в 1935 году в доме писателя, где он жил с семьей.
Глеб Иванович известен не только своими литературными и публицистическими произведениями, но и тем, что, изучив и систематизировав жанр «народной песни», он ввел в литературный оборот термин «частушка».
В Сябреницах возникли и были созданы десятки произведений, именно здесь писатель оформлял наблюдения и впечатления, вынесенные из поездок по Сибири, Кавказу, Дону, Болгарии.
К «Чудовскому» циклу Глеба Ивановича относят следующие произведения: «Подгородный мужик», «Избушка на курьих ножках», «Пришло на память», «На травке» и другие.
Переезд в Санкт-Петербург.
Отправление в Москву из Санкт-Петербурга, Московский вокзал рекомендуем на поездах с отправлением после 22:30.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице в Пскове и Великом Новгороде.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты заезда, руб:
- 07.03-09.03 – Псков – Рижская, Новгород – Интурист;
- 12.06-14.06 – Псков – Октябрьская, Новгород – Интурист;
- 25.07-27.07 – Псков – Октябрьская, Новгород – Интурист;
- 22.08-24.08 – Псков – Рижская, Новгород – Интурист;
- 17.10-19.10 – Псков – Рижская, Новгород – Интурист.
Стоимость:
- Двухместное – 19 500 руб.;
- Одноместное – 23 500 руб.
На заезды 01.05-03.05 и 09.05-11.05 в Пскове гостиница – Октябрьская, в Новгороде – Амакс Россия.
Стоимость:
- Двухместное – 20 500 руб.;
- Одноместное – 24 500 руб.
Скидка пенсионерам – 400 руб.
3 обеда по желанию – 1700 руб.
Варианты проживания
Гостиница «Интурист», Г.В. Новгород
Гостиница "Интурист" расположена в Великом Новгороде. К услугам гостей здесь открыт свободный доступ к бесплатной сети Wi-Fi. Автовладельцы смогут воспользоваться частной парковкой. При необходимости можно воспользоваться стиральной машинкой и гладильными принадлежностями.
К размещению гостей представлено 118 номеров, оформленных в современном стиле. Они обустроены всем, что так необходимо для уютного и комфортного проживания. В ванной комнате обязательно есть фен и средства личной гигиены.
По утру Вы сможете заказать себе вкусный завтрак по разумной цене. Продукты можно купить в ближайших магазинах и супермаркетах. Также вкусно поесть можно в ближайшем ресторане.
Специально для деловых людей на территории обустроен конференц-зал, рассчитанный на 60 человек. Он полностью оборудован специальной техникой и мебелью.
Рядом с гостиницей находится церковь Симеона Богоприимца, театр драмы имени Ф. М. Достоевского, а также Духов монастырь. Расстояние до аэропорта составляет примерно 187 километров.
«Амакс Россия», Г.В. Новгород
Отель «Амакс Россия» располагается на побережье реки Волхов в Великом Новгороде. Это трехэтажное здание, которое имеет достаточно удобное расположение. В числе предоставляемых постояльцам услуг можно выделить следующие: бесплатный Wi-Fi, который работает на всей территории, парковочная зона для автомобилей, камера хранения багажа, кулер, прачечная, глажка белья, трансфер, побудка к определенному времени и сейф. Кроме того, здесь возможна регистрация иностранных граждан. Также предусмотрена небольшая библиотека, где собраны различные тома сочинений великих писателей. Желающие могут предварительно заказать экскурсию по городу.
Комфортабельные и уютные апартаменты оформлены в теплых, пастельных тонах стандарта сети AMAKS Hotels&Resorts. В зависимости от категории в номерах имеются холодильники, телевизоры, стол, стул, шкаф, тумба, багажная полка, зеркало, а ванные комнаты оснащены косметическими принадлежностями, комплектом полотенец, феном, халатом и тапочками. Все номера просторные и имеют достаточно хорошую шумоизоляцию, которая позволит хорошо отдохнуть после тяжелого дня. По необходимости можно заказать уборку номера или замену постельных принадлежностей. Квалифицированный персонал всегда сможет Вам помочь, если возникнут вопросы во время проживания.
На первом этаже располагается прекрасный ресторан, рассчитанный на 250 мест, из окон которого открывается прекрасный вид. Здесь подают вкуснейшие блюда по меню и разнообразные напитки. Кроме того, имеется возможность заказать завтрак или ужин в номер. На территории отеля предоставляется организация банкетов, фуршетов и семейных торжеств. Вы сможете детально распланировать свой праздник, а наши сотрудники помогут в проведении торжества. Это прекрасное место для различных мероприятий и запоминающихся праздников.
Для проведения конференций, семинаров, тренингов, совещаний обучающих программ, имеется два зала, которые полностью оснащены современным презентационным оборудованием (экран, проектор, флипчарт, микрофон). Здесь установлена необходимая мебель предоставляются канцелярские принадлежности. В вашем распоряжении большой и малый зал на выбор. Они находятся на первом этаже отеля, а их площадь составляет от 40 кв. м до 513 кв. м. По желанию гостей, нашими сотрудниками проводится организация питания (кофе-брейк, бизнес-ланч, фуршет)
Благодаря удобному местоположению, до основных объектов инфраструктуры можно добраться за короткий промежуток времени. В пяти минутах ходьбы от Амакс Отель "Россия" находится Новгородский Кремль и пляжная зона. Всего за 10 минут можно доехать до железнодорожного вокзала. Кроме того в 5 км находится живописное озеро Ильмень, где можно совершить пешую прогулку на свежем воздухе. В непосредственной близости можно увидеть Путевой дворец, церковь Праскевы-Пятницы на Торгу, а также Ярославово Дворище — который является архитектурным памятником X-XI веков.
Отель Рижская, г. Псков
Гостиница «Рижская» - одна из известных и популярных в городе. Здесь туристов встречает атмосфера уюта, гостеприимства и комфорта. В числе удобств высокоскоростной интернет, экскурсионное обслуживание, мини-маркет на территории. Для гостей, прибывших на собственном транспорте, предусмотрена просторная парковка.
Комфортные номера оформлены в классических тонах. Все варианты размещения оснащены удобной мебелью, индивидуальной системой кондиционирования, телевизором и небольших холодильником. Собственный санузел укомплектован стандартным набором сантехники.
В ресторане постояльцев порадуют изысканными блюдами национальной и европейской кухни. В баре представлен широкий выбор напитков и легких закусок.
Для проведения деловых мероприятий отель предлагает пространство площадью 60 кв. м, на котором расположены конференц-залы. Зал оснащен необходимой мебелью и новейшим мультимедийным оборудованием.
Расстояние до аэропорта составляет - 5,4 км, а до железнодорожного вокзала около четырех километров.
Гостиница Октябрьская Псков
Гостиница «Октябрьская» располагается на главном проспекте в исторически и культурно богатом центре города. Здесь встречают гостей с обширным перечнем услуг — в их числе круглосуточное обслуживание на стойке размещения, бесплатное Wi-Fi соединение, платная автостоянка, кафе и семейные номера.
Широкий номерной фонд предлагает на выбор 101 номер. Это прекрасный вариант для тех кто ценит домашний уют и комфорт.
На территории отеля есть кафе, где сервируются завтраки по системе «шведский стол».
Отель окружают важные городские достопримечательности, среди которых древние церкви зодческой школы, комплекс музейных зданий «Поганкины палаты» и постройки губернского прошлого Пскова. Вечером можно скрасить досуг прогулками по ближайшим паркам и набережным, рассматривая старинные крепостные стены и памятники. В туристическом бюро консультируют индивидуальных посетителей и группы. Здесь можно приобрести обзорные экскурсии по памятным местам города и области по специальным программам. Благодаря развитой дорожной системе, путь от железнодорожного вокзала займет примерно 15 мин., а от аэропорта — 25 минут.
Что включено
- Транспортное обслуживание
- Размещение в отелях с завтраком
- Услуги гида-сопровождающего
- Обзорная экскурсия по Пскову
- Экскурсия по Псковскому кремлю с посещением Троицкого собора
- Экскурсия и входные билеты по Порховской крепости
- Экскурсия в музей Ганзы
- Экскурсия в Солецкий краеведческий музей
- Мастер-класс по изготовлению свистульки
- Экскурсия по территории Новгородского кремля с посещением Софийского собора
- Экскурсия в Музей-усадьбу Н.А. Некрасова «Чудовская Лука»
- Экскурсия в сельскохозяйственную школу имени Н.А. Некрасова
- Экскурсия в Дом-музей Г.И. Успенского
- Входные билеты в музеи
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Санкт-Петербурга и обратно
- Трансфер от аэропорта и ж/д вокзала и обратно
- 3 обеда - 1700 руб., дополнительно оплачивается при покупке тура
- Ужины
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие важные организационные вопросы в этом туре?
Организатор не несет ответственности за задержки в пути, связанные c погодными условиями, а также с пробками на дорогах.
В случае, если погодные условия на маршруте могут угрожать безопасности туристов (сильные снегопады, низкие/высокие температуры воздуха, сели, ливни, наводнения, лесные пожары, смог и пр.), туроператор оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять программу экскурсии: заменять одни объекты на другие, а при невозможности замены – исключать объекты из программы.
Места в автобусе распределяются туроператором по мере продажи путёвок.