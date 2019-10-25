6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Пройти по следам Пушкина и открыть тайны Екатерины I, выполняя увлекательные задания

Людмила
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Людмила – ваш гид
В этой квест-прогулке переплетаются проказы лицеистов, стихотворения великого Пушкина, интриги монаршего двора и роскошь Екатерининского парка.

В легком игровом формате, собирая ключи и подсказки, ребята познакомятся с историей и главными достопримечательностями Царского Села, разгадают загадки императрицы, выполнят задания у Царскосельского лицея и — шаг за шагом — соберут карту, которая приведет к сокровищу!
4700 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча г. Пушкин, ул. Средняя, д. 2
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У этой экскурсии6 отзывов
5
Экскурсия-квест в Царском Селе
Экскурсия-квест в Царском Селе

Что вас ожидает

Тропами Пушкина в Царскосельском лицее
Наша прогулка-приключение по Пушкину, разумеется, не сможет обойтись без разговоров о великом поэте, в честь которого назван город. Первым делом отправимся к Царскосельскому лицею, где Александр Сергеевич провел 6 счастливых лет и где раскрылся его поэтический талант. Ребятам предстоит выполнить несколько творческих заданий, отыскать и сфотографировать герб лицея, найти окна «кельи» поэта. А у памятника Пушкину вас ждет небольшой поэтический конкурс — самое время вспомнить пару стихотворений гения русского слова.

Разгадать секреты Екатерининского парка
По следам героини пушкинской «Капитанской дочки» мы прогуляемся в Екатерининский парк, где вас встретят испытания и загадки от первой хозяйки Царского Села — императрицы Екатерины I. Ребятам предстоит в живой игровой форме познакомиться с владельцами и обитателями парка, рассмотреть «женский след» в истории Царского Села, побывать в излюбленном месте лицеистов и узнать, какое «восьмое чудо света» находится в Екатерининском дворце. Вы узнаете, как соль помогла добыть золото для строительства Царскосельского дворца и какое похищение считают «похищением века». Но главный приз вы получите, сложив все фрагменты плана Екатерининского парка, где будет указано место клада Екатерины I. А в финале, конечно же, праздничный салют!

Кому подойдет экскурсия

Экскурсия будет интересна любой возрастной аудитории и идеальна для семей с детьми. Оптимальный возраст участников — от 5 до 12 лет.

Организационные детали

  • В программу могут быть внесены дополнения и изменения по вашему желанию.
  • Экскурсия-квест пешеходная. В Пушкин участники добираются самостоятельно.
  • Также вы можете дополнительно посетить Екатерининский дворец или Царскосельский лицей.
  • Продолжительность квеста — 2 часа.
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты в музей и парк.
  • Экскурсию проведу я или один из моих гидов.
Экскурсия-квест в Царском Селе
Экскурсия-квест в Царском Селе
Экскурсия-квест в Царском Селе
Экскурсия-квест в Царском Селе
Экскурсия-квест в Царском Селе
Экскурсия-квест в Царском Селе
Экскурсия-квест в Царском Селе
Экскурсия-квест в Царском Селе
Экскурсия-квест в Царском Селе

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура г. Пушкин, ул. Средняя, д. 2.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Людмила
Людмила
Приветствую вас и буду рада знакомству! О себе: 47 лет, педагог-психолог со стажем, экскурсовод с аккредитацией и с любовью к туристам и своей работе. Активно работаю со школьными группами и с индивидуальными туристами с детьми. Согласитесь, ведь вам очень важно, чтобы было интересно вашим детям. Все мои программы интерактивные: с конкурсами, викторинами, музыкой и песнями. И взрослые, и дети будут познавать историю и знакомиться с местностью через игру и творческие задания. До встречи!
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6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

25 октября 2019
Огромное спасибо Людмиле за замечательную экскурсию-квест. Мы очень рады, что выбрали именно эту экскурсию, и познакомились с Людмилой. Она так увлекательно вела нас по маршруту, что мы - два взрослых и ребенок 12-ти лет после шестичасового переезда на автомобиле, не заметили, как пролетело время. Людмила смогла так организовать нашу встречу, что дочь с восторгом занималась поисками фрагментов карты и сокровищ, при этом получая сведения по истории, географии, биологии, литературе, архитектуре и т.д., мы помогали ей, а параллельно Людмила успевала давать нам (взрослым) очень интересные сведения о Царском Селе, исторических личностях и т.д. Лично для меня, человека не раз посещавшего эти места, Екатерининский парк и все, что удалось увидеть во время прогулки (не подходит тут сухое слово экскурсия), Людмила открыла совершенно по-особенному, показала с таких ракурсов и точек, как-будто погрузила в ту историческую эпоху, позволила заиграть иными красками. Очень светлое и доброе впечатление от общения с Людмилой, всем рекомендуем ее экскурсии.
1 октября 2019
Добрый день! Экскурсию вела не Людмила, а ее коллега Надежда. Дочка сказала, что экскурсия была лучшим событием нашей поездки в Петербург, несмотря на холодную погоду. Мы с удовольствием разгадывали загадки, слушали, искали ответы, собирали карту. Надежда использует во время экскурсии наглядные материалы, фотографии. Постоянно переключает внимание. Очень советую такую прогулку с детьми по Екатерининскому парку. Особенно в хорошую погоду:) И пожалейте, пожалуйста, нос Ломоносова:))))) В смысле не трогайте!
29 сентября 2019
Очень понравилась экскурсия!
Наша компания состояла из школьников 9-10 лет. Дети сразу влились в атмосферу игры. Надежда увлекла каждого ребёнка разнообразными вопросами, викторинами, ребусами. Они с удовольствием собирали карту в поисках клада.
Рекомендую по всем параметрам.
За увлекательную экскурсию, за интересные призы, за приятное общение, за атмосферу, за заботу, которую провялили Надежда и Людмила к нам!
Благодарю!
11 сентября 2019
Были на экскурсии с гидом Надеждой. Нам с мужем понравилось, но еще больше квест понравился нашей семилетней дочери. Спасибо Надежде не только за качественно подобранный материал экскурсии и продуманный маршрут (этого ждешь от гидов, рекомендованных Трипстером). Мы благодарны за терпение и умение адаптировать все это к потребностям именно нашего ребенка, не забывая о взрослых, и, конечно, за изобретательность и юмор. Надеемся, что Надежде тоже не было с нами скучно.
12 июля 2019
Великолепная Людмила провела интересный квест для детей и вовлекла родителей в игру. Всем дала знания и эмоции. Благодарим❤️
23 мая 2019
Добрый день! Хотим поблагодарить за замечательную экскурсию! Спасибо, организаторам и отдельно экскурсоводу Людмиле Петровне. Детям очень понравилось!

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