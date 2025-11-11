Встретим вас на ж/д вокзале или в аэропорту, отвезём в кафе на завтрак и начнём экскурсию. Посетим Псковский кремль и узнаем, на какие хитрости шли его строители, как появился город и как связана с ним княгиня Ольга. Побываем в Троицком соборе и послушаем местные легенды. Например, про козу, зашедшую в храм.

Погуляем по Довмонтову городу, поговорим про вечевое собрание, традициях и истории. Переместимся на главную губернскую улицу, пройдём вдоль крепостной стены и полюбуемся Мирожским монастырём. Осмотрим почтамт, полицейскую управу, учебные заведения, дом вице-губернатора и особняк предводителя дворянства.

Пообедаем в ресторане «Я в Короне» в исторической усадьбе XIX века. Оплачивается дополнительно. Продолжим экскурсию уже на автобусе с остановками в важных местах. Увидим Покровскую башню и храм Покрова и Рождества от Пролома, полюбуемся городом со смотровой площадки у Ольгинской часовни. Осмотрим памятник Александру Невскому на горе Соколиха и узнаем больше о Ледовом побоище. Ещё остановимся у Снетогорского монастыря, который входит в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. За доплату здесь можно увидеть фрески псковских мастеров в Рождественском соборе.

После 18:00 у вас будет время для самостоятельного ужина и прогулки.