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Дарья увлекла нас с первых минут экскурсии, в том числе 16 летнего подростка, который год назад был там со школьной экскурсией, и не очень то хотел ехать второй раз. Дарья- лицензированный гид, поэтому нас пропустили вместе с ней на греческую анфиладу. И мы там прогулялись и сделали фото там практически одни:) Надеемся вернуться и продолжить знакомство с невероятным Царским селом вместе с Дарьей.