3 дня
Туда, где оживает история: Псков, Пушкинские Горы, Печоры и Изборск
Увидеть Труворово городище, посетить Псково-Печерский монастырь и побывать в «Михайловском»
Начало: Встретим вас на ж/д вокзале Пскова в 8:16 (прибыти...
28 фев в 08:16
7 мар в 08:16
22 800₽ за человека
3 дня
Путешествие в Псков: Пушкинские места, древние крепости и монастыри, Ореховно, Себеж и Остров
Побывать в «Михайловском», увидеть, как жил Пушкин в ссылке, и насладиться дегустацией сыра
Начало: Псков, встретим вас у ж/д вокзала в 8:16 или в аэр...
30 апр в 08:00
7 мая в 08:00
24 500₽ за человека
2 дня
Индивидуальный тур в Псков, Печоры, Изборск: знакомство с народом Сето, погружение в историю и тайны
Побывать в Псково-Печерском монастыре, пройти по загадочным пещерам и спуститься в подземный лаз
Начало: Псков, в 8:16 встретим вас на ж/д вокзале или в 9:...
24 фев в 09:00
25 фев в 09:00
17 500₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Из аэропорта»
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