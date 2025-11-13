Программа тура по дням
Гдов - Самолва - Елизарово - Псков
07:15 Отправление автобуса из Санкт-Петербурга от ст. м. «Московская», Демонстрационный проезд.
Экскурсия по трассе. Прибытие в Гдов.
11:30-13:00 Обзорная экскурсия по городу.
Осмотр руин Гдовской крепости с посещением Свято-Державного Дмитриевского собора. Земля псковская богата крепостями. Крепость Гдов находится неподалеку от Чудского озера, она всегда одной из первых принимала удары рыцарских полков.
Сейчас от былого величия остались лишь небольшие участки каменной кладки, по которым видно, как строили в те времена. Сегодня вы уже не увидите высоких и мощных крепостных стен. Увы, их не пощадило время.
По желанию за дополнительную плату обед в кафе.
Переезд в деревню Самолва. Посещение музея «Ледовое побоище. Самолва». Сотрудники Музея познакомят посетителей с историей экспедиции АН СССР по уточнению места Ледового побоища, расскажут о легендарном сражении 1242 года на берегу Чудского озера!
Осмотр мемориального комплекса «Александр Невский с дружиной». Это 15-метровая скульптура на насыпном шестиметровом кургане, включающая девять фигур воинов (три конные и шесть пеших), под ногами которых — доспехи поверженного врага.
Переезд в деревню Елизарово.
Посещение Спасо-Елеазаровского монастыря. Спасо-Елеазаровский монастырь в деревне Елизарово – одна из главных святынь Псковской земли.
Маленький, среди непроходимых лесов основанный преподобным Евфросином, Спасо-Елеазаровский монастырь во все века привлекал к себе внимание, потому что жили здесь монахи-подвижники, жили монахи-ученые, жили духовные старцы.
Монастырь был местом подвига монашествующих и спасения мирян. Неведомое миру монашеское служение, молитвенное делание известных и безвестных подвижников не было забыто.
Вновь затеплилась монашеская жизнь в Елизарове, и в 2000 году древний Спасо-Елеазаровский монастырь стал возрождаться как женская обитель. Ныне, после упразднения и разорения, он вновь обретает свое прежнее значение.
Около 19:30 прибытие в Псков. В месте слияния рек Великая и Пскова стоит высокая скала, на которой в начале 10 века был построен Кремль.
Самые страшные угрозы того времени — пожары, вражеские нашествия и эпидемии не смогли остановить развитие города, и это несмотря на то, что за неполных 600 лет, с 1116 по 1709 гг. Псков участвовал в 123 войнах!
Псковская земля неизменно первой принимала на себя удары с Запада.
Небольшая вечерняя автобусная обзорная экскурсия по городу. Размещение в гостинице. Свободное время.
Псков - Ореховно - Себеж
Завтрак.
08:00 Переезд в Ореховно.
Посещение усадьбы «Ореховно». Усадьба Ореховно, расположенная в деревне Ореховно в Псковской области, принадлежит ландшафтному архитектору Александру Гривко, автору частных и открытых для публики садов в России и Европе.
Александр проводил здесь детство, и его мама, влюбленная в родные псковские пейзажи, заронила в сыне интерес к природе и растениям.
По прошествии лет известный ландшафтный архитектор вернется к берегам реки Ореховницы, чтобы посадить сад в память о рано ушедшей маме.
Ореховно входит в список псковских дворянских усадеб проекта развития культурно-познавательного туризма «Русские усадьбы», а также внесен в список Great Gardens of the World.
Переезд в Себеж.
Обед в кафе (за доп. плату, по желанию).
Обзорная экскурсия по старому городу (пешеходная). Себеж – пограничный город, не раз переходивший из рук в руки, но сохранивший историческую застройку.
Здесь можно увидеть костёл XVI века, полюбоваться просторами Себежского озера с Замковой горы, пройтись по улице XIX века, подняться на редут Петра, услышать много интересных историй.
16:00 отправление в Санкт-Петербург.
Ориентировочное время прибытия 23:30–00:30.
Проживание
Тур предусматривает проживание на турбазе или в гостинице на выбор.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения, руб:
|Размещение
|Цена
|2-местный номер «стандарт»
|14 900
|1-местный номер «стандарт»
|15 500
|2-местный 2-комнатный номер «люкс» (двуспальная кровать)
|15 700
|Дополнительное место в люксе (3-й в номере)
|14 000
Скидка на школьника до 16 лет – 400 рублей.
Варианты проживания
Рижская
Гостиница "Рижская" в Пскове — это трехзвездочный отель, расположенный недалеко от исторического центра города, на Рижском проспекте. Она предлагает более 200 номеров, оснащенных всем необходимым для комфортного проживания, включая телевизоры, холодильники и отдельные ванные комнаты. На территории отеля есть ресторан, бары, салон красоты, парковка, а также конференц-зал для проведения деловых мероприятий.
Что включено
- Проживание в гостинице «Рижская»
- Питание, указанное в программе: завтрак «шведский стол»
- Автотранспортное обслуживание
- Экскурсионное обслуживание по программе с входными билетами
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Санкт-Петербурга и обратно
- Питание, не указанное в программе тура: пакет питания (2 обеда) - 1400 руб. /чел. (заказ и оплата заранее при покупке тура) и ужины
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие скидки есть в туре?
Скидка на школьника до 16 лет – 400 рублей.
Какую важную информацию нужно знать?
- Туроператор оставляет за собой право изменять программу экскурсии, время и очередность посещения указанных объектов без изменения количества предоставляемых услуг.
- При планировании поездки необходимо иметь достаточный резерв времени – не менее 3 часов после окончания программы, так как возможны задержки в связи с форс-мажорными обстоятельствами – неблагоприятными погодными условиями, затруднениями при движении («пробками») на дорогах и другими непредвиденными факторами. В связи с дорожными работами, проводимыми на разных участках маршрута, возможны задержки в программе, а также опоздание к закрытию метро.
- При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС.