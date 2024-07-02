Экскурсии со скидкой в Пушкине до 30%

Найдено 4 экскурсии в категории «🔥 Скидки» в Пушкине, цены от 5 310 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Экскурсия-квест в Царском Селе
🚶 Пешая
скидка
10%
Квест
2 часа
59 отзывов
Увлекательная экскурсия-квест в Царском Селе для всей семьи
Погрузитесь в мир загадок и тайн Царского Села! Увлекательная экскурсия-квест для всей семьи, где каждый найдет что-то интересное
Начало: В городе Пушкин
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 69006 210 за всё до 10 чел.
Велоэкскурсия по Царскому Селу
🚲 На велосипеде
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
50 отзывов
Популярное предложение
Велоэкскурсия по Царскому Селу
Исследовать музей-заповедник в исторических деталях и архитектурных штрихах
Начало: Лицейский садик
Завтра в 14:00
8 июля в 14:00
96008 640 за всё до 4 чел.
Царское Село - императорская резиденция в деталях и лицах
🚶 Пешая
скидка
30%
Индивидуальная
2 часа
145 отзывов
Царское Село - императорская резиденция в деталях и лицах
Прогуляйтесь по Екатерининскому парку, посетите знаменитые дворцы и узнайте о жизни императоров и детстве А.С. Пушкина. Велосипедный тур возможен
14 июля в 17:00
25 июля в 14:00
95426 680 за всё до 3 чел.
Царское Село: в погоне за кладом
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
1.5 часа
9 отзывов
Увлекательное знакомство с царскими парками Пушкина
Царское Село - одно из самых живописных мест Петербурга. Исследуйте Екатерининский парк, найдите клад и узнайте интересные факты о царской резиденции
Начало: Лицейский сад
Сегодня в 10:00
Завтра в 14:00
59005 310 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    2 июля 2024
    Царское Село: в погоне за кладом
    Тамара отличный гид, очень интересно и увлекательно рассказывала! Так же очень понравилось, что экскурсия была в виде квеста👍 обязательно будем рекомендовать
  • О
    Ольга
    2 июля 2024
    Царское Село - императорская резиденция в деталях и лицах
    Добрый день! Смело порекомендуем к посещению Царское село с Дарьей. Составу нашей группы-четыре человека и четыре поколения-понравилось всем! Было интересно
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    и взрослым, и ребенку 11 лет. Комфортный темп прогулки, приятный разговор: за отведенное на экскурсию время затронули все интересующие вопросы. В Царское село приезжаем не первый раз, но именно после этого посещения в голове все разложено по полочкам. Спасибо, Дарья, огромное за интересную прогулку, а читающим отзыв-отличных впечатлений от такого великолепного места.

  • М
    Марина
    30 июня 2024
    Велоэкскурсия по Царскому Селу
    Познавательная и легкая экскурсия-время бежит незаметно, идея с велосипедами просто бомбическая! Рекомендую, в хорошую погоду это и прогулка и движение
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    и знания, три в одном! Сам парк очарователен, остались под впечатлением и очень довольные. Приключение на весь день, если после экскурсии останетесь еще гулять по Екатерининскому парку. Хороший день.

    Познавательная и легкая экскурсия-время бежит незаметно, идея с велосипедами просто бомбическая! Рекомендую, в хорошую погоду этоПознавательная и легкая экскурсия-время бежит незаметно, идея с велосипедами просто бомбическая! Рекомендую, в хорошую погоду этоПознавательная и легкая экскурсия-время бежит незаметно, идея с велосипедами просто бомбическая! Рекомендую, в хорошую погоду этоПознавательная и легкая экскурсия-время бежит незаметно, идея с велосипедами просто бомбическая! Рекомендую, в хорошую погоду это
  • i
    irina
    30 июня 2024
    Царское Село - императорская резиденция в деталях и лицах
    Мы в полном восторге от путешествия с Дарьей. Невероятный рассказчик, столько интересных фактов и информации по разным эпохам, укладу жизни.
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    Дарья увлекла нас с первых минут экскурсии, в том числе 16 летнего подростка, который год назад был там со школьной экскурсией, и не очень то хотел ехать второй раз. Дарья- лицензированный гид, поэтому нас пропустили вместе с ней на греческую анфиладу. И мы там прогулялись и сделали фото там практически одни:) Надеемся вернуться и продолжить знакомство с невероятным Царским селом вместе с Дарьей.

    Мы в полном восторге от путешествия с Дарьей. Невероятный рассказчик, столько интересных фактов и информации поМы в полном восторге от путешествия с Дарьей. Невероятный рассказчик, столько интересных фактов и информации по
  • А
    Анна
    28 июня 2024
    Экскурсия-квест в Царском Селе
    Как же здорово, что прогулки по новым местам можно теперь совершать в формате квестов. Это по-настоящему запоминающиеся исследования в комфортной кампании
  • Н
    Наталья
    27 июня 2024
    Экскурсия-квест в Царском Селе
    Экскурсия подходит для семьи с детьми или для школьных групп. Взрослым было тоже интересно, много новой информации.
  • М
    Марк
    25 июня 2024
    Экскурсия-квест в Царском Селе
    Очень интересная и познавательная экскурсия. Экскурсовод отлично справилась с работой.
  • М
    Марина
    18 июня 2024
    Велоэкскурсия по Царскому Селу
    Тамара, спасибо Вам большое за чудесную вело и пешеходную прогулку по Царскому селу. Все семейство в восторге! Потрясающая эрудиция и,
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    в то же время, доступность изложения информации. Очень интересные и славные затеи для детей: поиски клада, ребусы, маленькие подарки. Красиво, увлекательно и, главное, после нашей прогулки всем как-то стала интересна Российская история.

  • E
    Ekaterina
    13 июня 2024
    Царское Село - императорская резиденция в деталях и лицах
    Спасибо большое Дарье за экскурсию! Великолепный рассказ, прогулка была супер интересной и познавательной! Маршрут затронул все самые знаковые места, 2
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    часа пролетели очень быстро, всем советую 👍 после экскурсии направились во дворец для завершения первого знакомства с Царским селом, 1 маршрут потрясающий.

    Спасибо большое Дарье за экскурсию! Великолепный рассказ, прогулка была супер интересной и познавательной! Маршрут затронул всеСпасибо большое Дарье за экскурсию! Великолепный рассказ, прогулка была супер интересной и познавательной! Маршрут затронул всеСпасибо большое Дарье за экскурсию! Великолепный рассказ, прогулка была супер интересной и познавательной! Маршрут затронул всеСпасибо большое Дарье за экскурсию! Великолепный рассказ, прогулка была супер интересной и познавательной! Маршрут затронул всеСпасибо большое Дарье за экскурсию! Великолепный рассказ, прогулка была супер интересной и познавательной! Маршрут затронул все
  • Е
    Екатерина
    12 мая 2024
    Велоэкскурсия по Царскому Селу
    Экскурсия прошла весело, познавательно, активно! Гид Тамара поделилась удивительными историями, ребёнок 11 лет с интересом слушал, разгадывал загадки, искал клад!
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    Маршрут проходил по живописным местам! В запасе у Тамары были различные фишечки! Для фото она приготовила две треуголки, погрузив нас целиком и полностью в Императорскую эпоху! Хотим выразить огромную благодарность гиду за профессионализм, внимательность, креативность!

    Экскурсия прошла весело, познавательно, активно! Гид ТамараЭкскурсия прошла весело, познавательно, активно! Гид Тамара

Ответы на вопросы от путешественников по Пушкину в категории «🔥 Скидки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пушкине
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Экскурсия-квест в Царском Селе
  2. Велоэкскурсия по Царскому Селу
  3. Царское Село - императорская резиденция в деталях и лицах
  4. Царское Село: в погоне за кладом
Какие места ещё посмотреть в Пушкине
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июле:
  1. Музей-заповедник
  2. Екатерининский дворец
Сколько стоит экскурсия по Пушкину в июле 2024
Сейчас в Пушкине в категории "🔥 Скидки" можно забронировать 4 экскурсии от 5 310 до 8 640 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 263 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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