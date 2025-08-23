-
Мини-группа
до 10 чел.
Волшебство Царского Села
Прогуляться по Екатерининскому парку и окунуться в атмосферу императорского великолепия
Начало: На Садовой улице
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу и субботу в 13:15, во вторник в 13:30, в воскресенье в 15:00
20 сен в 13:15
21 сен в 15:00
1710 ₽
1900 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Под сенью Царскосельских парков
Исследовать в Пушкине знаменитые парки - Екатерининский и Александровский
Начало: В г. Пушкин, на Дворцовой улице
Расписание: в пятницу в 14:00, в субботу и воскресенье в 12:00
19 сен в 14:00
20 сен в 12:00
2600 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Прогулка по паркам Царского Села: Екатерининский и Александровский
Увидеть и сравнить две жемчужины одной императорской резиденции в Пушкине
Начало: У входа в Екатерининский парк
Расписание: в пятницу в 14:00, в субботу и воскресенье в 12:00
19 сен в 14:00
20 сен в 12:00
2600 ₽ за человека
- ИИванов23 августа 2025Экскурсия была очень интересная - Галина прекрасный экскурсовод! Само Царское Село очень впечатлило - великолепное сочетание природы и архитектуры.
