6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Идеальное время для экскурсии-квеста в Царском Селе - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а природа радует яркими красками. Май, сентябрь и октябрь также подойдут для посещения, хотя могут быть прохладнее и менее солнечными. Зимой и ранней весной, несмотря на холод, можно насладиться атмосферой уединения и тишины, но стоит быть готовым к низким температурам и снегу.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Царскосельский лицей
Екатерининский парк
Памятник Пушкину
Екатерининский дворец
Описание квеста
Тропами Пушкина в Царскосельском лицее
Наша прогулка-приключение по Пушкину, разумеется, не сможет обойтись без разговоров о великом поэте, в честь которого назван город. Первым делом отправимся к Царскосельскому лицею, где Александр Сергеевич провел 6 счастливых лет и где раскрылся его поэтический талант. Ребятам предстоит выполнить несколько творческих заданий, отыскать и сфотографировать герб лицея, найти окна «кельи» поэта. А у памятника Пушкину вас ждет небольшой поэтический конкурс — самое время вспомнить пару стихотворений гения русского слова.
Разгадать секреты Екатерининского парка
По следам героини пушкинской «Капитанской дочки» мы прогуляемся в Екатерининский парк, где вас встретят испытания и загадки от первой хозяйки Царского Села — императрицы Екатерины I. Ребятам предстоит в живой игровой форме познакомиться с владельцами и обитателями парка, рассмотреть «женский след» в истории Царского Села, побывать в излюбленном месте лицеистов и узнать, какое «восьмое чудо света» находится в Екатерининском дворце. Вы узнаете, как соль помогла добыть золото для строительства Царскосельского дворца и какое похищение считают «похищением века». Но главный приз вы получите, сложив все фрагменты плана Екатерининского парка, где будет указано место клада Екатерины I. А в финале, конечно же, праздничный салют!
Кому подойдет экскурсия
Экскурсия будет интересна любой возрастной аудитории и идеальна для семей с детьми. Оптимальный возраст участников — от 5 до 12 лет.
Организационные детали
В программу могут быть внесены дополнения и изменения по вашему желанию
Экскурсия-квест пешеходная. В Пушкин участники добираются самостоятельно
ВАЖНО: если вы планируете дополнительно самостоятельно посетить Екатерининский дворец или Царскосельский лицей, билеты смотрите заранее на сайте. Во дворце и лицее работают только музейные экскурсоводы, экскурсионное сопровождение входит в стоимость билетов
Дополнительно оплачиваются входные билеты в парк (взрослые — 400 ₽, дети от 7 до 14 лет — 200 ₽, до 7 лет — бесплатно), их тоже стоит забронировать заранее
Продолжительность квеста — 2 часа
Можем провести экскурсию для школьных классов — от 500 ₽ с чел. Взрослым бесплатно
Экскурсию проведу я или один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В городе Пушкин
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила — ваша команда гидов в Пушкине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 8335 туристов
Приветствую вас и буду рада знакомству! О себе: педагог-психолог со стажем, гид с аккредитацией и с любовью к путешественникам и своей работе.
Моя команда активно работает со школьными группами и с читать дальшеуменьшить
индивидуальными туристами с детьми. Согласитесь, ведь вам очень важно, чтобы было интересно вашим детям. Все наши программы интерактивные: с конкурсами, викторинами, музыкой и песнями. И взрослые, и дети будут познавать историю и знакомиться с местностью через игру и творческие задания.
До встречи!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 106 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Ирина
прекрасный гид Тамара. мы были просто счастливы! спасибо!!
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Э
Эльза
Идеальный формат экскурсии для ребёнка, было интересно, увлекательно, внимание держалось от начала и до конца. Под чутким, культурным и жизнерадостным сопровождением Людмилы время пролетело незаметно. Новые знания вплетены в квест и закрепляются по ходу экскурсии. Точно буду рекомендовать друзьям с детьми.
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Л
Лавринович
Об экскурсии:информации немного,в основном общеизвестные факты,безусловно цена за экскурсию не соответствует качеству. Лично я не узнала ни одного нового факта. Об экскурсоводе:чувствуется,что Людмила не профессиональный гид. Она учитель и от читать дальшеуменьшить
этого - ощущение бесконечного экзамена в течении экскурсии. А ведь квест-это не экзамен, а игра. Ну и потом, представьте: в течение 1,5 часов вас будут водить по маршруту,который с легкостью можно пройти за 15 минут и говорить банальные вещи. Не советую ни экскурсовода,ни так называемый «квест».
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Т
Татьяна
Людмила - потрясающий экскурсовод, очень приятный и весёлый человек! Познавательно, увлекательно и интересно преподносила информацию, а какой продуманный и подготовленный маршрут. Смогла увлечь нашу разновозрастную компанию, понравилось всем, а как читать дальшеуменьшить
проникся к Людмиле наш 6-летний сын, уверена, что он готов был продолжать и продолжать общаться, от него самая высокая оценка ❤️ Будем в Питере, обязательно ознакомимся и с другими экскурсиями Людмилы!
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Е
Елена
Большое спасибо за потрясающую экскурсию! Было невероятно увлекательно — узнали много нового и отлично провели время. Обязательно будем рекомендовать вас друзьям и с радостью примем участие в других ваших маршрутах!
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Елена
отличная экскурсия! 100 баллов из 100! проводила Гульнара! несмотря на отвратительную погоду, она держала внимание!! ребенок 10 лет в восторге! квестовая подача идеальна!!!!
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