1 день

Гдов - Самолва - Елизарово - Псков

07:15 Отправление автобуса из Санкт-Петербурга от ст. м. «Московская», Демонстрационный проезд.

Экскурсия по трассе. Прибытие в Гдов.

11:30-13:00 Обзорная экскурсия по городу.

Осмотр руин Гдовской крепости с посещением Свято-Державного Дмитриевского собора. Земля псковская богата крепостями. Крепость Гдов находится неподалеку от Чудского озера, она всегда одной из первых принимала удары рыцарских полков.

Сейчас от былого величия остались лишь небольшие участки каменной кладки, по которым видно, как строили в те времена. Сегодня вы уже не увидите высоких и мощных крепостных стен. Увы, их не пощадило время.

По желанию за дополнительную плату обед в кафе.

Переезд в деревню Самолва. Посещение музея «Ледовое побоище. Самолва». Сотрудники Музея познакомят посетителей с историей экспедиции АН СССР по уточнению места Ледового побоища, расскажут о легендарном сражении 1242 года на берегу Чудского озера!

Осмотр мемориального комплекса «Александр Невский с дружиной». Это 15-метровая скульптура на насыпном шестиметровом кургане, включающая девять фигур воинов (три конные и шесть пеших), под ногами которых — доспехи поверженного врага.

Переезд в деревню Елизарово.

Посещение Спасо-Елеазаровского монастыря. Спасо-Елеазаровский монастырь в деревне Елизарово – одна из главных святынь Псковской земли.

Маленький, среди непроходимых лесов основанный преподобным Евфросином, Спасо-Елеазаровский монастырь во все века привлекал к себе внимание, потому что жили здесь монахи-подвижники, жили монахи-ученые, жили духовные старцы.

Монастырь был местом подвига монашествующих и спасения мирян. Неведомое миру монашеское служение, молитвенное делание известных и безвестных подвижников не было забыто.

Вновь затеплилась монашеская жизнь в Елизарове, и в 2000 году древний Спасо-Елеазаровский монастырь стал возрождаться как женская обитель. Ныне, после упразднения и разорения, он вновь обретает свое прежнее значение.

Около 19:30 прибытие в Псков. В месте слияния рек Великая и Пскова стоит высокая скала, на которой в начале 10 века был построен Кремль.

Самые страшные угрозы того времени — пожары, вражеские нашествия и эпидемии не смогли остановить развитие города, и это несмотря на то, что за неполных 600 лет, с 1116 по 1709 гг. Псков участвовал в 123 войнах!

Псковская земля неизменно первой принимала на себя удары с Запада.

Небольшая вечерняя автобусная обзорная экскурсия по городу. Размещение в гостинице. Свободное время.

