Туда, где оживает история: Псков, Пушкинские Горы, Печоры и Изборск
Увидеть Труворово городище, посетить Псково-Печерский монастырь и побывать в «Михайловском»
«Россия начинается здесь» — светится яркая надпись под стенами кремля. Отправимся в короткое, но яркое путешествие, чтобы узнать, правдива ли фраза.
Посетим Псковский Кром, услышим местные легенды и узнаем историю основания читать дальше
города, с которым связана княгиня Ольга.
Поедем в Пушкинские Горы и увидим, как жил и творил в ссылке Александр Сергеевич, и побываем на могиле поэта.
А ещё полюбуемся Свято-Успенским Псково-Печерским монастырём, остановимся на Труворовом городище, месте основания одного из первых у славян городов, и заглянем в Изборск. Согласно легенде, слово «русские» возникло именно здесь!
Описание тура
Организационные детали
Накануне заезда дополнительно на ваш номер WhatsApp будет направлена информация о встрече с контактами гида и автобуса. Туристы, прибывающие в Псков на самолёте и поезде из Санкт-Петербурга, завтрак получают в ланч-боксах. Тип размещения TRIPLE подразумевает 3-х человек в стандартном номере с дополнительным местом — еврораскладушкой, за исключением отелей «Ольгинская» и Green Feel, где 3-местное размещение на базе апартаментов и улучшенных номеров. Выезд на экскурсии из отеля указывается ориентировочный. Вы получите информацию по отправлению из своего отеля накануне от гида. Дополнительные экскурсии рекомендуем бронировать при оформлении тура. К сожалению, компания не может гарантировать наличие мест и возможность заказа дополнительных услуг по факту в день их проведения.
Программа тура по дням
1 день
Автобусно-пешеходная экскурсия по Пскову
Встретим вас на ж/д вокзале или в аэропорту, отвезём в кафе на завтрак и начнём экскурсию. Посетим Псковский кремль и узнаем, на какие хитрости шли его строители, как появился город и как связана с ним княгиня Ольга. Побываем в Троицком соборе и послушаем местные легенды. Например, про козу, зашедшую в храм.
Погуляем по Довмонтову городу, поговорим про вечевое собрание, традициях и истории. Переместимся на главную губернскую улицу, пройдём вдоль крепостной стены и полюбуемся Мирожским монастырём. Осмотрим почтамт, полицейскую управу, учебные заведения, дом вице-губернатора и особняк предводителя дворянства.
Пообедаем в ресторане «Я в Короне» в исторической усадьбе XIX века. Оплачивается дополнительно. Продолжим экскурсию уже на автобусе с остановками в важных местах. Увидим Покровскую башню и храм Покрова и Рождества от Пролома, полюбуемся городом со смотровой площадки у Ольгинской часовни. Осмотрим памятник Александру Невскому на горе Соколиха и узнаем больше о Ледовом побоище. Ещё остановимся у Снетогорского монастыря, который входит в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. За доплату здесь можно увидеть фрески псковских мастеров в Рождественском соборе.
После 18:00 у вас будет время для самостоятельного ужина и прогулки.
2 день
Пушкинские Горы: усадьбы Петровское и Михайловское, Свято-Успенский монастырь и могила поэта
После завтрака отправимся в Пушкинские Горы. Посетим музей-усадьбу «Петровское», узнаем, кем был Абрам Ганнибал — прадед поэта. Заглянем во флигель и господский дом, где когда-то бывал и сам Александр Сергеевич.
Пообедаем в ресторане и начнём исследовать музей-заповедник «Михайловское». Именно здесь поэт находился во время ссылки и создал множество известных произведений. В усадьбе сохранился барский дом, баня, комната Арины Родионовны и кухня. Увидим, как жил поэт, и прогуляемся по парку.
Побываем в Свято-Успенском монастыре, на родовом кладбище Пушкиных-Ганнибалов и у могилы А. С. Пушкина. А ещё полюбуемся уникальными цепными мостами через речку Великую в городе Остров. После экскурсии мы подарим вам набор авторских открыток из серии «Путешествие Пушкина с котом учёным».
После 19:00 прибудем в Псков и отвезём вас в отель.
3 день
Печоры, Старый Изборск и Труворово городище
Позавтракаем, выселимся и в 11:00 поедем в Печоры. Посетим Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь — духовный и культурный центр православия на северо-западе. Вокруг святыни, прямо на границе с Эстонией, расположился город Печоры. Мы полюбуемся панорамой монастыря со смотровой площадки, пообедаем и отправимся в Старый Изборск. Согласно легенде, слово «русские» возникло именно здесь! Посетим Труворово городище, место основания одного из первых у славян городов. Осмотрим крепость 13 века и отведаем вод из Словенских ключей. А ещё полюбуемся лебедями на Городищенском озере.
Вернёмся в Псков к 18:00-18:30 и отвезём вас на ж/д вокзал или в аэропорт.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
22 800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
3 завтрака и 2 обеда
Трансферы по маршруту, в том числе с/на вокзал или из/в аэропорт
Входные билеты на объекты экскурсий
Набор авторских открыток «Путешествие Пушкина и кота учёного»
Сопровождение представителем компании
Что не входит в цену
Билеты до Пскова и обратно
Ужины и обед в 1-й день
Доплата за 1-местное размещение
Концерт органной музыки в кирхе св. Петра (Печоры) - 500 ₽ (наличие концерта в расписании необходимо уточнять)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Встретим вас на ж/д вокзале Пскова в 8:16 (прибытие поезда из Москвы) или в 10:25 (прибытие «Ласточки») или в аэропорту в 9:25
Завершение: Отвезём вас на ж/д вокзал к 19:30 и в аэропорт к 21:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 44 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
О'александръ — Организатор в Пскове
Провёл экскурсии для 3202 туристов
Привет! Меня зовут О’александръ, я гид и тревел-консультант. За моими плечами 18-летний опыт путешествий в несколько десятков стран и сотни проведённых экскурсий по России, Беларуси и Европе. Работаю с коллегами: читать дальше
нас 5 человек, у каждого есть лицензия, каждый очень любит Псков и с радостью поделится этой любовью с вами. Мы проводим самые разные групповые и индивидуальные экскурсии по городу и Псковской области. Ждём вас!
Отзывы и рейтинг
Александр
11 ноя 2025
Отправился в тур по Пскову и окрестностям в прекрасную осеннюю пору. Впечатления исключительно положительные. Экскурсия по Пскову разделилась на две части: пешеходная и автобусная с выездом за пределы города, где читать дальше
нас сопровождал гид Александр. Очень интересно рассказал про историю города, разбавляя рассказ забавными фактами из истории Пскова. Путешествие по Пушкинским местам выдалось тоже замечательным, полное погружение в исторические места поэта и его предков - гарантировано. А завершилась эта поездка заездом в город Остров с уникальными мостами, на которые, со слов гида, интересно посмотреть ночью (в общем, остался повод для новых путешествий в Псковскую область). И в последний день поездка в Изборск и Печоры оставила тоже хорошие впечатления. Очень много интересных мест, классных историй и фотографий остались со мной после поездки! Организационных проблем на протяжении тура не встретил, за что отдельно благодарю команду организаторов! Вечером оставалось достаточно времени для самостоятельных небольших прогулок, за время которых, можно, например, поискать фигурки барсиков по городу. Организаторы помогали и были на связи на протяжении всего тура. Однозначно рекомендую!
О'александръ
Ответ организатора:
Александр Андреевич, от всей команды выражаем сердечную благодарность за такой подробный, теплый и вдохновляющий отзыв! Для нас огромная ценность, когда читать дальше
гость так глубоко проникается атмосферой путешествия и замечает все детали, которые мы с любовью вкладываем в наши туры.
Особенно приятно, что вы оценили разнообразие форматов — пешеходную и автобусную части экскурсии по Пскову, а также насыщенную программу по Пушкинским местам, Изборску и Печорам. Мы обязательно передадим ваши тёплые слова гидам.
Отдельная благодарность за то, что отметили слаженную работу организаторов и баланс между экскурсиями и личным временем. Мы стараемся создавать ритм, позволяющий и погрузиться в историю, и насладиться атмосферой города самостоятельно!
Ваши слова о том, что у вас остался повод вернуться в Псковскую область — лучший для нас комплимент. Мы будем счастливы снова стать вашими гидами. Ждём вас в новых путешествиях!