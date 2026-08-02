6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Идеальное время для экскурсии-квеста в Царском Селе - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а природа радует яркими красками. Май, сентябрь и октябрь также подойдут для посещения, хотя могут быть прохладнее и менее солнечными. Зимой и ранней весной, несмотря на холод, можно насладиться атмосферой уединения и тишины, но стоит быть готовым к низким температурам и снегу.

На этой квест-экскурсии в Пушкине дети и взрослые окунутся в атмосферу Царского Села.Прогулка начнется у Царскосельского лицея, где лицеисты выполнят творческие задания и разгадают загадки.Затем в Екатерининском парке участники познакомятся

с историей императрицы Екатерины I, найдут спрятанные подсказки и соберут карту, ведущую к сокровищу. Экскурсия идеально подходит для семей с детьми от 5 до 12 лет и обещает множество открытий и ярких впечатлений

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание квеста

Тропами Пушкина в Царскосельском лицее

Наша прогулка-приключение по Пушкину, разумеется, не сможет обойтись без разговоров о великом поэте, в честь которого назван город. Первым делом отправимся к Царскосельскому лицею, где Александр Сергеевич провел 6 счастливых лет и где раскрылся его поэтический талант. Ребятам предстоит выполнить несколько творческих заданий, отыскать и сфотографировать герб лицея, найти окна «кельи» поэта. А у памятника Пушкину вас ждет небольшой поэтический конкурс — самое время вспомнить пару стихотворений гения русского слова.

Разгадать секреты Екатерининского парка

По следам героини пушкинской «Капитанской дочки» мы прогуляемся в Екатерининский парк, где вас встретят испытания и загадки от первой хозяйки Царского Села — императрицы Екатерины I. Ребятам предстоит в живой игровой форме познакомиться с владельцами и обитателями парка, рассмотреть «женский след» в истории Царского Села, побывать в излюбленном месте лицеистов и узнать, какое «восьмое чудо света» находится в Екатерининском дворце. Вы узнаете, как соль помогла добыть золото для строительства Царскосельского дворца и какое похищение считают «похищением века». Но главный приз вы получите, сложив все фрагменты плана Екатерининского парка, где будет указано место клада Екатерины I. А в финале, конечно же, праздничный салют!

Кому подойдет экскурсия

Экскурсия будет интересна любой возрастной аудитории и идеальна для семей с детьми. Оптимальный возраст участников — от 5 до 12 лет.

Организационные детали