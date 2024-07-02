1 чел.
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скидка
10%
Квест
2 часа
Увлекательная экскурсия-квест в Царском Селе для всей семьи
Погрузитесь в мир загадок и тайн Царского Села! Увлекательная экскурсия-квест для всей семьи, где каждый найдет что-то интересное
Начало: В городе Пушкин
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 69006 210₽ за всё до 10 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Популярное предложение
Велоэкскурсия по Царскому Селу
Исследовать музей-заповедник в исторических деталях и архитектурных штрихах
Начало: Лицейский садик
Завтра в 14:00
8 июля в 14:00
96008 640₽ за всё до 4 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
2 часа
Царское Село - императорская резиденция в деталях и лицах
Прогуляйтесь по Екатерининскому парку, посетите знаменитые дворцы и узнайте о жизни императоров и детстве А.С. Пушкина. Велосипедный тур возможен
14 июля в 17:00
25 июля в 14:00
95426 680₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
1.5 часа
Увлекательное знакомство с царскими парками Пушкина
Царское Село - одно из самых живописных мест Петербурга. Исследуйте Екатерининский парк, найдите клад и узнайте интересные факты о царской резиденции
Начало: Лицейский сад
Сегодня в 10:00
Завтра в 14:00
59005 310₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена2 июля 2024Тамара отличный гид, очень интересно и увлекательно рассказывала! Так же очень понравилось, что экскурсия была в виде квеста👍 обязательно будем рекомендовать
- ООльга2 июля 2024Добрый день! Смело порекомендуем к посещению Царское село с Дарьей. Составу нашей группы-четыре человека и четыре поколения-понравилось всем! Было интересно
- ММарина30 июня 2024Познавательная и легкая экскурсия-время бежит незаметно, идея с велосипедами просто бомбическая! Рекомендую, в хорошую погоду это и прогулка и движение
- iirina30 июня 2024Мы в полном восторге от путешествия с Дарьей. Невероятный рассказчик, столько интересных фактов и информации по разным эпохам, укладу жизни.
- ААнна28 июня 2024Как же здорово, что прогулки по новым местам можно теперь совершать в формате квестов. Это по-настоящему запоминающиеся исследования в комфортной кампании
- ННаталья27 июня 2024Экскурсия подходит для семьи с детьми или для школьных групп. Взрослым было тоже интересно, много новой информации.
- ММарк25 июня 2024Очень интересная и познавательная экскурсия. Экскурсовод отлично справилась с работой.
- ММарина18 июня 2024Тамара, спасибо Вам большое за чудесную вело и пешеходную прогулку по Царскому селу. Все семейство в восторге! Потрясающая эрудиция и,
- EEkaterina13 июня 2024Спасибо большое Дарье за экскурсию! Великолепный рассказ, прогулка была супер интересной и познавательной! Маршрут затронул все самые знаковые места, 2
- ЕЕкатерина12 мая 2024Экскурсия прошла весело, познавательно, активно! Гид Тамара поделилась удивительными историями, ребёнок 11 лет с интересом слушал, разгадывал загадки, искал клад!
Ответы на вопросы от путешественников по Пушкину в категории «🔥 Скидки»
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